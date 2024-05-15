Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» американской БТР М113 ВСУ в ходе боёв за Волчанск

6
Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» американской БТР М113 ВСУ в ходе боёв за Волчанск

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" одной из переданных Западом боевикам киевского режима американской БТР М113.

На кадрах видно, как операторы беспилотных систем "Северной" группировки ВС РФ точно поражают "Ланцетом" боевую машину ВСУ, передвигающуюся по окраинным улицам города Волчанск Харьковской области.







После активизации боевых действий в Харьковской области все чаще начали появляться свидетельства применения "Ланцетов" для уничтожения военной техники украинской армии. Барражирующие боеприпасы играют существенную роль в обеспечении устойчивости и расширении плацдармов ВС РФ на Харьковском направлении, с высокой результативностью поражая военную технику боевиков киевского режима.

В Харьковской области на ограниченном участке территории происходит фактическое уничтожение резервов ВСУ, которые украинское командование спешно перебрасывает на этот участок линии боевого соприкосновения, чтобы задержать стремительное продвижение подразделений российской армии в направлении областного центра.

Перед противником стоит непростой выбор: либо продолжать терять свою дефицитную военную технику, либо отступать, утрачивая контроль над территориями. Таким образом, на Харьковском направлении успешно реализуется концепция "изоляции поля боя" на ограниченном участке фронта.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 16:01
    Из-за катастрофического дефицита кадров украинское командование отправило на Харьковское направление воинские подразделения, целиком состоящие из женщин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    "Среди них много специалистов, которые ранее были сугубо мужскими должностями", - отметил Марочко, добавив, что женские формирования замечены даже на линии боевого соприкосновения, а состоят они из дам детородного возраста, то есть в основном от 20 до 35 лет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 16:05
      OrangeBigg hi, эти "дамы" сами туда поехали и среди них упоротых не меньше а может и больше чем среди мужчин так что я бы не делал разницы между теми и этими.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +3
        Сегодня, 16:18
        а может и больше
        Те дамы упоротые на все 200%- иначе уехали бы в ЕС или Канаду вместо поля боя.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 16:03
    Барражирующие боеприпасы играют существенную роль в обеспечении устойчивости и расширении плацдармов ВС РФ на Харьковском направлении,
    recourse Ну так уже второй год и не только в Харьковской, если заметили... feel
  3. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 16:09
    Никакого либо- терять технику и отступать! А Ланцет отлично себя показал, молодцы конструкторы!
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:14
    Эта версия БТР М113 была усиленно бронирована,с комплексом суперРэб,имела на вооружении лазер мощностью в 10мегаватт???Обычный бэтэр которых побито-пожжено уже много!Если бы Ланцет навернул РСЗО МЛРС к примеру,тогда согласен,достойный эффект!А тут обычные будни приминения дрона который уже давно поражает разные виды боевой техники всук.