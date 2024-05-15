В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено поражение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" одной из переданных Западом боевикам киевского режима американской БТР М113.На кадрах видно, как операторы беспилотных систем "Северной" группировки ВС РФ точно поражают "Ланцетом" боевую машину ВСУ, передвигающуюся по окраинным улицам города Волчанск Харьковской области.После активизации боевых действий в Харьковской области все чаще начали появляться свидетельства применения "Ланцетов" для уничтожения военной техники украинской армии. Барражирующие боеприпасы играют существенную роль в обеспечении устойчивости и расширении плацдармов ВС РФ на Харьковском направлении, с высокой результативностью поражая военную технику боевиков киевского режима.В Харьковской области на ограниченном участке территории происходит фактическое уничтожение резервов ВСУ, которые украинское командование спешно перебрасывает на этот участок линии боевого соприкосновения, чтобы задержать стремительное продвижение подразделений российской армии в направлении областного центра.Перед противником стоит непростой выбор: либо продолжать терять свою дефицитную военную технику, либо отступать, утрачивая контроль над территориями. Таким образом, на Харьковском направлении успешно реализуется концепция "изоляции поля боя" на ограниченном участке фронта.

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