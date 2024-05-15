Глава евродипломатии призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе
Армия обороны Израиля продолжает военную операцию в секторе Газа, не считаясь с международным осуждением методов ее проведения. Ни одной из заявленных премьером Нетаньяху целей израильские военные не добились до сих пор. Вопреки громким заявлениям, ХАМАС продолжает сопротивляться, все заложники, если они еще живы, так и не освобождены.
До последнего времени относительно безопасным местом для жителей анклава был район города Рафах в южной части на границе с Египтом, где расположен единственный пропускной пункт, по которому в сектор Газа периодически доставляли гуманитарные грузы. После начала военной операции именно сюда израильские власти призывали переселяться палестинцев, что многие и сделали. По неофициальным данным, сейчас в Рафахе находится около миллиона палестинцев.
Правительство Израиля, в том числе под нажимом своего главного союзника США, долго откладывало проведение наземной операции в Рафахе. Однако вчера израильская газета The Times of Israel сообщала, что танки ЦАХАЛ ведут продвижение на востоке города Рафах. По данным издания, бронетехника миновала главную магистраль сектора Газа Салах ад-Дин и действует в районах Аль-Джнейна, Аль-Салам и Аль-Бразил. Кроме того, поступает информация, что ЦАХАЛ наращивает удары с земли и с воздуха по востоку Рафаха.
Очередную операцию израильской армии фактически против мирных палестинцев осудили в Брюсселе. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Израиль немедленно прекратить военную операцию в Рафахе.
— говорится в заявлении главы евродипломатии.
Боррель подчеркнул, что хотя ЕС признает право Израиля на самооборону, все действия военных должны происходить в соответствии с международным гуманитарным правом, включая обеспечение безопасности гражданского населения. Евросоюз призвал Израиль воздержаться от дальнейшего обострения и без того тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа и вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах. Боррель предупредил, что «если Израиль продолжит военную операцию в Рафахе, это неизбежно создаст серьезное напряжение в отношениях ЕС с Израилем».
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