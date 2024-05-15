В Словацкой Республике сегодня было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Сообщается о том, что он получил ранение во время выездного заседания правительства.По последним данным, у здания, где проходило министерское заседание и перед которым и выступал Фицо, неизвестным была открыта стрельба.Сообщается, что открывший стрельбу человек задержан. Его личность устанавливается. Сам Роберт Фицо с огнестрельным ранением доставлен в одну из словацких клиник.Напомним, что Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. За это время он чётко выстроил курс развития страны – реализуя именно прословацкую политику, не заискивая перед Брюсселем и Вашингтоном. Чёткость позиции Роберта Фицо выражается и в том, что он против оказания военной помощи Украине и за мирные переговоры с Россией. Возможно, именно с этим и было связано покушение на него. Вряд ли выстрелы у здания, где он находился, можно отнести к категории случайных.По последним данным, стреляли в министра в городе Гандлова, что примерно в 180 км восточнее столицы страны - Братиславы. По последним данным, у Роберта Фицо ранения груди и брюшной полости. Состояние медики оценивают как тяжёлое.

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