Словацкий премьер Роберт Фицо после покушения доставлен в клинику

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Словацкий премьер Роберт Фицо после покушения доставлен в клинику

В Словацкой Республике сегодня было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Сообщается о том, что он получил ранение во время выездного заседания правительства.

По последним данным, у здания, где проходило министерское заседание и перед которым и выступал Фицо, неизвестным была открыта стрельба.



Сообщается, что открывший стрельбу человек задержан. Его личность устанавливается. Сам Роберт Фицо с огнестрельным ранением доставлен в одну из словацких клиник.

Напомним, что Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. За это время он чётко выстроил курс развития страны – реализуя именно прословацкую политику, не заискивая перед Брюсселем и Вашингтоном. Чёткость позиции Роберта Фицо выражается и в том, что он против оказания военной помощи Украине и за мирные переговоры с Россией. Возможно, именно с этим и было связано покушение на него. Вряд ли выстрелы у здания, где он находился, можно отнести к категории случайных.

По последним данным, стреляли в министра в городе Гандлова, что примерно в 180 км восточнее столицы страны - Братиславы. По последним данным, у Роберта Фицо ранения груди и брюшной полости. Состояние медики оценивают как тяжёлое.
58 комментариев
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  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +31
    Сегодня, 16:30
    Дай Бог здоровья Роберту Фицо!
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +4
      Сегодня, 16:47
      "Мы можем подтвердить, что премьер-министр был убит", - подтвердил представитель министра внутренних дел Матей Нойманн

      Будем надеяться, что представитель поторопился с подтверждением...

      На фоне сообщение о подготовке переворота в Турции, интересант ясен.
      Некоторые пишут, что Блинкен, играя в баре в Киеве, уже знал, что будет.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:01
        О времена.О нравы.

        Словацкое издание Pravda опубликовало видео первых секунд после покушения на Фицо: на кадрах видно, как раненого премьера сажают в машину
        t.me/rian_ru
        /245652

        Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения оценивается как тяжелое. Политик ранен в живот, руку и грудь, передает Plus SK.

        По информации портала, Фицо предстоит операция, но сначала его должны доставить к врачам.

        "Состояние Фицо очень тяжелое. В настоящее время он находится в вертолете, который доставляет его в больницу в Банска-Быстрице", – говорится в публикации.

        При этом, как уточняет издание, опасности для жизни нет.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +2
          Сегодня, 17:08
          Цитата: OrangeBigg
          При этом, как уточняет издание, опасности для жизни нет.

          Дай то Бог...
          У Султана очередной сговор силовиков.
          Что у словаков - скоро узнаем. Наверно.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +3
          Сегодня, 17:09
          Стопудово это будановский УГИЛ организовал покушение.
          Украина - террористическое государство. am
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 17:09
            Украина всего лишь инструмент сами знаете кого.Один из инструментов.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +1
              Сегодня, 17:28
              Пошли сообщения, что нет угрозы жизни.
              Это будет очень-очень хорошо. Надеюсь.
            2. Бородач Звание
              Бородач
              -1
              Сегодня, 17:33
              Покушение на главу государства - это европейская демократия во всей красе: кто не согласен с мнением Вашингтонского обкома - того отправляют к Бандере. am
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                -1
                Сегодня, 17:42
                Цитата: Бородач
                Покушение на главу государства - это европейская демократия во всей красе: кто не согласен с мнением Вашингтонского обкома - того отправляют к Бандере.
                И эти люди запрещают нам ковырять пальцем в носу?...
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 16:31
    Американцы ИГИЛ уже приплели?
    Мало им своих президентов - уже чужих стрелять начали...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +7
      Сегодня, 16:33
      Есть старинная древнеримская поговорка, которую часто используют криминалисты: "Кому выгодно?"
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 16:35
        Цитата: Ilya-spb
        Есть старинная древнеримская поговорка, которую часто используют криминалисты: "Кому выгодно?"
        Ну и я, собственно, о том же...
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        -6
        Сегодня, 16:49
        Это очень сложный вопрос. Если предположить, что вышло бы удачное покушение, то, с одной стороны, это затыкает оппозиционный глас в ЕС. С другой стороны, бросает тень (и немалую) на тех, кто со всей очевидностью хотел бы этого.
        В итоге, будет выгодно не тому, кто реально это устроил, а тому, у кого оказались более умелые политтехнологи и разведчики. И ищите потом, с кого началось... Может статься, что он оказался среди проигравших от этой ситуации.
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +4
          Сегодня, 16:55
          Да плевать им на "тень"... Меня удивляет только одно,то,что ещё в Орбана никто не стрелял.
        2. Бывший солдат Звание
          Бывший солдат
          +1
          Сегодня, 16:59
          Это очень сложный вопрос. Если предположить, что вышло бы удачное покушение, то, с одной стороны, это затыкает оппозиционный глас в ЕС. С другой стороны, бросает тень (и немалую) на тех, кто со всей очевидностью хотел бы этого.
          В итоге, будет выгодно не тому, кто реально это устроил, а тому, у кого оказались более умелые политтехнологи и разведчики. И ищите потом, с кого началось... Может статься, что он оказался среди проигравших от этой ситуации.[


          Сложно, но понятно- конечно виновны игиловцы. belay
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 17:25
            Откуда Вы это взяли? По-моему, эти ребята вообще не по части покушений. По крайней мере, раньше замечены не были.
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            -1
            Сегодня, 17:40
            Цитата: Бывший солдат
            Сложно, но понятно- конечно виновны игиловцы.
            А разве удостоверение капитана ФСБ у задержанного ещё не нашли? Странно...
            lol
      3. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 16:55
        "Кому выгодно?"

        Брюссельской гопкомпании. Венгерскому Орбану надо теперь тоже остерегаться.
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +10
      Сегодня, 16:38
      Беспредел на лицо. Запугивание мира гопниками (гопники это понятно кто).
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:54
        Нет,надо называть своими именами.Амерзцы,британцы и вся это прибалтийско-польско-хох ля ц к а я кодла
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 17:00
        Беспредел это когда гаитянского президента грохнули американские агенты. Мир сглотнул. Ну они продолжили
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:06
      Не удивлюсь,если они найдут "руку Москвы"
    4. Xenofont Звание
      Xenofont
      0
      Сегодня, 17:12
      Какломордые бандеры по очевидным причинам на него зуб имеют. Эвропейцы еще будут умываться кровавой юшкой от своего гостеприимства.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 17:46
        Цитата: Xenofont
        Какломордые бандеры по очевидным причинам на него зуб имеют. Эвропейцы еще будут умываться кровавой юшкой от своего гостеприимства.
        В свете этих событий даже думать опасаюсь про, например, "Ливерную Колбасу", если он взбрыкнёт против кукловода и СОВСЕМ научится считать деньги откажет Украине в содержании.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 16:33
    Очередного идейного хохлика насюсюкали мозгоправы англовские..и всё...пшёл творить правду...в назедание др имеющим отличное мнение. Показательная порка
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:24
      Цитата: rosomaha
      хохлика насюсюкали мозгоправы англовские..и всё...пшёл творить правду...в назедание др имеющим отличное мнение

      Не знаю, про какое назидание вы говорите
      Человек был про-российски настроен - и получил покушение на свою жизнь.
      Это ли не лучший способ показать всему миру, чего стоит пресловутая толерантность и как преследуется инакомыслие в просвещенных европах?
      Так что, если это действительно политическое покушение, и это дело рук Украины/Штатов - то это самое неуклюжее и бестолковое политическое решение, какое только можно придумать
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +6
    Сегодня, 16:37
    Таипичная политика Госдепа и ЦРУ.
    Кого не удалось купить или скомпрометировать - убить.
    Ибо не носитель американского "мнения".
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 16:38
    Выздоравливайте, Роберт. Вы хороший человек, и хороший премьер.
  7. Msi Звание
    Msi
    -4
    Сегодня, 16:43
    Словацкий премьер Роберт Фицо после покушения доставлен в клинику

    Если живой останется, скорее всего сговорчевее будет, в вопросах евроинтеграции так сказать. А так очень жаль конечно, что так случилось.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 16:48
      Msi hi, не факт, может наоборот пойти на принцип, поживём увидим, пусть сначало в живых останется.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:50
      Цитата: Msi
      Если живой останется, скорее всего сговорчевее будет, в вопросах евроинтеграции так сказать

      Может быть такое, а может быть наоборот добавит решимости проводить свою политику назло стараниям евроинтеграторов. А пока, пусть всё обойдётся, и премьера сумеют быстро подлечить.
      1. Msi Звание
        Msi
        -6
        Сегодня, 16:53
        А пока, пусть всё обойдётся, и премьера сумеют быстро подлечить.

        Если не обойдётся, то и горевать сильно не стоит. Опять же он прословацкий лидер. Иллюзий питать не стоит. Надо самим заниматься своими делами, а не смотреть по сторонам и смотреть кто поможет.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 16:57
          Вообще-то Фицо изрядно досталось. ТГ-канал Mash:
          Премьера Словакии ранили в грудь, живот и конечности. Прямо сейчас медики везут его в больницу Братиславы на операцию. Состояние политика крайне тяжёлое. Стрелка задержали.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 17:02
            Премьера Словакии ранили в грудь, живот и конечности
            ну и где служба безопасности? Его изрешетили всего... Или сильно не старались защитить.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +2
              Сегодня, 17:10
              Цитата: Msi
              ну и где служба безопасности? Его изрешетили всего... Или сильно не старались защитить.

              Да уж, явный прокол, но сейчас трудно судить, кто виноват. Позже раскроются все подробности, тогда будут понятны и обстоятельства, позволившие преступнику выстрелить несколько раз.

              Вот ещё информация из того же источника:
              В данный момент вертолёт с Фицо прибыл в больницу факультета Ф.Д. Рузвельта в Банска-Бистрице. Личность стрелка установлена. Это уроженец словацкого города Левице. Ему 71 год. Перед покушением он крикнул премьер-министру "Робо, иди сюда" и открыл огонь.

              Состояние премьера крайне тяжелое. У него предварительно три огнестрельных ранения — в грудь, живот и руки.
              1. solar Звание
                solar
                +2
                Сегодня, 17:28
                Это уроженец словацкого города Левице. Ему 71 год.

                Напрашивается вопрос- а в Словакии недавно пенсионную реформу не проводили?
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 17:00
          Цитата: Msi
          Опять же он прословацкий лидер.

          Уж лучше прословацкие и провенгерские лидеры, чем прибалтийские русофобы и вашингтонские подстилки.
  8. Комментарий был удален.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:49
    Я так понимаю американцы уже раскрыли преступление и объявили виновного ? Где этот Тони Блинкен ,он обычно заявляет заранее
  10. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    0
    Сегодня, 16:49
    Открыл рот против Лондона и Вашингтона,показательно сдохнешь,чтобы другие не рыпались. Орбан,аккуратнее.
  11. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 16:50
    Похоже это Орбану предупреждение.
  12. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:52
    Явно янки решили ликвидировать тех кто с симпатией относится к России. Нужно усилить охрану Орбана,хотя наглосакцы если решили кого-то убить-убьют,это такие гнилушки,что только матом можно объяснить что за подвид людей наглосаксы!
    1. Влодек Звание
      Влодек
      -1
      Сегодня, 16:56
      наглосапиенс... вроде и человек и не глупый, но людьми их называть не хочется
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:00
        Для нагличан и янки нужно новое название "псевдохомоподлюкас "!Ещё бы на латынь его перевести...
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +2
      Сегодня, 16:57
      Про симпатии к России можно и поспорить,но то, что он стремился отстаивать интересы своих граждан однозначно.А такие в ЕС не нужны.
    3. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      -1
      Сегодня, 17:11
      Не надо усиливать охрану. Надо демонстративно прихлопнуть Макрона, Шольца или эту... Хрюнденляйн. Ну или Бориску лохматого. Со словами: если Фицо умрет или на Орбана покусяца... Еще 3-5 европерсонажей получат трасфер к Гитлеру и Бандере. И нам не важно, игил это стрелял, хашишины аламутского старца воскресли или зеленые человечки.
      В их гадюшнике это работает только так
  13. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 16:57
    Вот будет номер если следы чубозавров всплывут. Или проукраинских аквалангистов каких.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      -2
      Сегодня, 17:15
      Фицо надо, как придет в себя, заявить что это нападение Украины на страну-члена НАТО, объявить войну Украине, нанести ракетный удар по Киеву и потребовать свое по пятой статье устава НАТО.
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 17:00
    В Словацкой Республике сегодня было совершено покушение на премьера Роберта Фицо.
    что-тол все это напоминает
  15. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    +1
    Сегодня, 17:04
    Словацкие СМИ с ссылками на местные гос.источники сообщают, что Фицо выживет и его отправили на операцию.
    Здоровья Роберту Фицо
  16. aleks700 Звание
    aleks700
    -1
    Сегодня, 17:04
    Неудивлюсь если обнаружится бандеровский след. А то и ми6
  17. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:11
    Первый пошел.
    Блин! Умный ведь мужик. Дай Бог скорейшего выздоровления!
  18. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 17:17
    В банде так решают вопросы и сто пудов политика не причем. Утопить политика можно на раз-два без мокрухи. Стрельба сигнал остальным, чтобы не рыпались и не совали нос в финансовый интерес, а такой интерес в евро-атлантическом гадюшнике на каждом шагу.
  19. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    -1
    Сегодня, 17:18
    Это шумеры. Или матрасы руками шумеров.
  20. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 17:30
    Странная политика модерирования на сайте.
  21. fsvlad Звание
    fsvlad
    -1
    Сегодня, 17:43
    Вучич - и нашим, и вашим. Его не трогают. А вот Орбан и Фицо давно рискуют. Хотя их позиция ни разу не пророссийская, а всего лишь адекватная..
  22. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    Сегодня, 17:44
    Что-то похоже на американцев или британцев, кому он ещё поперёк горла. Показательная акция запугивания. Хотели бы убить, использовали что нибудь другое, чтобы наверняка.
  23. albert Звание
    albert
    0
    Сегодня, 17:46
    Вспомнился1937 год и убийство Луи Барту.
  24. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 17:58
    71 год стрелявшему волына у него была легально а вообще шлимазлы у них на премьера получается любой поц может из своего карамультука охотится Фицо здоровья хороший для нас товарищ