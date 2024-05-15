В Николаеве и Днепропетровске объявлена воздушная тревога и прозвучали взрывы
В ответ на украинскую диверсию на Крымском мосту российские военные с октября 2022 года и по сей день наносят массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре на всей территории Украины. В частности, это стало причиной того, что сегодня в Николаеве и Днепропетровске объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы.
Об атаках на объекты в Николаеве сообщил в своем Telegram-канале мэр этого южноукраинского города Александр Сенкевич.
- написал чиновник.
Местные граждане сообщили через свои соцсети, что взрывов было не менее двух. Они также наблюдали в небе столбы густого дыма.
Воздушная тревога в городе поработала полчаса – с 11.32 по 12.03.
Объекты энергетики, ОПК и военные цели ВСУ на территории Николаевской области, подвергаются российским ударам на регулярной основе.
Взрывы звучали сегодня также в Харькове и Днепропетровске.
Информацию по Днепру (так на Украине называют Днепропетровск) сообщило через свой Telegram-канал одно из украинских СМИ.
- сказано в его сообщении.
В Днепропетровской области воздушную тревогу объявляли в 13.15.
К сожалению, российские регионы также подвергаются атакам ВСУ. Так, сегодня в Ростовской области двумя украинскими беспилотниками было атаковано хранилище топлива. Глава региона Василий Голубев сообщил, что при этом прогремело два взрыва. К счастью, воспламенения горючих материалов не произошло.
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