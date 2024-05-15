В Николаеве и Днепропетровске объявлена воздушная тревога и прозвучали взрывы

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В Николаеве и Днепропетровске объявлена воздушная тревога и прозвучали взрывы

В ответ на украинскую диверсию на Крымском мосту российские военные с октября 2022 года и по сей день наносят массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре на всей территории Украины. В частности, это стало причиной того, что сегодня в Николаеве и Днепропетровске объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы.

Об атаках на объекты в Николаеве сообщил в своем Telegram-канале мэр этого южноукраинского города Александр Сенкевич.

В городе раздался взрыв. Выясняем

- написал чиновник.

Местные граждане сообщили через свои соцсети, что взрывов было не менее двух. Они также наблюдали в небе столбы густого дыма.

Воздушная тревога в городе поработала полчаса – с 11.32 по 12.03.

Объекты энергетики, ОПК и военные цели ВСУ на территории Николаевской области, подвергаются российским ударам на регулярной основе.

Взрывы звучали сегодня также в Харькове и Днепропетровске.

Информацию по Днепру (так на Украине называют Днепропетровск) сообщило через свой Telegram-канал одно из украинских СМИ.

В Днепре были слышны звуки взрывов

- сказано в его сообщении.

В Днепропетровской области воздушную тревогу объявляли в 13.15.


К сожалению, российские регионы также подвергаются атакам ВСУ. Так, сегодня в Ростовской области двумя украинскими беспилотниками было атаковано хранилище топлива. Глава региона Василий Голубев сообщил, что при этом прогремело два взрыва. К счастью, воспламенения горючих материалов не произошло.
9 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    -4
    Сегодня, 16:47
    В ответ на украинскую диверсию на Крымском мосту российские военные с октября 2022 года и по сей день наносят массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре на всей территории Украины. В частности, это стало причиной того, что сегодня в Николаеве и Днепропетровске объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы.

    Может и СВО продолжается только по этой причине?
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 16:52
    мэр этого южноукраинского города Александр Сенкевич -
    В городе раздался взрыв. Выясняем

  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:56
    Здрасьте,сперва было написано что в результате взрыва был пожар который был быстро потушен. Потом,исправили сообщение,вообще ничего у нас в области не горело,дроны просто от соприкосновения с землёй взорвались...
  4. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 16:59
    К сожалению, российские регионы также подвергаются атакам ВСУ

    Пишу, а у нас воет ракетная опасность... Хотели в магазин идти всей семьёй. Может отменят, а не отменят пойду один... У нас на севере Белгородчины, больших прилётов не наблюдалось пока.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 17:02
    В ответ на украинскую диверсию на Крымском мосту российские военные...

    пока этот бред под названием "в ответ на" будет продолжаться толку не будет
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Василенко Владимир
      пока этот бред под названием "в ответ на" будет продолжаться

      «В ответ на» – это авторы новостей сочиняют. Военные такой фигнёй не занимаются...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:59
        Цитата: nik-mazur
        «В ответ на» – это авторы новостей сочиняют.

        ну значит сочиняет и МИД и Писков
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 18:55
          Цитата: Василенко Владимир
          значит сочиняет и МИД и Писков

          Возможно, хотя и не припомню такого. Но они ни разу не военные.
  6. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 18:48
    Об атаках на объекты в Николаеве сообщил в своем Telegram-канале мэр этого южноукраинского города Александр Сенкевич.

    Так. Этот мэр (и далее - чиновник). А почему не "ставленник киевской хунты"? Не спалим агентуру?