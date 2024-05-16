МБР «Булава» принята на вооружение
Подводный старт "Булавы" с РПКСН "Юрий Долгорукий", август 2019 г.
После нескольких лет полноценной эксплуатации флотом, ряда учебных пусков и наработки необходимого опыта, ракетный комплекс подводного базирования Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» официально принят на вооружение. Этот комплекс и его МБР занимают особое место в структуре отечественных стратегических ядерных сил и в системе стратегического сдерживания. Им предстоит оставаться на службе в течение нескольких следующих десятилетий.
Указ президента
13 мая исполнилось 78 лет со дня основания Научно-исследовательского института пороховых реактивных снарядов, в 1966 г. ставшего Московским институтом теплотехники (МИТ). На следующий день информагентство ТАСС опубликовало ряд важных заявлений генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова. Руководитель организации рассказал о последних успехах и о планах на будущее.
Ю. Соломонов отметил, что на данный момент 80% отечественных МБР, состоящих на вооружении СЯС, производится в кооперации с МИТ. Одним из таких изделий является ракета подводных лодок Р-30 «Булава», входящая в состав комплекса Д-30.
По словам генерального конструктора МИТ, 7 мая верховный главнокомандующий подписал указ о принятии изделия Р-30 на вооружение военно-морского флота. Этот документ официально ставит точку в процессах разработки, испытаний и опытной эксплуатации новейшего ракетного комплекса и дает ему новый статус. Теперь Д-30 и Р-30 являются полноценными вооружениями ВМФ и составляющими СЯС.
Следует отметить, что президентский указ о принятии «Булавы» на вооружение имеет лишь формальное значение. МБР типа Р-30 давно присутствуют в арсеналах ВМФ, и в строю имеется целый ряд носителей такого вооружения. При этом процесс строительства новых подводных ракетоносцев и развертывания на них комплексов Д-30 еще не завершен, и теперь он будет продолжаться в новом статусе.
Парный запуск ракет Р-30 подлодкой "Владимир Мономах", ноябрь 2015 г.
Путь к службе
Комплекс Д-30 с ракетой Р-30 является последней на данный момент отечественной разработкой в области МБР для ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Работы по теме «Булава» стартовали в 1998 г. после ряда неудач предыдущего проекта МБР / БРПЛ «Барк». Головным разработчиком нового комплекса был назначен МИТ; также к работам привлекли целый ряд других предприятий из разных отраслей.
Основные проектные работы завершились к середине двухтысячных годов. 23 сентября 2004 г. переоборудованный РПКСН ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 выполнил первый бросковый пуск макетного образца «Булавы». Следующее испытание прошло через год, в конце сентября 2005-го, и в нем использовался полноценный прототип, поразивший условные цели на полигоне Кура.
После этого летные испытания новой МБР продолжились. Пуски осуществлялись с периодичностью в несколько месяцев. При этом далеко не все они были успешными. Регулярно возникали неполадки в работе тех или иных систем, и полет ракеты завершался самоликвидацией. Впрочем, эти инциденты помогали найти слабые места конструкции, собрать необходимую информацию и сделать выводы. Доводка ракеты дала желаемый результат, и с 2013 г. состоялось более десятка запусков подряд без аварий.
28 июня 2011 г. состоялся первый запуск новой БРПЛ с борта штатного носителя в виде РПКСН «Юрий Долгорукий» пр. 955 «Борей». В 2013-14 гг. к испытаниям привлекли два следующих «Борея» – «Александра Невского» и «Владимира Мономаха». С этого времени все испытательные и учебные запуски МБР «Булава» проводились только штатными носителями.
Первый пуск "Булавы" с РПКСН "Князь Владимир", октябрь 2010 г.
После испытаний и доводки ракетного комплекса и его ракеты началась отработка методов и тактик применения вооружения. Так, в ноябре 2015 г. «Владимир Мономах» выполнил стрельбу залпом из двух ракет. Позже подобные испытания повторили. Затем, в мае 2018 г. «Юрий Долгорукий», находясь в подводном положении, запустил залпом сразу четыре «Булавы».
Государственные испытания комплекса Д-30 и ракеты Р-30 продолжались до 2021-22 г. В рамках этого этапа провели несколько новых пусков по учебным целям на Камчатке и подтвердили все характеристики и боевые возможности ракетного комплекса и его носителей. По результатам этих мероприятий были проведены оставшиеся процедуры, и 7 мая 2024 г. был подписан указ о принятии «Булавы» на вооружение ВМФ.
Составляющая СЯС
БРПЛ Р-30 «Булава» была официально принята на вооружение лишь несколько дней назад. Фактически она поступила в арсеналы флота и стала одним из основных вооружений морской компоненты СЯС еще несколько лет назад. В составе ВМФ уже имеется целый ряд носителей комплекса Д-30, на которых могут быть развернуты десятки ракет Р-30.
Первым штатным носителем «Булавы» в боевом составе ВМФ стал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» – головной корабль пр. 955. Флот принял его в начале 2013 г., и вскоре он начал полноценную службу в составе Северного флота. В конце того же года флоту передали следующий РПКСН серии, «Александр Невский». В 2014 г. он совершил переход к месту постоянного базирования и поступил в состав Тихоокеанского флота. В конце 2014-го ВМФ принял крейсер «Владимир Мономах», так же строившийся для КТОФ.
"Владимир Мономах" выполняет залповый пуск 4 изделий Р-30, декабрь 2020 г.
В июне 2020 г. состоялась приемка первого подводного крейсера, выполненного по обновленному проекту 955А. «Князь Владимир» отправился служить на КСФ. В конце 2021 г. промышленность сдала подлодку «Князь Олег», через год подписали акт приемки на «Генералиссимуса Суворова», а в декабре 2023-го – на «Императора Александра III». Эти корабли пополняют состав КТОФ.
В конце 2024 г. ожидается сдача очередного крейсера под именем «Князь Пожарский». На разных стадиях строительства находятся «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», которые планируется принять в состав ВМФ не позднее 2026-27 гг. В ближайшем будущем ожидается закладка двух следующих «Бореев». Их будут строить по вновь обновленному проекту 955АМ.
Таким образом, к настоящему времени ВМФ России получил 7 носителей «Булавы» – 5 служат в составе КТОФ и 2 переданы КСФ. К началу следующего десятилетия количество «Бореев» будет доведено до 12 ед. Как они будут распределены между двумя флотами, пока не уточнялось. Вероятно, основным эксплуатантом РПКСН пр. 955(А/АМ) пока останется КТОФ, но и КСФ получит все необходимые корабли.
Каждый «Борей», вне зависимости от модификации, несет 16 шахтных пусковых установок комплекса Д-30. Эти подлодки способны осуществлять запуск МБР «Булава» из надводного и подводного положения, по одной или залпом – в зависимости от поставленной боевой задачи. Наличие в строю нескольких подлодок позволяет нашим ВМФ и СЯС одновременно развернуть десятки ракет. В дальнейшем, по мере строительства и приемки новых кораблей, подобный потенциал подводных сил будет расти.
Запуск очередной ракеты залпа, декабрь 2020 г.
Собственно «Булава» представляет собой трехступенчатую твердотопливную баллистическую ракету, предназначенную для запуска с борта подлодок типа «Борей». По известным данным, это изделие имеет длину ок. 12 м при диаметре 2 м. Стартовая масса – 23,8 т. Забрасываемый вес превышает 1,1 т. Максимальная дальность полета – не менее 9-9,3 тыс. км.
Как и другие отечественные МБР, Р-30 оснащается разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения. Точная конфигурация боевого оснащения, по понятным причинам, неизвестна. По разным оценкам, ракета может нести до 8-10 боезарядов мощностью до 100-150 кт.
По своим летно-техническим характеристикам и боевому оснащению ракета Р-30 существенно отличается от других современных отечественных БРПЛ. В то же время, техническое задание на нее составлялось с учетом актуальных стратегий и вопросов применения. Кроме того, «Булава» имеет очевидное преимущество в виде общей новизны. В ближайшие годы ей предстоит нести службу вместе с другими МБР для подлодок, но в дальнейшем именно Р-30 станет основным и даже единственным изделием своего класса на вооружении.
Промежуточные итоги
Таким образом, отечественная оборонная промышленность и вооруженные силы совместными усилиями завершили длительный и сложный процесс разработки, испытаний, доводки и опытной эксплуатации нового оружия стратегического назначения. Ракетный комплекс подводных лодок Д-30 с ракетой Р-30 «Булава» официально принят на вооружение ВМФ, и в его истории начинается новая глава.
Теперь Д-30 и Р-30 фактически и документально являются полноценным вооружением подводных сил ВМФ России и морской компоненты СЯС. Согласно нынешним планам, имеющиеся и строящиеся РПКСН типа «Борей» будут оставаться на службе в течение нескольких следующих десятилетий. Вместе с ними в строю будет и «Булава».
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