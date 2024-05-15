МВД Молдавии возбудило уголовное дело против оппозиционных политиков, прилетевших со съезда в Москве

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МВД Молдавии возбудило уголовное дело против оппозиционных политиков, прилетевших со съезда в Москве

Молдавские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против политиков, вернувшихся в Кишинев после участия проходившего в Москве съезде оппозиционных прозападному режиму президента Майи Санду политсил.

Как сообщает генеральный инспекторат молдавской полиции, формальным поводом для возбуждения уголовного дела стали обвинения в «контрабанде» прибывшими из Москвы в конце апреля пассажирами наличных средств в размере около 2,3 миллиона леев (примерно 11 миллионов рублей).



Также утверждается, что в ходе обысков, проведенных молдавской полицией у 150 сторонников оппозиционных действующей власти политсил было изъято около одного миллиона долларов, якобы ввезенных контрабандным путем.

В аэропорту молдавской столицы 28 апреля и 4 мая полицией были задержаны пассажиры, вернувшиеся в страну после участия в московском съезде молдавских политиков и общественных деятелей, выступающих за вступление республики в ЕАЭС. Тогда же был создан политический блок "Победа - Виктория". В числе прибывших из Москвы в Кишинев была глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, ранее подвергавшаяся преследованию со стороны молдавских властей за визиты в Россию.

Чтобы предотвратить впоследствии противодействие возможным задержаниям оппозиционеров их сторонниками, власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер безопасности в кишиневском аэропорту. В частности, в помещение воздушной гавани запрещен доступ провожающим и встречающим.
14 комментариев
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  1. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:23
    Кажется, немного не продумали :((
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +8
      Сегодня, 17:27
      в помещение воздушной гавани запрещен доступ провожающим и встречающим.
      Демократия - по молдавски. negative
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +7
        Сегодня, 17:48
        Обыкновенная европейская демократическая диктатура, как у Гитлера: всех несогласных в концлагерь. am
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 18:15
          Цитата: Бородач
          Обыкновенная европейская демократическая диктатура, как у Гитлера: всех несогласных в концлагерь. am
          А если концлагерь называется Освенцим, то можно потом сказать, что "население единодушно в поддержке руководства страны".
          Европа, как обычно, ничего не видит - им это привычно.

          Вот если бы у нас кого-нибудь из либероидов кто-то "козлом" назвал - вот это скандал! Вот это "попрание демократических норм". Визгу будет - уши заложит.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 17:25
    Демократия-с, во всей красе, свобода выбора и слова так и прет из всех щелей, кого на нары, кому стрелка, и эти люди мне в носу ковырятся запрещают(С).
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    -9
    Сегодня, 17:27
    . МВД Молдавии возбудило уголовное дело против оппозиционных политиков

    Давите, пресуйте этих навальнят, раскачивателей лодки! Оппозиционэры должны гнить в тюрьме! А для начала объявите этих предателей иноагентами!
    Вон у нас всех либерастов под шконки разогнали. Ни одна мразь теперь не смеет против власти пикнуть. Учитесь молдаване!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 17:32
      Сейчас вроде все над иноагентами задумались
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Stas157
      Вон у нас всех либерастов под шконки разогнали.

      У нас "под шконки" загнали тех, кто хочет передать страну под внешнее, американское, управление. Если молдаване у нас учились бы, они бы свою пчёлку Майю давно бы отправили баранов пасти. В лучшем случае.
      Да и у нас ещё много работы... Боюсь, шконок не хватит, вешать придётся - земли, чтобы закопать, много.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 17:30
    А после 9-го мая никому вьезд не запретили?
  5. Луенков Звание
    Луенков
    +2
    Сегодня, 17:42
    Ну вот первые шаги фашизма.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 17:52
    А что, деньги вполне могли быть. Среди оппозиции есть люди далеко не бедные. Тем более, сумма не гигантская (не тимуровская)...
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      0
      Сегодня, 18:10
      Миллион на 150 рыл!!!? Это не мало, это вообще ничто. 150 лямов на одного, это норм. У нас случайной выборкой по какому нибудь Бутово пройти, больше можно набрать.
      С другой стороны, может у них и 10 баксов в кармане - богатей. Гагаузы ни когда не были шибко зажиточными.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:47
        Не "какому нибудь", а "какому-нибудь", не "ни когда", а "никогда". Грамотность... feel
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 19:14
          Цитата: Кот Александрович
          Не "какому нибудь", а "какому-нибудь", не "ни когда", а "никогда".

          Ну чего ты к евонным словам придираешься, тута же не экзамен. wassat

          Цитата: Кот Александрович
          Грамотность...

          А грамотность осталась где-то тама, в СССР что ли. request