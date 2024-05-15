Молдавские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против политиков, вернувшихся в Кишинев после участия проходившего в Москве съезде оппозиционных прозападному режиму президента Майи Санду политсил.Как сообщает генеральный инспекторат молдавской полиции, формальным поводом для возбуждения уголовного дела стали обвинения в «контрабанде» прибывшими из Москвы в конце апреля пассажирами наличных средств в размере около 2,3 миллиона леев (примерно 11 миллионов рублей).Также утверждается, что в ходе обысков, проведенных молдавской полицией у 150 сторонников оппозиционных действующей власти политсил было изъято около одного миллиона долларов, якобы ввезенных контрабандным путем.В аэропорту молдавской столицы 28 апреля и 4 мая полицией были задержаны пассажиры, вернувшиеся в страну после участия в московском съезде молдавских политиков и общественных деятелей, выступающих за вступление республики в ЕАЭС. Тогда же был создан политический блок "Победа - Виктория". В числе прибывших из Москвы в Кишинев была глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, ранее подвергавшаяся преследованию со стороны молдавских властей за визиты в Россию.Чтобы предотвратить впоследствии противодействие возможным задержаниям оппозиционеров их сторонниками, власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер безопасности в кишиневском аэропорту. В частности, в помещение воздушной гавани запрещен доступ провожающим и встречающим.

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