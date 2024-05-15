Один из словацких министров фактически обвинил оппозицию в причастности к покушению на премьера Фицо
Словацкие политики, а также чиновники других стран ЕС, комментируют сегодняшнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Как уже сообщало «Военное обозрение» в главу словацкого кабмина стреляли в городе Гандлова, примерно в 180 км от Братиславы. Именно в этом городе проводилось выездное заседание правительства. Выстрелы прозвучали, когда Фицо находился на улице.
Президент Словакии Зузана Чапутова (15 июня она покинет свой пост, уступив его Петру Пеллегрини):
Президент Чехии Петр Павел:
Председатель Прогрессивной партии Словакии Михал Шимечка:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:
Более конкретно решил высказаться министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба:
Тараба дал понять, что проевропейская и проамериканская оппозиция Словакии, несмотря на возгласы о том, что решительно осуждает покушение, так или иначе причастна к преступлению.
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