Один из словацких министров фактически обвинил оппозицию в причастности к покушению на премьера Фицо

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Один из словацких министров фактически обвинил оппозицию в причастности к покушению на премьера Фицо

Роберт Фицо за несколько минут до покушения


Словацкие политики, а также чиновники других стран ЕС, комментируют сегодняшнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Как уже сообщало «Военное обозрение» в главу словацкого кабмина стреляли в городе Гандлова, примерно в 180 км от Братиславы. Именно в этом городе проводилось выездное заседание правительства. Выстрелы прозвучали, когда Фицо находился на улице.



Президент Словакии Зузана Чапутова (15 июня она покинет свой пост, уступив его Петру Пеллегрини):

Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я в шоке. Я желаю Роберто Фицо много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после атаки.

Президент Чехии Петр Павел:

Нападение на Роберта Фицо явно предосудительно, независимо от того, каковы были его мотивы. Оно должно нас насторожить, к чему может привести обострение враждебности и агрессии в обществе. Желаю Роберту Фицо преодолеть этот инцидент без последствий.

Председатель Прогрессивной партии Словакии Михал Шимечка:

Я потрясен стрельбой в премьер-министра Роберта Фицо в Гандлове. Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо всё будет в порядке и что этот ужасный акт будет раскрыт как можно скорее.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе, это подрыв демократии, подрыв нашего наиболее ценного общего блага. Мои мысли - с премьер-министром Фицо и его семьей.

Более конкретно решил высказаться министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба:

У всей оппозиции руки в крови!

Тараба дал понять, что проевропейская и проамериканская оппозиция Словакии, несмотря на возгласы о том, что решительно осуждает покушение, так или иначе причастна к преступлению.

56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 17:10
    Пишут 5 выстрелов в грудь и живот, жестко, охрана по ходу на расслабоне была, отвыкли от покушений.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +7
      Сегодня, 17:15
      Словакия - одна из самых спокойных стран Европы.
      Но охрану это никак не извиняет. Мутная ситуация...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +7
        Сегодня, 17:20
        Alex777 hi, интересно что теперь "цивилизованный" Запад будет свистеть про устранение политических противников, или как всегда ЭТО ДРУГОЕ?! Хотя могут и псих больного прикрутить, бытовой конфликт), обиженного мужа, посмоьрим чего выдвинут, а то модет как с "Северными потоками". Или МH-17. Опыт то большой.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +5
          Сегодня, 17:24
          Цитата: Ропот 55
          Хотя могут и псих больного прикрутить, бытовой конфликт),

          Похоже, что так и будет.
          Напавшему на Фицо 71 год, он стрелял из личного зарегистрированного оружия

          Но что это за дед, который в охраняемое лицо попал 4-5 раз?!
          Бонд на пенсии? Это же не так просто, как в кино показывают?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 17:27
            Alex777, ну если пенсы стрелял то охрана пролюбила по полной, расслабились, типа дедушка чего он может, вот и получили, зато потом знатно суетились.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +3
              Сегодня, 17:32
              Этот "пенс" должен был постоянно практиковаться.
              И быть под наблюдением органов, за такое рвение.
              Сомнений, в причастности англосаксов, у меня нет.
              Схема с дураком, стрелявшим без причин, не нова. hi
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +4
                Сегодня, 17:35
                Alex777, ну если с Кенеди прошла то и с Фицо проканает.
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  +1
                  Сегодня, 17:36
                  Цитата: Ропот 55
                  Alex777, ну если с Кенеди прошла то и с Фицо проканает.

                  Вы все правильно поняли. yes
                  Еще случай недавно был.
                  Никак не могу вспомнить...
                  1. Ропот 55 Звание
                    Ропот 55
                    +3
                    Сегодня, 17:39
                    Alex777, вы случаем не про Японского дядю?
                    1. Alex777 Звание
                      Alex777
                      +1
                      Сегодня, 17:51
                      Цитата: Ропот 55
                      Alex777, вы случаем не про Японского дядю?

                      Точно. Синдзо Абе.
                      И никто не сомневается,
                      что это дело рук Штатов.
                    2. Alex777 Звание
                      Alex777
                      0
                      Сегодня, 18:25
                      Информация поступает и поступает...
                      Задержанный по делу о покушении на премьера Словакии оказался автором поэтического сборника и бывшим сотрудником частной охранной компании.

                      В 2016 году он сам пережил покушение, когда в торговом центре в городе Левице на него напал молодой мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, пишет издание Aktuality.

                      Мог уметь стрелять бывший охранник.
                  2. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    +1
                    Сегодня, 17:50
                    Аlex 777.Стрелявший по англосаксонскому сценарию должен ещё успеть сказать- в премьера стрелял из чувств личной неприязни и закакатить глаза поперхнувшись таблетокой,навечно.
                    1. Alex777 Звание
                      Alex777
                      +1
                      Сегодня, 17:54
                      Цитата: tralflot1832
                      Стрелявший по англосаксонскому сценарию должен ещё успеть сказать- в премьера стрелял из чувств личной неприязни и закакатить глаза поперхнувшись таблетокой,навечно.

                      Возможен эксцесс исполнителя.
                      Дай Бог, чтобы Фицо выжил!
                      1. tralflot1832 Звание
                        tralflot1832
                        0
                        Сегодня, 17:57
                        Аlex777Тоже на это надеюсь,ЕС перешёл к политическому террору на своей территории.Кто то в ЕС пьёт шампанское ,после дежурных заявлений.
                    2. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      +2
                      Сегодня, 17:55
                      tralflot1832 hi, всё впереди, вон Ли Харви тоже по дороге грохнули.
          2. Моторист Звание
            Моторист
            +1
            Сегодня, 17:39
            Цитата: Alex777
            Напавшему на Фицо 71 год, он стрелял из личного зарегистрированного оружия

            Но что это за дед, который в охраняемое лицо попал 4-5 раз?!
            Бонд на пенсии? Это же не так просто, как в кино показывают?

            Не путайте и и не ведитесь сами: не 71 год, а 71-го г.р.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              0
              Сегодня, 17:50
              Цитата: Моторист

              Не путайте и и не ведитесь сами: не 71 год, а 71-го г.р.

              Что написала Open Ukraine, то и я процитировал.
              Если 71г.р. то тогда картина становится понятнее.
              1. Моторист Звание
                Моторист
                +1
                Сегодня, 17:55
                Цитата: Alex777
                Что написала Open Ukraine, то и я процитировал.

                В тексте ВО этого нет, зачем здесь на Оупен Юкрейн ссылаться-то?! request
            2. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 17:54
              Моторист Словацкий язык очень труден для яндекс перевода,но задница на фото явно не 71 летнего старика.
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                0
                Сегодня, 18:12
                Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо мужчина использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие, сообщило словацкое издание Dennik N.
                Издание отмечает, что стрелявший в Фицо мужчина 1953 года рождения, передает РИА «Новости». Он оказался уроженцем словацкого города Левице, правоохранители выясняют его мотивы. Перед выстрелом мужчина якобы прокричал: «Робо, иди сюда».

                Ранее МВД Словакии подтвердило, что на Фицо было совершено покушение.

                https://vz.ru/news/2024/5/15/1268273.html
            3. Alex777 Звание
              Alex777
              +1
              Сегодня, 18:03
              Цитата: Моторист
              Не путайте и и не ведитесь сами: не 71 год, а 71-го г.р.

              В премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предварительно, стрелял известный словацкий писатель Юрай Цинтула. Об этом сообщает Shot.
              По данным издания, 71-летний Цинтула является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Он не скрывал своей ненависти к Фицо, активно выражая свою позицию в соцсетях.

              В связи с покушением президент Словакии Питер Пеллегрини досрочно завершает свое пребывание за границей и возвращается на родину.

              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +3
                Сегодня, 18:31
                Аlex 777.Прогрессивная Словакии- социал либеральная ,прогрессивная и Проеевропейская политическая партия Словакии зарегистрирована в 2017г.На президентских выборах 2019 г победу одержала представительница партии Зузана Чапутова,которая через две недели уйдёт в отставку.Интересно девки пляшут.Опозиционная партия Прогрессивная Словакия сообщило о приостановке своей политической деятельности в связи с покушение на Фицо.Соответствующие заявление сделал лидер партии Михаил Шимечка.Проевропейцы начали стрелять в западную демократию.Что то пошло не так,пора Хьюстон вызывать! Хьюстон у нас проблема! А когда нас начнут обвинять ,позже к вечеру?
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  +1
                  Сегодня, 18:41
                  Цитата: tralflot1832
                  Что то пошло не так,пора Хьюстон вызывать!

                  Хьюстон не придет. Сам спалиться не захочет. bully

                  Цитата: tralflot1832
                  А когда нас начнут обвинять ,позже к вечеру?

                  В этот раз нас и не вспомнят. Очень все прозрачно.
    2. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 17:58
      При желании... Можно сделать все что угодно. Даже в бункере достать на полной изоляции. Только не смотря кинобоевики. А так. На данный момент Роберт Фицо- руководитель страны, который старается с русскими не портить отношений. В отличии от чехов, пшпшпш и прочих трибалтов. И еще финов и свеев. Им что нежилось? hi
    3. 123_123 Звание
      123_123
      0
      Сегодня, 17:59
      Ну когда цру стоит за покушением, охрана так себе защита
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +6
    Сегодня, 17:11
    А на что западно-гейропейские индейцы рассчитывали? Ковбои будут отстреливать всех, кто не будет согласен с «американскими ценностями».
    1. rubator Звание
      rubator
      +6
      Сегодня, 17:14
      демократическими ценностями и установленными правилами. Орбану нужно усилить охрану.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +4
        Сегодня, 17:18
        Цитата: rubator
        Орбану нужно усилить охрану.

        Первое о чем я подумал.
      2. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -5
        Сегодня, 17:24
        Уважаемый rubator!

        Вот никому не верю: ни «орбану», ни «корбану», ни «дарбону» = ВСЯ гейропа одним «мiромъ» мазана, а именно – русофобией.
        Венгры ещё лютей немцев было во время Великой Отечественной войны…
        Под американцами ВСЕ европолитики лежат, а чуть «пискнул» что-то не то – получи.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 17:29
          Андрей Храмов hi, ну они точно не про российские лидервы, они лидеры своих стран, но лучше такие нейтралы чем русофобы, вроде чехов, поляков, прибалтов.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            -2
            Сегодня, 17:34
            Уважаемый Ропот 55!

            Нет там нейтралов по отношению к России. Все в разной степени антироссийского помешательства: одни «побуйнее», другие «потормознее»…
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 17:37
              Андрей Храмов, нейтралов там много, просто Вашингтон их за гениталии киепко держит, вот и приходится им петь в унисон, а уберите Вашингтон из ураанения и вся эта шобла распадется на щелчек.
              1. Андрей Храмов Звание
                Андрей Храмов
                -2
                Сегодня, 17:41
                Уважаемый Ропот 55!

                Позволю себя с Вами не согласиться. Объединённая Европа на Русь ходила – и не единожды! – задолго до того, как Вашингтон образовался на трупах индейцев.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  +2
                  Сегодня, 17:49
                  Андрей Храмов, извините но тогдашняя Европа и теперешняя две большие разницы, и современной Европе войны не потянуть, измельчал народишко сломали белого, христианского, гендерного мужчину, теперешняя Европа выходцы из Африки и прочих бывших колоний и стран вроде Турции они теперь идут к власти.
                  1. Андрей Храмов Звание
                    Андрей Храмов
                    -1
                    Сегодня, 17:54
                    Уважаемый Ропот 55

                    Никакой мировоззренческой разницы нет: что в тогдашней, что в нынешней.
                    Ненависть к России в западной Европе - на генетическом уровне.
                    Да, Вы правы, как реальные бойцы – уже не то, но и гадить можно по-разному.
      3. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Сегодня, 17:44
        Цитата: rubator
        Орбану нужно усилить охрану.

        И Аурус подогнать для допзащиты.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 17:51
          Irokez hi, ага и 6 соток под Ростовом застолбить, а то мало ли. laughing
  3. al3x Звание
    al3x
    +9
    Сегодня, 17:13
    Началось прямое устранение неугодных. Недавно принца Саудовской Аравии хотели хлопнуть, турки кричат, что у них очередной переворот готовится, теперь вот Фицо. Демократия по американски?
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 17:16
      . турки кричат, что у них очередной переворот готовится

      Ещё и Грузию "качают". Англосаксы, больше некому.
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 17:17
        Кстати, да. Про них совсем запамятовал, тоже там жара на улицах.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 17:47
          Цитата: al3x
          Кстати, да. Про них совсем запамятовал, тоже там жара на улицах.

          И в Вашингтоне подгорает.
          Власти США обеспокоены тем, что парламент Грузии принял в окончательном чтении закон об иноагентах «в кремлевском стиле», он противоречит демократическим ценностям, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
          "Соединенные Штаты ожидают, что грузинский президент Саломе Зурабишвили наложит на закон вето, как неоднократно обещала, сказала Жан-Пьер. Если же парламент сумеет обойти вето, и документ все же примут, «это вынудит нас [США] фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», предупредила она.
  4. Tektor Звание
    Tektor
    +4
    Сегодня, 17:14
    ЦРУ во всей красе (сарказм). Программа Гладио - физическое уничтожение нежелательных политиков.
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +4
    Сегодня, 17:15
    Ясно, что за покушением стоит США. Но Запад будет всё валить на междоусобные разборки. Максимум Путина во всём обвинят
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 17:16
    Президент Чехии Петр Павел
    Нападение на Роберта Фицо явно предосудительно, независимо от того, каковы были его мотивы.

    Кто бы говорил о нападении. Чехи как в ВОВ помогают укрорейху и тем самым поддерживают политический терроризм государственных деятелей. Скольких людей бандеровцы сгубили у себя и в ЛДНР да и в России.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +4
    Сегодня, 17:21
    Почему наш МИД и СВР молчат? Надо сразу орать из всех утюгов, что заказчики англосаксы с Урсулушкой и Макароном, а исполнители ГУР Буданова.
  8. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 17:31
    Стрелявшего задержали, так что все подробности будут скоро известны
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 18:01
      С чего бы это? Оглашены - да, но известно - сомневаюсь.
  9. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 17:35
    Установлена личность стрелявшего в премьера Словакии Фицо.
    Им оказался 71-летний уроженец города Левице
  10. Kapany3
    Kapany3
    0
    Сегодня, 17:44
    Вот жеж незадача -га Россию никак не свалить!
  11. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 17:45
    Цитата: solar
    Стрелявшего задержали, так что все подробности будут скоро известны

    я не хочу проводить такую параллель, но....
    исполнителей кровавого терракта в Крокусе тоже задержали... и где ВСЕ подробности? Так и этот стрелок мог использоваться "в тёмную" и окажется каким-нибудь экоактивистом или защитником прав пингвинов.
  12. Землекоп Звание
    Землекоп
    -1
    Сегодня, 17:47
    злобный сатанинский режим властьимущих капиталистов мира ..которые установили мировой порядок основанный на правилах ненавидят тех кто им перечит…мешает и игнорирует их волю…..ну собственно таких просто убирают…..когда вокруг этого человека недостаточно организовано как безопасность так и допуск людей к телу.
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:57
    Где то в пригороде Вашингтона решили, что "цветные революции" себя не оправдывают, поэтому даже не пророссийского, а прословацкого и антиевросоветского политика приказали просто пристрелить, что бы остальным (вроде Орбана) была наука. Новый этап "евроцивилизадницы" в действии.
  14. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    -1
    Сегодня, 17:58
    Терзают смутные подозрения.украинцы причастны.По любому.Могли и в Орбана,но разные весовые категории.Армия венгрии помощней.Оттяпают закарпатье махом..
  15. savenkovyra Звание
    savenkovyra
    -1
    Сегодня, 18:02
    Наглосаксы по любому, т.к. им война нужна, а он был против и ещё вслух заяалял, что надо выйти из НАТО, этим подписал себе....
  16. Xenofont Звание
    Xenofont
    -1
    Сегодня, 18:11
    Зузанна лицемерная гадюка, ставленник евросоюзовской шантропы и ненавистница премьера и его курса.!
  17. viktor 7007
    viktor 7007
    0
    Сегодня, 18:22
    ГЛЯДЯ НА ФОТО ВИДНО ЧТО вокруг одни заговорщики