Один из словацких министров фактически обвинил оппозицию в причастности к покушению на премьера Фицо

Роберт Фицо за несколько минут до покушения

Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я в шоке. Я желаю Роберто Фицо много сил в этот критический момент, чтобы восстановиться после атаки.

Нападение на Роберта Фицо явно предосудительно, независимо от того, каковы были его мотивы. Оно должно нас насторожить, к чему может привести обострение враждебности и агрессии в обществе. Желаю Роберту Фицо преодолеть этот инцидент без последствий.

Я потрясен стрельбой в премьер-министра Роберта Фицо в Гандлове. Мы однозначно и решительно осуждаем любое насилие. Мы верим, что с премьер-министром Фицо всё будет в порядке и что этот ужасный акт будет раскрыт как можно скорее.

Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе, это подрыв демократии, подрыв нашего наиболее ценного общего блага. Мои мысли - с премьер-министром Фицо и его семьей.

У всей оппозиции руки в крови!