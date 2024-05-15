Украинский нардеп призвал расстреливать виновных в отступлении ВСУ в Харьковской области

32
Украинский нардеп призвал расстреливать виновных в отступлении ВСУ в Харьковской области

В Киеве продолжают искать виновных в стремительном отступлении ВСУ под натиском российской армии на севере Харьковской области. Помимо всего прочего, скандал разгорелся по поводу отсутствия тыловых оборонительных укреплений, на строительство которых были выделены немалые государственные средства, начиная аж с осени 2022 года. Теперь выясняется, что деньги были привычно разворованы местными и столичными чиновниками, в том числе через подставные компании-однодневки.

Эта ситуация сильно разозлила скандально известного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, свое возмущение он выразил в телеграм-канале. Нардеп признался, что в настоящее время российские войска уже вошли в город Волчанск, взятие которого значительно осложнит оборону Купянска. И всё дело в том, что должной подготовки к весьма вероятному наступлению ВС РФ на этом направлении проведено не было, констатировал депутат.



Парламентарий считает, что за такую халатность в условиях военного положения виновных следует приговаривать к расстрелу. Однако, посетовал Гончаренко, никто, скорее всего, наказания не понесет. И в этом с ним сложно не согласиться с учетом того, что тезис «рука руку моет» на Украине при Зеленском уже давно перестал быть просто поговоркой.

Бои идут на улицах Волчанска. Город переходит под российский контроль. Теперь будем смотреть, как они (российские военные) построят фортификации, которые нам потом придется штурмовать. Как они сделать это смогут. Я бы за такое расстреливал. У нас никто даже не наказан. Никто

— возмущенно написал украинский нардеп.

Очевидно он забыл, что в функции парламента входит в том числе контроль за расходованием бюджетных средств всеми ветвями власти. Выходит, расстрелять следует и самого Гончаренко*.

Ранее назначенный Киевом глава Харьковской ОВА Синегубов дал команду собрать всех подрядчиков, которые занимались строительством фортификационных сооружений, на заседание группы «Прозрачность и подотчетность», где те «ответят», на что пошли семь миллиардов гривен. Об этом гауляйтер публично заявил в телеэфире, дабы успокоить возмущенных жителей области. Однако до сих пор никакого заседания и разбора полетов так и не состоялось, да и скорее всего не состоится.

Ранее, 13 мая, глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что в приграничных районах Харьковской области возводились фортификации. По его словам, «всё было построено, но, возможно, не так плотно». Гамбарашвили также сообщил, что в регионе продолжаются работы по строительству укреплений. Значит, еще не все деньги успели разворовать, раз все еще продолжают «строить» уже под огнем ВС РФ.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +6
    Сегодня, 17:29
    Пусть этот клоун начнет расстрел с самого себя
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 17:32
      Serhio250381 hi, наоборот дать ему MG и пусть чешит выполнять, пусть мочат друг друга и чем больше тем лучше. А ведь были комментарии что скоро ВСУ начнут за отступления расстреливать.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 17:44
        Если на Украине начать расстреливать коррупционеров, то на Украине не останется жителей. laughing
        Нисколько не сомневаюсь, что этот фашист Гончаренко сам ворует всё, что можно и нельзя. laughing
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Ропот 55
        А ведь были комментарии что скоро ВСУ начнут за отступления расстреливать.
        Децимацию давным-давно изобрели. И, опять-таки, в Европе активно применялась. Так что можно считать вполне себе демократическим способом борьбы с отступлением на фронте.
        Непонятно - чего ВСУ медлит?...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 18:41
          Zoldat A hi, так я и писал надо им закинуть мыслишку что так поступали АЖ В САМОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ, им это польстит глядишь и у себя на полном серьезе введут, вот народишко обрадуется и боевой дух прям "попрет" вверх.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 17:57
      А лучше пускай сам идёт оборонять в окопы)))
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 18:04
        Ничего нового, у этих Гончаренко всегда виноваты другие но не они.
    3. Xenofont Звание
      Xenofont
      +1
      Сегодня, 18:08
      Да уже расстреливают мелкую сошку заградотряды!.Нынче поймали раненного старлея в Волчанске, так он сказал что их подразделение,понеся потери самовольно двинулось на пункт эвакуации и было встречено огнем живодеров из Кракена. Наши спасли. Еще двоих из загрядотрядов взяли в плен и на допросах получили подтверждение таким фактам.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 19:38
        Ну, депутаны себя расстреливать не станут, за все всегда и везде платят мелкие сошки. А стрелять в своих для карателей нормальная бандитская традиция, чтобы страх не теряли.
  2. Everevil Звание
    Everevil
    +5
    Сегодня, 17:31
    Теперь будем смотреть, как они построят фортификации, которые нам потом придется штурмовать...

    Какой он однако оптимист winked
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 17:43
      Кстати, этого иуду выбирали одесситы. Это их " избранник".
  3. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 17:37
    "Бравые хлопчики" этого нардепа самого пристрелят, как бешенного пса, если будет такая возможность
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 17:40
    Успокойся нардеп. Все деньги освоены и уже возможно потрачены. Всё там нормально поделили. Просто ты в эту долю не вошёл. Сейчас бы знать какой в Харькове гарнизон. А то может никого?
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 17:42
      Поди даже патроны для расстрельных команд украли, продали и горилки купили...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -2
        Сегодня, 17:52
        Кот Александрович hi, у них там в почете "марафет". По примеру их ГлавКома.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:02
      Цитата: igorbrsv
      Успокойся нардеп. Все деньги освоены и уже возможно потрачены. Всё там нормально поделили. Просто ты в эту долю не вошёл.
      Потому и волнуется, бурление каловых масс выдаёт... Иначе молчал бы - Зеленский же молчит, никого не расстреливает.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 17:40
    возмущенно написал украинский нардеп.
    Дерьмо вапрос... калашмат в руки и на ноль наказывать lol
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 17:49
      Но накажем похоже мы. За халатность
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 17:42
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинский нардеп призвал расстреливать виновных в отступлении ВСУ в Харьковской области

    Раздухарилась, мурзилка картонная
  8. Esso Звание
    Esso
    0
    Сегодня, 17:48
    Гончаренко потом нужно, чтоб разжился пеньковым галстуком, поболтается и потеху воронам...
  9. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 17:48
    Гончаренко призвал расстреливать тех, кто с ним разворованным не поделился...
    Штош... Его можно понять yes .
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:53
    Эта гнусь рвётся наверх своими популистскими высерами , забыл как его в Крыму чуть не забили.
  11. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    -1
    Сегодня, 17:54
    Украинский нардеп призвал расстреливать виновных в отступлении ВСУ в Харьковской области
    Да, да, да... Причем по яссе Чингисхана: отсутпает один, казнить все отделение; побежало отделение, всю роту к стенке и т.д.
  12. sifgame Звание
    sifgame
    0
    Сегодня, 17:55
    Поддерживаю этого "народного" депутата, для кучи пусть и сам застрелится
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:00
    вот то дело, давайте мочите дружка дружку
    а гончаренко еще раз в Крым его там ждут в прошлый раз не закончили общение
  14. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 18:01
    Эта ситуация сильно разозлила скандально известного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко
    Этому майданутому надо самому на фронт отправляться и показывать пример, а не в парламенте пар гонять
  15. kriten Звание
    kriten
    0
    Сегодня, 18:13
    Начать расстрелы надо с депутатов рады, которые вместо окопов выбрали теплые кресла и воруют и воруют.
  16. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:15
    Товарищи-господа,может быть в конце концов кто-нибудь мне объяснит что за контора такая "Росфинмониторинг ",когда данные сущности типа этого из рады,зели ,-и прочих мерзавцев должны быть обьявлены в розыск ФСБ,Генпрокуротурой,и другими силовыми структурами!Почему зелю не обьявил в розыск Гидрометцентр страны,или общество по защите кроликов?
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 18:42
      * внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

      Я так понимаю, что у этой конторы свои террористы и экстремисты. Им присваивается мохнатая точка в конце фамилии.
  17. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 18:23
    Я бы за такое расстреливал. У нас никто даже не наказан. Никто
    recourse Да ладно, дайте нардепу ружье, пусть съездит на передовую, найдет строителей и постреляет
  18. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 19:01
    сам застрелись . не на тех поставил значит ты виноват.
  19. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:15
    Да ты шо ??!! Неужто зелю грохнуть призывает ?