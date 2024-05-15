Украинский нардеп призвал расстреливать виновных в отступлении ВСУ в Харьковской области

Бои идут на улицах Волчанска. Город переходит под российский контроль. Теперь будем смотреть, как они (российские военные) построят фортификации, которые нам потом придется штурмовать. Как они сделать это смогут. Я бы за такое расстреливал. У нас никто даже не наказан. Никто

В Киеве продолжают искать виновных в стремительном отступлении ВСУ под натиском российской армии на севере Харьковской области. Помимо всего прочего, скандал разгорелся по поводу отсутствия тыловых оборонительных укреплений, на строительство которых были выделены немалые государственные средства, начиная аж с осени 2022 года. Теперь выясняется, что деньги были привычно разворованы местными и столичными чиновниками, в том числе через подставные компании-однодневки.Эта ситуация сильно разозлила скандально известного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, свое возмущение он выразил в телеграм-канале. Нардеп признался, что в настоящее время российские войска уже вошли в город Волчанск, взятие которого значительно осложнит оборону Купянска. И всё дело в том, что должной подготовки к весьма вероятному наступлению ВС РФ на этом направлении проведено не было, констатировал депутат.Парламентарий считает, что за такую халатность в условиях военного положения виновных следует приговаривать к расстрелу. Однако, посетовал Гончаренко, никто, скорее всего, наказания не понесет. И в этом с ним сложно не согласиться с учетом того, что тезис «рука руку моет» на Украине при Зеленском уже давно перестал быть просто поговоркой.— возмущенно написал украинский нардеп.Очевидно он забыл, что в функции парламента входит в том числе контроль за расходованием бюджетных средств всеми ветвями власти. Выходит, расстрелять следует и самого Гончаренко*.Ранее назначенный Киевом глава Харьковской ОВА Синегубов дал команду собрать всех подрядчиков, которые занимались строительством фортификационных сооружений, на заседание группы «Прозрачность и подотчетность», где те «ответят», на что пошли семь миллиардов гривен. Об этом гауляйтер публично заявил в телеэфире, дабы успокоить возмущенных жителей области. Однако до сих пор никакого заседания и разбора полетов так и не состоялось, да и скорее всего не состоится.Ранее, 13 мая, глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что в приграничных районах Харьковской области возводились фортификации. По его словам, «всё было построено, но, возможно, не так плотно». Гамбарашвили также сообщил, что в регионе продолжаются работы по строительству укреплений. Значит, еще не все деньги успели разворовать, раз все еще продолжают «строить» уже под огнем ВС РФ.* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга