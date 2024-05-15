Президент России: Смена главы Минобороны связана с ростом военных расходов

Президент России Владимир Путин, комментируя смену главы Минобороны, поблагодарил уже бывшего главу военного ведомства Сергея Шойгу за то, что под его руководством было сделано на протяжении предыдущих лет для строительства ВС РФ и придания нового облика российской армии. Путин подчеркнул, что отсутствуют любые сомнения в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к текущим требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы.Глава государства при этом отметил, что еще очень многое необходимо сделать, при этом очевидно, что многие вещи стали полностью понятны лишь после начала активных боевых действий, в том числе и тем, кто в разных странах мира имеет дело со строительством своих вооруженных сил. Однако, оперативность реагирования МО РФ на требования времени вселяет уверенность в том, что России безусловно удастся успешно решить все задачи подобного рода.Новым главой Минобороны назначен Андрей Белоусов, что, по словам российского лидера, не в последнюю очередь связано с ростом расходов госбюджета на военную составляющую.Бывший глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, в свою очередь, переходит на другую работу - он будет секретарем Совбеза, конституционного органа, который формируется главой государства. В его задачи будет входить оказание содействия президенту в руководстве всей силовой составляющей России.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»