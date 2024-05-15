Президент России: Смена главы Минобороны связана с ростом военных расходов

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Президент России: Смена главы Минобороны связана с ростом военных расходов

Президент России Владимир Путин, комментируя смену главы Минобороны, поблагодарил уже бывшего главу военного ведомства Сергея Шойгу за то, что под его руководством было сделано на протяжении предыдущих лет для строительства ВС РФ и придания нового облика российской армии. Путин подчеркнул, что отсутствуют любые сомнения в том, что этот облик последовательно создается, в том числе применительно к текущим требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы.

Глава государства при этом отметил, что еще очень многое необходимо сделать, при этом очевидно, что многие вещи стали полностью понятны лишь после начала активных боевых действий, в том числе и тем, кто в разных странах мира имеет дело со строительством своих вооруженных сил. Однако, оперативность реагирования МО РФ на требования времени вселяет уверенность в том, что России безусловно удастся успешно решить все задачи подобного рода.



Новым главой Минобороны назначен Андрей Белоусов, что, по словам российского лидера, не в последнюю очередь связано с ростом расходов госбюджета на военную составляющую.

Бывший глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, в свою очередь, переходит на другую работу - он будет секретарем Совбеза, конституционного органа, который формируется главой государства. В его задачи будет входить оказание содействия президенту в руководстве всей силовой составляющей России.
32 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -6
    Сегодня, 17:55
    Причина смены в министерстве лежат совсем в другой области.Рост расходов безусловно есть,и это понятно.Ну,и надо было что то обтекаемое молвить
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +10
      Сегодня, 18:03
      Президент России: Смена главы Минобороны связана с ростом военных расходов
      и воровством.
      1. ААК Звание
        ААК
        +1
        Сегодня, 18:21
        По воровству 5 лет оперативная разработка не ведётся, до такого срока разрабатываются только ЕМНИП 2 окраски - шпионаж и измена Родине, косвенное подтверждение - взятие за жабры главного кадриста МО, причём в СМИ чётко указали - за дела в период возглавления им 8-го ГУ МО, т.е. - за "секретку"... так что скоро будет новая группа "Тухачевского-Якира-Уборевича"...
        А что до "замены коня на переправе" - то за 2 с лишним года уже вылезли все "бока" при организации подготовки к СВО и её начального периода, в т.ч. и воровство в особо крупных и огромные потери ВиВТ из-за раздолбайства и тупости значительной части командного состава, а ещё помимо бюджета в стоимость СВО учитывать надо и пожертвования в фонды и волонтёрство и просто затраты семей на экипировку своих военных...
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 18:24
        Так он так и сказал: Смена главы Минобороны связана с ростом (нецелевых) военных расходов.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 18:33
          Военные Бюджеты 2024 стран мира.
          Defense Budget by Country (2024)


          https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.php

        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +5
          Сегодня, 18:37
          Единственный руководитель страны, который не меняет не справившихся с обязанностями чиновников, а пересаживает их из кресла в кресло. Чубайса пересаживал-пересаживал, пока тот сам не сбежал...А его нужно было сажать...И так во всём...Та же глава ЦБ обрушила курс рубля за время своего правления в три раза...Вместе с Силуановым пристроили 300 млрд. долларов в западные банки, а лучше их всё равно нет...Да вам руководители счётной палаты докладывали о ТРИЛЛИОНАХ(!!!) рублей, использованных не по назначению...И где тот Кудрин, где та Голикова, где Изотова...Или теперь всё тип-топ?
        3. ugos Звание
          ugos
          0
          Сегодня, 19:42
          Простыми словами; ''При уважаемом Шойгу и ''Тимура и его команды'' ни какого бюджета не хватит''
    2. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 18:40
      надо было что то обтекаемое молвить

      Значит , не только в МО кадры никудышные . Те , кто президенту речи придумывает ( спичрайтеры ), тоже никчёмные . Получилось невнятное что-то . Изобразил бы праведный гнев на публику , а Шойгу сказал бы с глазу на глаз " Ну ты ж понимаешь, надо потерпеть ... Не брошу, как -никак свои "
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 18:52
        Какой президент,такие и кадры.Это все,что надо знать о этом
  2. Велизарий Звание
    Велизарий
    +7
    Сегодня, 18:00
    Кратко скажу- смена Шойгу благо. Тем более на Белоусова. В текущих реалиях он лучший из министров правительства. Конечно,в стратегическом плане это ничего не поменяет, но все же это шаг в правильном направлении.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 18:05
    То есть,получается что убрали от кормушки Шойгу и его окружение,которые заботились в первую очередь о своих карманах?Так следует понимать заявление Путина?
    1. ААК Звание
      ААК
      0
      Сегодня, 18:40
      Уважаемый коллега Бережливый, а кто у нас самый главный среди лиц, которые окружают Шойгу?
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 18:44
        ААК-наверное это его замы,особенно те кто контролирует поставки оружия и боеприпасов,кто ведает снабжением личного состава.
        1. ААК Звание
          ААК
          +1
          Сегодня, 18:47
          :)))))))))))))) про информативность и прочее-прочее разумеется помню...
          1. Бережливый Звание
            Бережливый
            +1
            Сегодня, 18:50
            ААК-у нас главная беда это то что генералитет фактически весь "паркетный ",как война так и оказалось что настоящих тактиков в их рядах чуть больше чем волос у лысого на голове.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 18:09
    не в последнюю очередь связано с ростом расходов госбюджета на военную составляющую.

    Что бы хватило денег на покрытие роста расходов госбюджета на военную составляющую в МО должны воровать значительно меньше. А Сергей Кожугетович свих замов распустил на столько, что это стало заметно даже гаранту, который как известно, "своих не сдает". Но пришлось. Ждем решения по главной "финансистке" Шевцовой.
  5. штурм Звание
    штурм
    +8
    Сегодня, 18:10
    многие вещи стали полностью понятны лишь после начала активных боевых действий,


    Особенно сказки Шойгу о перевооружение армии на 70%.
    В сухопутных войсках в лучшем случае новой техники оказалось 15-20%, что наглядно показала СВО...
    Настоящая война быстро вскрыла реальное отсутствие в войсках новой техники, связи, беспилотников, РЭБ, спутников, вскрылись разворованные склады с военной омуницией и 300 тыс. мобилизованных собирали всей страной, закупая снаряжение у перекупщиков по бешеным ценам ....
    Оказалось, что воевать это не Арматы с Бумерангами на парадах по красной площади катать и гражданам лапшу на уши вешать про вторую армию мира...
  6. Xenofont Звание
    Xenofont
    +2
    Сегодня, 18:16
    Может точнее с ростом неконтролируемости военных расходов? А то почему главбух, вечная генеральша в черной форме, восседающая на всех сборищах в первом ряду, вдруг подала в отставку? Ее привел из таможни еще недоброй памяти Табуреткин и передал по наследству. Интересные открываются перспективы!
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +9
    Сегодня, 18:20
    Хватить юлить...
    И вооружение у нас было на парадах и биатлонах, а сказать вам было некому.
    И людей у нас было в достатке, но строительство Храма ВС РФ было важнее проверки мобилизационной готовности, и воевать стали ЧВК с призывом в свои ряды заключённых. И снарядов с патронами было в избытке, да Евгений Викторович едва до Москвы не дошёл...А сколько гнили ВДРУГ обнаружилось в кругу не самых низких военных чиновников...А какие цены на технику и вооружение стали задирать её производящие. Хорошо ещё ГСМ у Ирана не стали закупать...
    Пора было озадачиться, почему такое положение сложилось...Давно пора, как РК «Москва» на дно пошёл, а бойцы в зоне СВО стали цеплять на технику брёвна, да сетки от кроватей...
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 18:38
      Будем смотреть что же изменит новый министр обороны России,и как он сумеет ускорить проведение этой войны ,да и текущие проблемы типа нехватки много чего тоже пора бы начать решать. Лишь бы не как с импортозамещением,которое благополучно отошло в мир иной...
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 18:45
        Цитата: Бережливый
        Будем смотреть что же изменит новый министр обороны России

        Новая метла по-новому метёт. Я совершенно не против нового МО. Если его девиз: ошибаться - можно, врать нельзя, - правдив, то это хорошо.
        Меня доводит до белого каления трудоустройство некоторых штатских...Мало они на селекторных совещаниях «ме-мекали», так и сейчас своё назначение своими словами сказать не могут (с бумажки читают). А Белоусов среди них выглядит бодрячком...
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 18:59
      Верно глаголете! Я Вам плюс плюсанул. Вот только храм не трогайте: Путин шибко любит иконки дарить-получать. Прям как Николашка кровавый.
  8. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 18:23
    Думаю формулировка во время сво не очень.
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 18:35
    Если перевести на нормальный русский язык - деньги выделялись и выделяются не малые, а результат так себе. Все успехи которые есть только за счёт Героизма солдат и офицеров.
  10. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 18:35
    Из 12 замов бывшего министра обороны, двое подозреваются в коррупции и отстранены от работы. Один из замов, давняя креатура бывшего Министра обороны ...
    Нет, не знал НИЧЕГО, даже не догадывался, а в гости ходила хрущёвку ...
    В общем, такое положение вещей, это не повод. Чем от сердюковщины эта ситуация отличается? Там Васильева была, здесь Иванов...
  11. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 18:36
    Думаю ВВП начал закрывать кормушку , но вероятно только для зажравшихся и не видящих берегов. Это не искоренить, даже Китай их не может искоренить с их суровыми законами.
  12. nikon voron Звание
    nikon voron
    +2
    Сегодня, 18:49
    Ну это скорее всего не главная причина рокировки Мин. Обороны.
  13. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 18:50
    Надеюсь, в Совбезе подчинённые у Шойгу не будут так воровать, как в МО....
  14. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 18:55
    Да судя по последним новостям генералы начали непомерно много расходовать на себя любимых. Спасибо Шойгу за его команду тимуровцев. Ещё не один год разгребать будут.
  15. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 19:08
    Посмотрел новости где ВВП проводит совещание с военными. Шойгу сидит серый как пепел, Конашенко красный как рак. Разбор наверное реальный предстоит.
  16. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 19:32
    Тимурка и его команда в тюрьму не сядут, будет как с табуреткиными его любовницей, отделаются легким испугом и перед ними еще и извенятся. Хуженетович креатура семьи алкаша ельцина, которых Путин обещал не трогать. То, что Путин сейчас так распинается про "заслуги" Хуженетовича говорит об одном, ему освежили память как и по чьим рекомендациям он стал президентом, поэтому, Хуженетович не на нары пойдет, а на повышение. Вот интересно, как после всех этих хвалебных од министру, у которого подчиненные сплошь ворье и предатели, Путину хватит совести смотреть в глаза российским солдатам, которые на себе испытали /придания нового облика российской армии. / на СВО.
  17. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:38
    Ой не зря Валентина Ивановна нахваливала Белоусова ой не зря. На фоне СВО на примере производства БПЛА и не только многие зарабатывают лишь бы министр был свой. Бизнесмены из совфеда также причастны к слову "мы" и "патриоты" которыми так любит спекулировать Матвеенко laughing Также можно сделать вывод о том Шойгу не мог не знать о том что в подконтрольном ведомстве процветает коррупция особенно среди своих заместителей. А смена занимаемых постов всего лишь сменила окраску контролируемых финансовых потоков request