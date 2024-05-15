Французский генерал: ни один серьёзный аналитик не думает, что ВСУ отвоюют утерянные территории у России
Ни один серьезный аналитик не думает, что ВСУ отвоюют утерянные территории у России. Поэтому для Киева рано или поздно наступит момент, когда ему придется начать переговоры с Москвой.
Такое мнение высказал французский генерал Венсан Депорт в интервью местному телеканалу LCI.
- отметил военный.
По его мнению, данной позиции официальный Киев пока не придерживается. Зато с ней согласны в американской администрации, а также все, кто адекватно оценивает происходящие события.
Французский военный считает, что украинская армия не имеет перспектив успеха на передовой. Она не способна осуществить прорыв фронта.
- утверждает Депорт.
Поэтому, считает он, российско-украинские переговоры неизбежны. По мнению генерала, киевскому руководству следует планировать не успешные военные операции, а успешный переговорный процесс. Депорт утверждает, что сейчас Киеву стратегию заменило принятие желаемого за действительность.
Впрочем, считает военный, и на Западе для многих ожидания помешали разглядеть реальность. Там так сильно хотели победы ВСУ, что даже не стали отговаривать киевский режим от заведомо провального прошлогоднего наступления.
Ранее,в конце прошлого года, украинский президент Владимир Зеленский похвалил Харьковское руководство за создание мощнейших укреплений. Глава киевского режима привел их в пример другим регионам Украины. Как можно сегодня заметить, они не стали непреодолимой преградой для продвижения российских войск.
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