Французский генерал: ни один серьёзный аналитик не думает, что ВСУ отвоюют утерянные территории у России

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Французский генерал: ни один серьёзный аналитик не думает, что ВСУ отвоюют утерянные территории у России

Ни один серьезный аналитик не думает, что ВСУ отвоюют утерянные территории у России. Поэтому для Киева рано или поздно наступит момент, когда ему придется начать переговоры с Москвой.

Такое мнение высказал французский генерал Венсан Депорт в интервью местному телеканалу LCI.

Очевидно, однажды нам придется обсудить переговоры

- отметил военный.

По его мнению, данной позиции официальный Киев пока не придерживается. Зато с ней согласны в американской администрации, а также все, кто адекватно оценивает происходящие события.

Французский военный считает, что украинская армия не имеет перспектив успеха на передовой. Она не способна осуществить прорыв фронта.

Линия Суровикина не сможет быть захвачена ни одной армией

- утверждает Депорт.

Поэтому, считает он, российско-украинские переговоры неизбежны. По мнению генерала, киевскому руководству следует планировать не успешные военные операции, а успешный переговорный процесс. Депорт утверждает, что сейчас Киеву стратегию заменило принятие желаемого за действительность.


Впрочем, считает военный, и на Западе для многих ожидания помешали разглядеть реальность. Там так сильно хотели победы ВСУ, что даже не стали отговаривать киевский режим от заведомо провального прошлогоднего наступления.

Ранее,в конце прошлого года, украинский президент Владимир Зеленский похвалил Харьковское руководство за создание мощнейших укреплений. Глава киевского режима привел их в пример другим регионам Украины. Как можно сегодня заметить, они не стали непреодолимой преградой для продвижения российских войск.
6 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 18:05
    Это просто разговоры в стиле Английских учёных и аналитиков - говорить очевидные вещи.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 18:07
    Очередной отставник умные вещи говорить начал?
    Ничего необычного, на пенсии они все, почему-то, умнеют. Только их никто там не слушает.
    Да и нам всё менее интересно - привыкли.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 18:09
    Подобное говорят многие,но не сказал не один из руководителей тех стран,которые активно вооружают всук!Так что слова данного персонажа лишь слова и не более того.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 18:13
    Нет. Своего у нас больше не заберёшь. Как хотите ломайтесь там
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 18:48
    По мнению генерала, киевскому руководству следует планировать не успешные военные операции, а успешный переговорный процесс.

    Капитуляцию Киев пусть планирует. Переговариваться с ним никто не собирается
  6. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:59
    интересно если на тотализаторе играть кто выиграет как вы думаете все французы на кого поставят да и весь глобус?