Компанию Boeing могут привлечь к уголовной ответственности за целый ряд выявленных проблем с самолётами

Мы считаем, что выполнили условия соглашения, и с нетерпением ждём возможности ответить Департаменту по этому вопросу. При этом мы будем взаимодействовать с Департаментом с максимальной прозрачностью, как мы это делали на протяжении всего срока действия соглашения.

На сайте USA TODAY вышла статья, в которой сообщается, что Министерство юстиции США собирается привлечь к уголовной ответственности компанию Boeing. Boeing обвиняется в нарушении соглашения 2021 года, которое защищало его от уголовного преследования после того, как проявила себя серия проблем с 737 Max. Об этом сообщило федеральному судье в минувший вторник на судебном заседании.Автор статьи сообщает, что по данным Министерства юстиции, Boeing не удалось «разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соответствия и этики для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности».Американское правительство ещё не решило, будет ли оно начинать судебное преследование Boeing, но адвокаты, представляющие семьи жертв катастроф, уже коллективно заявили, что очень надеются увидеть дальнейшие действия по этому делу.Один из резонансных случаев - авиакомпания Alaska Airlines прекратила полёты после того, как часть фюзеляжа одного из самолётов оторвалась во время полета.Официальные лица компании Boeing уже подтвердили получение уведомления о решении Министерства юстиции и заявили, что гигант авиастроения планирует отреагировать.— дополнили представители Boeing, озвучив свою позицию.