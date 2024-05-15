Секретарь СНБО Украины «спрогнозировал», на сколько ещё хватит России запасов оставшегося от СССР оружия

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Секретарь СНБО Украины «спрогнозировал», на сколько ещё хватит России запасов оставшегося от СССР оружия

Запасы оставшихся от советской армии вооружений, имеющихся у России, огромны, но на длительный конфликт их не хватит. С таким прогнозом выступил новый секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что российская армия превосходит по количеству вооружений и техники ВСУ исключительно из-за запасов, оставшихся от советской армии. По его словам, от СССР России досталось просто «огромное» количество танков и другой бронетехники, но оно тоже имеет конец. Ливиненко выдал прогноз, что при боевых действиях такой интенсивности, как сейчас, запасов советского оружия хватит еще на год-полтора, а потом Россия якобы останется без ничего.



Советские запасы огромны, но они тоже ограничены. Если будут продолжаться военные действия такой же интенсивности, как сейчас, то россиянам хватит танков, бронетехнике на год – полтора.

- заявил секретарь СНБО.

Со своей стороны отметим, что данный «прогноз» рассчитан на население Украины, до сих пор верящее, что Донбасс сам себя обстреливает, ракеты у России кончились еще в 2022 году, а ВСУ скоро выйдут на границы 1991 года. Оставшегося от Советского Союза оружия у России, конечно, много, оно очень помогло нам на первых этапах СВО, да и сейчас помогает, но не нужно забывать, что российский ВПК перешел на военные рельсы и сейчас полностью обеспечивает ВС России всем необходимым.

А вот у Украины своего ничего практически нет, оставшиеся заводы с началом СВО были окончательно ликвидированы, а собственные запасы, оставшиеся от СССР, Киев попросту распродал. На сегодняшний день Украина полностью зависит от западных союзников, а они уже начали уставать от постоянных требований Зеленского.
29 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 18:21
    А сколько у наты? laughing Или прогнозирование не выросло?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +6
      Сегодня, 18:25
      Туда ему соваться нельзя - "не по Сеньке шапка", а вздумает влезть - по этой шапке и получит. wink
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +2
        Сегодня, 18:31
        Да, всё нормально ребят, ду*рак дуркой богатеет, а укроп мриями. Так что очередная новость из дурдома.
  2. ААК Звание
    ААК
    -6
    Сегодня, 18:26
    Что-то долго "устают" бандеровские спонсоры, а интересно - где же наши?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +6
      Сегодня, 18:28
      А наших спонсоров в природе не существует request
  3. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 18:27
    Могу ошибаться но после развала союза в остатке на балансе и хранении было около 20 тыс танков разной модификации. Хотя сколько воды утекло.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 18:43
      Это у нас было. Восстановили 2000. Остальные вводятся в строй. На Украине порядка 2000 танков было. Плюс вся европа. Сожгли всех. Теперь абрамсы горят
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +7
    Сегодня, 18:27
    Советские запасы огромны, но они тоже ограничены.

    А сколько оружия осталось у Окраины после развала СССР. Считай вторая армия мира была. Но потом всё интенсивно распродавали и распиливали по карманам и осталось пшик который уже догорает.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:39
      Уже ничего. Всё в наших плавильнях
    2. 1 z1 Звание
      1 z1
      +5
      Сегодня, 18:41
      А сколько оружия осталось у Окраины после развала СССР.

      Причём осталось наиболее современное на то время. Киевский округ + большая часть выведенных войск ЗГВ
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 18:28
    Ну и не стоит их в этом разубеждать.)
  6. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 18:31
    Свои запасы "растеряли", принялись у других подсчитывать... belay
  7. ААК Звание
    ААК
    -13
    Сегодня, 18:31
    Не понял, опять модераторы на страже? Требуются исключительно "...бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию..."?
    1. ААК Звание
      ААК
      0
      Сегодня, 18:36
      Прошу извинить, у меня сразу-же после отправки пропал предыдущий комментарий, после перезапуска ПК - восстановился
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -1
        Сегодня, 18:51
        Была атака дос на ваш пк. Что непонятно? У меня смарт иногда атакуют
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 18:31
    Просто обычный PR, типа еще деньжат, вооружений, людей подкиньте и завалим.
    Все-же ххлы в PRе преуспели, нам надо у них этому поучиться, не зря у них там клоун у власти.
  9. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 18:33
    Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что российская армия превосходит по количеству вооружений и техники ВСУ исключительно из-за запасов, оставшихся от советской армии.
    Вспомнился фильм "Серёжа" (1960)
    - Дядя Саша, ты д.урак?
  10. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:33
    Как сказал по такому поводу покойный Тарапунька"це не твоё собачье дело "! laughing laughing
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 18:37
    На вас и европу нас хватит. Даже не переживайте. Освободим всех. А с вашей австралиеей, британией и америкой разбирайтесь сами
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 18:42
    А этот год у Украины есть? Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
  13. JonnyT Звание
    JonnyT
    +1
    Сегодня, 18:43
    Укры такие выводы делают по спутниковым снимкам партнеров, на которых видно сокращение количества танков и др. Техники с открытых площадок
  14. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 18:53
    Ни один прогноз украинских экспертов . Все оказались тыканьем пальцем в небо.
  15. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:56
    очередная глупость. если на украине ещё не закончилось советское вооружение а у нас и подавно хватит ещё на много десятков лет
  16. viktor 7007
    viktor 7007
    0
    Сегодня, 18:59
    советское наследие это люди.
  17. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 19:03
    Потери в танках у нас огромны и вина в этом в значительной части лежит на тех кто должен был поставить КАЗ на танки и оснастить их всем необходимым прежде чем посылать в бой от минных тралов до комплексов РЭБ.

    Ростех давно пора проверить со всех сторон, столько денег сожрали, понаделали макетов для парада, а армия воюет на Т-55.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 19:33
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      а армия воюет на Т-55

      Вот прямо вся армия и только на Т-55? Ну офигеть теперь!
  18. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 19:22
    Когда своё про...решь, начинаешь вспоминать, что у других осталось.
  19. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 19:30
    Если будут продолжаться военные действия такой же интенсивности, как сейчас, то россиянам хватит танков, бронетехнике на год – полтора

    Гораздо более интересный вопрос, что кончится быстрее – наша техника или Украина? А то есть подозрение, что Украины на год-полтора может и не хватить.
  20. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Сегодня, 19:33
    ещё один стратех, фигня что хата сгорела, главное у соседа корова сдохла, как это по окраински