Секретарь СНБО Украины «спрогнозировал», на сколько ещё хватит России запасов оставшегося от СССР оружия
Запасы оставшихся от советской армии вооружений, имеющихся у России, огромны, но на длительный конфликт их не хватит. С таким прогнозом выступил новый секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что российская армия превосходит по количеству вооружений и техники ВСУ исключительно из-за запасов, оставшихся от советской армии. По его словам, от СССР России досталось просто «огромное» количество танков и другой бронетехники, но оно тоже имеет конец. Ливиненко выдал прогноз, что при боевых действиях такой интенсивности, как сейчас, запасов советского оружия хватит еще на год-полтора, а потом Россия якобы останется без ничего.
- заявил секретарь СНБО.
Со своей стороны отметим, что данный «прогноз» рассчитан на население Украины, до сих пор верящее, что Донбасс сам себя обстреливает, ракеты у России кончились еще в 2022 году, а ВСУ скоро выйдут на границы 1991 года. Оставшегося от Советского Союза оружия у России, конечно, много, оно очень помогло нам на первых этапах СВО, да и сейчас помогает, но не нужно забывать, что российский ВПК перешел на военные рельсы и сейчас полностью обеспечивает ВС России всем необходимым.
А вот у Украины своего ничего практически нет, оставшиеся заводы с началом СВО были окончательно ликвидированы, а собственные запасы, оставшиеся от СССР, Киев попросту распродал. На сегодняшний день Украина полностью зависит от западных союзников, а они уже начали уставать от постоянных требований Зеленского.
Информация