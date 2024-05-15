Словацкая пресса: предполагаемый виновник в покушении на Роберта Фицо является сторонником оппозиционной партии

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Словацкая пресса: предполагаемый виновник в покушении на Роберта Фицо является сторонником оппозиционной партии

Сегодня в словацком городе Гандлове было совершено покушение на главу правительства республики Роберта Фицо. На тот момент неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в премьер-министра после того, как он вышел пообщаться с людьми по окончании выездного заседания правительства.

По последним данным, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Его на вертолете экстренно доставили в госпиталь в городе Банска-Бистрице. Сейчас состояние премьер-министра Словакии оценивают как тяжелое, хотя его жизненные функции стабилизированы. Врачи говорят, что ближайшие несколько часов станут решающими в борьбе за жизнь политика.

Между тем в словацкой прессе появились первые неофициальные сообщения о личности стрелявшего и задержанного на месте мужчины. Пишут, что это довольно известный в стране 71-летний писатель и сторонник оппозиционной леворадикальной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Ранее словацкие медиа сообщили, что нападавший родом из местного города Левице. Его мотивы пока неизвестны.

В 2016 году Цинтула работал охранником в торговом центре. В один из дней его избил наркоман, который устроил дебош в супермаркете. После этой истории про Юрая писали газеты и делали репортажи местные телеканалы.



Ставший в очередной раз осенью прошлого года премьер-министром Словакии Фицо твердо придерживался курса отказа от военной поддержки Киева, выступал против вступления Украины в НАТО и не принимал антироссийские санкции. Глава словацкого кабмина высказывался, что конфликт на Украине начался с разгула украинских неонацистов. По его решению была заблокирована передача Киеву боеприпасов, одобренная предыдущим правительством. За такую позицию его сильно не любили в Брюсселе и Вашингтоне. Зато он отлично ладил, например, с Илоном Маском, во многом разделяющим позиции словацкого политика по поводу украинского конфликта.

Пока сложно сказать, стала ли независимая политика Фицо причиной покушения на него. Представители оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» объявили, что приостанавливают политическую деятельность на неопределенный срок из-за покушения на премьер-министра. Соответствующее заявление сделал лидер партии Михаил Шимечка.
25 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:30
    Может Чапутова напоследок решилась на такой рискованный шаг?
    Ведь уже совсем скоро ей передавать скипетр власти Пелегринни.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 18:38
      В Словакии в оппозиции правые. Погуглите.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 18:39
      Словацкая пресса: предполагаемый виновник в покушении на Роберта Фицо является сторонником оппозиционной партии
      в партии цру состоявший...если точнее.
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        -1
        Сегодня, 19:02
        Будановский почерк: ГУР или СБУ.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +5
    Сегодня, 18:30
    Осталось надеяться что медики спасут жизнь Фицо!Но ,тут явный провал охраны,они не выполнили свою работу,не предотвратили покушение!
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 19:25
      Да, судя по видео Фицо стоял, как мишень в тире request
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 18:30
    Всегда так, что оппозиция козни строит и устраивает всякие забастовки, провокации и террором занимается устраняя политических деятелей и в страхе держит население. На Окраине разве не так было? Даже Киву своего убрали, но уже у нас.
  4. Aerolab Звание
    Aerolab
    +3
    Сегодня, 18:31
    Демократия во все красе.
  5. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 18:37
    Il y a 2 ans le responsable Pakistanais qui ne condamnait pas l'opération Russe : coup d'état
    Erdogan qui ne semble pas être assez en ligne avec la position de l'otan : rumeurs de coup d'état.
    Fico qui est critique au sujet de la fourniture d'armes à l'Ukraine : tentative d'assassinat.
    Hasard ou réaction des "démocraties" ?...
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 18:41
      Yanni Kounnar-а теперь если вас не затруднит,то же самое напишите пожалуйста по Русски!
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 19:18
        J'ai déjà expliqué à maintes reprises que je ne peux pas lorsque je poste depuis mon téléphone, désolé. Mais je crois que si vous allez en bas de la page et cliquez sur le drapeau Russe tout sera ecrit en Russe.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 18:38
    По фотографии - явный ИГИЛовец, по совместительству капитан ФСБ. "ВашПост" и "Индепендент" ещё об этом не написали? lol
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:40
    Похоже дело дошло уже до персонального террора. Пора и нам попросить Кашпировского реинкарнировать Рамона Меркадера и вперёд с ледорубом по западным столицам
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 19:15
      Из ПНД выпустили, болезный?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:41
    У меня только один вопрос - когда ЕС ,Англия и США будут нас обвинять?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:50
      hi Даже странно, что ещё не "разродились" пакетом обвинений и новых санкций по этому поводу. Не может быть чтобы не подготовились... feel
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 19:01
        Лешак hi, ждут результата, а там уже порезвятся.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 18:58
      Тралфлот,так нас и так вечно во всем обвиняют,во Вселенной нету беды или проблемы в которой Россия не была бы невиновна wassat
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 18:48
    Нашли козла отпущения. Фицо держись, хоть какой-то здравый свет в еврооконце.
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:49
    Да тут понятно кому это нужно, а уж кто исполнитель это дело десятое.
  11. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 19:00
    Синдзо Абэ так убили, задемонизировали в СМИ как шпиона России и личного друга ВВП, до тех пор, пока какой-то с размягчёнными мозгами не решил действовать.
  12. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    -1
    Сегодня, 19:11
    Ну как без стрельбы на Балканах не обойтись для начала новой мировой войны... Ни чего нового придумать не могут. wassat
  13. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Сегодня, 19:14
    "Его мотивы пока неизвестны." - хозяин залужный приказал, холоп исполнил, тоже мне тайна. Они своих президентов убивают, а тут ....
  14. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    -1
    Сегодня, 19:27
    Недавно прочитала,что Фицо не подписал соглашение с ВОЗ касаемо пандемий и если учитывать высказывания Трампа о том ,что демократы сейчас любым способом хотят отдалить выборы и пойдут на все ради своих целей,то ждите новые локдауны,ковиды. Трамп утверждает,что именно к такому сценарию готовятся демократы.
  15. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 19:42
    Серьёзный провал службы охраны. На фото такие серьёзные мордовороты с милыми лицами, не испорченными интеллектом. Проворонили какого-то пенсионера, который явно не имел специальной подготовки и стрелял наугад. Попало сразу три! пули! Судя по разбросу, стрелок этот дедушка на букву "Х". Только не подумайте, что хороший. Кто надоумил его выстрелить, это другой вопрос. А если бы вместо деда был бы профессионал? Лучше вообще не иметь службу охраны, чем такую непутёвую.