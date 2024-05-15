Словацкая пресса: предполагаемый виновник в покушении на Роберта Фицо является сторонником оппозиционной партии
Сегодня в словацком городе Гандлове было совершено покушение на главу правительства республики Роберта Фицо. На тот момент неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в премьер-министра после того, как он вышел пообщаться с людьми по окончании выездного заседания правительства.
По последним данным, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Его на вертолете экстренно доставили в госпиталь в городе Банска-Бистрице. Сейчас состояние премьер-министра Словакии оценивают как тяжелое, хотя его жизненные функции стабилизированы. Врачи говорят, что ближайшие несколько часов станут решающими в борьбе за жизнь политика.
Между тем в словацкой прессе появились первые неофициальные сообщения о личности стрелявшего и задержанного на месте мужчины. Пишут, что это довольно известный в стране 71-летний писатель и сторонник оппозиционной леворадикальной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Ранее словацкие медиа сообщили, что нападавший родом из местного города Левице. Его мотивы пока неизвестны.
В 2016 году Цинтула работал охранником в торговом центре. В один из дней его избил наркоман, который устроил дебош в супермаркете. После этой истории про Юрая писали газеты и делали репортажи местные телеканалы.
Ставший в очередной раз осенью прошлого года премьер-министром Словакии Фицо твердо придерживался курса отказа от военной поддержки Киева, выступал против вступления Украины в НАТО и не принимал антироссийские санкции. Глава словацкого кабмина высказывался, что конфликт на Украине начался с разгула украинских неонацистов. По его решению была заблокирована передача Киеву боеприпасов, одобренная предыдущим правительством. За такую позицию его сильно не любили в Брюсселе и Вашингтоне. Зато он отлично ладил, например, с Илоном Маском, во многом разделяющим позиции словацкого политика по поводу украинского конфликта.
Пока сложно сказать, стала ли независимая политика Фицо причиной покушения на него. Представители оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» объявили, что приостанавливают политическую деятельность на неопределенный срок из-за покушения на премьер-министра. Соответствующее заявление сделал лидер партии Михаил Шимечка.
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