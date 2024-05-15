МИД КНР: Некоторые политики в США дошли до маразма, поддерживая однополярную гегемонию

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МИД КНР: Некоторые политики в США дошли до маразма, поддерживая однополярную гегемонию

Глава китайского МИД Ван И подчеркнул, что некоторые американские политики дошли до маразма, стремясь поддерживать однополярную гегемонию США.

В ходе встречи со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром руководитель внешнеполитического ведомства КНР раскритиковал правительство США, которое вводит против Пекина односторонние санкции, злоупотребляет завышенными таможенными пошлинами на китайский экспорт, а также подавляет нормальную экономическую, торговую, научно-техническую деятельность этой страны. Ван И назвал эти действия самой типичной формой травли в современном мире.



Ван И также добавил, что недобросовестные усилия Вашингтона, направленные на подавление Китая, никаким образом не способны продемонстрировать силу Америки. Вместо этого они показывают, что Штаты проиграли международную конкуренцию. Власти США не в состоянии решить проблемы собственной страны, при этом еще больше подрывают международную промышленность. Нарушенные в результате американских санкций цепочки поставок не помешают развитию Китая, а лишь вдохновляют 1,4 миллиарда китайцев работать еще усерднее.

Глава МИД КНР отметил, что односторонние действия Вашингтона и протекционизм противоречат тенденциям развития других стран и будут неизбежно раздавлены колесами истории. Он также призвал международное сообщество предостеречь правительство Соединенных Штатов, чтобы Вашингтон прекратил создавать новые проблемы для других стран.
10 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 18:51
    Так объединяйте свои усилия, показывайте пример...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 18:55
      ROSS 42 hi, да вы что Китай слишком "мудрый" чтоб решить какой он умный или красивый. Да и денежки китайские тоже не только в Китае хранятся, да и чего греха таить побаивается Пекин санкций.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 18:54
    Тем не менее китайцы прогнулись под янки,санкций их боятся,и сами вводят против России санкции,а слова этого китайца лишь пустое сотрясание воздуха,ибо янки все также для китайцев партнёры по бизнесу номер один на планете.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 19:01
    Китай не сильно напрягался когда вводились санкции против России, а когда прижали "хвост китайскому дракону" пытается найти поддержку у других стран.
    Вот чего не отнять у США - умеют организовать стаю в своих интересах. А ни у России ни у Китая так не получается. Ни как не могут понять, что быть вместе это путь к победе. Поодиночке против стаи шакалов во главе с США выстоять очень сложно. БРИКС должен "дуть в одну дудку", только так можно выстоять и победить.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 19:05
      Лешак, так США скупает элиты еще в ранней молодости, компраматец собирает, весь мир сидит на баксе, золото многих европейских стран хранится в США и не только европейских. Так что у Вашингтона рычагов хватает. А Китай слишком интегрировался в мировую экономику и теперь тоже огребет если начнет их рвать.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:05
    По древней китайской мудрости остановить США должны колеса истории. Почему-то полиция не говорит мол нехорошего человека бог накажет, а сама наказывает. Была ли хоть одна зловредная страна, которая бы развалилась сама, а не без помощи кого-то в форме?
  5. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 19:18
    Китайские нижние полушария начинают догадываться, что на пальме отсидеться не удастся, и что у русских армия не безразмерная, чтобы долго отвлекать наглосаксов, пока китайцы зарабатывают на российских проблемах.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:20
    Хорошо что китаец это понимает. При торговле с сша у них профицит нехилый. Санкции сша болше направлены на это. Но сша больше никогда не преодолеют этот барьер. Тузик издох. Даже несмотря на переезд впк европы к ним - не поможет
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:22
    Министр иностранных дел КНР Ван И решил вмешаться в выборы в США назвав маразматиком маразматика Байдена,Жан Пьер Этого не простит сегодня С января по март( данные таможенного управления КНР)товарооборот 56,68 млрд $.КНР ввез товароров на 24,448 млрд $ рост 2,6% .Россия поставила 32,254 млрд $ рост 7,3 %..Согласно февральский данным доля КНР в российском импорте выросла с 27% до 45%.Доля стран НАТО снизилась с 47% до 27%.Вроде неплохие цифры.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:36
    Он сказал по китайски -"Ши ши,ши ши!' -что в переводе на русский звучит как знаменитое высказывание Лаврова -"Д. . .Б. . .ь!". . . winked