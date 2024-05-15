Российский ТГ-канал: Сражение за Волчанск набирает обороты, существенная часть города под контролем российской армии
Появившиеся на некоторых российских ресурсах сведения, что войска ВС России взяли Волчанск, не соответствуют действительности, успехи есть, но город еще частично контролируется ВСУ. Идут уличные бои, наши продолжают вытеснять противника.
На данный момент штурмовые отряды группировки «Север» ведут штурмовые действия, взяв существенную часть города под наш контроль. Как пишет ТГ-канал «Старше Эдды», чтобы остановить продвижение российских войск, командование ВСУ прямо с колес бросает в бой пехоту, которую уничтожают наши бойцы. Очень много пленных, в том числе «идейных», которые националисты. Если простые всушники сдаются сами, то эти только в безвыходной ситуации. Большие потери у ВСУ в технике, основную массу наши сожгли дронами.
В общем, сражение только набирает обороты, артиллерия работает не прекращая, ВСУ накрывает авиация и ТОСы. Предполагается, что в ближайшее время город все же возьмут, но пока идут бои.
Между тем киевская хунта совсем завралась, опровергая сообщения своих же силовиков из Волчанска. Пока сотрудник местной полиции рассказывает, что в город вслед за пешими штурмовыми группами вошли российские танки, Генштаб ВСУ распространяет заявление, что наступление на город якобы отбито, российские войска «вытеснены» из населенного пункта, они отступили и подсчитывают потери. Киевская пропаганда во всей красе.
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