На севере Купянского района по решению властей вывозят промышленные активы в Харьков
Стремительное наступление российской армии на севере Харьковской области показало неспособность ВСУ удерживать оборону на фактически вновь открывшемся участке фронта. Пока киевская верхушка грызется, выясняя, кто виноват в отсутствии подготовленных линий обороны, местные власти и бизнес ожидают дальнейшего продвижения ВС РФ. Наиболее очевидным направлением, после взятия нашими Волчанска, называют Купянск.
На этом фоне поступает информация о призывах населения эвакуироваться из региона на запад. Кроме того, по решению местных властей на севере Купянского района срочно вывозят в Харьков все промышленные активы. Среди таковых не только доступное для демонтажа оборудование, запасы ГСМ и сельхозтехника, но и даже металлолом.
Все это вывозится в административный центр из следующих населенных пунктов: Великий Бурлук, Шиповатое, Приколотное и других. Таким образом становится понятным, в каком направлении местные власти ожидают дальнейшее наступление российской армии после полного взятия Волчанска.
Между тем сообщается, что попытки Киева остановить наступление ВС РФ в Харьковской области переброской резервов столкнулись с ожидаемой проблемой в части низкой мотивации боевиков ВСУ гибнуть под мощными российскими авиа и артиллерийскими ударами. В частности, в закрытых чатах боевики 120-й бригады ТрО, которые еще остались в Волчанске, сообщают, что их командиры покинули наполовину окруженный город и бросили своих подчиненных. Предполагают, что они отправились в Харьков, куда недавно отступили несколько подразделений бригады.
Из украинского Генштаба ожидаемо поступают противоречивые сообщения. Утверждается, что ВСУ не только удерживают Волчанск, но даже успешно контратакуют и якобы выбивают наших с занятых ранее позиций. При этом еще утром киевское командование бодро отчиталось, что та самая 120-я бригада ТрО «отошла на более выгодные позиции».
А вот один из местных полицейских рассказывает в соцсетях, что на север Волчанска вслед за пешими группами ВС РФ зашли танки. Наши танкисты с ходу присоединились к огневой обработке оставшихся украинских боевиков.
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