На севере Купянского района по решению властей вывозят промышленные активы в Харьков

7
На севере Купянского района по решению властей вывозят промышленные активы в Харьков

Стремительное наступление российской армии на севере Харьковской области показало неспособность ВСУ удерживать оборону на фактически вновь открывшемся участке фронта. Пока киевская верхушка грызется, выясняя, кто виноват в отсутствии подготовленных линий обороны, местные власти и бизнес ожидают дальнейшего продвижения ВС РФ. Наиболее очевидным направлением, после взятия нашими Волчанска, называют Купянск.

На этом фоне поступает информация о призывах населения эвакуироваться из региона на запад. Кроме того, по решению местных властей на севере Купянского района срочно вывозят в Харьков все промышленные активы. Среди таковых не только доступное для демонтажа оборудование, запасы ГСМ и сельхозтехника, но и даже металлолом.



Все это вывозится в административный центр из следующих населенных пунктов: Великий Бурлук, Шиповатое, Приколотное и других. Таким образом становится понятным, в каком направлении местные власти ожидают дальнейшее наступление российской армии после полного взятия Волчанска.



Между тем сообщается, что попытки Киева остановить наступление ВС РФ в Харьковской области переброской резервов столкнулись с ожидаемой проблемой в части низкой мотивации боевиков ВСУ гибнуть под мощными российскими авиа и артиллерийскими ударами. В частности, в закрытых чатах боевики 120-й бригады ТрО, которые еще остались в Волчанске, сообщают, что их командиры покинули наполовину окруженный город и бросили своих подчиненных. Предполагают, что они отправились в Харьков, куда недавно отступили несколько подразделений бригады.

Из украинского Генштаба ожидаемо поступают противоречивые сообщения. Утверждается, что ВСУ не только удерживают Волчанск, но даже успешно контратакуют и якобы выбивают наших с занятых ранее позиций. При этом еще утром киевское командование бодро отчиталось, что та самая 120-я бригада ТрО «отошла на более выгодные позиции».

А вот один из местных полицейских рассказывает в соцсетях, что на север Волчанска вслед за пешими группами ВС РФ зашли танки. Наши танкисты с ходу присоединились к огневой обработке оставшихся украинских боевиков.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 19:26
    Самые выгодные позиции для них - это Ужгород.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 19:34
      ian hi э нет, самые лучшее позиции для этих (цензура) польские воеводства там лучше всего знают как обращатся с этими, опыт есть. А мы слишком милосердны.
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 19:34
      Какой Ужгород?! Канада и Австралия - самые выгодные позиции.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 19:31
    Слишком много противоречивой информации на данный момент.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 19:32
    Среди таковых не только доступное для демонтажа оборудование, запасы ГСМ и сельхозтехника, но и даже металлолом.

    Ну металлолом, в случае боевых действий, появится новый и в гораздо большем количестве чем тот что вывезут. hi
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:39
    Наши пацаны переводят промышленные активы в Харьков чтобы сохранить их для России.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:40
    На запад,шароварники. На запад. В схроны. А лучше- на кладбище.