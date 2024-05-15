В Новороссийске начали восстанавливать мемориальный комплекс «Малая земля»

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В Новороссийске начали восстанавливать мемориальный комплекс «Малая земля»

В городе-герое Новороссийске начали восстанавливать мемориальный комплекс «Малая земля». Объект имеет большое культурно-историческое значение, в значительной степени являясь символом города. Памятник был сооружен на месте высадки во время Великой Отечественной войны героического морского десанта под командованием майора Цезаря Куникова.

О старте работ по реконструкции сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Чиновник отметил, что природные условия и время жестоко обошлись с памятником, являющимся объектом культурного наследия, негативно повлияв на его внешний вид. Поэтому было решено заняться его восстановлением, а также реновацией прилегающей территории. Первый этап работ уже начат – составлена научно-проектная документация на проведение работ.

Помимо этого, были приняты противоаварийные меры, чтобы помешать дальнейшему разрушению объекта. Рабочие сняли гранитные плиты и облицовку, а также слой штукатурки консолей. Затем они осуществили герметизацию швов, укрепили фасадную облицовку. Была почищена от коррозии часть элементов арматуры, другую часть решили заменить.

Градоначальник подчеркнул, что мемориальный комплекс необходимо сохранить и восстановить, так как он является напоминанием о подвиге советских воинов-освободителей.


В конце прошлого месяца была обнародована общая стоимость восстановительных работ. Она составляет 450 миллионов рублей.
1 комментарий
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  1. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 19:34
    Сколько бы ни стоило, а восстанавливать надо. Это святое дело.