Опубликованы кадры уничтожения беспилотником РСЗО «Град» ВСУ на окружной дороге Харькова

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Опубликованы кадры уничтожения беспилотником РСЗО «Град» ВСУ на окружной дороге Харькова

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" установки РСЗО БМ-21 "Град" боевиков киевского режима. Примечательно, что украинская боевая машина была поражена во время передвижения по окружной дороге Харькова.

При этом кадры сняты при помощи разведывательного беспилотника, по всей видимости используемого для выявления перемещений военной техники ВСУ и корректировки ударов по целям. Несмотря на то, что "Град" передвигался по трассе с довольно высокой скоростью, "Ланцет" догнал и уничтожил установку РСЗО.









Харьковская окружная дорога находится на расстоянии около 25 километров от границы с соседней Белгородской областью России, однако, в результате продолжающегося наступления ВС РФ в регионе, линия фронта неуклонно приближается к Харькову.

Приближение линии боевого соприкосновения к областному центру позволит наносить удары по военным и промышленным объектам в Харькове при помощи ствольной артиллерии, а также значительно снизить его логистический потенциал.

Тактическое положение российской армии в Харьковской области продолжает улучшаться, однако до завершения наступления на северном направлении, судя по всему, еще далеко. Последовавшее после серии явных тактических успехов ВС РФ спрямление линии фронта позволило выделить два основных направления удара: Липцы - Харьков и Волчанск - Белый Колодезь.

1 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:37
    Интересен конечно замысел наших, по поводу Харькова, ну в ближайшее время увидим.