Ядерный арсенал США в 2024 году

Реализация нового договора СНВ

Обзоры ядерной политики и программы ядерной модернизации

Ядерное планирование и ядерные учения

«Я просто скажу, что планы, которые у нас есть сейчас, одна из вещей, которые меня больше всего удивили, когда я принял командование 3 ноября, – это гибкие варианты, которые есть во всех планах сегодня. Так что у нас на самом деле очень гибкие варианты в наших планах.



Так что, если в мире произойдет что-то плохое и будет реакция, и я разговариваю по телефону с министром обороны, президентом и всем персоналом, то есть генеральным прокурором, госсекретарем и всеми остальными, у меня на самом деле есть серия очень гибких вариантов, от обычного до крупномасштабного ядерного оружия, о которых я могу посоветовать президенту, чтобы дать ему варианты того, что он хотел бы сделать…



В последний раз я выполнял или участвовал в реализации ядерного плана около 20 лет назад, и в этом плане не было никакой гибкости. Оно было большим, оно было огромным, оно было чрезвычайно разрушительным, вот и все. Теперь у нас есть обычные ответные меры, вплоть до ядерных, и я думаю, что это очень здорово».

«Кроме того, с 2019 года американские бомбардировщики практикуют так называемую стратегию «гибкого боевого применения», согласно которой в случае кризиса все бомбардировщики «перебрасываются» на большее количество широко рассредоточенных небольших аэродромов, включая аэродромы в Канаде. Эта стратегия призвана увеличить количество точек прицеливания для потенциального противника, стремящегося уничтожить бомбардировочные силы США, тем самым повышая ставку для противника, который попытается нанести такой удар, и увеличивая живучесть сил, если он это сделает»,

Баллистические ракеты наземного базирования

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами

Стратегические бомбардировщики

Нестратегическое ядерное оружие