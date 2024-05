Ядерный арсенал США в 2024 году

Реализация нового договора СНВ

Обзоры ядерной политики и программы ядерной модернизации

Ядерное планирование и ядерные учения

«Я просто скажу, что планы, которые у нас есть сейчас, одна из вещей, которые меня больше всего удивили, когда я принял командование 3 ноября, – это гибкие варианты, которые есть во всех планах сегодня. Так что у нас на самом деле очень гибкие варианты в наших планах.



Так что, если в мире произойдет что-то плохое и будет реакция, и я разговариваю по телефону с министром обороны, президентом и всем персоналом, то есть генеральным прокурором, госсекретарем и всеми остальными, у меня на самом деле есть серия очень гибких вариантов, от обычного до крупномасштабного ядерного оружия, о которых я могу посоветовать президенту, чтобы дать ему варианты того, что он хотел бы сделать…



В последний раз я выполнял или участвовал в реализации ядерного плана около 20 лет назад, и в этом плане не было никакой гибкости. Оно было большим, оно было огромным, оно было чрезвычайно разрушительным, вот и все. Теперь у нас есть обычные ответные меры, вплоть до ядерных, и я думаю, что это очень здорово».

«Кроме того, с 2019 года американские бомбардировщики практикуют так называемую стратегию «гибкого боевого применения», согласно которой в случае кризиса все бомбардировщики «перебрасываются» на большее количество широко рассредоточенных небольших аэродромов, включая аэродромы в Канаде. Эта стратегия призвана увеличить количество точек прицеливания для потенциального противника, стремящегося уничтожить бомбардировочные силы США, тем самым повышая ставку для противника, который попытается нанести такой удар, и увеличивая живучесть сил, если он это сделает»,

Баллистические ракеты наземного базирования

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами

Стратегические бомбардировщики

Нестратегическое ядерное оружие

Соединенные Штаты приступили к широкомасштабной программе ядерной модернизации, которая в конечном итоге приведет к замене каждой системы доставки ядерного оружия более новыми версиями в ближайшие десятилетия. В выпуске Nuclear Notebook 2024 года: Соединенные Штаты имеют запасы примерно 3 708 боеголовок – оценка не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Из них развернуто лишь около 1 770 боеголовок, а примерно 1 938 находятся в резерве.Кроме того, около 1 336 снятых с вооружения боеголовок ожидают демонтажа, в результате чего общее количество ядерных боеголовок составляет около 5 044. Из примерно 1 770 развернутых боеголовок 400 находятся на межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, примерно 970 – на баллистических ракетах подводных лодок, 300 – на базах бомбардировщиков в США и около 100 тактических авиабомб – на базах в Европе.По состоянию на май 2024 года министерство обороны США имело оценочный запас примерно 3 708 ядерных боеголовок для доставки с помощью баллистических ракет и самолетов. Большинство боеголовок в арсенале не развернуты, а хранятся для возможной загрузки на ракеты и самолеты при необходимости.В настоящее время развернуто около 1 770 боеголовок, из которых примерно 1 370 стратегических боеголовок развернуто на баллистических ракетах и еще 300 на базах стратегических бомбардировщиков в Соединенных Штатах. Еще 100 тактических авиабомб развернуты на авиабазах в Европе. Остальные боеголовки – примерно 1 938 – находятся на хранении в качестве так называемой «страховки» от технических или геополитических неожиданностей. Несколько сотен таких боеголовок планируется вывести из эксплуатации до 2030 года.В то время как большая часть боеголовок Соединенных Штатов – это арсенал министерства обороны, списанные боеголовки, находящиеся на хранении министерства энергетики и ожидающие демонтажа, составляют значительную часть общего запаса боеголовок Соединенных Штатов (US Department of Energy 2023). Операции по демонтажу включают разборку списанного оружия на составные части, которые затем направляются для повторного использования, хранения, наблюдения или для дополнительной разборки и последующей утилизации (министерство энергетики США, 2023).Темпы демонтажа боеголовок в последние годы значительно замедлились: в то время как в 1990-е годы Соединенные Штаты демонтировали в среднем более 1 000 боеголовок в год, в 2020 году они демонтировали только 184 боеголовки (Госдепартамент США, 2021). По данным министерства энергетики, «на темпы демонтажа влияют многие факторы, включая выделенное финансирование программы, логистику, законодательство, политику, директивы, сложность системы вооружения, а также наличие квалифицированного персонала, оборудования и средств» (министерство энергетики, 2022).В апреле 2023 года министерство энергетики США заявило, что оно «скоро завершит демонтаж всех боеголовок, снятых с вооружения до 2009 финансового года (сентября 2008), к концу 2022 финансового года, но пандемия COVID-19 «приостановила демонтаж небольшого количества снятых с вооружения боеголовок до конца 2022 финансового года, а если быть точнее – в августе 2022 года» (министерство энергетики США, 2023).Основываясь на этих сроках и недавних темпах демонтажа, можно утверждать, что Соединенные Штаты обладают примерно 1 336 снятыми с вооружения и складированными боеголовками, ожидающими демонтажа, что дает общий расчетный запас боеголовок в США примерно 5 044 боеголовки.В период с 2010 по 2018 год правительство США публично раскрыло размер запасов ядерного оружия; однако в 2019 и 2020 году администрация Трампа отклонила запросы Федерации американских ученых о рассекречивании последних данных о запасах (Aftergood, 2019; Kristensen, 2020). В 2021 году администрация Байдена восстановила прежний уровень прозрачности США, рассекретив цифры ядерного арсенала США до сентября 2020 года, включая недостающие годы правления администрации Трампа.Эти усилия показали, что в сентябре 2020 года ядерный арсенал Соединенных Штатов насчитывал 3 750 боеголовок – всего на 72 боеголовки меньше, чем последнее число, предоставленное в сентябре 2017 года, прежде чем администрация Трампа сократила усилия правительства США по обеспечению прозрачности (Государственный департамент США, 2021). По оценкам экспертов из FAS, запасы будут продолжать сокращаться в течение следующего десятилетия, поскольку программы модернизации касаются только отдельных типов боеголовок.После первоначального рассекречивания администрацией Байдена в 2021 году она с тех пор отклоняла последовательные ежегодные запросы Федерации американских ученых о раскрытии количества запасов на 2021, 2022 или 2023 годы (Кристенсен, 2023). Решение больше не рассекречивать эти цифры не только противоречит недавней практике администрации Байдена, но и представляет собой возврат к уровню ядерной непрозрачности эпохи Трампа.Предполагается, что ядерное оружие США хранится примерно в 24 географических точках в 11 штатах США и пяти европейских странах (Кристенсен и Корда, 2019). Число локаций увеличится в течение следующего десятилетия, поскольку к трем базам бомбардировщиков будут добавлены мощности по хранению ядерного оружия.Местом с наибольшим количеством ядерного оружия является большой подземный комплекс хранения боеприпасов и технического обслуживания в Киртланде к югу от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Большая часть оружия в этом месте – снятое с вооружения оружие, ожидающее демонтажа на заводе Pantex в Техасе.Штат со вторым по величине арсеналом – Вашингтон, где находится Тихоокеанский комплекс стратегических вооружений и подводные лодки с баллистическими ракетами на военно-морской базе подводных лодок Китсап. Подводные лодки, действующие на этой базе, несут больше развернутого ядерного оружия, чем любая другая база в Соединенных Штатах.Похоже, что Соединенные Штаты пока соблюдают ограничения нового договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3). Хотя Россия «приостановила» свое участие в новом договоре СНВ в феврале 2023 года, в мае 2023 года Соединенные Штаты публично заявили, что по состоянию на 1 марта 2023 года у них имеется 1 419 боеголовок, развернутых на 662 МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиках (Государственный департамент США, 2023).Первоначально Соединенные Штаты декларировали, что добровольно опубликовали цифры «в интересах прозрачности и приверженности США ответственному поведению в ядерной сфере». Однако Соединенные Штаты не продолжили эту практику после первоначального обмена информацией и не публиковали никаких совокупных цифр с мая 2023 года (Государственный департамент США, 2023).США утверждают, что «приостановление» Россией реализации нового договора СНВ «юридически недействительно» (US State Department, 2023). Соединенные Штаты в 2023 году приняли контрмеры, которые, по их утверждению, полностью соответствуют международному праву:1) больше не предоставляют России обновленные данные раз в два года;2) сокрытие информации от России по уведомлениям по информации об изменениях в конструкции МБР и БРПЛ и новых ракетах, подлежащих договорной ответственности, требуемых по договору;3) воздержание от содействия инспекционной деятельности на территории США;4) непредоставление России телеметрической информации о запусках американских МБР и БРПЛ (Госдепартамент США, 2023).Количество боеголовок по новому договору СНВ, сообщенное Государственным департаментом США, отличается от оценок, представленных в «Ядерном блокноте», хотя для этого есть причины. Новые правила подсчета СНВ искусственно приписывают одну боеголовку каждому развернутому бомбардировщику, хотя в обычных обстоятельствах американские бомбардировщики не несут ядерного оружия.Также в «Ядерной тетради» засчитывается развёрнутое всё оружие, хранящееся на бомбардировочных базах, которое можно быстро загрузить на самолёт, а также нестратегическое ядерное оружие на авиабазах в Европе. Это дает более реалистичную картину статуса развернутых ядерных сил США, чем искусственные правила подсчета, предусмотренные договором.С момента вступления договора в силу в феврале 2011 года совокупные данные, поступающие два раза в год, показывают, что Соединенные Штаты сократили свой арсенал в общей сложности на 324 стратегических пусковых установки, уменьшили развернутые пусковые установки на 220, боеголовки – на 381 единицу (Государственный департамент США, 2011). Сокращение боеголовок является скромным и составляет лишь около 10 процентов от 3 708 боеголовок, оставшихся в арсеналах США.В Обзоре ядерной политики 2022 года (NPR) говорится, что «Соединенные Штаты будут размещать и поддерживать стратегические системы доставки ядерного оружия и развернутое вооружение в соответствии с центральными ограничениями нового договора о СНВ, пока договор остается в силе» (министерство обороны США, 2022).По состоянию на март 2023 года у Соединенных Штатов было на 38 пусковых установок и на 131 боеголовку меньше договорного лимита для развернутых стратегических вооружений, но у них было на 119 развернутых пусковых установок больше, чем у России. До сих пор Россия не стремилась сократить этот разрыв за счет размещения большего количества стратегических пусковых установок, а вместо этого увеличила долю своих ракет, способных нести несколько боеголовок.Новый договор СНВ до сих пор был для США полезным для сдерживания развернутых стратегических сил. Но срок его действия истекает в феврале 2026 года, и если за ним не последует новое соглашение, и США, и Россия потенциально могут увеличить свои развернутые ядерные арсеналы, загрузив на свои пусковые установки несколько сотен хранящихся резервных боеголовок.Кроме того, если договорные механизмы проверки и обмена данными не будут заменены, обе страны потеряют информацию о ядерных силах друг друга. До «приостановления действия» договора Соединенные Штаты и Россия провели в общей сложности 328 инспекций на местах и обменялись 25 017 уведомлениями (Госдепартамент США, 2022).Обзор ядерной политики (NPR) администрации Байдена на 2022 год в целом соответствовал NPR администрации Трампа 2018 года (хотя и с небольшими изменениями), который в свою очередь следовал общим принципам NPR администрации Обамы 2010 года по модернизации всего арсенала ядерного оружия.Как и предыдущие NPR, в NPR администрации Байдена заявляется, что Соединенные Штаты оставляют за собой право использовать ядерное оружие в «чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов или их союзников и партнеров» и отвергают политику «неприменения ядерного оружия первыми» или «единственной цели» (министерство обороны США 2022).Несмотря на это, в NPR 2022 года отмечается, что Соединенные Штаты «сохраняют цель продвижения к декларации с единственной целью, и они будут работать со своими союзниками и партнерами над определением конкретных шагов, которые позволили бы сделать это (министерство обороны США, 2022; подробный анализ NPR, 2022; Kristensen and Korda, 2022).Самым значительным изменением между NPR Байдена и Трампа стал отказ от двух обязательств эпохи Трампа, а именно: отмена предложенной ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N) и продолжение вывода из эксплуатации авиабомбы B83-1.В NPR Трампа утверждалось, что КРМБ-Н малой мощности «может стать необходимым стимулом для России вести серьезные переговоры о сокращении ее нестратегических ядерных вооружений, точно так же, как предыдущее развертывание Западом ядерных сил средней дальности в Европе привело к заключению ДРСМД 1987 года» (министерство обороны США, 2018). Арсенал США уже включает около 1 000 авиабомб и крылатых ракет воздушного базирования, вместе взятых, с вариантами боеголовок малой мощности (Кристенсен, 2017).Более того, Стратегическое командование США уже усилило поддержку НАТО стратегическими бомбардировщиками: 46 бомбардировщиков B-52 в настоящее время оснащены крылатыми ракетами воздушного базирования AGM-86B, а новые бомбардировщики B-21 получат новое дальнобойное оружие AGM-181А (LRSO), которое будет иметь очень схожие возможности с крылатой ракетой морского базирования, предложенной NPR 2018 года.Более того, ВМС США раньше имели ядерную крылатую ракету морского базирования (TLAM-N), но завершили списание этой системы к 2013 году, поскольку она была избыточной и больше не требовалась. Все остальное нестратегическое ядерное оружие, за исключением авиабомб для истребителей-бомбардировщиков, также было снято с вооружения, поскольку в нем больше не было никакой военной необходимости, несмотря на более крупный арсенал нестратегического ядерного оружия России.Предположение о том, что американская крылатая ракета морского базирования может побудить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, также ошибочно. Разработка ядерной крылатой ракеты морского базирования нарушила бы как раз приложение к ДРСМД 1992 года, которым запрещено разрабатывать какие-либо новые типы ядерных крылатых ракет морского базирования (Кох, 2012), и могла бы, если бы была развернута в Тихоокеанском регионе, потенциально подтолкнуть Китай к увеличению своего регионального ядерного потенциала.Последний аргумент против крылатой ракеты морского базирования заключается в том, что корабли, способные иметь ядерное оружие, вызывали частые и серьезные политические споры во время холодной войны, когда они посещали иностранные порты в странах, которые не допускали наличие ядерного оружия на своей территории. В случае с Новой Зеландией дипломатические отношения восстановились после этих споров лишь недавно, примерно 30 лет спустя. А Исландия недавно впервые открыла свои порты для ударных подводных лодок без ядерного оружия.Возрождение ядерной крылатой ракеты морского базирования снова вызовет этот раздражитель в международных отношениях и неоправданно осложнит отношения с ключевыми странами-союзниками в Европе и Северо-Восточной Азии.NPR администрации Байдена повторил многие из этих аргументов, заключив, что «в SLCM-N больше нет необходимости, учитывая сдерживающий вклад W76-2, а также неопределенность относительно того, сможет ли SLCM-N сама по себе обеспечить рычаг для переговоров об ограничениях контроля над вооружениями на территории России», NSNW и расчетная стоимость SLCM-N в свете других программ ядерной модернизации и оборонных приоритетов» (министерство обороны США, 2022).Администрация Байдена использовала еще более резкую формулировку против SLCM-N в заявлении от октября 2022 года, заявив, что «SLCM-N, которая в любом случае не будет поставлена до 2030-х годов, является ненужным и потенциально вредным для других приоритетов» (ведомство управления и контроля бюджета США, 2022).В своем заявлении администрация отметила, что «дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N отвлекут ресурсы и сосредоточат внимание на более высоких приоритетах модернизации атомного предприятия и инфраструктуры США, которые уже загружены до предела после десятилетий отложенных инвестиций. Это также создаст оперативные проблемы для ВМФ» (ведомство по управлению и контролю бюджета США, 2022).Это связано с тем, что для транспортировки ядерного оружия на борту кораблей экипажам ВМФ потребуется специальная подготовка и принятие строгих протоколов безопасности, которые могут помешать работе этих многоцелевых судов (Вульф, 2022). Кроме того, развернутые ядерные крылатые ракеты морского базирования заменят более гибкие обычные боеприпасы для патрулирующих кораблей, что повлечет за собой значительные альтернативные издержки (Moulton, 2022).Однако, несмотря на выводы администрации Байдена, SLCM-N в конечном итоге может получить финансирование за счет вмешательства конгресса. Закон о полномочиях национальной обороны на 2024 финансовый год (NDAA) санкционировал номинальное финансирование системы и потребовал создания программы учета для SLCM-N, хотя в бюджетном запросе администрации Байдена на 2023 финансовый год рекомендовалось обнулить финансирование системы полностью (Конгресс США, 2023).NDAA на 2025 финансовый год продолжил финансирование этого оружия, и администрация приняла его, но еще неизвестно, будет ли в конечном итоге использоваться SLCM-N, учитывая ограничения финансирования и другие приоритеты.NPR администрации Байдена также продолжил прежние планы по выводу из эксплуатации авиабомбы B83-1 – последнего ядерного оружия мегатонной мощности в ядерном арсенале США – «из-за растущих ограничений ее возможностей и роста затрат на техническое обслуживание» (министерство обороны, 2022). Администрация Трампа приостановила предыдущие планы по выводу из эксплуатации B83-1 (министерство обороны, 2018).Полномасштабная программа ядерной модернизации и технического обслуживания будет продолжаться и после 2039 года и, по оценкам бюджетного управления конгресса, обойдется в 1,2 триллиона долларов в течение следующих трех десятилетий. Примечательно, что хотя оценка учитывает инфляцию (бюджетное управление конгресса, 2017), другие эксперты прогнозируют, что общие затраты будут ближе к 1,7 триллиона долларов (ассоциация контроля над вооружениями, 2017). Какой бы ни была фактическая цена, она, вероятно, со временем увеличится, что приведет к усилению конкуренции с традиционными программами модернизации, запланированными на тот же период.В 2023 году несколько правительственных консультативных комиссий опубликовали отчеты, призванные повлиять на ядерную позицию США.Доклад «Стратегическая позиция Америки», обнародованный в октябре 2023 года по поручению конгресса, включал широкий спектр рекомендаций Соединенным Штатам по подготовке к увеличению количества развернутых боеголовок, а также к наращиванию производственных мощностей: бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования, подводных лодок с баллистическими ракетами, нестратегических ядерных сил (комиссия по стратегической политике, 2023). Он также призвал Соединенные Штаты разместить разделяющиеся боеголовки на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования и рассмотреть возможность добавления в свой арсенал мобильных межконтинентальных баллистических ракет.Напротив, в докладе консультативного совета по международной безопасности Госдепартамента США «Сдерживание в мире ядерной многополярности» Соединенным Штатам рекомендуется продолжать конкуренцию с Россией и Китаем «без ускорения нестабильности гонки вооружений или риска безудержной конкуренции» (US State Department, 2023).Хотя ни один из докладов не отражает официальную политику правительства США, статус доклада комиссии по стратегической политике как двухпартийного документа был особенно полезен для сторонников ядерного оружия, которые настаивали на создании добавочного арсенала (Heritage, 2023; Hudson Institute, 2023; Thropp, 2023).Пока обсуждаются дополнительные программы модернизации, Национальная администрация ядерной безопасности (NNSA) поставила в 2023 году более 200 модернизированных ядерных боеголовок (авиабомбы B61-12 и боеголовки W88 Alt 370) министерству обороны (министерство энергетики, 2024).Помимо Обзора ядерной политики, ядерный арсенал и роль, которую он играет, формируется планами и учениями, в ходе которых разрабатываются планы ударов и отрабатывается их выполнение.Текущий план стратегической ядерной войны – OPLAN 8010–12 – состоит из «семейства планов», направленных против четырех обозначенных противников: России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Известный как «Стратегическое сдерживание и применение сил», OPLAN 8010–12 впервые вступил в силу в июле 2012 года в ответ на оперативный приказ «Глобальная цитадель». План достаточно гибок, чтобы учитывать нормальные изменения положения по мере их возникновения, в том числе те, которые вытекают из NPR.С 2012 года было сделано несколько обновлений, но более существенные обновления повлекут за собой публикацию того, что формально считается «изменением». Изменения, внесенные в апреле 2019 года, переориентировали план на «конкуренцию великих держав», включили новый киберплан и, как сообщается, стерли грань между ядерными и обычными атаками за счет «полного включения неядерного оружия в качестве равноправного игрока» (Аркин и Амбиндер, 2022).OPLAN 8010–12 также «подчеркивает контроль над эскалацией, призванный положить конец боевым действиям и разрешить конфликт на самом низком практически возможном уровне» путем разработки «легко выполнимых и адаптивно планируемых вариантов реагирования для деэскалации, защиты или поражения враждебных действий противника» (Стратегический план США 8010–12).Стратегия ядерной безопасности, опубликованная администрацией Трампа в 2020 году, подтверждает эту цель: «Если сдерживание потерпит неудачу, Соединенные Штаты будут стремиться положить конец любому конфликту с минимально возможным уровнем ущерба и на наилучших достижимых условиях для Соединенных Штатов и их союзников». Одним из способов достижения этого является реагирование таким образом, чтобы восстановить сдерживание и не скатиться в массированный обмен ядерными ударами.С этой целью элементы ядерных сил США якобы призваны обеспечивать ограниченные, гибкие и поэтапные варианты реагирования. Такие варианты демонстрируют решимость и сдержанность, по их мнению, необходимые для изменения решения противника относительно дальнейшей эскалации» (министерство обороны, 2020). Эта цель направлена не только на ядерные атаки, поскольку NPR 2018 года призвал к «расширению» ядерных возможностей США против «неядерных стратегических атак». Ожидается, что администрация Байдена завершит свою работу в 2024 году.OPLAN 8010–12 – это общеправительственный план, включающий весь спектр национальных возможностей воздействия на потенциальных противников США. Эта интеграция ядерных, обычных, кинетических и некинетических стратегических возможностей в один общий план является значительным изменением по сравнению со стратегическим военным планом времен холодной войны, который был почти полностью ядерным. В 2017 году бывший командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен объяснил масштабы современного стратегического планирования, сказав:(Хайтен, 2017).«Обзор ядерной политики» на 2022 год и «Стратегия по противодействию оружию массового уничтожения» на 2023 год подтверждают, какое важное значение уделяет министерство обороны США – гибкости и интеграции оперативных планов. Чтобы отработать и откорректировать эти планы, вооруженные силы провели в 2023 году несколько учений, связанных с ядерной тематикой. В октябре 2023 года Командование глобального удара ВВС провело учения Prairie Vigilance, ежегодные учения ядерных бомбардировщиков на базе ВВС Майнот в Северной Дакоте, которые отрабатывали стратегическую готовность B-52 и операции по производству ядерного оружия 5-го бомбардировочного крыла (ВВС США, 2023).Учения «Бдительность» обычно завершаются ежегодными недельными крупномасштабными учениями Стратегического командования «Глобал Гром» ближе к концу года, которые «предоставляют возможности обучения для отработки всех направлений миссии Стратегического командования США с особым акцентом на ядерную готовность» (Стратегическое командование, 2021).Последний раз учения проводились в апреле 2023 года на авиабазе Майнот после их задержки в 2022 году (ВВС США, 2023).Эти учения совпадают с неуклонным увеличением количества операций бомбардировщиков США в Европе после начала Россией СВО на юге Украины в 2022 году. До этого один или два бомбардировщика должны были быть развернуты для учений или авиашоу. Но с тех пор количество развернутых американских бомбардировщиков в Европе увеличилось, а миссии изменились на отработку ракетных ударов по целям на территории России.Стратегическое командование США усилило роль ядерных бомбардировщиков в поддержке Европейского командования США (Бридлав, 2015) в 2016 году впервые со времен холодной войны (Скапаротти, 2017). До 2018 года операции бомбардировщиков назывались миссиями по обеспечению безопасности и сдерживанию бомбардировщиков, но были преобразованы в миссии оперативной группы бомбардировщиков, чтобы повысить наступательные возможности передовых баз.В то время как задача Группы по обеспечению безопасности и сдерживания бомбардировщиков заключалась в обучении вместе с союзниками и обеспечении видимого присутствия для сдерживания России, задача Оперативной бомбардировочной группы состоит в том, чтобы перебросить полностью боеспособные бомбардировочные силы на европейский театр военных действий. «Это уже не просто партнерство с нашими союзниками по НАТО или присутствие видимой американской авиации », – заявил командир 2-го бомбардировочного авиаполка. «Это часть дела, но мы также готовы сбросить оружие, если нас к этому призовут» (Райтсман, 2019).Эти изменения очевидны в типах все более провокационных бомбардировочных операций над Европой, в некоторых случаях очень близко к российской границе (Кристенсен, 2022). Например, в октябре 2023 года бомбардировщик B-52 с авиабазы Барксдейл в Луизиане участвовал в ежегодных ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень», а в марте 2023 года бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, пролетел на юг всего в нескольких километрах от морской границы с Россией, а затем полетел на юг недалеко от Калининграда (Кристенсен, 2023; НАТО, 2023).Эти изменения являются важным показателем того, как изменилась стратегия США в ответ на ухудшение отношений между Востоком и Западом и новую стратегию «конкуренции великих держав» и «стратегической конкуренции», продвигаемую администрациями Трампа и Байдена соответственно. Они также иллюстрируют растущую интеграцию ядерного и обычного потенциала, что отражено в новом стратегическом плане войны.Развертывание оперативной группы бомбардировщиков B-52 обычно включает как самолеты, способные нести ядерное оружие, так и самолеты, которые были переоборудованы для выполнения только обычных задач. После вступления Швеции в НАТО стратегические бомбардировщики США теперь регулярно летают над ее территорией: например, в августе 2022 года два B-52 – один ядерный и один конвенциональный – пролетели над Швецией, что стало первым пролетом с тех пор, как Швеция вступила в НАТО, подав заявку на членство в НАТО в мае 2022 года (Kristensen, 2022).21 сентября 2022 года – четыре B-52 в Европе взлетели со станции Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании и вернулись обратно в США, два из них через северную Швецию. В то же время их крыло на авиабазе Майнот в Северной Дакоте участвовало в ядерных учениях Prairie Vigilance. Такая тесная интеграция ядерных и обычных бомбардировщиков в одну оперативную группу может иметь серьезные последствия для кризисной стабильности, недопонимания и риска ядерной эскалации, по мнению экспертов FAS, это может «привести к чрезмерной реакции и неправильному восприятию того, о чем подается сигнал».– считает ведущий эксперт FAS Arkin (Arkin and Ambinder, 2022).ВВС США (USAF) эксплуатируют 400 МБР Minuteman III шахтного базирования и поддерживают в тепле еще 50 шахт для загрузки хранящихся ракет в случае необходимости, всего в строю находится 450 ШПУ.Наземные ракетные силы разделены на три крыла: 90-е ракетное крыло на базе ВВС Ф. Э. Уоррен в Колорадо, Небраске и Вайоминге; 91-е ракетное крыло на базе ВВС Майнот в Северной Дакоте; и 341-е ракетное крыло на базе ВВС Мальмстрем в Монтане. В каждом крыле имеется три эскадрильи, каждая из которых имеет по 50 ШПУ МБР Minuteman III, управляемых пятью центрами управления пуском. В составе МБР имеется до 800 боеголовок, из которых около половины развернуто.Каждая из 400 развернутых МБР Minuteman III несет по одной боеголовке: либо 300-килотонную W87/Mk21, либо 335-килотонную W78/Mk12A. Однако МБР, оснащенные W78/Mk12A, технически могут быть оснащены двумя или тремя боеголовками, независимого наведения каждая, в результате чего в составе МБР имеется в общей сложности 800 боеголовок.ВВС США время от времени проводят тестовые испытательные пуски ракет Minuteman III с невооруженными разделяющимися боеголовками (массогабаритными макетами). Последнее такое испытание произошло 6 сентября 2023 года, когда Minuteman III, оснащенная тремя боеголовками, была пущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии и пролетела примерно 4 200 миль до американского полигона межконтинентальных баллистических ракет на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах (ВВС США, 2023).Хотя МБР Minuteman III была развернута ещё в далеком 1970 году, она несколько раз модернизировалась, в том числе в 2015 году, когда ракеты завершили многомиллиардную десятилетнюю программу модернизации, направленную на продление срока их службы до 2030 года. Модернизированные ракеты Minuteman III были переданы персоналом ВВС как «практически новые ракеты, за исключением корпуса» (Пампе, 2012).Часть текущей программы модернизации межконтинентальных баллистических ракет включает модернизацию боеголовок Mk21, систему вооружения, взрывателя общей стоимостью почти 1 миллиард долларов (US Department of Defense, 2023). Публично заявленная цель этой модернизации – продлить срок службы ракет, но, судя по всему, усилия также включают добавление «компенсации высоты взрыва» для повышения эффективности поражения защищенных точечных целей (ШПУ МБР) боеголовками (Постол, 2014).Всего для развертывания на Minuteman III планируется поставить 743 запасных взрывателя, включая все необходимые блоки контроля, квалификации, сертификации, и после ввода в эксплуатацию контроль процесса старения и пополнения запасов взрывателей, а также ракету на замену LGM-35. Sentinel – к концу 2026 финансового года (министерство обороны, 2023).Превышение прогнозируемой стоимости единицы программы интеграции взрывателей привело к нарушению Закона Нанна-Маккарди в сентябре 2020 года, но ожидается, что полномасштабное производство начнется в 2024 финансовом году (Reilly, 2021; министерство обороны, 2023). В рамках программы Mk21A в октябре 2023 года компания Lockheed Martin получила контракт с единственным поставщиком на сумму чуть менее 1 миллиарда долларов на разработку и производство новой боеголовки (министерство обороны, 2023). Эти мероприятия по модернизации повторяют аналогичную модернизацию взрывателя боеголовки ВМФ W76–1/Mk4A.НИОКР по боеголовке нового поколения для МБР (NGRV) началась в 2024 финансовом году. NGRV будет интегрирована в новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel для усиления её поражающих возможностей, предполагается, что новая боеголовка будет среднего класса мощности (500 кт), а МБР Sentinel сможет нести как существующие, так и перспективные боеголовки (ВВС, 2023).Бюджет ВВС на 2024 финансовый год для программ исследований, испытаний и оценки боеголовок межконтинентальных баллистических ракет значительно увеличился по сравнению с бюджетом предыдущего президента из-за изменений в требованиях к системе возврата полезной нагрузки, которые обошлись дополнительно в 43,4 миллиона долларов, а также необходимости добавить еще одно летное испытание из-за неудачных летных испытаний в июле 2022 года, стоимость которых составит более 48 миллионов долларов.Кроме того, финансирование NGRV было ускорено, чтобы начать раннюю деятельность по приобретению в 2024 финансовом году, что добавило 15,5 миллиона долларов к бюджету на 2024 финансовый год. Общая стоимость программы разработки боеголовки МБР в 2024 финансовом году составляет чуть более 475 миллионов долларов и увеличится до 864 миллионов долларов к 2028 финансовому году (ВВС, 2023).Хотя ВВС настаивают на том, что «не существует запасного плана для Sentinel», похоже, что технически возможно провести второе продление срока службы ракеты Minuteman III, прежде чем ее придется вывести из эксплуатации и заменить (Clark, 2019; Heckmann, 2023).Оценка воздействия на окружающую среду, проведенная в июле 2022 года, показала, что ВВС действительно рассматривали такое продление срока службы, а также три других варианта, включая развертывание «малой межконтинентальной баллистической ракеты […] с меньшими затратами на закупки и повышенной точностью»; работа с «частной космической компанией» по развертыванию коммерческих ракет-носителей, оснащенных спускаемыми аппаратами, способными использовать ядерное оружие; и переоборудование существующей баллистической ракеты морского базирования (БРПЛ) Trident II D5 для размещения в шахтах наземного базирования.Однако ВВС в конечном итоге отклонили эти варианты, поскольку они не соответствовали так называемым «стандартам отбора», которые включают такие критерии, как устойчивость, производительность, безопасность, рискованность и способность к интеграции в существующую или предлагаемую инфраструктуру (ВВС, 2022).Вместо этого ВВС решили закупить совершенно новое поколение межконтинентальных баллистических ракет, известных под своим программным названием – «Наземные средства стратегического сдерживания» (GBSD) – пока в апреле 2022 года новая МБР не получила официальное наименование LGM-35A Sentinel (ВВС, 2022).Неправительственные эксперты поставили под сомнение процесс закупок Пентагона и отсутствие прозрачности в отношении его решения отдать предпочтение варианту Sentinel по сравнению с другими потенциальными вариантами развертывания и базирования (Dalton, 2022).Более того, неясно, зачем Соединенным Штатам понадобится наращивание возможностей межконтинентальных баллистических ракет. Например, любые такие усовершенствования не смогут смягчить присущие проблемы, связанные с пуском по предупреждению, рискованными пусками над территорией США или уязвимостью шахт к экологическим катастрофам или обычным контрсиловым ударам (Корда, 2021). Неясно, почему ВВС США требуют, чтобы их межконтинентальные баллистические ракеты имели возможности, выходящие за рамки нынешнего поколения ракет «Минитмен III».Разработка Sentinel также ознаменовалась рядом спорных отраслевых контрактов, начиная с заключения в 2020 году с Northrop Grumman индивидуального контракта на сумму 13,3 миллиарда долларов для завершения этапа разработки и производства. Предупреждения о превышении прогнозируемой стоимости программы звучали в течение многих лет: первоначально предполагалось, что ее стоимость составит от 93,1 до 95,8 миллиарда долларов, что больше предварительной оценки Пентагона в 85 миллиардов долларов в 2016 году.В июле 2023 года Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что стоимость приобретения и обслуживания Sentinel составит примерно 118 миллиардов долларов в период 2023–2032 гг. – примерно на 20 миллиардов долларов больше, чем ранее предполагало это же ведомство на 2019–2028 гг., и на 36 миллиардов долларов больше, чем на 2021–2030 гг. (офис бюджета конгресса, 2019, 2021, 2023).Но в начале 2024 года ВВС уведомили Конгресс о двухлетней отсрочке графика и предполагаемом увеличении расходов на 37 процентов по сравнению с текущим целевым показателем до как минимум 125 миллиардов долларов (Tirpak, 2024). Эти суммы не включают затраты на новую боеголовку Sentinel – W87-1 – стоимость которой, по прогнозам, составит до 14,8 миллиарда долларов, а также на серийное производство плутониевого ядра, которое, по мнению ВВС и Стратегического командования США, необходимо для создания боеголовок (Счетная палата правительства, 2020).График и чрезмерный перерасход средств по программе Sentinel привели к серьезному нарушению Закона Нанна-Маккарди, который требует от министра обороны провести анализ первопричин и повторную оценку затрат, прежде чем предоставить Конгрессу сертификат, подтверждающий необходимость и жизнеспособность программы не позднее, чем через 60 дней после того, как отчет об избранных закупках также будет представлен Конгрессу (Knight, 2024).Только если министр обороны решит, что сертификат может быть выдан, программа Sentinel сможет избежать закрытия. В этом случае Закон Нанна-Маккарди требует, чтобы программе были назначены новые этапы утверждения, и она была реструктурирована для устранения причин, вызвавших перерасход средств.Вполне вероятно, что министр обороны обосновал необходимость программы Sentinel. ВВС заявили, что программа Sentinel будет продолжена любой ценой, и будут совершать любые необходимые закупки, что может означать увеличение оборонного бюджета либо сокращение или отмену других программ (Decker, 2024).Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, пояснил, что, хотя стоимость самой ракеты выросла, проблемы со вспомогательной инфраструктурой являются серьезным фактором превышения графика, что также дополнительно влияет на общую стоимость (Tirpak, 2024).В дополнение к совершенно новой ракете программа Sentinel включает замену и модификацию стартовой ШПУ (поскольку для Sentinel может потребоваться более крупная усиленная шахта), новые средства и системы управления и контроля, не говоря уже о новой подготовке и учебной программе для персонала ВВС США. Многие из этих задержек являются результатом нехватки персонала, запозданием с оформлением, проблем с ИТ-инфраструктурой и цепочками поставок со стороны Northrop Grumman (Government Accountability Office, 2023).Согласно отчету о программе ВВС США, опубликованному в 2020 году, ВВС должны развернуть 20 новых ракет Sentinel с устаревшими боеголовками W-87-0/Mk21A для достижения начальной боевой готовности, запланированной на 2029 финансовый год (Sirota, 2020). Планируется закупить в общей сложности 659 ракет, из которых 400 будут развернуты, а остальные будут использоваться для испытательных пусков и в качестве запасных частей (Капаччо, 2020).Однако в начале 2024 года ВВС объявили, что дата первого развертывания Sentinel переносится на весну 2030 года и может еще больше отстать от графика. Министерство обороны ранее указывало, что двухлетняя задержка может сократить структуру сил как минимум на 30 ракет, что поднимает вопрос о том, будет ли срок службы некоторых МБР Minuteman III в любом случае продлен или же структура сил США опустится ниже требования Конгресса о наличии 400 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (Корда и Уайт, 2021).Представители программы первоначально объявили, что первый прототип Sentinel проведет тестовый пуск к концу 2023 года, но этот график был отложен и теперь запланирован на 24 финансовый год (Бартоломей, 2021; Счетная палата правительства, 2023). Первые два из серии статических огневых испытаний были завершены в марте 2023 и январе 2024 года для оценки первой и второй ступеней трехступенчатой МБР Sentinel (Центр ядерного оружия ВВС, 2023, 2024).В начале 2024 года компания Northrop Grumman также провела серию «полета боеголовки в плотных слоях атмосферы и модальных испытаний ракеты» для оценки «носовой и стартовой частей» Sentinel (Northrop Grumman, 2024). На протяжении 2023 года спутниковые снимки показали строительство испытательного стартового полигона на базе ВВС Ванденберг, вероятно, в попытке модернизировать этот полигон для проведения программы испытательных пусков Sentinel.По данным ВВС США, новая ракета Sentinel – «будет отвечать существующим требованиям пользователей, но будет обладать адаптируемостью и гибкостью, которые можно будет модернизировать и после 2075 года, и будет иметь большую дальность действия, чем нынешний Minuteman III» (ВВС США, 2016). Тем не менее, маловероятно, что у Sentinel будет достаточный радиус действия, чтобы атаковать такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран, не пролетая над территорией России.Изначально о программе Sentinel было известно по цифрам только наличие моноблочной ГЧ и «физпакет», который приготовлен для новой ракеты. В марте 2019 года для GBSD была выбрана боеголовка W87-1 в корпусе блока Мк-21 от снятой с вооружения LGM-118 Peacekeeper, теперь стоящая на половине «Минитменов». Летом этого года появилась новая информация по МБР LGM-35А Sentinel о развертывании межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel в конфигурации с РГЧ ИН.Похоже, из последней информации, что МБР Sentinel имеет больший забрасываемый вес, чем предполагалось ранее, 730 кг, а не 465 кг, и способна нести две боеголовки W-87-1/Mk21A в составе РГЧ ИН, но текущий план минобороны предусматривает развертывание 400 ракет только с одной боеголовкой (в моноблочном варианте). И так ракета Sentinel уже с большой долей вероятности будет оснащена РГЧ ИН (MIRV) и сможет нести до двух боеголовок на ракету.Изначально ВВС планировали оснастить Sentinel версиями существующих боеголовок W78 с продленным сроком службы (модифицированная версия которой была известна как Interoperable Warhead 1) и боеголовками W87. Однако в 2018 году ВВС и NNSA отменили модернизацию и вместо этого предложили программу модификации по замене W78/12А и модернизации W87/ Mk 21 по программе, известной как W87–1/Mk21.В этой новой боеголовке будет использоваться плутониевое ядро первичного модуля старой W87, а также «хорошо проверенная основная конструкция вторичного модуля», и в таком виде «новое» ЯЗУ будет помещено в старый корпус Mk21A, модифицированную версию нынешнего Mk21 (министерство энергетики, 2018).Мощность базовой версии ЯЗУ W87-0 составляет 300 кТ. В ноябре 1987 Лос-Аламосской национальной лабораторией была начата разработка более мощного варианта Mod 1 (предположительно, за счёт использования уранового «рукава» во вторичном модуле) мощностью 475 кТ. Это ЯЗУ должно было использоваться в моноблочной боевой части МБР MGM-134A Midgetman.Вес этого ЯЗУ на 100 кг превышает вес базового устройства W87-0, если именно этот вариант будет использоваться на Sentinel, то забрасываемый вес вырастет до 930 кг, а расчетный стартовый вес с 20 тонн до 24 тонн, что повлечет за собой радикальные изменения начального проекта и приведет к росту расходов на разработку.В отчете о затратах на разработку оружия для программы модернизации W87/Mk-21 указана общая сметная стоимость до 15,9 миллиона долларов, не считая затрат, связанных с производством новых плутониевых сердечников (NNSA, 2023).В соответствии с требованиями Закона о полномочиях национальной обороны на 2018 финансовый год, NNSA установило амбициозный план действий по производству не менее 80 плутониевых ядер первичных модулей (запалов) в год к 2030, чтобы уложиться в запланированный график развертывания Sentinel. Однако из-за постоянной неспособности агентства уложиться в сроки проекта и отсутствия у него скрытых мощностей по крупномасштабному производству плутония, NNSA уведомило Конгресс в 2021 году о том, что уже давно предсказывали независимые аналитики – агентство не сможет выполнить требования по производству 80 ядер в год (Demarest, 2021; Счетная палата правительства, 2020; Институт оборонного анализа, 2019).Чтобы максимально приблизиться к годовой потребности в производстве плутония, предприятию по переработке плутония в Саванне было поручено произвести 50 плутониевых ядер первичных модулей, а остальные 30 будут производиться в Лос-Аламоской Национальной лаборатории. Первоначально планировалось, что перепрофилированный, так и не завершенный завод по производству смешанного оксидного топлива на площадке Саванна-Ривер будет введен в эксплуатацию в 2030 году для достижения цели по созданию 50 плутониевых сердечников в год, но дата завершения была продлена на период между 2032 и 2035 годом (NNSA, 2021).Несмотря на завершение отчета о затратах на проектирование оружия и переход к Фазе 6.3 разработки опытно-конструкторских работ в 2023 финансовом году, программа W87–1/Mk-21 по-прежнему будет сталкиваться со значительными задержками и не будет запущена в производство до начала 2030-х годов. Таким образом, Sentinel первоначально будет оснащен модифицированной версией существующего W87/Mk-21, известной как W87–0/Mk-21 мощностью 300 кт (NNSA, 2023).ВВС столкнулись с жестким графиком строительства инфраструктуры для развертывания Sentinel. Ожидается, что на модернизацию каждого стартового комплекса уйдет 10 месяцев, а на обновление каждого ракетного объекта – примерно 16 месяцев. ВВС намерены модернизировать 400 пусковых установок и 15 КП на трех базах МБР (ВВС, 2023).Поскольку каждый КП в настоящее время отвечает за группу из 10 пусковых установок, это может указывать на то, что каждый пункт может в конечном итоге отвечать за 18 или 19 пусковых установок, как только Sentinel вступит в строй, что будет иметь последствия для будущей уязвимости системы управления «Сентинелом», по мнению экспертов из FAS (Корда, 2020). Как только эти модернизации стартовали в начале 2024 года, ВВС должны будут завершать по одному пусковому комплексу в неделю в течение девяти лет, чтобы завершить развертывание новой ракеты к 2036 году (Мехта, 2020).Но поскольку на завершение каждого объекта уйдет не одна неделя, несколько из них в любой момент времени будут выведены из строя, а это значит, что ВВС не смогут поддерживать в рабочем состоянии 400 МБР в ходе программы строительства. В результате комиссия Конгресса по стратегической политике 2023 года рекомендовала ВВС разместить более одной боеголовки на некоторых межконтинентальных баллистических ракетах для поддержания текущего уровня численности боеголовок (Комиссия по стратегической политике, 2023).Ожидается, что строительство и развертывание будет происходить сначала на базе ВВС Уоррен в период с 2023 по 2031 год, затем в Мальмстреме в период с 2025 по 2033 год и в Майноте в период с 2027 по 2036 год. Хотя первоначальные строительные работы по Sentinel были утверждены в мае 2023 года, график может измениться по мере поступления дополнительной информации о результатах нарушения программой Sentinel Закона Нанна-Маккарди (Miller and Perez, 2023).По мере развертывания ракеты Sentinel ракеты Minuteman III будут извлечены из своих шахт и временно сохранены на соответствующих базах перед транспортировкой на базу ВВС Хилл, испытательный и тренировочный полигон в Юте или лагерь Навахо в Аризоне. Ракетные двигатели в конечном итоге будут утилизированы на испытательном полигоне в Юте, а немоторные компоненты будут выведены из эксплуатации на базе ВВС Хилл. С этой целью на базе ВВС Хилл и испытательно-тренировочном полигоне Юты будут построены 5 и 11 новых боксов для хранения компонентов ракет соответственно (ВВС США, 2020).Три базы межконтинентальных баллистических ракет также получат новые помещения для обучения, хранения и технического обслуживания, а еще модернизацию своих зон хранения оружия. Первой базой, получившей эту модернизацию, стал Ф. Е. Уоррен, где в мае 2019 года состоялась церемония закладки фундамента нового подземного объекта хранения и обслуживания оружия (также называемого объектом по производству оружия). Масштабное строительство началось весной 2020 года и должно было быть завершено в сентябре 2022 года (Кристенсен, 2020; ВВС, 2019).Строительство новых тактических учебных центров также началось на базах ВВС Ф. Э. Уоррен и Мальмстрем. Закон о полномочиях национальной обороны на 24 финансовый год санкционировал 10,3 миллиона долларов на строительство и приобретение участков земли в Мальмстреме, которые пойдут на строительство нового складского помещения для пожарной части (Tester, 2023).Ежегодно ВВС проводят несколько тестовых пусков Minuteman III. Это давно запланированные испытания, и в ВВС постоянно заявляют, что они не планируются в ответ на какие-либо внешние события. После отсрочки нескольких испытаний в 2022 году из-за глобальной напряженности, в 2023 году Minuteman III пускали трижды с базы ВВС Ванденберг на полигон Рейгана на атолле Кваджалейн в западной части Тихого океана (ВВС Командования глобального удара по связям с общественностью, 2023). Однако четвертое испытание, состоявшееся в ноябре 2023 года, было «благополучно прекращено» из-за «аномалии», произошедшей во время пуска (Air Force Global Strike Command Public Relations, 2023).ВМС США имеют флот из 14 подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Огайо», восемь из которых действуют в Тихом океане со своей базы недалеко от Бангора, штат Вашингтон, а шесть – в Атлантике со своей базы в Кингс-Бэй, штат Джорджия.В прошлом две из 14 подводных лодок в любой момент времени находились на капитальном ремонте реакторов с дозаправкой топлива (длительный процесс переоборудования, который обычно проводится примерно в середине срока их эксплуатации). Поскольку последняя дозаправка была завершена в феврале 2023 года, все 14 лодок теперь потенциально могут быть развернуты до 2027 года, когда ожидается выход на пенсию первой подводной лодки типа «Огайо» (PSNS & IMF Public Relations 2023; US Navy, 2019).Но так как действующие подводные лодки время от времени проходят мелкий ремонт, фактическое их количество в море в любой момент времени обычно приближается к восьми или десяти. Считается, что четыре или пять из них находятся в «жесткой боевой готовности» в назначенных для них районах патрулирования, а еще четыре или пять лодок можно было бы привести в состояние полной боевой готовности за несколько часов или дней.Каждая подводная лодка может нести до 20 баллистических ракет морского базирования (БРПЛ) Trident II D5, причем это число сокращено с 24, чтобы соответствовать ограничениям нового договора СНВ. 14 ПЛАРБ потенциально могут нести до 280 таких ракет, но Соединенные Штаты заявили, что развернуто 240. С 2017 года ВМС заменяют исходный Trident II D5 модернизированной версией с продленным сроком службы, известной как Trident II D5LE (LE означает «продленный срок службы»).Ожидается, что модернизация будет завершена в 2024 году. D5LE, имеющая дальность полета более 12 000 км, оснащена новой системой наведения Mk-6, призванной «обеспечить гибкость для поддержки новых задач» и сделать ракету «более точной», по данным ВМС и Лаборатории Дрейпера (Draper Laboratory, 2006; Naval Surface Warfare Center, 2008).Согласно бюджетным документам на 2024 финансовый год, Ракета Trident II D5LE также «добавила способность поражения труднодоступных целей и увеличила свою полезную нагрузку до уровня, допускаемого размером пусковой трубы подводной лодки Trident, тем самым позволяя достичь выполнения миссии с меньшим количеством подводных лодок» (министерство обороны, 2023).Видимо, имеется в виду увеличение забрасываемого веса ракеты до её предельных расчетных параметров, т. е. до 10 000 фунтов (4 580 кг). Это сделано для того, чтобы компенсировать тот факт, что Соединенные Штаты будут использовать меньшее количество подводных лодок класса «Колумбия», чем подводных лодок класса «Огайо», и каждая подводная лодка будет нести только 16 ракет.Модернизация D5LE будет продолжаться до тех пор, пока не будут модернизированы все ракеты, развернутые на ПЛАРБ США, а также заменят существующие БРПЛ Trident на британских подводных лодках с баллистическими ракетами. Ракетами D5LE также будут вооружать новые американские подводные лодки класса «Колумбия» и британские «Дредноут», когда они вступят в строй.Вместо создания новой баллистической ракеты, которую разрабатывают ВВС – Sentinel, ВМС планируют провести второе продление срока службы Trident II D5LE, чтобы гарантировать ее работоспособность до 2084 года (Eckstein 2019).В 2021 году директор программы стратегических систем ВМФ засвидетельствовал Конгрессу, что D5LE2, известная как вторая ракета с продленным сроком службы, планируется принять на вооружение девятой ПЛАРБ типа «Колумбия» начиная с 2039 финансового года, после чего она будет установлена на оставшиеся восемь лодок. В 2021 году ВМС также объявили, что приобретут дополнительно 108 ракет «Трайдент» для развертывания и испытаний (Wolfe, 2021).Каждая БРПЛ «Трайдент» может нести до восьми ядерных боеголовок, но обычно они несут четыре или пять боеголовок, при средней загрузке примерно 90 боеголовок на подводную лодку. Считается, что полезная нагрузка различных ракет на подводной лодке значительно различается, чтобы обеспечить максимальную гибкость наведения, но будто бы все развернутые подводные лодки несут одну и ту же комбинацию. Обычно на действующих ПЛАРБ развернуто около 950 боеголовок, хотя это число может быть меньше из-за технического обслуживания отдельных подводных лодок.В целом боеголовки на базе ПЛАРБ составляют примерно 70 процентов всех боеголовок, закрепленных за стратегическими пусковыми установками США, развернутыми в рамках нового договора СНВ.На американских БРПЛ развернуты три типа боеголовок: усиленная W76–1/Mk4A мощностью 90 килотонн, W76–2/Mk4A мощностью 8 килотонн и W88/Mk5 мощностью 455 килотонн. W76–1/Mk4A представляет собой обновленную версию W76–0/Mk4, которая снимается с производства, очевидно, немного меньшей мощностью, но с добавленными улучшенными функциями безопасности. В январе 2019 года NNSA завершило масштабное десятилетнее производство примерно 1 600 боеголовок W76–1/Mk4A (министерство энергетики, 2019).Корпус боеголовки Mk4A, несущий ЯЗУ W76–1, оснащен новым блоком взведения и подрыва с большей эффективностью поражения защищенной точечной цели, чем старая боеголовка W76/Mk4 (Кристенсен, Маккинзи и Постол, 2017). По оценкам экспертов FAS, в составе флота ПЛАРБ может находиться до 1 920 боеголовок (хотя их число может быть немного меньше), из которых развернуто примерно 950.Боеголовка W88/Mk5 среднего класса мощности (475 кт) в настоящее время проходит программу продления срока службы, которая модернизирует компоненты взведения и подрыва, решаются проблемы ядерной безопасности путем замены обычных бризантных взрывчатых веществ нечувствительными взрывчатыми веществами (министерство энергетики США, 2022).Первая производственная единица W88 Alt 370/Mk5 была завершена 1 июля 2021 года, половина боеголовок (около 180 единиц) была поставлена к 2023 году, а производство ожидается завершить в 2026 финансовом году (NNSA, 2021; министерство энергетики, 2024).В W76–2 используется только основная часть боеголовки деления, обеспечивающая мощность около 8 килотонн. По оценкам экспертов FAS, в конечном итоге было произведено не более 25 штук и что одна или две из 20 ракет на каждой ПЛАРБ вооружены одной или двумя боеголовками W76–2 каждая, а остальные БРПЛ будут оснащены либо 90-килотонными ракетами W76–1/Mk4А, или 475-килотонной W88/Mk5 (Аркин и Кристенсен, 2020).В NPR Байдена согласились, что «боеголовка W76-2/Mk4А в настоящее время представляет собой важное средство сдерживания ограниченного применения ядерного оружия»; однако в обзоре оставлена возможность удаления этого оружия в будущем, отмечая, что «её сдерживающая ценность будет переоценена по мере того, как F-35A и LRSO, крылатая ракета воздушного базирования, будут приняты на вооружение, и в свете ситуации с безопасностью и вероятных сценариев сдерживания, с которыми мы можем столкнуться в будущем» (министерство обороны, 2022). Этот отрывок предполагает, что боеголовка W76–2/Mk4А потенциально может быть снята с вооружения ближе к началу десятилетия.Соединенные Штаты также планируют построить новую боеголовку БРПЛ – ЯЗУ W93, которая будет размещена в предлагаемом ВМФ корпусе боеголовки Mk7. По данным министерства энергетики, «все его ключевые ядерные компоненты будут основаны на уже развернутых и ранее испытанных ядерных конструкциях, а также на обширном опыте использования компонентов и материалов. Для сертификации не потребуется дополнительных испытаний ядерных взрывов» (министерство энергетики, 2022).ЯЗУ W93 изначально призвана дополнить, а не заменить W76–1 и W88. Впоследствии планируется создать еще одну новую боеголовку, которая в конечном итоге заменит все эти боеголовки в будущем. Завершение строительства первой ЯЗУ W93 ориентировочно запланировано на 2034–2036 годы (министерство энергетики, 2022).В ноябре 2023 года NNSA прогнозировало, что стоимость программы W93 составит 22,9 миллиарда долларов, что на 8,9 миллиарда долларов больше, чем оценка затрат NNSA, опубликованная в марте 2022 года (US Department of Energy, 2022; 2023) – разница почти в 40 процентов, два прогноза затрат с разницей всего в полтора года.Программа ядерного оружия морского базирования США также является основой британского ядерного арсенала. Ракеты, установленные на подводных лодках Королевского флота, относятся к тому же пулу ракет, которые имеются на американских ПЛАРБ. Боеголовка использует корпус Mk4A и считается слегка модифицированной версией ЯЗУ W76–1 (Кристенсен, 2011); правительство Великобритании называет её «Трайдент Холбрук» (министерство обороны Великобритании, 2015).Королевский флот также планирует использовать новую боеголовку Mk7 в качестве замены боеголовки, которую они планирует разместить на своих новых подводных лодках «Дредноут» в будущем. В обновленной информации, представленной парламенту в 2021 году, было подтверждено, что «британская боеголовка будет интегрирована с поставляемым США корпусом Mark 7, чтобы гарантировать ее совместимость с ракетой Trident II D5 и доставляться параллельно с американской программой боеголовок W93/Mk7» (правительство Соединенного Королевства, 2021).В 2023 году директор программ стратегических систем ВМС США пояснил, что «разработка боеголовки Mk7 для поддержки американской программы боеголовок W93/Mk7 также имеет решающее значение для разработки ядерной боеголовки следующего поколения и для Великобритании. Две страны работают над отдельными, но параллельными программами по созданию боеголовок в сотрудничестве между ними» (Wolfe, 2023).За последние 25 лет операции патрулирования сдерживания существенно изменились: ежегодное количество патрулей сократилось более чем вдвое: с 64 патрулей в 1999 году до 30–36 ежегодных патрулей в последние годы. Большинство подводных лодок сейчас проводят так называемые «модифицированные оповещения», в которых сдерживающее патрулирование сочетается с учениями и периодическими посещениями портов (Кристенсен, 2018).Хотя большинство патрулей подводных лодок с баллистическими ракетами длятся в среднем 77 дней, они могут быть короче, а иногда и значительно дольше. Например, в октябре 2021 года ПЛАРБ «Алабама» (SSBN-731) завершила 132-дневное патрулирование, а в июне 2014 года ПЛАРБ «Пенсильвания» (SSBN-735) вернулась на свою военно-морскую базу подводных лодок «Китсап» в Вашингтоне после 140-дневного «патруля сдерживания» – самое продолжительное патрулирование подводной лодки с баллистическими ракетами типа «Огайо» (Стратегическое командование США, 2021).В годы холодной войны почти все патрули сдерживания осуществлялись в Атлантическом океане. Напротив, сегодня более 60 процентов патрулей сдерживания обычно осуществляются в Тихом океане, что отражает рост планирования ядерной войны против Китая и Северной Кореи (Кристенсен, 2018).Подводные лодки с баллистическими ракетами обычно не заходят в иностранные порты во время патрулирования, но есть исключения. Соединенные Штаты регулярно посещали Южную Корею в конце 1970-х и начале 1980-х годов, а также периодически посещали порты Европы, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона в 1980-х и 1990-х годах (Кристенсен, 2011).В 2014 году ВМС США начали совершать один или два посещения зарубежных портов в год, в качестве «дипломатии канонерок», чтобы отправить угрожающие политические послания главам государств, соседствующим с принимающим «дорогого гостя».С тех пор подводные лодки США продолжают заходить в порты каждый год, за исключением 2020 года, в такие места, как Шотландия, Аляска, Гуам и Гибралтар. В октябре 2022 года Центральное командование США опубликовало фотографии, свидетельствующие о том, что ПЛАРБ «Западная Вирджиния» (SSBN-736) действовала в неизвестном месте в международных водах Аравийского моря.Указывается и развертывание ПЛАРБ 2-класса в Индийском океане (Центральное командование США, 2022). Примечательно, что в июле 2023 года ПЛАРБ «Кентукки» (SSBN-737) совершила визит в порт Пусан, Южная Корея, после подписания президентом Южной Кореи Юном и президентом Байденом Вашингтонской декларации о подтверждении расширенных обязательств по сдерживанию (Mongilio, 2023). Это был первый случай, когда ядерное оружие оказалось в Южной Корее с тех пор, как американское оружие было снято с места дислокации в 1991 году.Проектирование следующего поколения подводных лодок с баллистическими ракетами, известных как «Колумбия», уже идет полным ходом. Планируется, что этот новый класс начнет заменять нынешние подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Огайо» в конце 2020-х годов. Класс «Колумбия» будет на 2 000 тонн тяжелее, чем класс «Огайо», но будет оснащен 16 ракетными пусковыми установками, а не 20, как у его предшественника.На программу подводных лодок класса «Колумбия», как ожидается, будет приходиться примерно одна пятая бюджета ВМФ. По прогнозам, вся программа судостроения с середины 2020-х до середины 2030-х годов будет стоить чуть более 112 миллиардов долларов, что на 3,4 миллиарда долларов больше, чем в оценке Счетной палаты правительства на 2021 год (Government Accountability Office, 2022).Головная лодка нового класса, как правило, заложена в бюджет на значительно более высокую сумму, чем остальные лодки, поскольку ВМФ имеет давнюю практику включения в стоимость головной лодки деталей конструкции всего флота и единовременных инженерных затрат. В результате в бюджете ВМС на 2024 финансовый год стоимость закупок первой ПЛАРБ класса «Колумбия» – USS District of Columbia (SSBN-826), оценивается примерно в 15,2 миллиарда долларов, за которой следует 9,3 миллиарда долларов для второй лодки (исследовательская служба Конгресса США, 2024).Контракт на разработку стоимостью 5,1 миллиарда долларов был заключен с General Dynamics Electric Boat в сентябре 2017 года, а строительство первой лодки началось 1 октября 2020 года – в первый день 2021 финансового года. Киль головной лодки был заложен в июне 2022 года, и закупка второй лодки ожидается в 2024 финансовом году (ВМС, 2022).Некоторые элементы строительства изначально были отложены из-за пандемии COVID-19, но после нескольких лет полномасштабного строительства ВМФ продолжает сталкиваться с задержками из-за проблем с проектированием, материалами и качеством работ на головной подводной лодке (Экштейн, 2020; Счетная палата правительства, 2023).Согласно отчету Счетной палаты правительства за июнь 2023 года, «программа по производству проектной продукции, в частности, рабочих инструкций, подробно описывающих, как построить подводную лодку, отстает из-за сохраняющихся проблем с использованием программного инструмента проектирования. Это в свою очередь способствовало опаздыванию в строительстве головной подводной лодки» (Government Accountability Office, 2023).Военно-морской флот работает над смягчением дополнительных задержек, но эти ограничения означают, что программа подвергается значительному риску чрезмерного роста затрат и, скорее всего, потерпит дальнейшие неудачи.Ожидается, что подводные лодки класса «Колумбия» будут значительно тише, чем нынешний флот класса «Огайо». Это связано с тем, что новая силовая установка с электроприводом будет вращать гребной винт каждой лодки с помощью электродвигателя вместо более шумной механической трансмиссии.Кроме того, компоненты силовой установки с электроприводом можно распределить по лодке, что повышает устойчивость системы и снижает вероятность того, что одно оружие может вывести из строя всю систему привода. Военно-морской флот никогда раньше не строил атомную подводную лодку с электроприводом, что может привести к техническим задержкам в программе, производство которой и без того находится в очень сжатом графике (исследовательская служба Конгресса, 2020, 2022).В графике ВМФ указано, что лодки типа «Огайо» начнут выводиться из эксплуатации в 2027 финансовом году, примерно в то же время, когда первая лодка класса «Колумбия» должна быть поставлена – в октябре 2027 года. Ожидается, что ходовые испытания продлятся примерно три года, и первый патруль сдерживания «Колумбии» запланирован на 2031 год (исследовательская служба Конгресса, 2022).Поскольку вывод из эксплуатации «Огайо» и производство «Колумбии» не полностью совпадают, ВМС прогнозируют, что общее количество действующих ПЛАРБ упадет с 14 до 13 в 2027 году, 12 – в 2029 году, 11 – в 2030 году и 10 – в 2037 году, прежде чем в конечном итоге снова возрастет до 11 в 2041 году и полный состав из 12 лодок типа «Колумбия» – в 2042 году (Rucker, 2019; ВМС, 2019).Как отмечалось ранее, головная лодка нового подводного флота класса «Колумбия» получит обозначение USS District of Columbia (SSBN-826), а вторая лодка – наименование USS Wisconsin (SSBN-827). Остальная часть подводного флота класса «Колумбия» пока не наименована.Последняя ПЛАРБ типа «Огайо», завершила многолетний капитальный ремонт с перезарядкой реактора в середине срока службы – ПЛАРБ «Луизиана» (SSBN-743) – вернулась в строй после ремонта в сентябре 2023 года и после проверки (DASO) работоспособности лодки и её готовности. Лодка провела тестовый пуск БРПЛ Trident II, который стал 191-м успешным (безаварийным) тестовым испытательным пуском системы Trident II (ВМС, 2023).ПЛАРБ типа «Колумбия» не потребуют ядерной дозаправки; в результате их операции по техническому обслуживанию в среднем возрасте займут значительно меньше времени, чем у их предшественников типа «Огайо» (исследовательская служба Конгресса, 2022).В настоящее время ВВС США имеют парк из 20 бомбардировщиков B-2A (все из них несут ядерное оружие) и 76 бомбардировщиков B-52 H (46 из которых несут ядерное оружие). Третий стратегический бомбардировщик B-1B не способен нести ядерное оружие.По оценкам экспертов FAS, из этих бомбардировщиков примерно 60 (18 B-2A и 42 B-52H) выполняют ядерные задачи в рамках планов ядерной войны США, хотя количество полностью боеспособных бомбардировщиков в любой момент времени меньше. Например, данные нового договора СНВ за сентябрь 2022 года насчитали только 43 развернутых ядерных бомбардировщика (10 B-2A и 33 B-52H) (Государственный департамент, 2023).Бомбардировщики организованы в девять бомбардировочных эскадрилий в пяти бомбардировочных крыльях на трех базах: базе ВВС Майнот в Северной Дакоте, базе ВВС Барксдейл в Луизиане и базе ВВС Уайтмен в Миссури. Новая программа бомбардировщиков B-21 приведет к увеличению количества баз ядерных бомбардировщиков до пяти (Кристенсен, 2017).Каждый B-2 может нести до 16 ядерных бомб (гравитационные бомбы B61–7, B61–11, B61–12 и B83–1), а каждый B-52 H может нести до 20 крылатых ракет воздушного базирования (AGM-86B). Бомбардировщики B-52 H больше не являются гравитационными бомбами (Кристенсен, 2017).По оценкам, за бомбардировщиками закреплено 788 ядерных боеголовок, в том числе около 500 крылатых ракет воздушного базирования, однако на бомбардировочных базах предполагается разместить лишь около 300 единиц. Предполагается, что оставшиеся 488 единиц бомбардировочного вооружения находятся в центральном хранилище большого подземного комплекса обслуживания и хранения боеприпасов в Киртланде недалеко от Альбукерке, штат Нью-Мексико.Соединенные Штаты модернизируют свои ядерные бомбардировочные силы, совершенствуя возможности ядерного командования и управления на существующих бомбардировщиках, разрабатывая усовершенствованное ядерное оружие (B61–12, B61–13 и новое оружие дальнего действия AGM-181 или LRSO) и проектирование нового тяжелого бомбардировщика (B-21 Raider).Модернизация систем ядерного управления и контроля, которые бомбардировщики используют для планирования и нанесения ядерных ударов, включает терминал глобальной стратегической сети экипажей (ASNT). Это новая, высотная, устойчивая к электромагнитным импульсам сеть стационарных и мобильных ядерных терминалов управления и контроля. Эта сеть обеспечивает командные пункты авиакрыла, оперативные группы, эскадрильи поддержки боеприпасов и мобильные группы поддержки надежной наземной связью для получения приказов о запуске и передачи их экипажам бомбардировщиков, танкеров и разведывательных самолетов.Первая поставка Global ASNT, которую ВВС описывают как «крупнейшую модернизацию своих ядерных систем управления, контроля и связи за более чем 30 лет», произошла в январе 2022 года, когда эту систему получила база ВВС Барксдейл (ВВС, 2022). Raytheon, оборонная корпорация США, получившая контракт на разработку системы на сумму 134,4 миллиона долларов, достигла начальной эксплуатационной готовности системы в августе 2022 года (Airforce Technology, 2022).Еще одна модернизация системы управления и контроля включает в себя программу, известную как «Семейство усовершенствованных терминалов за пределами прямой видимости» (FAB-T), которая заменит существующие терминалы Milstar для соединения стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков с группировками военных спутников, управляемыми Космической службой США. Эти новые чрезвычайно высокочастотные терминалы с ядерной защитой предназначены для связи с несколькими группировками спутников, включая Milstar, созвездия усовершенствованной сверхвысокой частоты (AEHF) и расширенной полярной системы (EPS).37 наземных станций и почти 50 бортовых терминалов ФАБ-Т будут обеспечивать защищенную высокоскоростную связь для ядерных и обычных сил, в том числе для того, что официально называется «президентской национальной голосовой конференцией» (ВВС, 2019). В ежегодном отчете Конгрессу о своих программах приобретения за февраль 2023 года ВВС включили FAB-T в число пяти самых эффективных программ, сообщив, что программа уже более десяти лет сталкивается с задержками графика и другими проблемами с платформой (ВВС, 2023).В отчете за июнь 2023 года, сопровождающем законопроект о расходах на оборону, комитет по ассигнованиям палаты представителей заявил, что «по-прежнему очень обеспокоен» этими наименее эффективными программами, и поручил помощнику министра ВВС по приобретению и интеграции в космос представить их в комитеты по ассигнованиям как палаты представителей, так и сената, подробные ежеквартальные обновления «статуса корректирующих действий» для программ, включая FAB-T (палата представителей США, 2023).28 июня 2023 года ВВС объявили, что заключили с Raytheon Technologies единственный контракт на сумму 625 миллионов долларов на производство FAB-T (Эрвин, 2023).Тяжелые бомбардировщики также модернизируются для использования новейшего ядерного оружия. Эти усилия включают разработку первой управляемой автономной ядерной авиабомбы, B61–12, которая в конечном итоге должна была заменить все существующие авиабомбы. В авиабомбе используется модифицированная версия ЯЗУ, используемой в нынешней авиабомбе B61–4. B61–12 поступила на вооружение бомбардировщиков B-2 в 2023 году (Национальное управление ядерной безопасности, 2023). Позже авиабомба будет принята на вооружение истребителей-бомбардировщиков.После нескольких лет задержки прототип первой серийной единицы B61–12 был завершен NNSA 25 августа 2020 года на заводе Pantex в Амарилло, штат Техас (NNSA, 2020). Фактическая первая авиабомба была завершена в ноябре 2021 года, а в октябре 2022 года NNSA подтвердило начало полномасштабного производства (NNSA, 2022). К 2023 году половина запланированных B61-12 уже произведена (министерство энергетики, 2024).Изначально предполагалось, что Соединенные Штаты произведут примерно 480 бомб B61–12, но в 2023 году они объявили, что вместо этого небольшое количество из них будет произведено как B61–13, авиабомба с гораздо большей мощностью (US Department of Defense, 2023).В B61–13 будет использоваться ЯЗУ от B61-7, но для повышения точности будут применены функции безопасности и управления B61–12, а также комплект управляемого хвостового оперения. Таким образом, B61–13 будет иметь ту же максимальную мощность 360 килотонн, что значительно выше, чем мощность B61–12 – 50 килотонн. B61–13 спроектирована для перспективного бомбардировщика B-21 и, возможно, B-2 до его выхода на пенсию.Военное обоснование новой авиабомбы B61–13 сложно определить по открытым источникам, хотя похоже, что задача бомбы будет заключаться в поражении больших площадных целей (городов) и, возможно, некоторых подземных высокозащищенных целей. Разработка авиабомбы также может быть связана с продолжающимся выводом из эксплуатации устаревшей B83–1 (Кристенсен и Корда, 2023).ВВС также разрабатывают новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования, известную как AGM-181 LRSO. Она заменит крылатую ракету воздушного базирования (КРВБ) AGM-86B в 2030 году и будет нести ядерную боеголовку W80-4, модифицированную версию W80-1, используемую в нынешней КРВБ.NNSA санкционировало этап производственного проектирования (фаза 6.4) для W80–4 в марте 2023 года, а поставка первой производственной единицы запланирована на сентябрь 2027 года (министерство энергетики, 2023). Производство боеголовки планируется завершить в 2031 финансовом году (Леоне, 2022).КР LRSO будут вооружать как 46 самолетов B-52H, способных нести ядерное оружие, так и новый B-21. Впервые американский бомбардировщик-невидимка будет нести ядерную крылатую ракету. В марте 2019 года с компанией Boeing был заключен контракт на сумму 250 миллионов долларов на этап технологического развития и снижения рисков, а также разработку и производство (этап интеграции КР LRSO в B-52H, процесс, который, как ожидается, будет завершен к началу 2025 года) (Хьюз, 2019).ВВС опубликовали запрос на разработку транспортного оборудования для интеграции LRSO на B-52H, первоначально планировалось, что Центр разработки и производства ядерного оружия ВВС США будет запущен в 2024 году. Стоимость программы может достичь как минимум 4,6 миллиарда долларов за ракету (ВВС, 2019) и еще 10 миллиардов долларов за боеголовку (министерство энергетики, 2018), однако с тех пор эта оценка выросла до общей стоимости приобретения примерно в 16 миллиардов долларов (бюджетное управление Конгресса, 2023).Ожидается, что сама ракета LRSO будет совершенно новой, со значительно улучшенными возможностями по сравнению с ALCM, включая увеличенную дальность, большую точность и повышенную скрытность (Young, 2016). Сторонники LRSO утверждают, что ядерная крылатая ракета необходима для того, чтобы бомбардировщики могли поражать цели, находящиеся далеко за пределами досягаемости нынешних и будущих систем ПВО потенциальных противников. Сторонники также утверждают, что эти ракеты необходимы, чтобы предоставить лидерам США гибкие варианты нанесения ударов в ограниченных региональных сценариях.Однако критики утверждают, что обычные крылатые ракеты, такие как версия совместной ракеты «воздух-поверхность» увеличенной дальности, в настоящее время могут обеспечить возможность нанесения удара в условиях противостояния, и что этого оружия будет достаточно, чтобы держать цели под угрозой. Фактически обычная конвенциональная ракета класса «воздух-поверхность» увеличенной дальности теперь является неотъемлемой частью стратегического военного плана Стратегического командования США.После рассмотрения предварительного проекта конструкции, полученного ВВС в начале 2017 года, в начале 2022 года ВВС объявили, что шесть бомбардировщиков B-21 находятся в производстве, а первый собранный бомбардировщик был отправлен для проведения калибровочных испытаний в начале марта 2022 года (Tirpak, 2022).Первый испытательный полет состоялся в ноябре 2023 года (Копп, 2023), а второй испытательный полет – 17 января 2024 года (Харпли, 2024). После его первого полета Пентагон одобрил программу перехода на начальную фазу производства. Ожидается, что B-21 поступит на вооружение к 2027 году и постепенно заменит бомбардировщики B-1B и B-2 в течение 2030-х годов (Marrow, 2024).Планируется, что ВВС закупят не менее 100 (возможно, 145) самолетов B-21, при этом последние затраты на обслуживание оцениваются примерно 203 миллиарда долларов на всю 30-летнюю оперативную программу при ориентировочной стоимости 550 миллионов долларов на самолет (Капаччо, 2021; Тирпак, 2020). Бюджет и многие детали конструкции B-21 до сих пор остаются в секрете.На официальной церемонии открытия на производственных мощностях Northrop Grumman в декабре 2022 года была продемонстрирована конструкция, очень похожая на B-2, но немного меньшего размера и с вероятно уменьшенной боевой нагрузкой (ВВС, 2022).B-21 будет способен доставлять управляемые ядерные авиабомбы B61–12 и B61–13 и будущую ядерную AGM-181 LRSO, а также широкий спектр неядерного оружия, включая конвенциональную класса «воздух-поверхность» JASSM крылатую ракету.В марте 2019 года ВВС объявили, что бомбардировщики B-21 сначала будут развернуты на базе ВВС Эллсуорт (Южная Дакота), а затем на базе ВВС Уайтмен (Миссури) и базе ВВС Дайс (Техас) «по мере их поступления» (ВВС, 2019). Строительство на авиабазе Эллсуорт началось в 2022 году, а новый комплекс по производству оружия, который будет хранить и обслуживать ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, планируется завершить к февралю 2026 года (Tirpak, 2022).Ожидается, что на авиабазе Эллсуорт в настоящее время будут размещены две эскадрильи B-21 (одна оперативная и одна учебная). Однако, по словам сенатора от Южной Дакоты Майка Раундса, вторая оперативная эскадрилья в конечном итоге может быть размещена на базе ВВС Эллсуорт и в будущем (News Center 1, 2022).Преобразование неядерных баз B-1 для приема ядерных бомбардировщиков B-21 увеличит общее количество бомбардировочных баз с хранилищами ядерного оружия с двух сегодняшних баз (базы Майнот и авиабаза Уайтмен) до пяти баз к 2030-м годам. (Кристенсен, 2020). На авиабазе Барксдейл также строится новое хранилище ядерного оружия, которое после завершения строительства восстановит возможности хранения ядерного оружия на этой базе (Найт, 2024).В арсеналах США имеется только один тип нестратегического ядерного оружия: авиабомба B61. Но он существует в нескольких модификациях: B61–3 и B61–4 с мощностью от 0,3 килотонны до 170 и 50 килотонн соответственно, а также новая B61–12, с мощностью до 50 килотонн. Все остальные предыдущие версии сняты с вооружения. В настоящее время имеется около 200 таких тактических бомб B61.Предполагается, что около 100 из них (версии 3 и 4) развернуты на шести базах в пяти европейских странах: Авиано и Геди в Италии; Бюхель в Германии; Инджирлик в Турции; Кляйне Брогель в Бельгии и Фолкель в Нидерландах. Это число снизилось с 2009 года, отчасти из-за сокращения оперативной емкости хранилищ в Авиано и Инджирлик (Кристенсен, 2019).Седьмая страна – Греция – имеет миссию по нанесению ядерного удара на случай непредвиденных обстоятельств и сопровождающую ее резервную эскадрилью, но у нее нет никакого ядерного оружия (Кристенсен, 2022).Остальные 100 бомб B61 хранятся в США в качестве резерва и потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками для поддержки союзников за пределами Европы, включая Северо-Восточную Азию. В состав истребителей-бомбардировщиков входят F-15E из 391-й истребительной эскадрильи 366-го истребительного авиаполка в Маунтин-Хоум в Айдахо (Кархафф, 2021).В течение следующих нескольких лет новые авиабомбы B61–12 заменят все устаревшие авиабомбы B61, развернутые в настоящее время в Европе, и будут интегрированы в тактические самолеты США и их союзников (Kristensen, 2023).Бельгийским, голландским, немецким и итальянским военно-воздушным силам в настоящее время отведена активная роль в нанесении ядерных ударов с применением ядерного оружия США. В обычных обстоятельствах ядерное оружие находится под контролем личного состава ВВС США; его использование в войне должно быть санкционировано президентом США.В информационном бюллетене НАТО от 2022 года говорится, что «ядерная миссия может быть предпринята только после получения явного политического одобрения со стороны Группы ядерного планирования НАТО и получения разрешения от президента США и премьер-министра Великобритании» (NATO, 2022).Однако неясно, почему премьер-министр Великобритании должен был санкционировать применение ядерного оружия США, и если бы территория НАТО не была атакована с применением ядерного оружия, маловероятно, что вся Группа ядерного планирования смогла бы договориться об одобрении применения ядерного оружия, нестратегического ядерного оружия с баз в Европе.ВВС Бельгии и Нидерландов в настоящее время используют самолеты F-16 для выполнения ядерных задач, хотя обе страны находятся в процессе приобретения F-35A Lightning II, который в конечном итоге заменит их F-16. Компания Lockheed Martin представила первый F-35A для Бельгии во время церемонии выпуска в декабре 2023 года, в ходе которой министр обороны Бельгии отметил, что «внедрение F-35… позволит нам продолжать выполнять все наши задачи в ближайшие десятилетия» в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в НАТО, ЕС и за его пределами» (Lockheed Martin, 2023).Итальянские ВВС используют PA-200 Tornado для выполнения ядерных задач, но также находятся в процессе приобретения F-35A. Как и «Торнадо», ядерные F-35A будут базироваться на авиабазе «Геди», которая в настоящее время модернизируется. Итальянское авиакрыло 6° Stormo (Wing) на авиабазе «Геди» получило свой первый F-35A в июне 2022 года (Cenciotti, 2022).Германия также использует PA-200 Tornado для ядерной миссии; однако она планирует вывести из эксплуатации свои «Торнадо» к 2030 году и заменить их 35 самолетами F-35A для продолжения ядерной миссии (министерство обороны США, 2022).На авиабазе Инджирлик в Турции размещено примерно 20–30 ядерных авиабомб B61 для доставки самолетами США или, в случае непредвиденных обстоятельств, турецкими самолетами F-16. В отличие от других партнеров по НАТО, Турция не позволяет США постоянно базировать свою авиацию в Инджирлике; в случае кризиса самолеты США должны будут прилететь на базу, чтобы забрать авиабомбы B61.В 2019 году администрация Трампа прекратила поставку Турции F-35A (некоторые из которых предназначались для выполнения ядерной миссии) из-за планов приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400 (ДеЯнг, Фахим и Демирджян, 2019).Несмотря на сообщение New York Times в 2019 году о том, что официальные лица США рассмотрели планы экстренной эвакуации ядерного оружия из Инджирлика (Sanger, 2019), руководители ВВС США в Европе A10 посетили Инджирлик в июле 2023 года, чтобы обсудить «миссию по обеспечению безопасности» и «роль, которую Инджирлик играет в стратегическом сдерживании», что указывает на то, что ядерная миссия в Инджирлике все еще действует (Myricks, 2023). («Поручительство» – это термин, обычно используемый Пентагоном и министерством энергетики для обозначения способности сохранять ядерное оружие безопасным, надежным и под положительным контролем, тогда как «офис А10» – это офис ВВС по «стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции»). Это еще больше подкрепляется продолжающимися инфраструктурными работами на объектах хранения ядерного оружия в Турции (министерство обороны, 2022).Соединенные Штаты вывели ядерное оружие из Соединенного Королевства примерно в 2007 году после того, как оно хранилось в Королевских ВВС (RAF) в Лейкенхите в течение нескольких десятилетий (Кристенсен, 2008). Но за последние два-три года все больше данных свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты могут вернуть свою ядерную миссию на территорию Великобритании (Корда и Кристенсен, 2023).НАТО работает над широкой модернизацией ядерной политики в Европе, которая включает модернизацию бомб, самолетов и систем хранения оружия (Кристенсен, 2022).Тактическая авиабомба B61–12 может применяться и стратегическими бомбардировщиками B-2 (а вскоре и B-21). В B61–12 используется ЯЗУ B61–4, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн, а также несколько вариантов меньшей мощности. Авиабомба будет оснащена управляемым хвостовым оперением для повышения точности и способности противостоять, что позволит планировщикам ударов выбирать более низкую мощность для существующих целей, чтобы уменьшить побочный ущерб.Повышенная точность B61–12 придаст тактическим авиабомбам в Европе такой же военный потенциал, как и стратегическим, используемым бомбардировщиками ВВС США. Хотя B61–12 не проектировалась как «проникающая», она предназначена для проникновения в грунт средней плотности на глубину до 6 метров, что повысит способность арсеналов в Европе удерживать под угрозой удара подземные цели (Кристенсен и Маккинзи, 2016).В то время как старые самолеты PA-200 Tornado и F-16MLU не смогут использовать повышенную точность, обеспечиваемую хвостовым комплектом B61–12, F-15E и новый F-35A могут применять эти новые авиабомбы.В марте 2020 года F-15E стал первым самолетом, сертифицированным как технически способный доставлять авиабомбу B61–12 после завершения последних из шести испытаний совместимости с самолетом на базе ВВС Неллис (Невада) и полигоне Тонопа (Невада) (Бейкер, 2020). В 2023 году официальный представитель Sandia National Laboratories сообщил прессе, что все F-35A, B-2A и F-16A/B получили первоначальный сертификат совместимости с B61–12 (Sandia National Laboratories, 2023).На снимке, сделанном Sandia National Laboratories, видно, что авиабаза Фолкель в Нидерландах осуществляла меры по интеграции B61–12 на самолет F-16 в 2021 году (Kristensen, 2023), а в ноябре 2023 года командующий голландским боевым воздушным командованием Йохан Ван Девентер объявил в соцсети X (ранее Twitter), что Нидерланды получили «первоначальный сертификат для выполнения боевых задач самолетами F-35» от инспекционной группы США (Ван Девентер, 2023).Согласно заявлению ВВС США, сделанному в феврале 2022 года, министр обороны США пообещал передать ядерный потенциал F-35A партнерам по НАТО к январю 2024 года (Casem, 2022).Наконец, в октябре 2023 года F-35A получил техническую сертификацию для перевозки B61–12, что открыло возможность подразделениям ВВС США в Европе пройти сертификацию ядерной безопасности, прежде чем в конечном итоге получить новые бомбы (Marrow, 2024).После того, как подразделения в Европе получат сертификат B61–12, новая бомба, как ожидается, будет доставлена по воздуху на базы, а старые авиабомбы B61–3/4 вернутся в Соединенные Штаты. Сообщение о том, что поставка B61–12 в Европу была перенесена на декабрь 2022 года (Association Bender, McLeary и Banco, 2022), было опровергнуто министерством обороны (Johnson, 2022).Помимо оружия и самолетов, ядерная модернизация НАТО предполагает продление срока службы системы безопасности хранения оружия, включая модернизацию командования и управления, а также безопасности на шести действующих базах (Авиано, Бюхель, Геди, Кляйне Брогель, Инджирлик и Фолькель), одной дополнительной базы (RAF Лейкенхит) и одной тренировочной базы (Рамштайн).В частности, эти модернизации включают установку периметров безопасности с двойным ограждением, обновление систем хранения и безопасности оружия, а также систем сигнализации и отображения, а также эксплуатацию новых безопасных грузовиков для систем транспортировки и технического обслуживания (Кристенсен, 2021).В настоящее время модернизация системы безопасности, судя по всему, завершена в Авиано, Инджирлике и Фолькеле и продолжается в Геди, Кляйне-Брогеле и Бюхеле. RAF Lakenheath станет первой базой ВВС США в Европе, оснащенной F-35A, способным нести ядерное оружие (Корда и Кристенсен, 2023).В дополнение к модернизации вооружения, самолетов и баз НАТО, похоже, также усиливается роль самолетов двойного назначения. Сейчас НАТО публично объявляет о своих ежегодных учениях по применению тактического ядерного вооружения «Стойкий полдень».В 2023 году НАТО сообщило, что в учениях приняли участие 13 стран и 60 самолетов, включая истребители и американские бомбардировщики B-52 (NATO, 2023). В дополнение к этим текущим модернизациям, Соединенные Штаты также рассматривают возможность разработки новой нестратегической ядерной крылатой ракеты морского базирования (КРМБ-Н).Конгресс США настоял на финансировании (первоначально предложенном в «Обзоре ядерной политики» администрации Трампа в 2018 году, но отменённом «Обзором ядерной политики» администрации Байдена в 2022 году) этого оружия в рамках так называемой «Программы учета» – бюджетного термина, означающего, что было одобрено целевое финансирование, включая деньги на исследования, как ракеты, так и боеголовки.