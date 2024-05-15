Украинские медиа: Россия снова планирует перебросить войска и технику в Белоруссию

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Украинские медиа: Россия снова планирует перебросить войска и технику в Белоруссию

Россия готовится к новой переброске войск в Белоруссию, Минск готовится к приему воинских эшелонов, которые якобы в скором времени пойдут в республику с российской территории. Об этом пишут украинские медиа со ссылкой на «Сообщество железнодорожников Беларуси», признанное в республике экстремистской организацией.

Белорусские оппозиционеры утверждают, что Россия снова планирует перебросить на белорусскую территорию военную технику и личный состав, в республике готовятся принимать первые воинские эшелоны, которые пойдут не только с территории «старой» России, но и с «оккупированных» территорий Украины.



Как утверждается, Россия и Белоруссия не распространяют сведения о переброске войск и техники, все должно происходить в режиме секретности. В Киеве предполагают, что Генштаб ВС России может готовить еще одну наступательную операцию с северного направления, целью которой будет столица Украины. Хотя возможен вариант и с подготовкой резервов на белорусской территории.

Украинская разведка никак не комментирует появившуюся информацию, главе ГУР Буданову* (внесен в России в список экстремистов и террористов) пока не до этого, у него проблемы с Харьковской областью, которую должны были прикрывать, в том числе и подразделения ГУР. Сейчас они понесли большие потери, а также большое количество боевиков ГУР попало в плен.

Белорусскую границу за два года Киев укрепил значительно, выстроив там линию обороны и разместив довольно мощную группировку. Однако в последнее время оттуда периодически снимаются подразделения и перебрасываются на линию фронта в качестве резервов. Так что все может быть, наступления в Харьковской области тоже никто не ожидал.
15 комментариев
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  1. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    0
    Сегодня, 20:36
    Может лучше не Киев, а западная Украина? Чтобы обрезать поставки оружия. Западная Беларусь, весит над западной Украиной.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +5
      Сегодня, 20:41
      Цитата: Юлиан_Б
      Западная Беларусь, весит над западной Украиной.
      И сколько весит? И зачем весит? Кто взвесил?
      Цитата: Юлиан_Б
      Может лучше не Киев, а западная Украина?
      Конечно, очень умно послать прямиком в котёл, фактически отрезав от основных сил наши части.
      22-й год ничему Вас не научил?
      1. Задира Звание
        Задира
        +4
        Сегодня, 21:05
        Конечно, очень умно послать прямиком в котёл, фактически отрезав от основных сил наши части.
        22-й год ничему Вас не научил?

        Да тут, полно фантазеров, которые считают, что зачистить всю западную Украину можно силами общевойсковой армии. Им невдомек, что масштаб такой операции предполагает участие как минимум двух фронтов (которых просто нет, от слова совсем)
    2. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:10
      Нет однако. Западную нужно контролировать ракетами и Геранями. Самим туда не надо. Там нет сторонников России. Не нужно тешить себя иллюзиями. Восток наш. А запад должен быть под контролем России другими методами.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +8
    Сегодня, 20:39
    Россия готовится к новой переброске войск в Белоруссию, Минск готовится к приему воинских эшелонов,

    А ваше какое дело?Куда хочет Россия туда и перебрасывает. А вы сидите и тряситесь, откуда что куда пойдет. И даже американские спутники вам не помогут. tongue
  3. Загребун Звание
    Загребун
    +1
    Сегодня, 21:04
    Шо? Опять? (С)

    "Краткость сестра таланта " (с) модераторам на заметку.
  4. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 21:06
    Я бы ставил на то, что создается резерв на случай НАТОвских поползновений. Времени на оказание помощи Калининграду будет очень мало
    1. Загребун Звание
      Загребун
      0
      Сегодня, 21:16
      Я могу ошибаться, но время на оказание помощи Калининграду будет равно времени подлета ракет, оснащённых ядерным б.ч. Любое другое решение-потеря города и области.
    2. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 21:27
      Калининград - только нельша поможет.
      Если знаете где это деревня
  5. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +3
    Сегодня, 21:10
    Вокруг киева уже ров копают, правда наверное на бумаге только,
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 21:27
    Варик хороший чтобы свиней раздёргать по направлениям.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 22:17
      Не знаю,что там планирует наш ГШ. Но думаю,что там люди умней нас,диванных. Только бы солдат берегли... Уничтожать нациков,как клопов,давить. Жизнь солдата- самое дорогое. Беречь солдата.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 21:39
    Об этом пишут украинские медиа со ссылкой на «Сообщество железнодорожников Беларуси», признанное в республике экстремистской организацией.
    Надеюсь что вышеуказанному сообществу КГБ Белоруссии подкорректирует стрЕлку. Хотя более чем понятно что украинские масс медиа, "булорусские железнодорожники" и прочие кружки как бы однотипны ...
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 22:07
      Все "Сообщество железнодорожников Беларуси", давно окопались в Польше. Всё пять человек. Оттуда и фантазируют, когда американские рублики заканчиваются. А что? Не вагоны же им там мыть?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 22:30
        Все "Сообщество железнодорожников Беларуси", давно окопались в Польше.
        Окопались в Польше с тем чтобы в Белоруссии не прикопали.
        .
        Всё пять человек. Оттуда и фантазируют, когда американские рублики заканчиваются. А что? Не вагоны же им там мыть?
        Лучше бы натурально вагоны мыли ...