Украинские медиа: Россия снова планирует перебросить войска и технику в Белоруссию

Россия готовится к новой переброске войск в Белоруссию, Минск готовится к приему воинских эшелонов, которые якобы в скором времени пойдут в республику с российской территории. Об этом пишут украинские медиа со ссылкой на «Сообщество железнодорожников Беларуси», признанное в республике экстремистской организацией.Белорусские оппозиционеры утверждают, что Россия снова планирует перебросить на белорусскую территорию военную технику и личный состав, в республике готовятся принимать первые воинские эшелоны, которые пойдут не только с территории «старой» России, но и с «оккупированных» территорий Украины.Как утверждается, Россия и Белоруссия не распространяют сведения о переброске войск и техники, все должно происходить в режиме секретности. В Киеве предполагают, что Генштаб ВС России может готовить еще одну наступательную операцию с северного направления, целью которой будет столица Украины. Хотя возможен вариант и с подготовкой резервов на белорусской территории.Украинская разведка никак не комментирует появившуюся информацию, главе ГУР Буданову* (внесен в России в список экстремистов и террористов) пока не до этого, у него проблемы с Харьковской областью, которую должны были прикрывать, в том числе и подразделения ГУР. Сейчас они понесли большие потери, а также большое количество боевиков ГУР попало в плен.Белорусскую границу за два года Киев укрепил значительно, выстроив там линию обороны и разместив довольно мощную группировку. Однако в последнее время оттуда периодически снимаются подразделения и перебрасываются на линию фронта в качестве резервов. Так что все может быть, наступления в Харьковской области тоже никто не ожидал.