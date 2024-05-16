Барражирующий боеприпас Teledyne Rogue 1 для КМП США
Барражирующий боеприпас Rogue 1 в позиции для взлета
Корпус морской пехоты США планирует расширить боевые возможности стрелковых подразделений за счет разработки и принятия на вооружение легких барражирующих боеприпасов. Прямо сейчас создается несколько подобных изделий, и первое из них практически готово к испытаниям. Компания Teledyne FLIR Defense предлагает КМП беспилотник под названием Rogue 1.
Штатное средство
Американский КМП достаточно давно проявляет интерес к барражирующим боеприпасам (ББ) и изучает имеющиеся на рынке образцы и предложения. Кроме того, не так давно было решено запустить собственные программы разработки подобного вооружения. По итогам такой программы хотят получить целую линейку ББ с разными характеристиками и возможностями для оснащения стрелковых подразделений.
В сентябре 2023 г. дали старт программе OPF-L (Organic Precision Fires-Light – «Штатное высокоточное огневое средство, легкое»). Ее целью является разработка компактного и легкого ББ, пригодного для массового производства и применения в современном бою. К участию в программе приглашались коммерческие организации, имеющие необходимый опыт.
Тогда сообщалось, что новая программа в общей сложности может занять до восьми лет. В ближайшее время планировали разработать новую технику, и уже в 2024 г. провести первые ее испытания. В дальнейшем хотели провести различные исследования, отработать вопросы применения и т.д. На все подобные мероприятия собирались потратить не более 249 млн долл.
Подготовка к полету
Участниками разработки новых боеприпасов пожелали стать компании Teledyne FLIR Defense, AeroVironment и Anduril Industries. Их предварительные проекты получили необходимую оценку, и 11 апреля 2024 г. Системное командование КМП выдало им заказы на продолжение работ. Теперь им предстояло, при необходимости, завершить разработку новых ББ, а также изготовить партии техники для испытаний.
В апреле КМП не стал уточнять стоимость контрактов и сроки их исполнения. При этом компания AeroVironment сообщила, что получит за разработку и поставку новых БПЛА ок. 9 млн долл. Можно было предполагать, что двум другим компаниям выдали схожие заказы.
В прошлом году в КМП сообщили, что программа OPF-L не является конкурсом, и заказчик не собирается выбирать наилучший из представленных образцов. Новые ББ от трех подрядчиков будут рассматриваться и оцениваться самостоятельно. На вооружение будут приняты все изделия, соответствующие запросам КМП. Это означает, что все три новых проекта имеют шанс дойти до серии.
Первый из трех
Первой требуемый образец представила компания Teledyne FLIR Defense. Она не стала разрабатывать ББ с нуля и предлагает КМП готовое изделие, разработанное в недавнем прошлом. Речь идет о БПЛА Rogue 1, созданном в начале текущего десятилетия. В 2022 г. партию такой техники для испытаний и оценки приобрело Командование специальных операций США. Тогда же «Теледайн» предлагала ее КМП, но не получила желаемый контракт.
Модуль ОЭС и БЧ. В задней части модуля виден переключатель предохранителя
Барражирующий боеприпас Teledyne носит название Rogue 1 – его можно перевести как «Изгой-1» или «Плут-1». Также в этом обозначении можно увидеть отсылку к одной из частей киносаги «Звездные войны».
В начале мая в США состоялась конференция SOF Week, посвященная вопросам развития Сил спецопераций и других войск. В ходе этого мероприятия Teledyne FLIR Defense впервые представила Rogue 1 в контексте программы OPF-L и раскрыла подробности контракта с КМП.
Сообщается, что по условиям документа, к концу лета компания должна изготовить и подать на испытания 127 беспилотников новой модели. Общая стоимость этой техники с учетом затрат на разработку достигает 12 млн долл. – ок. 94,5 тыс. долл. за штуку.
Компания «Теледайн» предсказуемо дает своей разработке высокую оценку. Ее представители утверждают, что изделие Rogue 1 полностью соответствует тактико-техническим требованиям заказчика и имеет высокий боевой потенциал. В качестве подтверждения этому приводят технические характеристики и упоминают ряд важных особенностей конструкции.
Так, благодаря малым размерам, беспилотник сможет использоваться пешими операторами. Также возможно развертывание на любых платформах и транспорте. При помощи сменных боевых частей ББ может атаковать и поражать живую силу, различные постройки и бронетехнику. Также заявлено наличие «первого в своем роде» взрывателя с механическим предохранителем, который исключит потерю БПЛА при отмене удара или в иных обстоятельствах, а также позволит использовать боеприпас повторно.
Установка аккумулятора
Насколько все заявления разработчиков соответствуют реальному потенциалу БПЛА Rogue 1, пока неизвестно. Впрочем, в ближайшие месяцы это изделие выйдет на испытания, и специалисты КМП оценят его. Параллельно такую же проверку должны пройти два других ББ от иных разработчиков.
Технические особенности
БПЛА / ББ Rogue 1 построен по схеме квадрокоптера. При этом его в его архитектуре, компоновке и бортовом оснащении имеются особенности, связанные с характерным кругом задач. Изделие имеет длину ок. 500-600 мм и массу ок. 4,5 кг, что облегчает его переноску силами расчета или перевозку любым транспортом.
Основным элементом конструкции является удлиненный фюзеляж сложной формы, выполненный из пластика. Он имеет утолщенную коробчатую носовую часть, вероятно, вмещающую приборы управления. Через тонкую перемычку этот кожух соединен с хвостовым отсеком для сменного аккумулятора. По бокам к фюзеляжу шарнирно присоединены балки с винтомоторными группами. Для транспортировки они укладываются вдоль фюзеляжа. В сложенном виде БПЛА помещается в продолговатый контейнер квадратного сечения.
«Изгой-1» оснащен четырьмя электродвигателями с подъемными винтами. Параметры двигателей не уточняются. С помощью такой силовой установки БПЛА развивает скорость ок. 110 км/ч. Аккумулятор обеспечивает полет в течение 30 мин. При этом дальность действия системы определяется параметрами средств связи и ограничена 9,6-10 км.
В носовой части ББ помещается сменный модуль с компактной оптико-электронной станцией и боевой частью. Аппарат оснащен станцией FLIR Boson 640+ с дневным и тепловизионным каналом. Видеосигнал в режиме реального времени передается на пульт оператора, за счет чего обеспечивается наблюдение, поиск цели и наведение на нее. Имеется ли функция автосопровождения цели, не уточняется.
В одном корпусе с ОЭС помещается боевая часть одного из трех типов. Основным считается кумулятивно-осколочный заряд массой 454 г. Также разработаны осколочно-фугасная и инертная БЧ аналогичной массы. Малую массу и мощность предлагается компенсировать за счет высокой точности наведения при помощи совершенной ОЭС и маневренной воздушной платформы.
БЧ комплектуются оригинальным взрывателем с механическим предохранителем и индикатором. Управление предохранителем осуществляется вручную, при помощи крупного и заметного переключателя. Утверждается, что такое оснащение БЧ, в теории, позволяет подобрать упавший ББ и использовать его снова. Разработчики считают, что эта функция упростит и удешевит подготовку операторов, а также оптимизирует боевое применение БПЛА.
Неопределенное будущее
Корпус морской пехоты и другие компоненты вооруженных сил США давно по достоинству оценили концепцию барражирующего боеприпаса. Теперь они ищут наилучшие образцы этого класса для будущих закупок и массового развертывания в войсках. Так, КМП с этой целью в прошлом году запустила программу OPF-L, которая в средней перспективе должна повысить огневые возможности линейных подразделений.
В рамках OPF-L специалисты КМП собираются рассмотреть три новых ББ от разных производителей. Один участник программы уже известен, и в ближайшем будущем ожидаются два других. Уже в этом году пройдут испытания, и тогда же будут сделаны первые выводы. Какие из представленных БПЛА устроят КМП, пока неизвестно.
Перспективы изделия Rogue 1 от Teledyne FLIR Defense тоже пока под вопросом. Этот БПЛА участвует в двух программах Пентагона, но до сих пор не продвинулся дальше испытаний. Вероятно, именно в 2024-25 гг. барражирующий боеприпас от «Теледайн» получит оценку, и станет известно, будут ли КМП или ССО заказывать его и ставить на вооружение.
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