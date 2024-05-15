Украинский ресурс: Основной целью российского удара с северного направления является не Харьков

Естественная география — р. Северский Донец и сопровождение авио- и артиллерией будут прикрывать правый фланг россиян, одновременно мосты вдоль реки будут разрушены, а угроза наступления на Харьков не позволит украинским подразделениям выйти из города.

Основная цель российского наступления с северного направления в Харьковской области — это не захват города Харьков. Российским войскам поставлена совсем другая задача. Свою аналитику представил украинский паблик Military аnalytics.Как предполагает данный ресурс, российские войска специально начали наступление по двум направлениям: одно идет на Харьков, а другое на Волчанск и вдоль реки Северский Донец в сторону Купянска. Именно Купянск является основной целью российских войск, а не Харьков. Уже сейчас выход российских войск к Волчанску создал для Купянской группировки проблему тактического характера, но с дальнейшим продвижением она перерастет в стратегическую.По версии Military аnalytics, наступающая западнее группировка российских войск возьмет село Липцы, практически выйдя к Харькову, и тем самым сможет сковать основные силы ВСУ, а также получит возможность наносить артиллерийские удары по городу. Вторая группировка, наступающая на Волчанск, расширит плацдарм вдоль реки Северский Донец и пойдет дальше, чтобы перерезать снабжение Купянской группировки ВСУ.— пишет ресурс.В этой ситуации ВСУ ничего сделать не смогут. Чтобы остановить наступление ВС России, нужны фортификационные укрепления, а они имеются только на бумаге. К тому же у ВСУ нет резервов. Таким образом, российские войска выйдут к Купянску с тыла, вместо того чтобы продолжать попытки брать его в лоб.