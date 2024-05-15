Украинский ресурс: Основной целью российского удара с северного направления является не Харьков

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Украинский ресурс: Основной целью российского удара с северного направления является не Харьков

Основная цель российского наступления с северного направления в Харьковской области — это не захват города Харьков. Российским войскам поставлена совсем другая задача. Свою аналитику представил украинский паблик Military аnalytics.

Как предполагает данный ресурс, российские войска специально начали наступление по двум направлениям: одно идет на Харьков, а другое на Волчанск и вдоль реки Северский Донец в сторону Купянска. Именно Купянск является основной целью российских войск, а не Харьков. Уже сейчас выход российских войск к Волчанску создал для Купянской группировки проблему тактического характера, но с дальнейшим продвижением она перерастет в стратегическую.



По версии Military аnalytics, наступающая западнее группировка российских войск возьмет село Липцы, практически выйдя к Харькову, и тем самым сможет сковать основные силы ВСУ, а также получит возможность наносить артиллерийские удары по городу. Вторая группировка, наступающая на Волчанск, расширит плацдарм вдоль реки Северский Донец и пойдет дальше, чтобы перерезать снабжение Купянской группировки ВСУ.


Естественная география — р. Северский Донец и сопровождение авио- и артиллерией будут прикрывать правый фланг россиян, одновременно мосты вдоль реки будут разрушены, а угроза наступления на Харьков не позволит украинским подразделениям выйти из города.

— пишет ресурс.

В этой ситуации ВСУ ничего сделать не смогут. Чтобы остановить наступление ВС России, нужны фортификационные укрепления, а они имеются только на бумаге. К тому же у ВСУ нет резервов. Таким образом, российские войска выйдут к Купянску с тыла, вместо того чтобы продолжать попытки брать его в лоб.
29 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +15
    Сегодня, 21:01
    группировка, наступающая на Волчанск, расширит плацдарм вдоль реки Северский Донец и пойдет дальше, чтобы перерезать снабжение Купянской группировки ВСУ

    Понятно, что в поле каждый суслик – агроном, но мысль вполне толковая. Хотя и не единственно возможная.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 21:22
      Все врут карты и их адепты.
      На краков. И на брэилу.
      Только так. Промежуточный-луцк, Черновцы.
      По стрелкам ватутина и др 43-44гг. Потом будкт 45г.
      И анадырь отдадут ухрам. Как бы мне не ставили минусы (33)-соседи ухрам токо чукчи. Они жизни научат. И от белых медведей правильно бегать по 50 км, до порога, шоб не тащить. А уж на китов и моржей ловить голыми руками.....
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 22:23
        Укры на Чукотке не выживут. Там свиней нет. И сало только,китовое.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 22:37
      Цитата: nik-mazur
      мысль вполне толковая

      сейфа с картошкой не хватает
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 21:03
    Основная цель российского наступления с северного направления в Харьковской области — это не захват города Харьков.

    Свою аналитику представил украинский паблик Military аnalytics.

    Естественно, не Харьков. Это мы так хитро через Одессу и Николаев к Киеву и далее до Парижа идём...

    Развелось, блин, "аналитиков" - на три буквы послать некого. Лучше нас наши цели знают.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 21:11
      Цитата: Zoldat_A
      Лучше нас наши цели знают.

      И ваще! "РФ хочет создать панику в Харькове и Сумах для продвижения темы переговоров! ЦПД"
      О как!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 21:17
        Цитата: Егоза
        Цитата: Zoldat_A
        Лучше нас наши цели знают.

        И ваще! "РФ хочет создать панику в Харькове и Сумах для продвижения темы переговоров! ЦПД"
        О как!
        Феерично!...
        Все пациенты моего школьного друга, широко известного в своих кругах врача-психиатра, аплодируют! Кто может - стоя. Те, кто стоит на четвереньках - радостно погавкивают.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 21:40
      Цитата: Zoldat_A
      Это мы так хитро через Одессу и Николаев к Киеву

      Блестяще! Лучше и не скажешь. good
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 21:43
      Ну да ,"нормальные герои всегда идут в обход "! wassat
    4. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 22:01
      "...он шел на Одессу, а вышел к Херсону..." laughing
  3. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 21:03
    Ну, по карте, кольцо вокруг Верхнего Бурлука само напрашивается
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:24
      Напрашивается.Если где то найти 200 тыс.группировку для создания этого кольца.Чтобы дойти от Волчанска до Купянска.А лучше с такой группировкой окружить Харьков и начать его штурм.Зеленский и его киношники 100 пудов кинутся на его защиту не желая никаких резервов. Пиар для них всё.А как только резервы кончатся,то всё пойдёт гораздо легче.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 21:48
        Цитата: OrangeBigg
        Чтобы дойти от Волчанска до Купянска.

        Дойдем, однозначно. Генерал Ким награду получит.

        Цитата: OrangeBigg
        А лучше с такой группировкой окружить Харьков и начать его штурм.

        Нам это надо? Думаю, Харьков они сами сдадут.

        Цитата: OrangeBigg
        А как только резервы кончатся,то всё пойдёт гораздо легче.

        Именно поэтому. Резервов всего 24 000 осталось.
        Могут мобилизоать еще, но они нужны линейным.
        Там, на фронте, давно уже некомплект 40-50-60 %. hi
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 22:27
      Странно,что никто не обратил внимание на маленький нюанс- у клоуна 20.05. заканчивается срок полномочий. Укрия как пьяная шалава,остается неуправляемая...
  4. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +6
    Сегодня, 21:03
    Ну это радует, началась маневренная и плановая операцич, а как получится, посмотрим.
  5. Село Звание
    Село
    +4
    Сегодня, 21:09
    2 года они выпрашивали, все вылазки какие-то делали, обстрелы мирного населения вели, а теперь анализируют сидят. Несите свои анализы в больницу, причем в психиатрическую.
  6. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 21:22
    Хахаха, эти "спецы", наконец-то взглянули на карту в крупном масштабе и увидели то, что заметили другие уже давно. Это уже стали назвать не Харьковской операцией, а Волчанской. Видны наши действия по заходу в тыл Купянска, прикрывая свой западный фланг рекой С.Донец
  7. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 21:27
    Cela semble logique et audacieux.
    Si cela s'avère exact et réussi ce serait un beau coup.
    Nota bene j'ai 'sélectionné ' et toujours pas la possibilité de traduire ?
  8. 2я19 Звание
    2я19
    0
    Сегодня, 21:32
    Изюм. Главная цель изюм. Иначе славянск-крамоторск не освободить. Пытаемся исправить ошибки сентября 22-го года.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 21:38
      Изюм Краматорск 55 км по прямой Часов Яр Краматорск по прямой 25 км.К тому же до Изюма надо ещё дойти.
      1. 2я19 Звание
        2я19
        0
        Сегодня, 21:57
        Высоты, реки, дороги, снабжение и прочее. Именно поэтому весной 22-го 25-ая аэромобильная ххххооохххло бригада за изюм зубами держалась.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 21:34
    Походу, чубатые диванные аналитики внимательно читают комментарии на ВО, повторяя уже несвежие мысли вслух. Ну пусть читают, претензий нет.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:48
      Надо посоветовать им перекинуть все резервы к Киеву и там их держать до завершения СВО.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 21:58
        В продолжении поста.
        О.Услышали.

        . Украину ждет решающая битва, и, возможно, не за Харьков, а за столицу, пишет журналист Джейми Деттмер на страницах американской газеты Politico. Он ссылается на данные мониторинговых каналов, которые сообщили о переброске в Киев 5 новых бригад из 10-ти заново сформированных.

        Журналист также процитировал командующего Сухопутными войсками Украины Павлюка, который сказал: «Россия прощупывает стойкость наших рубежей, прежде чем выбрать самое подходящее направление». На основании этого Деттмер приходит к выводу, что «Путин предпримет еще одну попытку захватить территорию вокруг столицы». Вот тогда-то и начнется решающая битва.


        https://svpressa.ru/war21/article/415170/
      2. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        -1
        Сегодня, 22:04
        Не к Киеву, а значительно западнее ! Киев - мать городов русских, пущай свой лемберг защищают
        1. Фразах Звание
          Фразах
          -1
          Сегодня, 22:17
          Да уж тогда под Берлин. Ливер с колбасной шоблой на каждом углу визжат, что русские вот вот нападут на Германию, а глупые бюргеры не хотят в бундесвер, тут чубатые и пригодятся.
          Про бюргеров https://inosmi.ru/20240515/mobilizatsiya-268880756.html
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 21:37
    А по мне так всё равно каким будет развитие этой операции. Главное чтобы было продвижение, освобождались населённые пункты и уничтожались ВСУки. Продвижение ВС РФ приближает победу и это главное. hi
  11. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 21:50
    Слабо верится в наступление по синим стрелкам. Слишком вытянуто вдоль реки, легко перерезать. Да и расстояние слишком большое.
  12. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 22:33
    В этой ситуации ВСУ ничего сделать не смогут. Чтобы остановить наступление ВС России, нужны фортификационные укрепления, а они имеются только на бумаге. К тому же у ВСУ нет резервов. Таким образом, российские войска выйдут к Купянску с тыла, вместо того чтобы продолжать попытки брать его в лоб.


    Говорили им, много раз и многие, не стреляйте по территории России. Не поверили, что это плохо закончится, теперь пожинают плоды своих действий. Можно ли назвать Зеленского, с компанией, дальновидными стратегами. Хотя! Может быть, именно этого они и добивались, обстреливая территорию России. Теперь формируется ещё, около 600 километров фронта, для которого нужны не только российские войска, но и украинские.