1919–1921. Немецко-польский конфликт в Верхней Силезии

Среди членов фрайкоров преобладали националистические убеждения. Не зря многие из них примкнули к СА и НСДАП. Примером такой карьеры является человек в белой шляпе во втором ряду. Это Эдмунд Хайнес, впоследствии один из высших руководителей СА.

Взорванный поляками мост и сошедший под откос поезд. Акты саботажа были в то время обычным явлением.

«...искатели приключений, люди, страдающие военным психозом и присоединившиеся к движению только потому, что хотели всегда и везде быть в гуще событий. Были радикалы, мечтающие в хаосе новой войны реализовать свои идеи. Были просто безработные, ищущие оплачиваемое занятие. Идеалисты. Кто-то хотел поживиться. Были преступные элементы с самым темным прошлым… В общем, царил дух ландскнехтов, и не всегда в хорошем смысле слова… Если кому-то не нравились порядки в их отряде, он переходил в другой… Существовал даже такой «гешефт» – люди дезертировали, продавали полученное оружие и снаряжение, а потом записывались вновь в другой отряд, и всё повторялось...»

«Немцы, к оружию! Наша Силезия в опасности!» Такие призывы находили отклик у многих недавних фронтовиков

Большая фотография – бойцы фрайкора. Не все защитники В.-Силезии могли похвастаться таким снаряжением. Вверху слева – медаль «Участнику боев в В.-Силезии» – одна из многочисленных наград, появившихся после верхнесилезских событий. Сверху справа – немецкие добровольцы маршируют по железной дороге Оппельн – Домбрау. Одной из их задач была оборона этой важной коммуникации.

Генерал Карл Хёфер. Он хоть и являлся номинальным командующим самообороной Верхней Силезии, но не обладал, однако, полной властью над многочисленными полевыми командирами.

Результаты референдума в Верхней Силезии 1921 года. Красный цвет – Польша, голубой цвет – Германия, серый – округа, проголосовавшие за сохранение в составе Германии, розовый – округа, проголосовавшие за присоединение к Польше.

Войцех Корфанты (Wojciech Korfanty), 1873–1939 – польский государственный и политический деятель, один из руководителей Третьего силезского восстания, депутат рейхстага Германской империи и сейма Польши I и II созывов.

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