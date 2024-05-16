Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революция
19
Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, находящийся так же в должности мэра Тбилиси, заявил о том, что внешние силы предпринимают попытки совершить в республике государственный переворот. Так Каладзе прокомментировал многочисленные акции протеста против закона об иностранных агентах. Напомним, что закон предписывает вносить в список иноагентов тех, чьи зарубежные доходы составляют не менее 20 процентов общего дохода за год.
Каха Каладзе:
Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция. На акциях множество иностранцев, которые прямиком прибыли в нашу страну для участия в антиправительственных акциях.
Не называя этих стран, генеральный секретарь правящей в Грузии партии указал на то, что поведение таких государств никак нельзя назвать дружественным.
Каладзе:
Это враждебные действия в отношении нашей страны. Это попытка разделить народ Грузии.
По словам Кахи Каладзе, украинизация Грузии не пройдёт.
Напомним, что в администрации США назвали новый грузинский закон, принятый парламентом, «не отвечающим интересам демократии». Это при учёте того, что в самих США действует аналогичный закон аж с конца 30-х годов прошлого века. Получается, американский закон тоже не отвечает интересам демократии. Но если так, почему же в Соединённых Штатах не торопятся с его отменой?
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация