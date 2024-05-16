Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция. На акциях множество иностранцев, которые прямиком прибыли в нашу страну для участия в антиправительственных акциях.

Это враждебные действия в отношении нашей страны. Это попытка разделить народ Грузии.

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, находящийся так же в должности мэра Тбилиси, заявил о том, что внешние силы предпринимают попытки совершить в республике государственный переворот. Так Каладзе прокомментировал многочисленные акции протеста против закона об иностранных агентах. Напомним, что закон предписывает вносить в список иноагентов тех, чьи зарубежные доходы составляют не менее 20 процентов общего дохода за год.Каха Каладзе:Не называя этих стран, генеральный секретарь правящей в Грузии партии указал на то, что поведение таких государств никак нельзя назвать дружественным.Каладзе:По словам Кахи Каладзе, украинизация Грузии не пройдёт.Напомним, что в администрации США назвали новый грузинский закон, принятый парламентом, «не отвечающим интересам демократии». Это при учёте того, что в самих США действует аналогичный закон аж с конца 30-х годов прошлого века. Получается, американский закон тоже не отвечает интересам демократии. Но если так, почему же в Соединённых Штатах не торопятся с его отменой?