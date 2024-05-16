Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революция

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Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революция

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, находящийся так же в должности мэра Тбилиси, заявил о том, что внешние силы предпринимают попытки совершить в республике государственный переворот. Так Каладзе прокомментировал многочисленные акции протеста против закона об иностранных агентах. Напомним, что закон предписывает вносить в список иноагентов тех, чьи зарубежные доходы составляют не менее 20 процентов общего дохода за год.

Каха Каладзе:



Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция. На акциях множество иностранцев, которые прямиком прибыли в нашу страну для участия в антиправительственных акциях.

Не называя этих стран, генеральный секретарь правящей в Грузии партии указал на то, что поведение таких государств никак нельзя назвать дружественным.

Каладзе:

Это враждебные действия в отношении нашей страны. Это попытка разделить народ Грузии.

По словам Кахи Каладзе, украинизация Грузии не пройдёт.

Напомним, что в администрации США назвали новый грузинский закон, принятый парламентом, «не отвечающим интересам демократии». Это при учёте того, что в самих США действует аналогичный закон аж с конца 30-х годов прошлого века. Получается, американский закон тоже не отвечает интересам демократии. Но если так, почему же в Соединённых Штатах не торопятся с его отменой?
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 05:59
    «Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция» —

    — Не просто хотят,а делают и будут делать всё,чтобы она произошла ...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 06:29
      Знаешь Владимир, а вот реальную инфу... редакция решила удалить. Ибо видимо я в курсе старых тем.
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не просто хотят,а делают и будут делать всё,чтобы она произошла ...

      Ну очередная 5-ка будет wassat
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 06:55
        Грузин , те что митингуют, в этой ситуации ничего не смущает? Они уверены, что Грузия ещё принадлежит им? И если Зурабишвили действительно наложит вето на этот закон (как обещает), то хватит мозгов понять кому она служит на самом деле?
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:27
        Какие отдельные страны? fool
        НАТО высадило десант похлеще, чем на майдан. Высшие должностные лица западных стран открыто майданят на антиправительственных митингах. Это прямое и очевидное участие Евросоюза в государственном перевороте в Грузии. Они уже не прячутся. Цель ясна и понятна: отправить грузин к Бандере. am Полиция Грузии бездействует.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 07:29
          Вы еще кипитите, тогда мы идем к вам (с) Тут очевидно розжиг 2-го фронта... Южный Цхинвал забыли... кто был на южном районе в итоге (с) wassat
          1. Бородач Звание
            Бородач
            -1
            Сегодня, 07:34
            Тут есть нюансы: грузины - не славяне. Они нам не братья, поэтому их бомбить можно, как сектор Газа. am
            Бомбить демократичным ковровым бомбометанием. am
            Очевидно, что грузинская армия побежит, как в прошлый раз, когда чеченские батальоны пройдут Рокский туннель. Ахмат сила сейчас гораздо сильнее и опытнее, чем в 2008 году. Чеченцы будут резать грузин в лучших кавказских традициях, ломтиками. am
            И в Гори никто останавливаться не будет. Дойдут до самой Турции.
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 07:36
              При всем уважении, увы - могу константировать, что вы не особо в теме той войны. request
            2. Кот Александрович Звание
              Кот Александрович
              +1
              Сегодня, 08:19
              Выдайте дамократам оружие! Кынжалы!
            3. ASAD Звание
              ASAD
              0
              Сегодня, 08:21
              А с чего вы так перевозбудились? С каких пор Россия использует практику геноцида? На каком основании мы должны резать и бомбить Грузию?
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 08:26
          ....множество иностранцев, которые прямиком прибыли в нашу страну для участия в антиправительственных акциях......По словам Кахи Каладзе, украинизация Грузии не пройдёт.
          По ходу на все эти акции и выступления, по всей Европе ездят одни и те же личности (пламенные революционеры) и за это получают деньги и командировочные. А эти страны всем известны, стоит посмотреть какими флагами там размахивают.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        -2
        Сегодня, 07:29
        Какие отдельные страны? fool
        НАТО высадило десант похлеще, чем на майдан. Высшие должностные лица западных стран открыто майданят на антиправительственных митингах. Это прямое и очевидное участие Евросоюза в государственном перевороте в Грузии. Они уже не прячутся. Цель ясна и понятна: отправить грузин к Бандере. am Полиция Грузии бездействует.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 06:00
    американский закон тоже не отвечает интересам демократии
    Так это ихняя самая демократичная демократия демократий !
    А вообще закон, что дышло...А в Грузии хотят сотворить майдан типа киевского.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:14
    Молодёжь Грузии очень хочет в Европу, а окажется " чахохбили" на границах с Россией.Идиоты.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:30
    Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революция
    . Банально... ищи кому выгодно.
    Маленькая страна руководство которой пытается сохранить её как самостоятельную, независимо, кому это может мешать???
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 06:35
    В каком-то смысле правительство не поддалось на давление "гегемона" и для небольшого государства проявило твердость, что вовсе не означает поворот в сторону России
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:43
    Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция... Это враждебные действия в отношении нашей страны.
    Не только хотят, но и финансируют противоправные действия. По поводу Сша понятно, т.к. эти не упустят любой возможности для смещения не устраивающей их власти. А не устраивает грузинская власть потому, что не хочет официально участвовать в конфликте на украине, поддерживает торговые отношения с Россией. Интересно, а что прибалты, ставшие к каждой дырке затычкой там суетятся так активно?
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 06:51
    Можно со 100% гарантией предсказать, что если не будет постоянной, планомерной и настойчивой нашей работы, с этой "маленькой но гордой страной", именно так и произойдет. А, потом будем удивляться: "как такое могло произойти?"
  9. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 08:17
    Так пусть же очистительный торнадо революции обрушится с гор на свободолюбивый Тбилиси и сметёт весь антидемократический мусор с его древних улиц!
    И так 48 раз! И только в этом году!
  10. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 08:48
    Вся грызунская смелость, это: помочиться в вино на экспорт в Россию и плюнуть российским туристам в ресторанное чахохбили. Грызунов додавят, кремлевским западным партнерам надо поджигать все, что рядом с Россией еще живет и теплится.