МВД России объявило в розыск ряд бывших и нынешних прибалтийских и польских чиновников за снос памятников советским воинам-освободителям

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МВД России объявило в розыск ряд бывших и нынешних прибалтийских и польских чиновников за снос памятников советским воинам-освободителям

Снос памятника в Риге


МВД России объявило в розыск несколько бывших и нынешних чиновников из прибалтийских стран. Причиной для внесения в списки разыскиваемых стали снос или повреждение памятников советским воинам-освободителям на прибалтийской территории.



Стало известно о том, что в базы для розыска попали такие лица как экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, бывший начальник эстонской полиции Эльмар Вахер, депутат латвийского сейма Янис Витенбергс, глава и замглавы литовского Паневежиса Ритис Рачкаускас и Лорета Масилюнене.

Также в списках разыскиваемых мэр и вице-мэр города Паланга (Литва).

В базу для розыску внесён мэр польского Мальборка Марек Хажевский, а также бывший мэр польского Бжега Ежи Врембяк.

До 2014 года Литва, Латвия, Эстония и Польша удерживали «лидерство» по числу снесённых памятников воинам-освободителям. Потом это «лидерство» стало переходить к Украине.

После внесения бывших и нынешних чиновников в оперативно-разыскные списки они могут быть экстрадированы в Россию из тех стран, с которыми наша страна подписала совместное соглашение о выдаче лиц, совершивших преступления или подозреваемых в совершении таковых и находящихся под следствием.
30 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:20
    «МВД России объявило в розыск ряд бывших и нынешних прибалтийских и польских чиновников за снос памятников советским воинам-освободителям» —

    — Хорошо бы ещё,к моменту когда их "разыщем",иметь заочный приговор ...
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 07:04
      Пока к сожалению объявление политиков на западе имеет лишь символическое решение, никто их выдавать России не собирается.
      1. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        +2
        Сегодня, 07:49
        Словам -ВСЕ ,НИКТО верить не стоит ,потому как неправда! Есть страны с которыми заключены соответствующие договора и которые обязаны их выполнять и этих стран не мало ,а кто это и где- пускай головы у этих фигурантов болят !
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 08:20
          Дорога ложка к обеду! Раньше нужно было это делать, годы назад!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:32
    Пока это их никак не парит... что будет потом, да фиг её знает???
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:32
    А может просто послать к ним гонца с ледорубом? Глядишь, и другие угомонятся
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:36
      Пока что подсылают с пистолетами к более-менее лояльным к России европейским политикам....
      Какелы после покушения на Фицо вовсю визжат что следующим будет Орбан если не угомонится.
      Не исключаю что покушение на Фицо было произведено при содействии СБУ и их хозяев из Бритосии и США. Для этих устранять "непослушных" - норма жизни.
  4. Region-25.rus Звание
    Region-25.rus
    0
    Сегодня, 06:38
    интересно, а тех кто снимал "штрафбаты-зои-на Париж-цитадели..." , авторов антисоветских учебников по истории и пр. и т.д. .... тоже объявят куда-нибудь? recourse
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 06:40
      Да как же.... Ургант вон всё-таки свалил из России. А до того Письков публично заявлял что знает Урганта как "истинного патриота России" (с)... И тут такой пассаж произошёл... Хотя официально пишут что якобы отдыхать поехал...
      1. Region-25.rus Звание
        Region-25.rus
        0
        Сегодня, 06:43
        я конечно не следил за деятельностью данного персонажа.. но он скорее шоумен нежели идеолог... да и фиг с ним)))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 06:44
          Таки да - фик с ними всеми. Свалили - воздух чище без них.

          зы Да я тоже специально не следил - просто в новостях прочёл.
          1. Комментарий был удален.
      2. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 08:00
        Ургант вон всё-таки свалил из России. А до того Письков публично заявлял что знает Урганта как "истинного патриота России

        Будем надеяться, что не вернётся. hi Помню, публиковал видео он в начале СВО с нашими погибшими солдатами. Потом говорил, что его взломали.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:03
          да, Msi hi - нечего им в России делать, уехали и уехали.
          1. Msi Звание
            Msi
            +1
            Сегодня, 08:05
            нечего им в России делать, уехали и уехали

            Если уехали и говном поливают оттуда. Тогда надо имущество щупать., так сказать. Собственность осталась наверняка.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 08:08
              Конечно осталась. У Пугачихи то точно осталась - всё никак продать не может, покупателя нет.
              И ведь позволят продать и вывезти средства. Как и многим другим.
              Ещё и руки опять обцелуют.
  5. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 06:38
    Неожиданно быстренька.
    Как штраф за скорость-все знают время выставления и сроки оплаты.
    А тут - так мало проспали. Год полгода. Проснклись. Витязь пошлем в вильнус для привода на допрос....
    А в ригу кто побежит?
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 06:49
    Пусть знают: "Чёрный Дельфин" ждёт.
  7. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 06:52
    Пока мы стараемся выглядеть цивилизованно наши оппоненты ложат на это всё большой болт и делают свои дела. По всем этим недоумкам, польским, литовским, латвийским, эстонским и чешским давно уже должны были отработать Петров и Баширов. Может тогда бы остальные думать начали, что говорить, где говорить и, что делать. А так- собака лает, ветер воет, караван идёт.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:52
    МВД России объявило в розыск несколько бывших и нынешних чиновников из прибалтийских стран.
    Процедура бюрократически необходимая в рамках закона для выполнения в последующим необходимых процессуальных и оперативных действий. Объявленные в розыск конечно у себя будут пыжиться, хорохориться на публику, а на душе будет камешек - а, что предпримет российская сторона в дальнейшем, не пошлет ли за ними "гонца"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:54
      Надо объявлять что явка с повинной может смягчить этим деятелям суровость наказания.....
      1. Старый еврей Звание
        Старый еврей
        +1
        Сегодня, 07:04
        Суровость наказания может смягчить только сотрудничество со следствием и, как результат, слив подельников. Явка в органы поможет избежать сурового суда народа.
  9. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    -1
    Сегодня, 06:58
    Приговор уже вынесен, мочилово!!! Это произойдёт, когда об этом все уже забудут! Подохнут, как наркоманы в подворотне. Помните, как поступили с предателем вертолетчиком!!! Сами же бандерлоги за денежку и замочат! Пусть пока ходят и улыбаются.
  10. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    -2
    Сегодня, 07:34
    Цирк уехал клоуны остались.Отрицательное сальдо Эстонии в торговли с РФ в 2022 -5 млрд.евро.Но это другое.Накачивали баблом прибалтийских нацистов 30 лет,а теперь спохватились.И даже после начала СВО РФ поставляет товаров в эстонию на 3 млрд.евро,а получает на 550 млн.евро.То есть отрицательное сальдо Эстонии в 2023 снизилось до 2,5 млрд.евро.Вот реальная ситуация-Эстония не платит за поставки российского сырья-а Нам втирают за преследования каких то мелких негодяев.Почему российский Акрон-производитель удобрений,украденный у общества, построил терминал в эстонской Нарве например?Вот кого надо преследовать.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:04
      ну разве плохо что получили 2,5 лярдов в нашу пользу?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:11
        В общем и целом - это хорошо. Ещё бы быть уверенным что из этой суммы всё пойдёт на благо страны и народа, а не растащат по карманам чиновники типа Иванова и Кузнецова и им подобным....
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 08:21
          эти враги народа тащили из бюджета, туда продают частные компании которые заплатят налоги, дают рабочие места, мы все надеемся что тот заработок который пойдет в бюджет потратят нормально а не на перекладывание плитки
  11. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    -1
    Сегодня, 07:35
    Цитата: Mowgli_2
    Приговор уже вынесен, мочилово!!! Это произойдёт, когда об этом все уже забудут! Подохнут, как наркоманы в подворотне. Помните, как поступили с предателем вертолетчиком!!! Сами же бандерлоги за денежку и замочат! Пусть пока ходят и улыбаются.

    Уймись уже-зла не хватает.
  12. старый крыс Звание
    старый крыс
    -1
    Сегодня, 07:55
    Да не уж то!
    Наконец.
    Вот только хотя бы одного на нарах увидеть, а то как то не верится.
  13. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    -1
    Сегодня, 08:08
    Цитата: Nastia Makarova
    ну разве плохо что получили 2,5 лярдов в нашу пользу?

    Ну да в вашу пользу, о том и написано,-владельцы акрона граждане Израиля.
  14. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:41
    Имитация деятельности.:(( Понятно, что этот розыск не имеет смысла, в Россию они не приедут, и никто их выдавать не будет.
    Повисят в розыске, попиарятся на этом и пропадут из него, как Зеленский с Порошенко.