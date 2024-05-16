Председатель КНР встретил президента России у Дворца народных собраний в Пекине

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Председатель КНР встретил президента России у Дворца народных собраний в Пекине

Начался двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай. Это первая зарубежная поездка главы государства после инаугурации.

Президент России на автомобиле «Аурус» в сопровождении почётного эскорта прибыл к Дворцу народных собраний в столице КНР. Китайские мотоциклисты сопровождали автомобиль президента и автомобили членов российской делегации от аэропорта.







Там его ждала красная ковровая дорожка, на которой Владимир Путина встречал Си Цзиньпин. Встреча проходила в присутствии китайского почётного караула.

Главы двух государств тепло поприветствовали друг друга, после чего отправились для начала переговоров.



Ожидается, что лидеры России и КНР подпишут целый ряд двусторонних соглашений, включая соглашения инвестиционного характера. Естественно, не обойдётся без обсуждения украинской темы. Напомним, что Си Цзиньпин несколько дней назад вернулся в Китай после визита во Францию, Сербию и Венгрию. Там он в очередной раз обозначил позицию Пекина, согласно которой страна выступает за немедленное прекращение боевых действий по текущей линии разграничения без предварительных условий и за скорейшие переговоры, в которых должен участвовать и коллективный Запад, чтобы гарантии безопасности не были односторонними.

Известно, что после переговоров в Пекине Владимир Путин отправится в Харбин, где проведёт в том числе встречу со студентами местного политеха. Политехнический университет Харбина является одним из лидеров в Китае по внедрению инноваций молодыми специалистами и представителями студенческой среды.
41 комментарий
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 06:47
    Помниться как 08.08.08 ВВП был там.... wassat
    1. Dante Звание
      Dante
      -4
      Сегодня, 08:10
      Обращаю внимание, что темнейшей туда поехал не один. Вместе с ним в Китай отправился практически весь вновь сформированный аппарат Правительства, руководители федеральных органов исполнительной власти и гос. корпораций. Причем когда я говорю "весь" я не преувеличиваю. В стране остался только Мишустин и Патрушев старший (ну и Медведев как главный администратор телеграм канала) - все остальные рванули в Пекин. Можно ли представить себе ситуацию, когда весь высший административный аппарат тех же США одновременно покинул страну? Правильно - нельзя, ибо это нонсенс. Никто никогда не складывает все яйца в одну корзину, тем паче что все рабочие моменты, исполнители (те же премьеры и министры) могут решить в ходе последующих визитов, уже после того как главные лица определяться в ключевых моментах. Именно так обычно и происходит, когда речь идет о двух равноправных субъектах международного политического процесса. Однако, то что мы наблюдаем больше похоже не на просто визит, а на делегацию князей в Золотую Орду для получения ярлыков на правление. Иными словами похоже состав нового правительства решили показать перед глазами реальных хозяев страны для получения одобрямса с их стороны, что на самом деле очень и очень печально, ибо ни о какой правосубъектности России в таком случае говорить не приходиться. А теперь жду ваших минусов господа патриоты))))
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -3
        Сегодня, 08:35
        Однако, то что мы наблюдаем больше похоже не на просто визит, а на делегацию князей в Золотую Орду для получения ярлыков на правление

        Отличный комментарий, спасибо!!!
        Надеюсь вас не забанят за троллинг и провокации!
      2. Serg65 Звание
        Serg65
        +1
        Сегодня, 08:39
        Цитата: Dante
        похоже не на просто визит, а на делегацию князей в Золотую Орду для получения ярлыков на правление.

        Предлагаете поехать Путину в Вашингтон и на коленях просить прощение?
        1. Dante Звание
          Dante
          0
          Сегодня, 08:50
          Предлагаете поехать Путину в Вашингтон и на коленях просить прощение?

          Не приписывайте мне свои эротические фантазии. Предлагаю быть самодостаточным и независимым государством, без склонностей к виктимному поведению и к поиску "партнеров", которые бы за небольшую мзду поощряют предательство народных интересов
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      -1
      Сегодня, 08:18
      Принимают нашу делегацию с большой помпой , теперь внимательно будем смотреть на внутреннее содержание переговоров и какие соглашения будут заключены. Важно сейчас стоять не только "спиной к спине", но и почаще разворачиваться лицом к лицу!
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -2
    Сегодня, 06:51
    Видимо поехал разбираться почему китайские перевозчики взвинтили цены на транспортировку товаров в Россию и по поводу прохождения платежей из России, которые китайские банки блокируют....
    Хотя слабо верится что что-то кардинально поменяется к лучшему после этого визита.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 07:17
      Поехал разбираться??Да ладно!Он может только пожаловаться Си,а тот может..ну..посочувствовать...Мы зависим от Китая во многом,какие разборки?Я понимаю Ваш сарказм.Впрочем,визит был запланирован до того,как взвинтили.А вот Си наверняка будет проталкивать свой план,который для нас совсем не годится.Впрочем,увидим,что будет после этой встречи
      1. Arzt Звание
        Arzt
        -5
        Сегодня, 07:25
        Поехал разбираться??Да ладно!Он может только пожаловаться Си,а тот может..ну..посочувствовать...Мы зависим от Китая во многом,какие разборки?Я понимаю Ваш сарказм.Впрочем,визит был запланирован до того,как взвинтили.А вот Си наверняка будет проталкивать свой план,который для нас совсем не годится.Впрочем,увидим,что будет после этой встречи

        Да. Попытка склонить чашу весов в нашу сторону.

        Но у амеров козырной туз - Тайвань. Они его на Россию обменяют на раз.
        Судя по тому, как товарищ Си после визита Блинкина рванул в Европу, такое предложение поступило.

        Товарищ Си в любимой позе, наблюдает за схваткой тигра и дракона. wink
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 08:02
          Цитата: Arzt
          Но у амеров козырной туз - Тайвань. Они его на Россию обменяют на раз.
          Судя по тому, как товарищ Си после визита Блинкина рванул в Европу, такое предложение поступило.

          Что бы американцы отдали Тайвань? Даже "в обмен на Россию"? И потеряли контроль над производством чипов? Да ни в жисть!
          1. Arzt Звание
            Arzt
            0
            Сегодня, 08:49
            Что бы американцы отдали Тайвань? Даже "в обмен на Россию"? И потеряли контроль над производством чипов? Да ни в жисть!

            Производство этих чипов переносится за год. А на кону - контроль за 1/5 частью суши и устранение самого опасного ядерного противника. yes
        2. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -1
          Сегодня, 08:40

          Но у амеров козырной туз - Тайвань. Они его на Россию обменяют на раз

          Согласен с вами, только разумеется ничего менять амеры не будут, Тайвань отличная "морковка" для Китая, также как и замороженные 300млрд для местных башен
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:24
      Дмитрий hi поднятые вами темы даже не будут обсуждаться.За цены контейнерных перевозок благодарите хуситов,они сейчас главные регуляторы цены.Маеrsk им должна памятник поставить,без хуситов всё было очень плохо.А блокировкой переводов я уже объяснял, нужна китайская прокладка между экспортёром и импортером.КНР на своей территории очень жестоко ведёт бизнес со всеми без исключения ,надо играть ро китайским правилам и будет нам счастье.А так посмотрим какие экономические договора будут подписаны,в каких сферах.Не обязательно в нефтегазе- в мире всё устаканится по этому вопросу,в проигрыше ЕС.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 08:16
        За цены контейнерных перевозок благодарите хуситов,они сейчас главные регуляторы цены.

        Андрей С. , hi а про ж/д перевозки, что это за дерьмо? Почему стоимость подняли? Нехватка контейнеров что-ли? request
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 08:22
          Мsi Если вы владелец контейнера и есть два варианта аренда 500 $ и 1000 $ куда они пойдут.Но есть и положительная сторона российская компания Fesco pастет семимильными шагами и сюрприз главный акционер Росатом.Пусть шевелятся ,пока китайцы по хорошему принуждают.
      2. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +1
        Сегодня, 08:21
        Цитата: tralflot1832
        За цены контейнерных перевозок благодарите хуситов,они сейчас главные регуляторы цены


        Хуситы конечно имеют отношение к повышение мировых цен, но в случае с Россией, большую роль играют санкции США и поездки Блинкина/ Йеллен в КНР.

        Ведь если повышение тарифов на морские перевозки/жд ещё как то можно объяснить событиями на Ближнем Востоке, то вот проблемы с Китайскими банками, и оплатой товаров это из другой серии… и тут проблема не в прокладках, а в том что США могут ввести санкции против крупнейших китайских банков, за поставки в Россию запрещенной продукции, и именно поэтому банки стали требовать дополнительные сведения, подтверждающие куда идут товары и кому + многие банки просто отказались работать с Россией, именно по причине боязни санкции. Так же в марте Китай сократил поставки машин и оборудования в нашу страну, впервые с конца 2022 года… и вполне вероятно что история с банками имеет прямое отношение к этому) а уж если поставщикам дадут (или уже дали?) указание сократить торговлю с Россией, или прекратить поставлять определенную продукцию, то всё будет довольно грустно.

        И это только то, что на поверхности…
    3. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 08:11
      Видимо поехал разбираться почему китайские перевозчики взвинтили цены на транспортировку товаров в Россию

      Вы об этом?
      Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на $500–800 в зависимости от пункта назначения, при этом ставки морских фрахтов увеличились до $1500, пишет портал Infotrans Media Belarus. Отмечается, что инициатором повышения стоимости выступила китайская сторона.

      Это связано со снижением количества свободных контейнеров в Китае и пробками на границе.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:12
        Да, об этом.
        _______________________________________
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:57
    Начался двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай.
    Первая зарубежная поездка после инаугурации и в Китай заставляет задуматься американских аналитиков и прогнозировать развитие дальнейших событий по взаимодействию России и Китая.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +8
      Сегодня, 07:00
      А чего там прогнозировать? Естественно Китай продолжит извлекать выгоду для себя в этой ситуации - иного и быть не может. При этом постарается не сильно нарываться во взаимодействиях с США.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:03
        А чего там прогнозировать?
        Я понимаю, что со своего дивана виднее намного дальше. Но я совершенно не о том продолжит ли Китай и дальше извлекать выгоду (что вообщем-то стараются делать все страны), а немного о другом.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 07:30
      Генадий,шольцара уже подумал,к чёрту эти санкции,к чёрту эту американскую геополитику. КНР великая экономика,с европейским капиталом.Что то стало доходить.Но до окончательного прозрения ещё далёкий путь.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +2
        Сегодня, 07:56
        hi Андрей! Возможно, что Шольц и подумал, но не больше. Слишком зависим от Сша да и в ЕС не хочется выглядеть белой вороной.
        Я смотрю кто-то шустро пробежался по комментариям.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:09
          Цитата: rotmistr60
          Я смотрю кто-то шустро пробежался по комментариям.

          Ну как всегда, шумерский след проглядывается. Пора бы им поменять коньки на санки.
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 08:36
          Генадий не обращайте внимание,методичка с Украины плотно сидит в некоторых мозгах.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:04
      Цитата: rotmistr60
      Первая зарубежная поездка после инаугурации и в Китай заставляет задуматься американских аналитиков

      А были варианты?
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 08:28
      Первая зарубежная поездка именно,в Китай,заставляет задуматься,все страны. США уже беззубы.. Политика как вольчья стая. Слабого- уничтожают,более сильные и молодые.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 08:46
        Первая зарубежная поездка именно,в Китай,заставляет задуматься,все страны. США уже беззубы.. Политика как вольчья стая. Слабого- уничтожают,более сильные и молодые.

        А куда ещё поехать, в большинстве стран либо не будут разговаривать, либо выполнят требования международного уголовного суда
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -2
    Сегодня, 07:00
    Пышная встреча...ВВП это любит.
    Но особое внимание надо уделить мелочам которых хотят китайцы от нас в конфликте с нацистким режимом Украины.
    Очень похоже что китайцы подталкивают Путина к новому Минск 3 или Стамбульскому договорняку.
    Если это произойдёт мы получим кучу проблем в будущем.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 07:04
      А китайцам-то это зачем? Пока - им всё происходящее вроде как вполне выгодно...
      1. U-58 Звание
        U-58
        0
        Сегодня, 07:35
        Как раз китайцы суть весьма заинтересованные лица.
        Погашенные (любым путём) конфликты вернут объем международной торговли к прежним уровням, что позитивным образом повлияет на экономическое положение Китая.
        И наметившийся системный кризис китайской экономики нашим желтолицым партнерам будет намного легче преодолеть.
        Вот они и суетятся. С позиции мягкой силы.
    2. ASAD Звание
      ASAD
      0
      Сегодня, 07:43
      Трампа в 2017 встречали намного круче, а что по итогу? Всё меняется очень быстро.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 07:07
    — 人心齐，泰山移 ...
    (Если люди сплотятся, то и горы свернут)
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 07:08
    Цитата: paul3390
    А китайцам-то это зачем? Пока - им всё происходящее вроде как вполне выгодно...

    Китайцы прежде всего заботятся об экономических интересах своей страны...посмотрим как далеко зайдёт Путин у них на поводу.
    Недаром ведь крупные китайские банки просел под американские вторичные санкции против России.
  7. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    -1
    Сегодня, 07:09
    Я думаю, что главный вопрос, который будет обсуждаться - поставки газа в КНР. Причём предварительные договорённости наверняка уже есть. А про окраину они уже давно всё обсудили, и условия примирения тоже согласованы. Могу предположить, что среди этих условий нейтральный статус небратьев и ограничения по поставкам вооружений, численность ВС и т.п. Чтобы Путин опять наступил на Минские грабли - как-то не верится, считаю его неглупым человеком.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Andy_nsk
      Я думаю, что главный вопрос, который будет обсуждаться - поставки газа в КНР.

      Этот вопрос, можно решить и без персональной встречи обоих руководителей.
  8. Pulse Звание
    Pulse
    -4
    Сегодня, 07:27
    Кроме всего Китай должен опробовать свои дальнобойные РСЗО на Украине!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:32
    Статус встречи самый высокий, это понятно.
    Что будет решено, о чем договорятся... это вопрос, ответы на который если и будут, то в общем и целом.
    Впрочем, для большинства этого вполне достаточно и это... как обычно.
  10. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 08:12
    When Russia and China join hands, the whole world rejoices. Russia and China are capable of liberating this world from western imperialism, colonisation and slavery. In 2024, western digital colonialisation is a major concern. West want's to recolonise the global south through AI and Chip dominance.
  11. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 08:18
    За 10 лет Сталин построил страну сверхдержаву. За 30 лет Путин построил страну партнера западу и спину Китаю.
  12. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 08:28
    Китаяночки в форме с ружьями ох как хороши!