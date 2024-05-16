Председатель КНР встретил президента России у Дворца народных собраний в Пекине

Начался двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай. Это первая зарубежная поездка главы государства после инаугурации.Президент России на автомобиле «Аурус» в сопровождении почётного эскорта прибыл к Дворцу народных собраний в столице КНР. Китайские мотоциклисты сопровождали автомобиль президента и автомобили членов российской делегации от аэропорта.Там его ждала красная ковровая дорожка, на которой Владимир Путина встречал Си Цзиньпин. Встреча проходила в присутствии китайского почётного караула.Главы двух государств тепло поприветствовали друг друга, после чего отправились для начала переговоров.Ожидается, что лидеры России и КНР подпишут целый ряд двусторонних соглашений, включая соглашения инвестиционного характера. Естественно, не обойдётся без обсуждения украинской темы. Напомним, что Си Цзиньпин несколько дней назад вернулся в Китай после визита во Францию, Сербию и Венгрию. Там он в очередной раз обозначил позицию Пекина, согласно которой страна выступает за немедленное прекращение боевых действий по текущей линии разграничения без предварительных условий и за скорейшие переговоры, в которых должен участвовать и коллективный Запад, чтобы гарантии безопасности не были односторонними.Известно, что после переговоров в Пекине Владимир Путин отправится в Харбин, где проведёт в том числе встречу со студентами местного политеха. Политехнический университет Харбина является одним из лидеров в Китае по внедрению инноваций молодыми специалистами и представителями студенческой среды.

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