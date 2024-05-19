Три мифа о генерале Врангеле. Как слагаются легенды

Миф первый: про переворот

Я озаглавливаю эту главу именем одного человека потому, что он был действительно центральною личностью, воодушевлявшей «белое движение» под его управлением. Был до него генерал Деникин, но то время, гораздо более продолжительное, не было окрашено его именем. Говорили: «деникинцы», «белые», «кадеты», но редко «генерал Деникин». А здесь про все движение обычно говорилось кратко: «генерал Врангель» или, еще проще, «Врангель».



Митрополит Вениамин (Федченков) был и апологетом Врангеля, и вернулся после Великой Отечественной из эмиграции в СССР



А. И. Деникин не стремился к власти, а после войны собирался, по его же собственным словам в одном из писем жене, сажать капусту

По мере того, как я присматривался к генералу Деникину, облик его все более для меня выяснялся. Один из наиболее выдающихся наших генералов, недюжинных способностей, обладавший обширными военными знаниями и большим боевым опытом, он в течение Великой войны заслуженно выдвинулся среди военачальников.



Во главе своей «железной дивизии» он имел ряд блестящих дел. Впоследствии в роли начальника штаба верховного главнокомандующего, в начале смуты, он честно и мужественно пытался остановить развал в армии, сплотить вокруг верховного главнокомандующего все русское офицерство. Всем памятна была блестящая прощальная речь его, обращенная к офицерскому союзу в Могилеве. Он отлично владел словом, речь его была сильна и образна.



В то же время, говоря с войсками, он не умел овладевать сердцами людей. Самим внешним обликом своим, мало красочным, обыденным, он напоминал среднего обывателя. У него не было всего того, что действует на толпу, зажигает сердца и овладевает душами.



Пройдя суровую жизненную школу, пробившись сквозь армейскую толщу, исключительно благодаря знаниям и труду, он выработал свой собственный и определенный взгляд на условия и явления жизни, твердо и определенно этого взгляда держался, исключая все то, что, казалось ему, находится вне этих непререкаемых для него истин. Сын армейского офицера, сам большую часть своей службы проведший в армии, он, оказавшись на ее верхах, сохранил многие характерные черты своей среды, – провинциальной, мелкобуржуазной, с либеральным оттенком.



От этой среды оставалось у него бессознательное предубежденное отношение к «аристократии», «двору», «гвардии», болезненно развитая щепетильность, невольное стремление оградить свое достоинство от призрачных посягательств. Судьба неожиданно свалила на плечи его огромную, чуждую ему государственную работу, бросила его в самый водоворот политических страстей и интриг.



В этой чуждой ему работе он, видимо, терялся, боясь ошибиться, не доверял никому и в то же время не находил в самом себе достаточных сил твердой и уверенной рукой вести по бурному политическому морю государственный корабль.

В станице Мечетенской нас построили в громадное каре (речь о Егорлыкском сражении Конармии С. М. Буденного с Конной группой генерал-лейтенанта А. А. Павлова в феврале 1920, закончившегося победой красных – Прим. авт.) . С одной стороны регулярная кавалерия, с другой донцы, с третьей кубанцы, с четвертой терцы.



Прилетел на самолете генерал Деникин и обратился к нам с речью. Но был ветер и плохо слышно. Кроме того, он говорил долго, и вскоре это стало утомительно и скучно.



Тут нужен был бы Врангель, в черкеске, на чудном коне, осадивший коня и кинувший несколько слов. Это могло бы зажечь казаков. А не сутулая пешая фигура Деникина и длинная малопонятная речь.

Я прибыл в Ростов (речь о первых числах октября 1919 – Прим. авт.) вечером. Главнокомандующий мог меня принять в Таганроге (там размещалась Ставка ВСЮР – Прим. авт.) лишь на следующий день утром и я решил, воспользовавшись свободным вечером, проехать в театр.



Приняв и отпустив встречавших меня должностных лиц, я вдвоем, с приехавшим со мной графом Гендриковым, отправился пешком в город. Не желая привлекать на себя внимание, я взял ложу во втором ярусе и, поместившись в глубине ее, стал слушать пение. Шли «Птички певчие». Исполнители и постановка были весьма посредственны, однако я, давно не быв в театре, рад был послушать музыку.



В антракте я разглядывал толпу, наполнявшую зал. Нарядные туалеты дам, дорогие меха и драгоценные камни вперемешку с блестящими погонами и аксельбантами военных придавали толпе праздничный, нарядный вид, заставляя забывать тяжелую обстановку смуты...



Антракт кончился, в зале потушили огни, но занавес не поднимался. На авансцену вышел какой-то господин и обратился к публике:



– В то время, как мы здесь веселимся, предаваясь сладостям жизни, там, на фронте геройские наши войска борются за честь Единой, Великой и Неделимой России. Стальной грудью прикрывают они нас от врага, обеспечивая мир и благоденствие населению... Мы обязаны им всем, этим героям и их славным вождям. Я предлагаю вам всем приветствовать одного из них, находящегося здесь – героя Царицына, командующего Кавказской армией, генерала Врангеля...



Яркий луч рефлектора осветил нашу ложу, взвился занавес, оркестр заиграл туш, собранная на сцене труппа и публика, повернувшись к моей ложе, аплодировали.



Не дождавшись конца действия, мы вышли, решив пройти в гостиницу «Палас» поужинать. Однако сделать это не удалось. Как только показался я в зале, переполненном народом, раздались крики «Ура», вся ужинающая публика встала из-за своих столиков, оркестр заиграл туш.



Едва я присел к первому свободному столику, как со всех сторон потянулись бокалы с вином. Один за другим стали подходить знакомые и незнакомые, поздравляя с последними победами, расспрашивая о положении на фронте...



Среди прочих задавались вопросы:



– Ну как отношения ваши с генералом Деникиным?



– Правда ли, что вы окончательно разошлись с Главнокомандующим?



Чья-то невидимая рука продолжала неустанно вести закулисную интригу, сея смуту и сомнения в умах.

Армия и общество... во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все.

Миф второй: про царский трон

Белая армия,

Черный Барон

Снова готовят нам царский трон.

Ни на какую авантюру с Романовыми я не пойду… Если Учредительное Собрание проголосует за монархию, я подчинюсь и уйду.



Врангель в Крыму

Миф третий: герой, сродни античному



Барон с супругой Ольгой Михайловной

Ради Бога, прежде всего, до всего остального удостоверьтесь, заставьте врачей удостовериться, что это не летаргический сон!!

Не хороните его до трупных пятен, до полной объективной несомненности, что это настоящая смерть.

Подумайте только: в этом необычайном человеке все было необычайно. Это особое строение организма, души, инстинкта.

Что будет делать Россия без своего единственного, призванного вождя?! Смотрю на людей, стекающихся на панихиды – ходят призраки и даже не понимают, что без него они исторический прах и политический мусор.

Ушел мой герой, мой рыцарь, мудрый и вдохновенный. Угас Божий луч. Не в кого верить, некому помогать. Страшно смотреть в надвигающуюся темноту. Страшно за Россию. Куда ведет ее Господь? Зачем так страшно испытует?



Могила Врангеля в белградском храме Святой Троицы

Использованная литература:

Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. т. 1.: Воспоминания. Мемуары. Минск., 2002.

Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. М., 1990; Гуль Р. Ледяной поход. М., 1992.

Деникин А.И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.

Мамонтов С. И. Походы и кони. М., 2023.

Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух веков. М., 2023.

Переписка И. А. Ильина с ген. бар. П. Н. Врангелем и его близкими накануне и после кончины Главнокомандующего в 1928 г. Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. т. 1.: Воспоминания. Мемуары. Минск., 2002.Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. М., 1990; Гуль Р. Ледяной поход. М., 1992.Деникин А.И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.Мамонтов С. И. Походы и кони. М., 2023.Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух веков. М., 2023.