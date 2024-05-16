Восстание против французского колониализма в Новой Каледонии: Макрон объявил о чрезвычайном положении

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Восстание против французского колониализма в Новой Каледонии: Макрон объявил о чрезвычайном положении

Президент Франции Эммануэль Макрон ввёл чрезвычайное положение во французской колонии Новая Каледония. Это группа островов в Тихом океане, населённая несколькими этносами, включая коренных жителей – канаков (около 40% от числа жителей). Общая численность населения островов не превышает 300 тысяч человек.

В Новой Каледонии начались массовые беспорядки после инициативы о внесении поправки к конституции Франции, меняющей правила голосования на этих территориях. Поправка, как посчитали коренные жители французской колонии, ущемляет их права. После того как поправка была одобрена парламентом Франции, канаки вышли на акции протеста, переросшие в настоящие побоища.



Административный центр Новой Каледонии - город Нумеа с населением около 95 тысяч человек - охвачен пламенем. На улицах представители коренного населения выстраивают баррикады и обвиняют Париж в колониализме и попрании прав канаков.

В связи с событиями в Новой Каледонии выступил французский премьер Габриэль Атталь:

Необходимо сделать всё, чтобы вернуться к конституционности, порядку и безмятежности.

Но с безмятежностью как-то не задаётся. Колониальным властям пришлось вывести на улицы Нумеа и других населённых пунктов Новой Каледонии полицию и силовиков. Это около 1800 человек. К утру 16 мая в Нумеа высадился французский силовой десант в количестве около 1200 человек для подавления акций протеста. Однако пока подавить восстание канаков не получается. Они жгут французские склады, устраивают погромы в кварталах, где расположены здания колониального управления.




Полиция и военные применяют силы. По состоянию на данный момент, в Новой Каледонии не менее 6 погибших и десятки пострадавших.

По сути, мир имеет дело с типичным колониальным подавлением прав и свобод коренного населения. Однако в так называемом демократическом западном сообществе это мало кого волнует. Ведь «это другое»…
49 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 07:08
    У главного лягушатника пожар,а он все хочет у других поджечь.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +6
      Сегодня, 07:12
      Где Тихий океан, а где Франция?! Сами французы то знают, где это находится?
      Петухи действуют по американскому принципу: проблемы индейцев шерифа не ...
      А могли подобного избежать. Всего-то стоило принять во внимание хотелки коренных жителей. Но политические амбиции далёкой Франции этого не предусматривают.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +10
        Сегодня, 07:14
        Надо помочь братскому народу конаков оружием и инструкторами.

        А Макарон пусть бесится)))
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +10
        Сегодня, 07:16
        Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. good laughing
      3. Аргон Звание
        Аргон
        -1
        Сегодня, 07:51
        Так то рабов оттуда ввозили давно. Пора всем рабам встать с колен
    2. Хагалаз Звание
      Хагалаз
      0
      Сегодня, 07:35
      Так ведь у них самый простой способ, что б стало у себя лучше, это когда у соседа ещё хуже.
    3. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 07:50
      Все верно. Где Франция и где эта.... Как ее Каледония? ))) все колонии должны быть освобождены!!! Прошли давно времена захвата негров рабов
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +5
    Сегодня, 07:09
    И кто бы, сомневался что это"другое"....
    Западники видят только то что им надо видеть.... Или что хочется... Как то так...
    1. Hellcos Звание
      Hellcos
      +1
      Сегодня, 07:54
      да все они прекрасно видят. Они просто нагло врут, а наивные дурачки верят
  3. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 07:09
    что- то Макарону не везёт последнее время. с чем это интересно связано?.Мир всё более становится непонятным.
    1. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 07:22
      Год активного Солнца.
      Повсеместно конфликты, локальные (и не очень) войны.
      Нарывы на теле капитализма прорвались...
    2. solist2424 Звание
      solist2424
      0
      Сегодня, 07:27
      Потому что пляшет под чужую дудку, вот в собственном доме все и наперекосяк.
    3. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Прощай оружие.
      что- то Макарону не везёт последнее время. с чем это интересно связано?

      Каков поп - таков и приход. Ну, не тянет он на Де Голля.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 07:11
    Свободу канакам!!!
    Долой французский колониализм... Долой Макрона! smile
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 07:12
    — Гонят из Африки,гонят из Океании ...
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      +2
      Сегодня, 07:28
      И из Франции погонят, если еще арабов принимать будут.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 08:38
      Странно, что Вы, Владимир Владимирович, на написали:
      Канаки требуют от французов канать!
      Это в вашем стиле... laughing
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:15
    На улицах представители коренного населения выстраивают баррикады и обвиняют Париж в колониализме и попрании прав канаков.
    Пример африканских стран, из которых французов начали гнать ссаными тряпками очевидно хороший пример для тех кто еще в 21 веке находится в колониальной зависимости, в данном случае от Франции. Надеюсь коренное население устроит "большой праздник" Макрону и поджогом складов дело не закончится.
  7. yo-yo Звание
    yo-yo
    +1
    Сегодня, 07:15
    Напоминает, как Украина теряет свои территории. С Францией тоже самое. Сначала выгнали из Африки теперь с островов Новая Каледония
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 08:46
      Цитата: yo-yo
      Сначала выгнали из Африки теперь с островов Новая Каледония

      Стисну с горя колени и ладони я
      Не моя она Каледония
  8. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 07:16
    Могли и американцы постараться.
    Им сейчас базы на Тихом океане нужны позарез, вот и разыгрывают канакскую карту.
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      0
      Сегодня, 07:31
      Если так, то янки забыли историю. "И если сатана враждует против самого себя, то как устоит его царство?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 07:34
        Вы правы!
        Они сейчас готовят мировую авантюру с негодными средствами. Но, от этого не становятся менее опасными. Могут причинить огромный вред, прежде чем сами сдохнут.
        1. solist2424 Звание
          solist2424
          0
          Сегодня, 07:36
          Увы, это так. Гарантировать сейчас что-то весьма сложно, в том числе что не будет ядерной войны.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 08:13
          Американцы не дураки, иначе бы не занимали нынешнее высокое положение в мире. Зачем им какая-то Новая Каледония? Это же на краю океана - возле Австралии. Мне кажется, если нужна база в том регионе, проще с Новой Зеландией договориться или Австралией той же. Или Папуа-Новую Гвинею прогнуть. К тому же, у них Гавайи есть прямо посреди океана.
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 07:17
    Мелчает францэ, мельчает... после того как париж захватили хвостатые... пора задуматься о своей безопастности, чем о "колониях". Что вы можете дать... когда у вас на елисейских полях войска крысиные маршеруют?!
  10. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 07:19
    Новую Каледонию запад так просто не отдаст, там никеля не меньше, чем в Норильске. Не удивлюсь, если Наполеон Макрон выместит все свои заплёванные амбиции на местных канаках.
  11. napalm Звание
    napalm
    +4
    Сегодня, 07:20
    Отвратительно. До сих пор есть колонии западных стран.
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      0
      Сегодня, 07:37
      Возможно, у Алжира тоже скоро появится своя колония - Франция.
  12. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 07:21
    Колониализм-шмурализм тут ни причем. Местные не хотят давать избирательные права мигрантам после 10 лет проживания, даже если они граждане Франции.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      -1
      Сегодня, 07:29
      Интересное выражение:"даже если они граждане Франции".И причем тогда здесь колониализм-шмурализм?
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +3
        Сегодня, 07:39
        Так жители Новой Каледонии граждане Франции.
    2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
      Донна_Роза_дАльвадорес
      -2
      Сегодня, 07:30
      Как это колониализм не причём, избирательные права хотят дать французам, переехавшим к морям из метрополии.
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +2
        Сегодня, 07:38
        Да не французам, а с океанических окрестностей. На Новой Каледонии благодаря дотациям уровень жизни гораздо выше. Вот туда и стекаются.
        Практически, та же политика неграждан. Граждане только те, кто зафиксировался в 1998 году.
  13. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +2
    Сегодня, 07:27
    Даже GIGN прислали, видимо, лидеров отстреливать.
    Гнусное действо.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:29
    Кому выгодно???
    Всегда один и тот же вопрос.
    Про тех, кого на барикады зовут, это понятно, а вот то, кто зовёт и зачем, желательно поточнее разобратся!!!
    В общем, надо тщательнее разберутся и посмотреть, кто "печенюшки" будет раздавать.
    Впрочем, про то, что антиколониальная идея, про независимость, могут лозунг поднят на самый верх, это то понятно, вот что под ними будет, мелким почерком, это более интересно.
  15. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 07:34
    Как-то малобюджетно у них. Баррикады вообще из поддонов лежащих, покрышек мало.. Вяло всё. Менталитет, однако.
  16. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 07:36
    Главное,вовремя подбросить дровишек в разгорающийся костер и учесть направление ветра и французы сами сбегут,похоже товарищи китайцы воду мутят,тихоокеанский регион для них значемый кусок. yes
  17. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 07:40
    Срочно необходимо раструбить о попрании прав канаков в ООН. И направить группу журналистов для всё стороннего освещения событий
  18. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +3
    Сегодня, 07:42
    Сейчас бы нам срочно поднять этот вопрос в ООН, с самыми жесткими формулироваками: требуем отмены колониального рабства, требуем свободы угнетенным народам, долой несправедливое наследие прошлого. Да чтоб побольше африканских стран на сессии там поучаствовало. Ох, думаю, у французов закипит после этого, им может и не до Украины будет
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    -2
    Сегодня, 07:59
    Даешь свободу и независимость каледонцам! А кроме свободы надо им подкинуть гранатометов, БМП и еще чего нибудь, схожего по номенклатуре с тем, что франция передает украинским бандеровцам. Ну и немножко "музыкантов" для обучения местных "правилам цветных революций".
    Гори-гори ясно
    что бы не погасло...
  20. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -2
    Сегодня, 08:03
    Будем надеяться, что все произойдет, как в Африке, и их вышвырнут вон.
  21. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:05
    10 % мировых запасов никеля: игра стоит свеч...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:24
      урановой руды из африки уже лишили
  22. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 08:06
    По логике западных стран эти аборигены уже должны быть счастливы что находятся под управлением европейцев. Но что то не так.
  23. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 08:08
    Надо срочно наладить помощь товарищам канакам!
  24. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 08:29
    Восстание против французского колониализма в Новой Каледонии: Макрон объявил о чрезвычайном положении

    Если где "революция за свободы" ищите уши англосаксов... Не удивлюсь если там появится амерская марионетка
  25. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 08:31
    Цитата: solist2424
    Возможно, у Алжира тоже скоро появится своя колония - Франция.


    Вполне возможно. Да и у бывших советских республик из средней Азии тоже есть шанс получить колонию...
  26. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 08:46
    интересно французская оппозиция поддержит их?