Восстание против французского колониализма в Новой Каледонии: Макрон объявил о чрезвычайном положении

Президент Франции Эммануэль Макрон ввёл чрезвычайное положение во французской колонии Новая Каледония. Это группа островов в Тихом океане, населённая несколькими этносами, включая коренных жителей – канаков (около 40% от числа жителей). Общая численность населения островов не превышает 300 тысяч человек.В Новой Каледонии начались массовые беспорядки после инициативы о внесении поправки к конституции Франции, меняющей правила голосования на этих территориях. Поправка, как посчитали коренные жители французской колонии, ущемляет их права. После того как поправка была одобрена парламентом Франции, канаки вышли на акции протеста, переросшие в настоящие побоища.Административный центр Новой Каледонии - город Нумеа с населением около 95 тысяч человек - охвачен пламенем. На улицах представители коренного населения выстраивают баррикады и обвиняют Париж в колониализме и попрании прав канаков.В связи с событиями в Новой Каледонии выступил французский премьер Габриэль Атталь:Но с безмятежностью как-то не задаётся. Колониальным властям пришлось вывести на улицы Нумеа и других населённых пунктов Новой Каледонии полицию и силовиков. Это около 1800 человек. К утру 16 мая в Нумеа высадился французский силовой десант в количестве около 1200 человек для подавления акций протеста. Однако пока подавить восстание канаков не получается. Они жгут французские склады, устраивают погромы в кварталах, где расположены здания колониального управления.Полиция и военные применяют силы. По состоянию на данный момент, в Новой Каледонии не менее 6 погибших и десятки пострадавших.По сути, мир имеет дело с типичным колониальным подавлением прав и свобод коренного населения. Однако в так называемом демократическом западном сообществе это мало кого волнует. Ведь «это другое»…

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