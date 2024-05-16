Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области

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Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области

У пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты поинтересовались мнением администрации Байдена на происходящее в Харьковской области. Западных журналистов интересовали оценки Белым домом российского наступления к северу от Харькова.

По словам Жан-Пьер, «Вашингтон спрогнозировал наступление русских под Харьковом».



Карин Жан-Пьер:

Вы знаете, мы их (украинскую сторону) предупредили, потому что мы предчувствовали наступление русских там. Мы понимали, что Россия начнёт наступление на Харьков.

По словам Жан-Пьер, целью России является «создание небольшой буферной зоны на украинской приграничной территории».

Пресс-секретарь администрации Байдена:

Но мы были в тесной координации с Украиной. Мы сделали многое, чтобы они смогли подготовиться.

Напомним, что в течение нескольких суток под контроль ВС РФ перешли не менее 12 населённых пунктов в Харьковском районе, а также близ Волчанска. По состоянию на текущий момент российская армия контролирует от 20 до 30 процентов территории Волчанска, причём примерно такая же по площади его территория перешла в разряд серой зоны, что означает потерю контроля над ней со стороны ВСУ. Бои продолжаются.
19 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:26
    пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

    По кличке "Чебурашка"...невозможно на неё без улыбки смотреть. smile
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Сегодня, 07:30
      [quoteПо кличке "Чебурашка"][/quote]Скорее уж - Домовёнок Кузя!!! lol У нее мысль опережает сознание, хрешно смеяться над больными людьми...(Кавказская пленница)
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 07:37
        Предчувствовали???Ну,так ощутите..Может быть вам даже понравится.. yes
        1. Аргон Звание
          Аргон
          0
          Сегодня, 07:46
          Так они постоянно и все предчувствуют. Если их слушать то укропы должны сейчас оборону строить во Львове. Они говорят много чего из которого , что то сбывается и потом говорят , мол предупреждали ж
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 07:59
            Цитата: Аргон
            Так они постоянно и все предчувствуют.

            А знаете, а я им верю. В эпоху развитой спутниковой разведки, когда даже даже 500-килограммовый спутник размером чуть больше холодильника может давать изображения с разрешением, при котором можно отличить танк от грузовика (человека-то разглядеть уже сложно, а вот отдельные образцы техники - пожалуйста), трудно не обнаружить формирующееся скопление войск, накапливаемые склады на будущем направлении наступления и прочие масштабные подготовительные мероприятия.
            Другой вопрос - почему не последовало реакции на эту подготовку со стороны ВСУ? Наши быстро собрались и погнали вперёд? "Договорняк" сработал в нашу пользу? Были заняты больше на других направлениях, и не хватило ресурса? Может, наши в нескольких местах такие скопления подготовили? ... Какую такую проруху нашли на вездесущую разведку и дальнобойные средства поражения?
            1. Аргон Звание
              Аргон
              -1
              Сегодня, 08:03
              Не возможно предугадать наступление даже по количеству скопления войск. укропам даже выгодно отвлекать часть войск на север , когда у них самих там части, которых нельзя снимать для переброски на юг. Вот они и обстреливали Белгород. Звали так сказать.и буферная зона теперь для нас всех. А пинды предсказывают очень много и от их предсказаний у мистера Зе голова болит)))
              1. Тарелка Звание
                Тарелка
                +1
                Сегодня, 08:08
                Цитата: Аргон
                Не возможно предугадать наступление даже по количеству скопления войск.

                Точно предугадать конечно нельзя, но предполагать можно. И уж тем более всегда можно открыть огонь по скапливающимся войскам.
                Цитата: Аргон
                укропам даже выгодно отвлекать часть войск на север , когда у них самих там части, которых нельзя снимать для переброски на юг. Вот они и обстреливали Белгород. Звали так сказать.

                Звучит разумно, на самом деле.
                Цитата: Аргон
                А пинды предсказывают очень много и от их предсказаний у мистера Зе голова болит)))

                Так ведь его прямые обязанности - рассматривать все возможные варианты развития событий и принимать решения на основе возможного будущего. Сам подписался yes
                1. dauria Звание
                  dauria
                  -1
                  Сегодня, 08:41
                  Мне тоже кажется , что противник был осведомлён и подготовился . Отлично представлял наши силы (и цели исходя из сил) на этом направлении . Ну , а кто возражает мол " окопы не выкопали " . Так не всякая местность выгодна для обороны . Иногда целесообразней отойти и "закопаться" на более выгодном рубеже . Да и результаты говорят об этом . Волчанск -небольшой райцентр с ЖД вокзалом , маслокомбинатом и заводиком . С речушкой , через которую стадо коров перегнать можно . А вон который день к речке наши вышли , или нет ?. .
            2. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 08:34
              Договорняк" сработал в нашу пользу?

              Какой" договорняк"? На какую тему?
    2. Anarchist Звание
      Anarchist
      0
      Сегодня, 07:33
      Псаки куда более "виртуозно" объяснила бы сложившуюся ситуацию.
      Ох, Джейн, как же скучаю по тебе!
      1. bambr731 Звание
        bambr731
        +1
        Сегодня, 08:03
        Псаки куда более "виртуозно" объяснила бы сложившуюся ситуацию.
        Ох, Джейн, как же скучаю по тебе!

        Да уж, Байден - Псаки гармоничный дуэт был. Очень дополняли друг друга wassat
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 08:29
        Цитата: Anarchist
        Ох, Джейн, как же скучаю по тебе!

        Это был уникум, вторую Джейн трудно найти. yes
      3. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Anarchist
        Псаки куда более "виртуозно" объяснила бы сложившуюся ситуацию.

        Это если бы у нее на тот момент было вдохновение. А если вдохновения не было - то она и на вопрос "который час?" могла запросто сказать, что "у меня нет никаких данных об этом, но по окончании конференции я уточню в офисе".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 07:34
    «По словам Жан-Пьер, целью России является "создание небольшой буферной зоны на украинской приграничной территории"» —

    — Ну ка "небольшой",по Карпаты ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:34
    Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области
    . Ну да, все такие предчувствовали, предчувствовали... это нак обычно.
    Впрочем пофиг на предчувствоватеьей, у наших есть конкретная, понятная цель... так и пойдём! soldier
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 08:05
    потому что мы предчувствовали наступление русских там
    Интересно чем (каким местом) предчувствовали? Предупредили украину и...? Понятно, что сейчас начнутся отговорки, перекладывание вины друг на друга (украина - Сша), но от факта, что у ВСУ опять все пошло не так ни куда не денешься.
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 08:38
    Вашингтон спрогнозировал наступление русских под Харьковом

    Ну-да, ну-да
  6. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 08:39
    мы были в тесной координации с Украиной. Мы сделали многое, чтобы они смогли подготовиться

    Глядя на уровень подготовленности украинской стороны к обороне на этом направлении, хочется воскликнуть:"Дай Бог - и дальше делайте столько же!
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 08:44
    Вы знаете, мы их (украинскую сторону) предупредили