Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области
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У пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты поинтересовались мнением администрации Байдена на происходящее в Харьковской области. Западных журналистов интересовали оценки Белым домом российского наступления к северу от Харькова.
По словам Жан-Пьер, «Вашингтон спрогнозировал наступление русских под Харьковом».
Карин Жан-Пьер:
Вы знаете, мы их (украинскую сторону) предупредили, потому что мы предчувствовали наступление русских там. Мы понимали, что Россия начнёт наступление на Харьков.
По словам Жан-Пьер, целью России является «создание небольшой буферной зоны на украинской приграничной территории».
Пресс-секретарь администрации Байдена:
Но мы были в тесной координации с Украиной. Мы сделали многое, чтобы они смогли подготовиться.
Напомним, что в течение нескольких суток под контроль ВС РФ перешли не менее 12 населённых пунктов в Харьковском районе, а также близ Волчанска. По состоянию на текущий момент российская армия контролирует от 20 до 30 процентов территории Волчанска, причём примерно такая же по площади его территория перешла в разряд серой зоны, что означает потерю контроля над ней со стороны ВСУ. Бои продолжаются.
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