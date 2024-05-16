Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области

Вы знаете, мы их (украинскую сторону) предупредили, потому что мы предчувствовали наступление русских там. Мы понимали, что Россия начнёт наступление на Харьков.

Но мы были в тесной координации с Украиной. Мы сделали многое, чтобы они смогли подготовиться.

У пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты поинтересовались мнением администрации Байдена на происходящее в Харьковской области. Западных журналистов интересовали оценки Белым домом российского наступления к северу от Харькова.По словам Жан-Пьер, «Вашингтон спрогнозировал наступление русских под Харьковом».Карин Жан-Пьер:По словам Жан-Пьер, целью России является «создание небольшой буферной зоны на украинской приграничной территории».Пресс-секретарь администрации Байдена:Напомним, что в течение нескольких суток под контроль ВС РФ перешли не менее 12 населённых пунктов в Харьковском районе, а также близ Волчанска. По состоянию на текущий момент российская армия контролирует от 20 до 30 процентов территории Волчанска, причём примерно такая же по площади его территория перешла в разряд серой зоны, что означает потерю контроля над ней со стороны ВСУ. Бои продолжаются.