Российский суд передал акции одного из патронных заводов страны в собственность государства

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Российский суд передал акции одного из патронных заводов страны в собственность государства

Акции Климовского патронного завода переданы в государственную собственность. Соответствующее решение принял Жуковский районный суд Калужской области.

В соответствии с решением суда, акции ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ) станут собственностью российского государства. Ответчиками на судебном процессе выступили собственники пакетов акций - Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD.

Естественно, что собственники акций не согласились с решением суда. Ими уже подана апелляция в вышестоящую инстанцию. По данным прессы, государственная корпорация «Ростех», владеющая 36 процентами акций предприятия, удовлетворена судебным решением. Ведь частные лица – владельцы акций – не вкладывались в развитие промышленного предприятия, а были ориентированы лишь на получение дохода от его деятельности.

В сложившейся политической ситуации государству гораздо разумнее взять контроль над акциями оборонного предприятия в свои руки. Тем более, если владельцы акций не заинтересованы в развитии производства, а обеспокоены исключительно собственным финансовым благополучием.

Не исключено, что и в дальнейшем государство продолжит процесс национализации предприятий оборонной промышленности, а также производств, которые имеют важное стратегическое значение для обеспечения безопасности страны. В условиях введенных против России экономических санкций такая политика представляется наиболее рациональной, отвечающей подлинным национальным интересам нашего государства.
24 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 08:14
    Предприятия такого профиля по определению должны быть государственными.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:22
      Цитата: Nexcom
      Предприятия такого профиля по определению должны быть государственными.

      Все прекрасно знают, что на госпредприятии патрон будет дешевле в разы, чем у частной компании, особенно при начале боевых действий.
    2. Светлан Звание
      Светлан
      -4
      Сегодня, 08:24
      Не обязательно. Всякие боинги, аирбасы с хенкелями и райнметалами- частные предприятия. Или тот же маск, пускающий туеву кучу низкоорбитальных спутников работающий на оборонку.
      Короче необязательно
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 08:26
        Ну вот потому тот же Боинг и начал химичить с упрощением технологий сборки, материалов и процедур контроля качества воздушных судов. А потом вдруг начали умирать те кто это дело озвучил.

        Частнику - главное прибыль срубить. Любым способом.
        1. Светлан Звание
          Светлан
          0
          Сегодня, 08:44
          Калашников, акционерное предприятие, не государственное, тоже прибыль рубит?
          Обобщайте, не увлекайтесь частностями (боинг, это частный случай). Мыслите ширше
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 08:45
            Если бы концерн Калашников не рубил прибыль то они бы давно разорились.
            Не может даже акционерное предприятие существовать без прибыли.
      2. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 08:38
        Короче необязательно

        С поправкой. Владельцы Боинга не выводят прибыль в Россию или Иран.
        Только бы попробовали...
      3. begemot20091 Звание
        begemot20091
        0
        Сегодня, 08:41
        бросьте про Маска- ширма. Максимум фининсирования за счет МО США. Вы хоть посмотрите стоимость одного запуска ракеты. Типа "протона" SpaceX 90-100 млн $.а Delta IV Heavy 450-500 млн $....
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 08:24
      А как же-ж ответственный, национальный бЫзнЭс?
      Кстати, вопрос, кто и как теперь там рулить будет, оченно актуальный!?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 08:40
        Российский суд передал акции одного из патронных заводов страны в собственность государства

        А разве должно быть иначе? Всё что касается вооружений и обороны страны должно быть у государства а ещё не плохо бы вернуть государству нефтегазовую промышленность.
      2. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:40
        Директор останется.
        Только прибыль теперь пойдёт государству.
  2. Аргон Звание
    Аргон
    +3
    Сегодня, 08:15
    Вот так надо со всеми предприятиями захваченными в свое время. Все главное знают, как захватывались эти предприятия и вроде бы законно.... Бумажка она ж стерпит все, а вот обида за отчизну?
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 08:18
    Столько лет ничего не делать, сто пудов виноваты. Гуглить не охота, наверняка люди связанные с чиновниками.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Олег Апушкин
      Гуглить не охота, наверняка люди связанные с чиновниками.

      Частный капитал, не может выжить без "крыши" правительственных чиновников.
  4. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 08:21

    В сложившейся политической ситуации государству гораздо разумнее взять контроль над акциями оборонного предприятия в свои руки

    Во первых, ещё нет окончательного решения (есть аппеляция). Во вторых интересно узнать, что в реальности осталось от завода, может там завод только на бумаге, а фактически все распродано под застройку человейниками для новых граждан
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 08:21
    Перемен, ждите перемен!!!
    Это не шутка, это уже... реальность, увы.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 08:22
    Предприятия такого профиля по определению должны быть государственными.

    Согласен, но кажется один бывший президент говорил "хватит кошмарить бизнес"
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 08:23
    Интересно, а у нас на всех оборонных заводах проданных (кем это?!) частникам, есть котельные или насосные или какой-нибудь другой повод?
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:25
    В сложившейся политической ситуации государству гораздо разумнее взять контроль над акциями оборонного предприятия в свои руки.
    Да и не только в сложившейся обстановке, т.к. предприятия связанные с оборонкой должны быть под контролем государства, но ни как не иностранцев. Это в Сша свои принципы и законы поэтому и цены на военную продукцию заоблачные.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:37
    Начинается обратный отъем собственности .Сперва приватизировали ,а теперь обратно .А всякие там Чубайсы не при делах .Многие из них и сейчас живы ,но то что там сотни нарушений было при приватизации , как бы тут и ничего
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:47
      . Начинается обратный отъем собственности

      Боюсь передел
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:38
    То, что суд национализировал акции - это хорошо. Но вот как акции (а вообще как произошло акционирование оборонного предприятия) оказались в часных руках - это вопрос к Бастрыкину. Вот чем его ведомству надо заниматься, а не иностранных презиков и премьеров в розыск объявлять.
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:40
    Все стратегические предприятия, работающие на оборону должны принадлежать государству.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 08:48
      . Все стратегические предприятия, работающие на оборону должны принадлежать государству

      А государство стать народным!
      Но... этого просто так не будет.