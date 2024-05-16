Германия депортировала семерых украинских военнослужащих за демонстрацию нацистской символики

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Германия депортировала семерых украинских военнослужащих за демонстрацию нацистской символики

Семеро военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) были депортированы из Германии. Им вменили в вину демонстрацию нацистской военной символики, сообщает немецкая пресса.

Данные украинские граждане проходили военное обучение в Германии. Судя по всему, все они придерживались неонацистских убеждений и носили символику нацистов. После выявления данных фактов, украинских военных решили депортировать. Возможно, что на Украине им сделают определенное внушение.

В немецком дипломатическом ведомстве сообщили, что все украинские военнослужащие проходят инструктаж по недопустимости ношения нацистской символики. Но некоторые украинские военные, как показывает практика, воспринимают данный инструктаж поверхностно или откровенно над ним насмехаются.

Между тем, германским властям вряд ли неизвестно, что среди военнослужащих ВСУ, особенно в «отборных» частях, много людей, придерживающихся нацистских убеждений. Как раз из этих частей обычно и отправляют военных на обучение в страны Западной Европы – Германию и другие государства.

Если речь идет, к примеру, о татуировках на теле, то украинские военные не считают нужным эти татуировки сводить или забивать другими татуировками, и в результате возникают такие ситуации, когда их депортируют на родину.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:21
    «Германия депортировала семерых украинских военнослужащих за демонстрацию нацистской символики» —

    — Нацистской символике не место в Германии,ей место на Украине ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:24
    Судя по всему, все они придерживались неонацистских убеждений и носили символику нацистов. После выявления данных фактов, украинских военных решили депортировать. Возможно, что на Украине им сделают определенное внушение.

    Ага, ЩАЗ. Сделают им там внушение, как же.... Укронацисты будут делать внушение другим укронацистам. wassat
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:49
      Носили нацистскую символику? fool
      Ох, уж это западное лицемерие. У этих бандеровцев на теле фашистские татуировки, даже на шее. Только на лбу нет. am
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 08:26
    .Возможно, что на Украине им сделают определенное внушение.

    Чей-то вдруг они своих фанатов депортировали или просто передали, так как в стране их кумиров им было интересней и возвращаться они не собирались?
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +3
      Сегодня, 08:28
      Просто посмотрели на татуировки и шеврончики. И поняли, что эти уже все нужное знают, учить больше нечему. И отправили обратно, воевать.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:32
    Конечно ,это же инструмент . Его специально развивают на Украине . А в Германии все за мир ,нет фашизму и прочая лабуда для общественности
  5. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 08:36
    Возможно, что на Украине им сделают определенное внушение.

    До этого текста я думал, что новость серьезная...
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:37
    После выявления данных фактов, украинских военных решили депортировать
    Немцы вдруг вспомнили о своих законах, "не прошло и нескольких лун". Что-то долго выявляли, т.к. украинские военные не один день находились на обучении в Германии.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 08:39
    Депортировали, что бы они пошли воевать? Хотя нет, нацизма на Украине нет и нацисты поехав на Украину сразу перастают быть таковыми.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 08:41
    Если речь идет, к примеру, о татуировках на теле, то украинские военные не считают нужным эти татуировки сводить

    Это родимые пятна.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:41
    Между тем, германским властям вряд ли неизвестно, что среди военнослужащих ВСУ, особенно в «отборных» частях, много людей, придерживающихся
    . Это было б смешно, если б не было так напряжённо...
    А то, что их деятели бизнеса публично заявили, что передадут укропные нацистам 88 еденицы бронетехники, это ка? Это другое?
    А то в неметчине никто не знает это символически выражение... не смешите наши подковы.
    В неметчине блуждает, пробуждает я призрак реваншизма , считай нацизма!!!
  10. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:43
    Сильно похоже на выдумку. В интернете этой новости нет. Даже упоминания об источнике информации в статье нет.
  11. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 08:47
    Интересно, сразу депортировали или доучиться дали?
  12. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:49
    Проснулся мужик под забором
    Проснулся и начал рыдать
    Неужто-неужто погибну от водки
    О горе, трепи вашу мать...