Семеро военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) были депортированы из Германии. Им вменили в вину демонстрацию нацистской военной символики, сообщает немецкая пресса.Данные украинские граждане проходили военное обучение в Германии. Судя по всему, все они придерживались неонацистских убеждений и носили символику нацистов. После выявления данных фактов, украинских военных решили депортировать. Возможно, что на Украине им сделают определенное внушение.В немецком дипломатическом ведомстве сообщили, что все украинские военнослужащие проходят инструктаж по недопустимости ношения нацистской символики. Но некоторые украинские военные, как показывает практика, воспринимают данный инструктаж поверхностно или откровенно над ним насмехаются.Между тем, германским властям вряд ли неизвестно, что среди военнослужащих ВСУ, особенно в «отборных» частях, много людей, придерживающихся нацистских убеждений. Как раз из этих частей обычно и отправляют военных на обучение в страны Западной Европы – Германию и другие государства.Если речь идет, к примеру, о татуировках на теле, то украинские военные не считают нужным эти татуировки сводить или забивать другими татуировками, и в результате возникают такие ситуации, когда их депортируют на родину.

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