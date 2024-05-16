Вице-премьер Словакии: После проведённой операции жизнь Роберта Фицо вне опасности

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Вице-премьер Словакии: После проведённой операции жизнь Роберта Фицо вне опасности

После проведённой Роберту Фицо операции в канцелярии словацкого премьера прокомментировали состояние его здоровья. Министр окружающей среды, вице-премьер правительства Словакии Томаш Тараба, накануне обвинивший в покушении на Фицо оппозицию, заявил, что угроза жизни главы правительства миновала благодаря действиям врачей.

Напомним, что Роберт Фицо после получения ранений брюшной полости и верхних конечностей (перебит сустав руки) был доставлен в клинику города Банска-Бистрица из Гандловы, где на него было совершено покушение. Перемещать премьера сразу в клинику столичной Братиславы из-за более дальнего расстояния не решились ввиду неопределённости с его состоянием после получения ранений.

Томаш Тараба:

После операции Роберт Фицо находится в сознании. Операция прошла успешно. Его жизни ничто не угрожает.

На данный момент времени Фицо продолжает оставаться в больнице имени Рузвельта в упомянутой Банской-Бистрице. Это одна из крупнейших больниц Словакии, имеющая в своём составе не менее 11 корпусов. Больница оцеплена сотрудниками полиции. Без специального пропуска или вызова внутрь клиники никого не допускают.

Напомним, что стрельбу в премьера, по версии следствия, открыл 71-летний сторонник одной из оппозиционных партий Словакии. Откуда у него взялось оружие, выясняется.

Глава МВД Словакии Эшток назвал покушение на Роберта Фицо политически мотивированным. При этом сторонники премьера Фицо уверены, что за покушением могут стоят иностранные спецслужбы, так как целому ряду стран, мягко говоря, не по нраву то, что нынешний премьер Словакии старается проводить независимую политику как внутри страны, так и на международной арене.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:38
    «После проведённой операции жизнь Роберта Фицо вне опасности» —

    — Дай Бог ему здоровья ...
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 08:38
    Уши ГУР и Буданова торчат за спиной убийцы.
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      -1
      Сегодня, 08:41
      Вряд ли. Им действовать на территории ЕС никто не разрешал.
      Здесь уши кого повыше.
      1. Ратник с пулеметом Звание
        Ратник с пулеметом
        -1
        Сегодня, 08:50
        Это методы самой"демократичной" помойки на планете,они такое решение проблемы давно отработали мрази двуличные!!!
  3. Б-15 Звание
    Б-15
    +1
    Сегодня, 08:40
    Скорейшего выздоровления Роберту Фицо и дальнейшей службе интересам своего народа!
    И, безусловно, победы его партии на грядущих президентских выборах.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:40
    Пожелаем Роберту Фицо скорейшего выздоровления и продолжения работы в должности премьер-министра. Как считают многие политические эксперты данное покушение можно считать и звоночком для Орбана.
  5. Xenofont Звание
    Xenofont
    0
    Сегодня, 08:41
    Теперь убогие каклобандеры, уже похоронившие Фицо и забрызгавшие ядом все ТК, отползут обтекать и утираться, кляня всех и вся! Перемога обратилась в зраду! Ганьба-а-а-а-а-а-а..!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:41
    Я говорил о цинизме запада: Еслибы Фицо следовал в русле западных ценностей ,в него бы не стреляли .Так ему и надо.Двойные стандарты.Дождуться что и их будут стрелять.Ящик Пандоры открыт.Фицо выздоровления ,он мужик. .
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 08:45
    надеюсь он после выздоровления станет еще бОльшим "агентом Кремля"..а не наоборот..и поймет уже до конца что Россия воюет с потомками еврофашистов.
  8. Алт22 Звание
    Алт22
    0
    Сегодня, 08:49
    Скорейшего выздоровления Фицо!