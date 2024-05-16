Вице-премьер Словакии: После проведённой операции жизнь Роберта Фицо вне опасности
После проведённой Роберту Фицо операции в канцелярии словацкого премьера прокомментировали состояние его здоровья. Министр окружающей среды, вице-премьер правительства Словакии Томаш Тараба, накануне обвинивший в покушении на Фицо оппозицию, заявил, что угроза жизни главы правительства миновала благодаря действиям врачей.
Напомним, что Роберт Фицо после получения ранений брюшной полости и верхних конечностей (перебит сустав руки) был доставлен в клинику города Банска-Бистрица из Гандловы, где на него было совершено покушение. Перемещать премьера сразу в клинику столичной Братиславы из-за более дальнего расстояния не решились ввиду неопределённости с его состоянием после получения ранений.
Томаш Тараба:
На данный момент времени Фицо продолжает оставаться в больнице имени Рузвельта в упомянутой Банской-Бистрице. Это одна из крупнейших больниц Словакии, имеющая в своём составе не менее 11 корпусов. Больница оцеплена сотрудниками полиции. Без специального пропуска или вызова внутрь клиники никого не допускают.
Напомним, что стрельбу в премьера, по версии следствия, открыл 71-летний сторонник одной из оппозиционных партий Словакии. Откуда у него взялось оружие, выясняется.
Глава МВД Словакии Эшток назвал покушение на Роберта Фицо политически мотивированным. При этом сторонники премьера Фицо уверены, что за покушением могут стоят иностранные спецслужбы, так как целому ряду стран, мягко говоря, не по нраву то, что нынешний премьер Словакии старается проводить независимую политику как внутри страны, так и на международной арене.
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