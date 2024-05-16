Бывший аналитик ЦРУ считает, что в Нигере российские военные могут найти оставленное США вооружение

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Бывший аналитик ЦРУ считает, что в Нигере российские военные могут найти оставленное США вооружение

На территории Нигера, куда прибыли российские военные советники и инструкторы, ими может быть обнаружено американское оружие. С таким тезисом выступила бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ребекка Коффлер.

По мнению эксперта, американские власти сделали своеобразный «сюрприз» для российских военных. Ведь последние могут найти в стране большие запасы американского вооружения.



Любая оставленная военная аппаратура станет трофеем России. Эти системы будут захвачены, изучены и позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения

- подчеркнула экс-сотрудница американской разведки.

По утверждению Коффлер, США тем самым окажут очередную услугу российским властям. Кстати, в Нигер и так уже прибыли российские военные специалисты. Напомним, что летом прошлого года в этой западноафриканской стране произошел военный переворот.

К власти пришли офицеры, негативно настроенные по отношению к «коллективному Западу» и его гегемонистской политике на Африканском континенте. Новые нигерские власти сразу обратились к России с предложением о военном сотрудничестве, и это предложение было Москвой принято. Теперь военно-политические связи между странами расширяются.
3 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:44
    Слиток золота,биткоины своё дело сделают,передадут даже в упаковке своё секретное оборудование или флешку с документацией.
  2. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:47
    Ну и что? Никаких секретов в этом вооружении нет, Нигер был куплен, а не завоеван, зачем там продвинутое оружие? Да и нет у американцев сейчас ничего такого... Разве что наши подогреются на сдаче металлолома. Ну и местный торговец металлом немножко подымется)
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 08:49
    Это из мира фантастики, всё наверное из за отсутствия или дороговизны запчастей будет сдано в металлолом.