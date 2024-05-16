Премьер-министр Румынии: Нет молдаван, не существует и молдавского языка
Румынские власти в очередной раз отметили, что не существует никакого молдавского народа и языка. В частности, об этом сказал глава румынского правительства Марчел Чолаку, выступая на местном телевидении.
По его словам, Бухарест будет всесторонне поддерживать Кишинёв на его пути интеграции, так как в Молдавии «все являются румынами и никем другим». Он добавил, что он лично поддерживает идею объединения двух государств, которая на самом деле является не объединением, а вхождением Молдовы в состав Румынии.
- заявил премьер Румынии.
Нынешние молдавские власти во главе с президентом Санту стараются идти по пути сближения с Западом, и, в принципе, не возражают против подобных заявлений, звучащих их Бухареста. Подтверждением этому стало и то, что правящая партия «Действие и солидарность» отказалась поддержать предложение оппозиции заслушать в парламенте главу МИД Михая Попшоя в связи с заявлениями премьера Румынии.
Стоит напомнить, что Молдавия существовала многие столетия как княжество наряду с Валахией, и как раз таки никакой Румынии тогда не было. Именно победы России над Османской Турцией способствовали появлению независимой Румынии.
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