Премьер-министр Румынии: Нет молдаван, не существует и молдавского языка

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Премьер-министр Румынии: Нет молдаван, не существует и молдавского языка

Румынские власти в очередной раз отметили, что не существует никакого молдавского народа и языка. В частности, об этом сказал глава румынского правительства Марчел Чолаку, выступая на местном телевидении.

По его словам, Бухарест будет всесторонне поддерживать Кишинёв на его пути интеграции, так как в Молдавии «все являются румынами и никем другим». Он добавил, что он лично поддерживает идею объединения двух государств, которая на самом деле является не объединением, а вхождением Молдовы в состав Румынии.

Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны

- заявил премьер Румынии.



Нынешние молдавские власти во главе с президентом Санту стараются идти по пути сближения с Западом, и, в принципе, не возражают против подобных заявлений, звучащих их Бухареста. Подтверждением этому стало и то, что правящая партия «Действие и солидарность» отказалась поддержать предложение оппозиции заслушать в парламенте главу МИД Михая Попшоя в связи с заявлениями премьера Румынии.

Стоит напомнить, что Молдавия существовала многие столетия как княжество наряду с Валахией, и как раз таки никакой Румынии тогда не было. Именно победы России над Османской Турцией способствовали появлению независимой Румынии.
93 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mister X Звание
    Mister X
    +13
    Сегодня, 09:04
    Кишинев на проводе.
    Очередной великий историк выискался.
    Все эти политические заявления гроша ломанного не стоят.
    1. umah Звание
      umah
      +5
      Сегодня, 09:37
      Молдаване сами румынку Санду выбрали. Так что теперь пускай черпают двумя ладонями.
      1. Mister X Звание
        Mister X
        +8
        Сегодня, 09:47
        Молдаване сами румынку Санду выбрали

        Голосовала диаспора, которая никогда не вернётся на Родину.
    2. Советский Молдаван Звание
      Советский Молдаван
      +10
      Сегодня, 09:42
      Привет земляк,не обращай внимания на оскорбления и насмешки,тут любителей румын которые оскорбляют молдован и Братьев Гагаузов хватает, пусть тяфкают
    3. Msi Звание
      Msi
      +10
      Сегодня, 09:49
      Кишинев на проводе

      Вот что нашёл.
      Первое достоверное упоминание о Молдавии или Молдавской земле (terra Moldauana) относится к 20 марта 1360 г.

      А вот украинцев и украину ищу в истории, никак найти не получается... request
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +5
        Сегодня, 10:03
        Так 404 то же нет. Это гражданская война вскормоенная англосаксами. Они подпитали раковую опухоль, а если оргаеизм хочет жить то рак надо полностью вырезать.
        Молдован нет? Румыны - больше слов нет. Готовят почву к захвату территорий.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 10:12
          Нет молдаван, не существует и молдавского языка
          Нет румын, а есть цыгане... winked
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Сегодня, 11:14
            Цитата: Uncle Lee
            Нет румын, а есть цыгане...

            Та вы шо! Румыны потомки римлян!! По крайней мере, они сами так заявляют. Но до Украины им далеко. Тут сам Адам и Ева украинцами были belay
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 10:25
        А вот украинцев и украину ищу в истории, никак найти не получается...
        Вы так договоритесь до того, что Чёрное море появилось в результате геологических и прочих тектонических процессов, а не выкопано трудолюбивыми хатаскрайними саложорами... Прекращайте эти инсинуации, а то попадёте на ̶м̶и̶р̶о̶калотворец.
      3. Mister X Звание
        Mister X
        +1
        Сегодня, 11:37
        А вот украинцев и украину ищу

        На карте 1786 года ни украины, ни румынии в помине нет.
        Составил Антонио Дзатта (итал. Antonio Zatta) — итальянский картограф и издатель из Венеции.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 09:05
    «Нет молдаван, не существует и молдавского языка» —

    — А молдаван и не спросили.Потому что их нет? ...
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +4
      Сегодня, 09:08
      потому что их нет

      Правда?
      Откуда сведения?
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +2
        Сегодня, 10:19
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — А молдаван и не спросили.Потому что их нет? ...


        Предположу, что это был с сарказмом вопрос. Имелось в виду:
        - Считают, что якобы молдаван не существует, поэтому у них и не спросили...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:07
    Румыны решили быть вершителями судеб молдован,как бы кровью не умылись.Кто там в европах хочет посмотреть какая у них там кровь " красная или жёлтая".Следующие для разборок Польша,Германия, Чехия?Кто то с огнём играет пытаясь пересматривать итоги второй мировой войны.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +18
    Сегодня, 09:07
    В общем, всех Россия освободила на свою голову - и румын, и болгар, и прочих греков. Сейчас бы туркам рассказывали о своём единстве.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      +9
      Сегодня, 09:27
      Греки вообще по обрыгански поступили. На день независимости не пригласили тех, кто им ее завоевал
    2. Валерий Мамай Звание
      Валерий Мамай
      0
      Сегодня, 10:05
      Греков Россия не освобождала.
      14 октября 1944 года в ходе британской операции «Манна» в Греции высадились первые британские парашютисты
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +4
        Сегодня, 10:10
        Речь, очевидно, о получении независимости от Османской империи.
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 10:21
      Что Россия, что СССР относились по братски, воспитывали национальное самоосознание. К сожалению, подарили ценные подарки тем, кто это не заслуживает,....
      Россия всех освободила на свою голову --- Pharmacist
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 09:08
    Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны
    Вот так прямо и безапелляционно с упором на румынский национализм. Нет молдован - есть румыны, а значит и территория румынская. Благо президентша Молдавии этому активно содействует.
    1. art266 Звание
      art266
      +8
      Сегодня, 09:36
      Нету никаких румын. Есть цыгане, говорящие на молдавском языке!
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 09:09
    Что давно понятно про Румынию... от национализм до нацизма они переходят легко и быстро.
    Вся предыдущая история именно это и показала.
    Просто смотреть на них и посмеиватся, себе дороже может выйти....
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 10:27
      Приветствую Виктор hi так и есть
      понятно про Румынию

      Они и после ВОВ видели, а с разрушением СССР так чётко к западу определились. Не в их интересах историю изучать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 10:41
        Привет Дмитрий soldier
        История, это сложно... но, даже вики подтверждает, что Румыния появилась лет на 500 позже, чем Молдавское княжество, т. е. территория, на которой были все атрибуты государственности, даже господарь, как у них назывался верховный правитель.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 10:52
          Вот и думать recourse теперь, почему бы РИ не присоединить тогда , 500 лет назад к себе и эту территорию. request Вот ведь бомбы какие закладывались ещё когда(сарказм)
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 10:54
            Что было, то было... надо смотреть вперёд и двигаться в том направлении.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +7
    Сегодня, 09:11
    Такое ощущение, будто этого персонажа откопали на помойке и впихнули в пижмак с рубахой. И тут румынский Шариков сразу принялся вещать.
  8. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 09:11
    Да полно на планете таких народов/национальностей, про которых уже или ещё нельзя твоёрдо и однозначно сказать - это УЖЕ народ/национальность или ЕЩЁ не совсем народ/национальность...
  9. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 09:12
    Так их, молдаван, мордой о румынский зад! Молодец румын! Нечего унтерменьшей стесняться!

    Комментарий написан в целях развлечения и не несёт оскорбительных посылов, а так же не является средством розжига межнациональной розни.
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +5
      Сегодня, 09:20
      Комментарий написан в целях развлечения и не несёт оскорбительных посылов

      Обхохочешься.
      Я оскорбился.
      Подал жалобу.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 09:21
        Цитата: Mister X
        Я оскорбился.

        Румын?
        1. Mister X Звание
          Mister X
          +4
          Сегодня, 09:23
          Румын?

          Молдаванин.
          Как и наш государь Димитрие Кантемир
          1. antiaircrafter Звание
            antiaircrafter
            +1
            Сегодня, 09:24
            Цитата: Mister X
            Как и наш государь Димитрие Кантемир

            Не слыхал о таком.
            У нас Путин Владимир Владимирович.
            1. Mister X Звание
              Mister X
              +6
              Сегодня, 09:42
              Не слыхал о таком

              Темнота....
              Российский сенатор и тайный советник при Петре Первом.
              Про Петра хоть слыхали?
              1. antiaircrafter Звание
                antiaircrafter
                +1
                Сегодня, 09:43
                Цитата: Mister X
                Про Петра хоть слыхали?

                Даже лично ему памятник видали.

                На вашей картинке пишут получил в России княжеское достоинство и значительную пенсию.
                Во! Молдаване уже тогда в Россию за пенсией шли!
                1. Советский Молдаван Звание
                  Советский Молдаван
                  +2
                  Сегодня, 09:47
                  Четвертая танковая Кантемировская дивизия город воинской славы Наро-Фоминск,
                  1. antiaircrafter Звание
                    antiaircrafter
                    +1
                    Сегодня, 09:49
                    Цитата: Советский Молдаван
                    Четвертая танковая Кантемировская дивизия

                    Там мой дядька служил. Годах в семидесятых. Танкистом. Правда он не молдаванин.
                2. Mister X Звание
                  Mister X
                  +2
                  Сегодня, 10:05
                  получил в России княжеское достоинство и значительную пенсию.

                  Считаете что не заслужил?
                  1. antiaircrafter Звание
                    antiaircrafter
                    +1
                    Сегодня, 10:10
                    Цитата: Mister X
                    Считаете что не заслужил?

                    Петру видней было. Мне за тьмой веков не разглядеть.
                    1. Mister X Звание
                      Mister X
                      0
                      Сегодня, 11:23
                      Мне за тьмой веков не разглядеть.

                      А это разглядели?
                      Молдаване уже тогда в Россию за пенсией шли!
                      1. antiaircrafter Звание
                        antiaircrafter
                        0
                        Сегодня, 11:23
                        Так это ж вы мне сами показали.
                3. Петр_Колдунов Звание
                  Петр_Колдунов
                  +2
                  Сегодня, 10:12
                  Цитата: antiaircrafter
                  Во! Молдаване уже тогда в Россию за пенсией шли!

                  Так это же логично. Ну а куда им было за пенсией идти - если уже тогда молдаване плечом к плечу вместе с русскими свои жизни клали в борьбе против турок?
                  Или воевать надо за русских, а за пенсией ходить к туркам? laughing
                  1. antiaircrafter Звание
                    antiaircrafter
                    -3
                    Сегодня, 10:13
                    Цитата: Петр_Колдунов
                    Или воевать надо за русских

                    Воевать надо за себя!
                    А за пенсией ходить к победителю.
                    1. Петр_Колдунов Звание
                      Петр_Колдунов
                      +2
                      Сегодня, 10:22
                      Цитата: antiaircrafter
                      Воевать надо за себя!

                      Вполне поддерживаю. И никакого несоответствия со своей предыдущей мыслью тут не вижу. "ЗА" - имеет несколько коннотаций.
                      Образование военных союзов в любой войне - самое обычное дело. Их участники воюют каждый за свои интересы (и в данном случае ЗА - это синоним РАДИ). Но при этом - они же воюют совместно за определенную сторону (и в данном случае ЗА - это синоним НА). hi
                  2. Mister X Звание
                    Mister X
                    0
                    Сегодня, 11:26
                    Так это же логично

                    Сменили сарказм на здравые мысли?
            2. Петр_Колдунов Звание
              Петр_Колдунов
              0
              Сегодня, 10:05
              Цитата: antiaircrafter
              Не слыхал о таком.
              У нас Путин Владимир Владимирович.

              У вас Путин - государь? У нас - Президент.
              1. antiaircrafter Звание
                antiaircrafter
                0
                Сегодня, 10:10
                Цитата: Петр_Колдунов
                У нас - Президент.

                Тоже не плохо.
          2. Советский Молдаван Звание
            Советский Молдаван
            +5
            Сегодня, 09:56
            Тоже кинул жалобу за оскорбления жителей Молдовы
            1. antiaircrafter Звание
              antiaircrafter
              -1
              Сегодня, 10:02
              Цитата: Советский Молдаван
              Тоже кинул жалобу за оскорбления жителей Молдовы

              На румына жалоба?
              1. Советский Молдаван Звание
                Советский Молдаван
                +4
                Сегодня, 10:08
                На Вас , унтерменш называть граждан Молдовы это оскорбление я считаю, 96,8 процентов населения Православные Московского Патриархата самая православная страна в процентном соотношении, каждый год выходят на Бессмертный полк несмотря на давление властей и огромного штрафа за Георгиевскую Ленточку, да это оскорбительно для меня
                1. antiaircrafter Звание
                  antiaircrafter
                  0
                  Сегодня, 10:11
                  Цитата: Советский Молдаван
                  На Вас

                  А на румына когда жаловаться будете?
                  1. Советский Молдаван Звание
                    Советский Молдаван
                    +1
                    Сегодня, 10:20
                    На Вас румына и кинул жалобу, больше им кроме Вас никто не лижет
                    1. antiaircrafter Звание
                      antiaircrafter
                      -1
                      Сегодня, 10:26
                      Цитата: Советский Молдаван
                      На Вас румына

                      Не, эт вы теперь румыны. Так что за пенсией теперь в Бухарест.
                      1. Советский Молдаван Звание
                        Советский Молдаван
                        +1
                        Сегодня, 10:30
                        Живу в Городе Воинской Славы Наро-Фоминск,дети ,жена , зачем мне Ваша румыния,
                      2. antiaircrafter Звание
                        antiaircrafter
                        0
                        Сегодня, 10:32
                        Цитата: Советский Молдаван
                        Живу в Городе Воинской Славы Наро-Фоминск

                        Зачётно.
                2. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  +2
                  Сегодня, 10:45
                  Жаль, что так все складывается. У меня есть очень хорошая книга об периодических изданиях в Молдавии в годы Первой Русской Революции 1905 -1907г. Очень понравилось. Книга издана была в 60х прошлого века.
                  И теперь это уже антиквариат. Молдоване всегда участвовали в жизни страны, во время ВОВ проявляли героизм в борьбе. И в 90х не хотели разрушения СССР. О чём читал
                  Думаю, что обидный коммент относится как раз к тем молдованам, которые хотят стать румынами поскорей. К сожалению, сарказм, бывает разный, предполагаю, что автор того коммента не хотел обидеть абсолютно всех молдаван.
                  А сам я жалею, что постепенно на сайте становится меньше форумчан из бывших республик
                  1. Советский Молдаван Звание
                    Советский Молдаван
                    +1
                    Сегодня, 10:52
                    Согласен с Вами, Родным и Близким Здоровья hi
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      +2
                      Сегодня, 10:57
                      Раньше на сайт заходил Ольгович. Наверное, можно сказать, что он молдавский проросийский, но тяготеющий к РИ. Бывший советский военный, кстати. Но вот сейчас не видно его давно. И жалко, что не заходит! хотя спорил с ним всегда
      2. Комментарий был удален.
  10. Алт22 Звание
    Алт22
    0
    Сегодня, 09:17
    Где-то я такое уже слышал...
    Где же?
    Ах да - у украинских националистов, когда они вопили "Никаких русских нет!"
    Но где же ещё?
    О, вспомнил - "Никаких украинцев нет, это искуственно придуманная национальность" - от российских шовинистов.
    И теперь вот опять - "старые песни о главном", рассказать выдумку что национальности соседей "не существует".
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 09:57
      Ах да - у украинских националистов, когда они вопили "Никаких русских нет!"
      Но где же ещё?
      О, вспомнил - "Никаких украинцев нет, это искуственно придуманная национальность" - от российских шовинистов.

      Котлеты с мухами смешали? Разные вещи пишите. Читайте историю, там все ответы...
  11. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:17
    Неужели гордые молдаване сморгнут? laughing
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 09:23
      Цитата: AdAstra
      Неужели гордые молдаване сморгнут?

      Сглотнут.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        -3
        Сегодня, 10:00
        Да так им и надо. laughing """""
  12. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 09:18
    Классно плюнул в молдаван! Зачет. За что боролись,на то и напоролись.)
  13. avdkrd Звание
    avdkrd
    +4
    Сегодня, 09:20
    Помнится, Гитлер так про Австрию говорил.
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +1
      Сегодня, 09:29
      «Талантливый Австрийский» художник так про многих рассуждал
  14. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 09:27
    Есть ли молдаване, нет ли молдаван - науке это неизвестно. Да и не важно.
  15. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    +2
    Сегодня, 09:30
    всё это по нашему, "по румынски", т.е. мысли пациентов психиатрической клиники
  16. Александр_Давыденко Звание
    Александр_Давыденко
    +2
    Сегодня, 09:31
    Не, ну а что? Для румын молдаване как для русских людей украинцы - один народ! И пофигу, что об этом думают сами молдаване и украинцы! Нас по этнографии учили, что народ, этнос может состояться только тогда , когда обладает тремя важнейшими признаками:
    - язык;
    - культура;
    - идентичность.
    Причем, последняя - самая важная! Если, даже человек говорит на одном языке, у него одна культура, но относит себя к другому этносу, то да! Ничего ты с этим поделать не сможешь! Пример: сербы, хорваты, босняки, черногорцы, македонцы, говорящие по сути, на одном сербохорватском языке, но различаются у них идентичности.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 09:54
      Но при этом Черногория отделяется от Сербии и все на Западе это поддерживают, а в случае молдован всё наоборот. Молдова теряет независимость в пользу амбиций Румынии.А почему же никого не заботит на Западе независимость Молдовы как заботила ранее независимость Черногории?
  17. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 09:33
    Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны

    - заявил премьер Румынии.
    Скорее нет румын, а есть молдоване.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 11:06
      Скорее нет румын, а есть молдоване.

      Конструктивно мыслите!
      Я уже писал про десант в Рени.
  18. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +1
    Сегодня, 09:33
    Ест ли молдаване или их нет. Все решит оружие.
    Еще это высказывание напоминает слова Путина, только про Украину. Что русские и украинцы - один народ.
  19. AlexFly Звание
    AlexFly
    +4
    Сегодня, 09:38
    Скажи такое же Фламандцам, что их нет, а есть только Голландцы - с г%:ром смешают.... Опять новый фьюрер родился что ли у Румын?
  20. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 09:40
    Проблема в чём? Когда румын и молдаванин разговаривают с друг другом каждый на своём языке, понимают они друг друга? Религия у них общая? Что у них общее, а что своё? Молдавии хорошо было в Российской Империи и в Советском Союзе или нет? Что их ждёт в Российской Федерации если они войдут туда? Будет ли референдум какие области войдут в Россию а какие в Румынию? А цыган куда деть ? bully
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Солдатов В.
      А цыган куда деть ?

      К болгарам отправить.
  21. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 09:43
    Язык одинаковый, если не брать в расчёт диалект. Валахия и Молдавия обзавелись князьями в средневековье. По поводу Валахов (румын), это объединение племён проходило под патронажем Венгров и Болгар, может им отдать вопрос что и кто.
  22. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:44
    А может тогда все румыны - молдаване?
    1. VicVic Звание
      VicVic
      +2
      Сегодня, 09:57
      Вполне допустимо. Тем более, что различия в языке всё-таки существуют и молдавский несколько старше румынского.
  23. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 09:45
    Премьер-министр Румынии: Нет молдаван, не существует и молдавского языка

    Ну раз так, что не существует нация как румын, а есть множество бродячих табор цыганов.
  24. Луенков Звание
    Луенков
    +3
    Сегодня, 09:51
    Всё наоборот. Молдавский язык есть, румынского - нет.
  25. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 09:53
    Цитата: Александр_Давыденко
    Не, ну а что? Для румын молдаване как для русских людей украинцы - один народ! И пофигу, что об этом думают сами молдаване и украинцы! Нас по этнографии учили, что народ, этнос может состояться только тогда , когда обладает тремя важнейшими признаками:
    - язык;
    - культура;
    - идентичность.
    Причем, последняя - самая важная! Если, даже человек говорит на одном языке, у него одна культура, но относит себя к другому этносу, то да! Ничего ты с этим поделать не сможешь! Пример: сербы, хорваты, босняки, черногорцы, македонцы, говорящие по сути, на одном сербохорватском языке, но различаются у них идентичности.

    Всё наоборот. - Румыния была захвачена.
  26. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:55
    Что с него возьмешь
    Одно слово - румын

    fool
  27. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 09:56
    Интересно, что думает, в свете сказанного, румынский Премьер по поводу существования украинского языка и украинцев
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 10:05
      Пусть о чём хочет думает. Главное нам не сворачиваться с намеченного пути. А там как мы решим - так и будет
  28. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 10:02
    И правильно он сказал! Что не так то? Все перемешались, переселились, проще уж присоединить земли.
  29. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 10:02
    Ну а что вы хотели... Великодержавная Румыния - светоч цивилизации (не шучу, они реально так считали в конце 19 - начале 20 века!)
  30. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:07
    Лучше бы ты...черноголовый... "Очи чёрные!" спел.
    Делай то, что лучше всего умеешь и не лезь туда, куда твой пёс свой... хвост не совал.
  31. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:10
    Нынешние молдавские власти во главе с президентом Санту
    Если уж точно то -
    Майя Григорьевна Санду (род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политик.
    Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения Молдовой независимости.

    Но если как по мне), так хоть санта, хоть санда итог один - мерикатосовский выкормыш.
  32. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    +2
    Сегодня, 10:14
    Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны
    Следуя его логике, не существует румын, существуют цыгане, что "сели на землю". А Молдаване были издревле. Нет румынского языка, есть молдавский.
  33. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 10:20
    Угу. А украинцы и белорусы значит есть. Хотя это конечно другое...
  34. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 11:24
    Румынский табор может говорить что угодно, они ничего не решают, от слова совсем.
  35. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:25
    Вот вам ещё раз напомнили, что фашистская диктатура и парламентская демократия - два крыла. Два крыла империалистической буржуазии.