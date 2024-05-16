Минобороны: российские средства ПВО пресекли атаки украинских военных в пяти регионах РФ, в районе Севастополя перехвачены ATACMS

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Минобороны: российские средства ПВО пресекли атаки украинских военных в пяти регионах РФ, в районе Севастополя перехвачены ATACMS

Беспилотники и ракеты киевского режима сегодняшней ночью в очередной раз пытались атаковать цели на территории России. Эти террористические попытки были пресечены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Такое сообщение поступило от пресс-службы Минобороны РФ.



Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У»

- сообщили в оборонном ведомстве России.

Там уточнили, что против Белгородской области противник задействовал два снаряда реактивной системы залпового огня украинской разработки «Ольха», одну баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотник. Все перечисленные воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

Над Крымом удалось сбить четыре вражеских БПЛА, еще два беспилотника были перехвачены. Помимо этого, российские военные сбили по одному дрону самолетного типа над Брянской и Калужской областями РФ, а также два над Тульской.

Если подвести итог, то за ночь силы противовоздушной обороны России обезвредили 11 вражеских беспилотника и три ракеты.

Накануне вечером киевский режим нанес удар по Севастополю, задействовав для этого ракеты ATACMS. Российские силы ПВО уничтожили пять таких боеприпасов. Их осколки повредили несколько домов в частном секторе, а также автомобиль, принадлежащий одному из жителей. При этом люди не пострадали.
36 комментариев
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  1. corrado Звание
    corrado
    +5
    Сегодня, 09:14
    Честь и хвала нашему ПВО и РЭБ.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 09:30
      Ночью жители Севастополя снова не спали из-за разрывов. Враг при очередной атаке на полуостров задействовал американские крылатые ракеты ATACMS дальностью до 300 км. По некоторым данным, без потерь не обошлось.

      В этот раз целью украинского удара стал военный аэродром Бельбек в Севастополе. По информации Минобороны, враг использовал, кроме ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и БПЛА. Причём объекты украинских атак находились не только в Крыму, но и в Белгородской, Курской и Брянской областях, а один из них был сбит на подлете к Казани, не попав к официальную сводку.

      Однако в своём телеграм-канале "Рыбарь" военный эксперт Михаил Звинчук сообщает, что двум вражеским ракетам всё-таки удалось долететь до цели.

      16 ATACMS было выпущено.
      Звуки работы 31-й дивизии ВВС и ПВО были слышны населению Крыма и Севастополя в районе двух часов ночи. Вспышки и звуки взрывов в небе отмечали даже жители Черноморского. Всего было сбито около 13 ракет на подступах к Бельбеку. К сожалению, одну-две ракеты сбить не удалось. А результаты прилёта вновь стали известны на весь мир благодаря публикации в Сети видео с камеры видеонаблюдения. Как и почему такое до сих пор возможно на третий год войны — вопрос риторический,пишет блогер, напоминая, что в прошлый раз американские крылатые ракеты украинцы запускали из района Берислава в Херсонской области. Сейчас, учитывая их возросшую до 300 км дальность, локация пусков непонятна.


      https://dzen.ru/a/ZkT8iYBHNXjhisRx
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 09:45
        Скрин от Тг-канала Рыбаря.
  2. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 09:15
    В Белгородской области ольха и точка, "вампиры" отошли на "более выгодные позиции" .
  3. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +2
    Сегодня, 09:18
    По Бельбеку стреляют гадёныши! Закрытые капониры нужно там строить ,а наши не чешутся!
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +5
      Сегодня, 09:20
      Цитата: 78bor1973
      По Бельбеку стреляют гадёныши! Закрытые капониры нужно там строить ,а наши не чешутся!

      Были там закрытые капониры . При СССР построены . Есть там бетонные укрытия .
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 10:21
        Цитата: 30 вис
        Были там закрытые капониры . При СССР построены . Есть там бетонные укрытия .

        Типовые 2А/13? С ними есть одна проблема: внутренний размер укрытия всего 12,9 × 28 м. То есть, Су-24 ещё влезет, а вот самолёт семейства Су-27/30/35 - уже нет.
    2. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 09:57
      По Бельбеку стреляют гадёныши
      Кассеты идеальны для атаки на аэродром.Американцы ими все аэродромы Ирака разбомбили в свое время.
      Я очень надеюсь что там хотя бы временные укрепления из Овна и палок строят.И не будет такого что, нет информации нет проблем(все же сбили то и строить не нужно) а потом окажется что мы недосчитаемся пол парка аэродрома из за "очковтирательсва"
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -4
    Сегодня, 09:29
    Г-н Лавров, ваш выход : американские атакамсы атаковали территорию РФ. Дальше что ?
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:31
    за ночь силы противовоздушной обороны России обезвредили 11 вражеских беспилотника и три ракеты
    Работы ребятам полно, но молодцы справляются.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:39
    Если посмотреть, посчитать, подумать ... чем дальше вражьи силы будут отодвинуты от нашей территории, тем больше зона эффективного контроля увеличится, а это плюс!
    Далеко не все системы имеющиеся у них в наличии смогут доставать именно по территории России, а на территории новых, освобожденных регионов, количество целей, таких удобных, будет не так много ...
    В общем, надо освобождать как можно больше и гнать ворога подальше ...
    Это помимо того, что силы ПВО придётся наращивать, модернизировать и прочее, разное, необходимое.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 09:51
      Надо гнать до тех границ, откуда уже любой удар будет считаться ударом НАТО.А это уже другая "песня"
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 09:50
    Парни набираются опыта по перехвату и это радует.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 10:51
      На самом деле. Вот примеры эффективного «перехвата».
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:47
        написано что 2 ракеты не смогли сбить
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -3
    Сегодня, 09:52
    Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У»

    - сообщили в оборонном ведомстве России.
    Так ведь ранее официальные представители нашего министерства утверждали что ВСЕ комплексы "Точка-У" уничтожены. И потом дальность от ЛБС до Севастополя свыше дальности по ТТХ самой ракеты. Очередные ребусы от Канашенкова ... request
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 09:59
      уничтожить можно только то, что есть/было в данный момент... поставленные позднее, придётся уничтожать по мере обнаружения. Точками пуляли по Белгороду, где там про Севастополь написано/указано, покажите?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:07
        где там про Севастополь написано/указано, покажите?
        Там много чего написано, а вот про уничтожение всех имеющихся на вооружении ОТРК "Точка-У" утверждалось ещё в прошлом году и не только от официальной пресс службы нашего военного ведомства. А о применении ATACMS по Севастополю нельзя сказать с уверенностью.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:18
          Точки, кое что можно было отремонтировать, найти на стороне и привезти... время и возможности у них были.
          По Крыму точками не пуляли, а вот с помощью С 200 пытались достать, у них дальность больше.
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            +1
            Сегодня, 10:21
            С-200 сложно не обнаружить объективными средствами контроля. Стартовая позиция как и сама ракета немаленькие.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +2
              Сегодня, 10:27
              Там тоже не дурни за это все придумывают, реализуются. Массовый пуск всякой всячины, что будет мешать, отвлекать внимание.
              Не зря все говорят, что массированный, комплексный удар не сможет отразить, эффективно, никто.
              Вся разница, кто и сколько сможет отразить/уничтожить опасных объектов вообще.
              Большинство, практически ничего и никак...
              1. oppozite28 Звание
                oppozite28
                0
                Сегодня, 10:38
                Сложно в Крыму РЭБ развернуть по крайней мере на аэродромах ?! До путешественников с отдыхающими далековато от военных объектов так что ничего страшного. И потом на время проведения СВО могли бы и сменить среду своего отдыха в отпуск, СВО как никак
                1. rocket757 Звание
                  rocket757
                  +1
                  Сегодня, 10:45
                  РЭБ не может защитить от всего и всегда, увы.
                  Защита должна/есть только комплексная!!! Только так достигается максимальная эффективность.
                  1. oppozite28 Звание
                    oppozite28
                    +1
                    Сегодня, 10:53
                    Надеюсь такого же принципа придерживаются в нашем оборонном ведомстве ...
                    1. rocket757 Звание
                      rocket757
                      +1
                      Сегодня, 10:57
                      Так, это не придумано, оно так и было всегда и раньше!
                      Ничего принципиально не поменялось в нашей концепции ПВО - ПРО, как таковой, просто приходится восполнять те потери, которые произошли в "смутные времена".
                      1. oppozite28 Звание
                        oppozite28
                        +1
                        Сегодня, 11:06
                        И снова к вопросу о кадровом составе с учётом работы высших военных учебных заведений. По остальным вопросам работы проводились давно, также комплексно исходя из динамики процессов.
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 10:16
        Хорошо хоть ПВО справляется. Но уверенности нет в том что при отодвигании ЛБС на Запад не будут обстреливается Харьков, Днепропетровск и т.д.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:21
          Будут обстреливают новые, освобождённых регионы, тут и сомневается не приходится.
          Другое дело, что там для них удобных целей будет меньше, скорее всего.
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 10:26
            И снова про работоспособность железнодорожных путей сообщения соединяющих Львовскую область с Польшей, а также передвижение так называемых фур из Польши по дорогам общего пользования. Сомневаюсь что у ВСУ все в полном порядке с транспортной логистикой от пункта пропуска к получателю груза.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              Сегодня, 10:36
              Все познаётся в сравнении и как раньше у них уже не получается...
              По мере возраста я наших разведывательных возможностей у них со снабжение, передислокацией и накопление сил, ресурсов, все будет сложнее, хуже.
              1. oppozite28 Звание
                oppozite28
                +1
                Сегодня, 10:42
                Но привентивные меры к работоспособности железнодорожных путей во Львовской области не были бы лишними не говоря про большегрузные автомобили (фуры) и складские помещения.
                1. rocket757 Звание
                  rocket757
                  +1
                  Сегодня, 10:52
                  Не нам решать... но если вспомнить, как в войсках говорили... один выстрел из танковой пушки, хромовые сапоги улетели!!!
                  Дальнобойные, высокоточные боеприпасы, это весьма дороги, да и разрушительная мощ у них, не самая высокая, увы! Т. е. не везде и не всегда их применять разумно/оправдано.
                  Сейчас другая тема на подходе... баллистические ракеты средней дальности с заряда и повышенной мощности!!! Которые по договору были ликвидированы...
                  Вот они, обладая большой точность, большой мощностью, способные преодолевать слабое ПВО, на раз два, могут навести много шороху на дальности более 500 км!!!
                  1. oppozite28 Звание
                    oppozite28
                    +1
                    Сегодня, 10:57
                    Сейчас другая тема на подходе... баллистические ракеты средней дальности с заряда и повышенной мощности!!! Которые по договору были ликвидированы...
                    Вот они, обладая большой точность, большой мощностью, способные преодолевать слабое ПВО, на раз два, могут навести много шороху на дальности более 500 км!!!
                    Времени для укрепления ПВО приграничных областей более чем, лишь бы Герасимов СВО довел до конца. Штабу из Ростова-на-Дону передислоцироваться на Кавказ ...
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 10:26
      Цитата: oppozite28
      И потом дальность от ЛБС до Севастополя свыше дальности по ТТХ самой ракеты.

      А при чём здесь Крым и Севастополь? В сообщении МО речь идёт не о вчерашних прилётах по Бельбеку, а о сегодняшних атаках по пяти регионам России. И "Точка" прилетела по Белгородской области.
      Там уточнили, что против Белгородской области противник задействовал два снаряда реактивной системы залпового огня украинской разработки «Ольха», одну баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотник. Все перечисленные воздушные цели были уничтожены силами ПВО.
      Над Крымом удалось сбить четыре вражеских БПЛА, еще два беспилотника были перехвачены. Помимо этого, российские военные сбили по одному дрону самолетного типа над Брянской и Калужской областями РФ, а также два над Тульской.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:32
        А при чём здесь Крым и Севастополь? В сообщении МО речь идёт не о вчерашних прилётах по Бельбеку, а о сегодняшних атаках по пяти регионам России. И "Точки" прилетели по Белгородской области.
        Да понятно что по Белгородской области "Точка-У" отработала, ранее утверждалось что у ВСУ вышеуказанные ОТРК закончились стало быть вопрос к границе с Польше в том числе работоспособности железной дороги. Радует что ПВО в Крыму работает качественно.
  9. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    0
    Сегодня, 10:22
    Вторую ночь у нас в Крыму "дискотека"! wink Даже представить страшно, если бы соседи были близко к нам, разбили бы всё Градами, как в Белгороде! Бедные простые люди, под обстрелом не каждый солдат герой, что уж говорить о мирных... Эх, дожить бы до момента, когда наши научатся сбивать 100%!!! winked Ничего, живы будем, не помрём!