Минобороны: российские средства ПВО пресекли атаки украинских военных в пяти регионах РФ, в районе Севастополя перехвачены ATACMS
Беспилотники и ракеты киевского режима сегодняшней ночью в очередной раз пытались атаковать цели на территории России. Эти террористические попытки были пресечены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Такое сообщение поступило от пресс-службы Минобороны РФ.
- сообщили в оборонном ведомстве России.
Там уточнили, что против Белгородской области противник задействовал два снаряда реактивной системы залпового огня украинской разработки «Ольха», одну баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотник. Все перечисленные воздушные цели были уничтожены силами ПВО.
Над Крымом удалось сбить четыре вражеских БПЛА, еще два беспилотника были перехвачены. Помимо этого, российские военные сбили по одному дрону самолетного типа над Брянской и Калужской областями РФ, а также два над Тульской.
Если подвести итог, то за ночь силы противовоздушной обороны России обезвредили 11 вражеских беспилотника и три ракеты.
Накануне вечером киевский режим нанес удар по Севастополю, задействовав для этого ракеты ATACMS. Российские силы ПВО уничтожили пять таких боеприпасов. Их осколки повредили несколько домов в частном секторе, а также автомобиль, принадлежащий одному из жителей. При этом люди не пострадали.
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