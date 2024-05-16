«Потрачены более 250 млрд долларов, а территории теряются»: венгерский обозреватель раскритиковал помощь Украине
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Украина обходится Западу в огромные деньги, но при этом помощь и вооружением, и финансами не несет никаких полезных последствий. Все равно украинские войска терпят поражение за поражением. С таким тезисом выступил венгерский политический обозреватель Золтан Кошкович.
Как отметил аналитик, выступая на местном телевидении, западный мир несет слишком большие затраты на поддержку Украине. Фактически вся военная и финансовая помощь оказывается бесполезной, особенно для самих спонсоров киевского режима.
На Украину потрачено более 250 миллиардов евро и долларов, а Киев не только не сумел вернуть себе территории, но и продолжает их терять. Сотни тысяч украинских солдат погибли, не добившись никаких результатов в этой войне. Это полный провал!
- заявил венгерский обозреватель.
Отметим, что венгерское руководство с самого начала вооруженного конфликта на Украине отказалось поддерживать Киев оружием и боеприпасами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывался с критикой и самого конфликта на Украине, и западной военной помощи киевским властям. Он считает, что эта помощь все равно не поможет Украине победить в конфликте, а ухудшение отношений с Россией для европейских стран не является выгодным. Теперь и обозреватели венгерских СМИ подключились к критике вооруженного конфликта на Украине и действий Запада по помощи Киеву.
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