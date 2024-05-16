«Потрачены более 250 млрд долларов, а территории теряются»: венгерский обозреватель раскритиковал помощь Украине

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«Потрачены более 250 млрд долларов, а территории теряются»: венгерский обозреватель раскритиковал помощь Украине

Украина обходится Западу в огромные деньги, но при этом помощь и вооружением, и финансами не несет никаких полезных последствий. Все равно украинские войска терпят поражение за поражением. С таким тезисом выступил венгерский политический обозреватель Золтан Кошкович.

Как отметил аналитик, выступая на местном телевидении, западный мир несет слишком большие затраты на поддержку Украине. Фактически вся военная и финансовая помощь оказывается бесполезной, особенно для самих спонсоров киевского режима.



На Украину потрачено более 250 миллиардов евро и долларов, а Киев не только не сумел вернуть себе территории, но и продолжает их терять. Сотни тысяч украинских солдат погибли, не добившись никаких результатов в этой войне. Это полный провал!

- заявил венгерский обозреватель.

Отметим, что венгерское руководство с самого начала вооруженного конфликта на Украине отказалось поддерживать Киев оружием и боеприпасами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывался с критикой и самого конфликта на Украине, и западной военной помощи киевским властям. Он считает, что эта помощь все равно не поможет Украине победить в конфликте, а ухудшение отношений с Россией для европейских стран не является выгодным. Теперь и обозреватели венгерских СМИ подключились к критике вооруженного конфликта на Украине и действий Запада по помощи Киеву.
18 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +8
    Сегодня, 09:54
    А поросёнок не растёт: много жрёт и только срёт.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +5
      Сегодня, 10:02
      Так присосавшихся к нему, много и ещё больше... внутри и снаружи, один фиг, много и жадные сверх меры.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 10:16
      А поросёнок не растёт: много жрёт и только срёт.

      Там огромное количество "глистов" дюже охочих до халявной валюты. yes
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:01
    «Потрачены более 250 млрд долларов, а территории теряются»: венгерский обозреватель раскритиковал помощь Украине
    Да ладно, не потратили б столько, от краины осталось бы уже... ничего.
    Это хорошие вложения, как пытаются убедить окружающих некоторые...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 10:11
      Да уж. Затянули агонию..........
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:15
        К сожалению, нам это доже не просто так даётся. Потери есть... потому как война, Интенсивные боевые действия на большой территории.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +3
          Сегодня, 10:24
          В деревне где мать живёт двое погибших, двое без вести - считай тоже. Но оттуда именно в первую очередь и призывали. Все категории А, никто не косил - это там позорно. Одни старики да старухи. Ну ничего живут как-то. Вот я приезжал. Что-то поделал. Телевизор починил - подсветку. Воду дома и на огороде. Немного картофана посадил, да три грядки. Не всё конечно успел. На могилы сходил на 9-е мая помянул
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 10:31
            Каждый день проезжаю мимо кладбища и увы, похороненых воинов там есть...
            Но, у нас город, под пол ляма жителей... надо понимать, что на СВО ушли много людей.
            1. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              +1
              Сегодня, 10:36
              У нас большие потери, хоть и не озвучивают. Но меньше, чем у всу. Всё равно задавим гаденышей
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +2
                Сегодня, 10:43
                На счёт наших потерь... они есть, но как сколько, этот вопрос публично не обсуждается.
                Потом, все потом!
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:03
    На Украину потрачено более 250 миллиардов евро и долларов, а Киев не только не сумел вернуть себе территории, но и продолжает их терять. Сотни тысяч украинских солдат погибли, не добившись никаких результатов в этой войне. Это полный провал!

    - заявил венгерский обозреватель.
    Это известно ВСЕМ. Чёрная дыра, в сравнеии с укрорейхом и его верхушкой, нервно курит в стороне.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 10:10
    Ой Орбан. Что-то боязно за тебя. Хоть охрану найми, лучше из русских. Остальные предадут
  5. Osmodey Звание
    Osmodey
    +1
    Сегодня, 10:13
    Венгерский аналитик/обозреватель… блин даже не знаю как отнестись))
  6. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:15
    «Потрачены более 250 млрд долларов, а территории теряются»: венгерский обозреватель раскритиковал помощь Украине

    А если бы приобрели территории, как бы "пел" венгр? А нам не надо питать иллюзии в отношении других стран. Тем более Венгрии.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:31
    На Украину потрачено более 250 миллиардов евро и долларов, а Киев не только не сумел вернуть себе территории, но и продолжает их терять
    Запад с упорством и.диота будет тратить еще, а украина продолжит терять л/с и территории. Не в коня корм, да и конь давно подумывает как бы запрячь закордонного собрата в эту тяжелую телегу.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: rotmistr60
      Запад с упорством и.диота будет тратить еще, а украина продолжит терять л/с и территории.

      Пусть теряют. Особенно, территории. Как говорил Кравчук: "Украина как три Франции". Пора назад подарки "коммуняк" забирать.
  8. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    0
    Сегодня, 11:21
    Помню как до войны Парашенко метался по миру как драный кот, выпрашивая какой-то жалкий миллиард! Ради этого готов был и дать куда угодно и взять что угодно (и у кого угодно). А тут 250 лярдов дали! Риторический вопрос - нужен ли западу мир?
  9. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 11:57
    не ужели они правда думают что мы им разрешим фашизм на территории Советского союза?