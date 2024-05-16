Госдеп США: Вашингтон не рассматривает закрепление на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия

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Госдеп США: Вашингтон не рассматривает закрепление на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия

В Государственном департаменте Соединённых Штатов заявили, что власти пока никак не рассматривают варианты закрепления с Китаем принципа неиспользования первыми ядерного оружия.

По словам заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, США будут придерживаться принципов, которые закреплены в их ядерной доктрине.



На данном этапе мы не рассматриваем эту идею и не меняем сейчас нашу политику

- заявила Дженкинс, выступая перед конгрессменами.

Напомним, что ранее другой представитель Госдепа США Мэллори Стюарт, занимающая пост помощника госсекретаря, говорила, что Пекин предложил США закрепить между странами принцип неприменения первым ядерного оружия.

Очевидно, что на данный момент, когда Соединённые Штаты значительно превосходят Китай именно в ядерном вооружении, Вашингтон не заинтересован в подобном соглашении с КНР. Однако в будущем, когда мощь Китая возрастёт, Штаты могут пересмотреть свою позицию.

По некоторым данным, у Китая сегодня имеется от 400 до 500 ядерных боеголовок, в то время как у США их в десять раз больше – более 5200 единиц.

В такой ситуации Пекину стоит и дальше сближаться с Москвой, у которой имеется более 6000 боеголовок и эффективные средства их доставки в любую точку мира.
12 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:59
    США будут придерживаться принципов, которые закреплены в их ядерной доктрине.
    Кто бы сомневался, что мерикатосы пекутся) о своей шкуре, и своих интересах, писанных правилами)). bully
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +3
      Сегодня, 10:16
      Может это не так и плохо, когда государство печется о своих интересах? Может так и должно быть при капиталистах? Не всем долги прощать и пожары тушить за ленивых европейцев? Прям загадка
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 10:58
        Было бы не плохо, если бы они свои интересы не навязывали другим, а обходились лишь своими границами.
        1. Osmodey Звание
          Osmodey
          0
          Сегодня, 11:42
          Все ресурсы поделены- что бы у кого-то прибыло- у кого-то должно убыть.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:02
    Когда мощь Китая возрастёт,США могут оказаться в позиции не предусмотренной ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:05
    США сами придумали эту мирную Китайскую инициативу,а потом героически её преодолели.Что то 2 года назад они совсем о другом бухтели про КНР.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:10
    Госдеп США: Вашингтон не рассматривает закрепление на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия
    . А полосатики вообще никому ничего такого не привыкли обещать... их и сдерживает только одно, неминуемая, сокрушительная ответка, если что!
  5. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 10:11
    Очевидно, что на данный момент, когда Соединённые Штаты значительно превосходят Китай именно в ядерном вооружении, Вашингтон не заинтересован в подобном соглашении с КНР

    Зато Китай заинтересован. Население больше. Закидают солдатами если что...
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:14
    Они вообще никакие договоры не рассматривают, им все должны, чего тут удивляться.
    1. Osmodey Звание
      Osmodey
      +1
      Сегодня, 10:20
      С покое века так - Право сильного. Они не пилили свои ракетоносцы и ЯО. Поэтому могут всех слать на ухо.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:35
    На данном этапе мы не рассматриваем эту идею и не меняем сейчас нашу политику
    Но это до поры, до времени и нельзя исключать, что Сша вернуться к этому вопросу наблюдая за военно-техническим сближением Китая с Россией.
  8. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 11:20
    К матрасным ядерным боеголовкам надо прибавить еще и французские, английские и еврейские. Сколько у китайцев такого добра, никому не ведомо, кроме самих китайцев.