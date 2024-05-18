Шахматная доска большой политики
Миниатюра из «Книги о нравах и обязанностях знати, или О шахматной игре» (Якобус Цессолес, XIII век)
С начала специальной военной операции в российском сегменте Интернета постоянно слышатся призывы ликвидировать, устранить и даже утилизировать В. Зеленского, объявить на него целенаправленную охоту и так далее. Никто из власть имущих на эти комментарии диванных стратегов никакого внимания, разумеется, не обращает, Зеленский свободно разъезжает по миру и по стране и отнюдь не собирается прятаться в бункерах.
Причина не в предательстве национальных интересов и даже не в нежелании превратить этого кавээнщика в сакральную жертву и очередную икону воинствующего украинства – дело в правилах игры. Все действующие главы государств издавна априори признаются шахматистами (хоть и разного уровня и мастерства), которые вправе распоряжаться жизнями и судьбами своих подданных.
Иногда гроссмейстеры стоят за спинами номинальных правителей – как Ришелье при Людовике XIII или прикрывавшиеся чингизидами Тамерлан и Мамай, сути дела это не меняет. Надеясь съесть чужого слона, шахматисты равнодушно и без раздумий подставляют под удар любую пешку, но могут отдать на съедение и своего коня – если рассчитывают после этого поживиться неприятельской ладьей.
За любым политическим шахматистом признается безусловное право жертвовать и пешками, и фигурами любого ранга, но есть и ограничение: во время партии он ни в коем случае не должен бить другого шахматиста.
Это некультурно, это фи, все другие шахматисты перестанут руку подавать. И потому ликвидация Зеленского вызовет не просто возмущение, но невероятную истерику шахматистов всех других стран, поскольку поставит под сомнение также и их личную безопасность. Эти правила уважал даже Гитлер. Уже в камере нюрнбергской тюрьмы Риббентроп так вспоминал о разговоре с фюрером, который якобы состоялся после окончания Сталинградской битвы (в феврале или в марте 1943 года):
Если тот когда-нибудь попадется в его руки, он окажет ему все свое уважение и предоставит самый прекрасный замок во всей Германии. Но на свободу, добавил Гитлер, он такого противника уже никогда не выпустит».
Итак, шахматиста нельзя бить – ему надо ставить мат. Либо низводить его до уровня ферзя – в этом случае он теряет все свои привилегии и может быть съеден.
Яркий пример предотвращения попытки поставить политический мат мы увидели во время визита В. Путина в ОАЭ в декабре 2023 года. Президентский Ил-96-300 тогда сопровождали две пары многофункциональных фронтовых истребителей Су-35С, но ведь всем понятно, что от ракеты класса «земля-воздух» спасти его они не могли – то есть атака с земли с целью убийства главы государства службой охраны полностью исключалась.
«Сушки» должны были защитить президентский авиалайнер от других истребителей, которые могли попытаться заставить его приземлиться на аэродром одной из стран НАТО – то есть от попытки поставить мат. В этом случае Путин был бы арестован на основании ордера Международного уголовного суда и мог повторить судьбу Милошевича.
А какова была бы реакция людей из ближайшего окружения президента? Что если бы они под давлением олигархов согласились признать шефа всего лишь ферзем и пойти на переговоры о почетной капитуляции в обмен на доступ к зарубежным активам?
Разумеется, шахматистов тоже иногда убивают, но это исключение из правил. Иногда это случается по ошибке. Так, во время битвы у Лютцена в 1632 году погиб Лев Севера – шведский король Густав II Адольф. С небольшой свитой он в тумане отделился от своих частей – и наткнулся на также заблудившихся имперских (хорватских) всадников. С тех пор, кстати, в шведский язык вошло выражение «туман Лютцена».
Король был ранен в руку, затем при попытке оторваться – в спину, упал с лошади и не смог освободиться от стремени. Лежащего на земле Густава хорваты несколько раз ударили шпагами, и только после этого решили спросить имя смертельно раненного противника. Умирающий Густав II ответил:
J. W. Wahlbom. Гибель Густава Адольфа в битве при Лютцене
В битве у Варны в ноябре 1444 года погиб король Польши и Венгрии Владислав III Варненчик. Османы уже готовы были отступить, когда молодой король решил взять в плен султана и бросился вперед во главе отряда из 500 рыцарей. Его конь был ранен, Владислав упал и в горячке боя был обезглавлен янычарами.
В одной из греческих хроник того времени прямо написано, что «король был убит в Варне по причине своей глупости».
С. Хлебовский. Султан Мурад со свитой у тела короля Владислава
Не застрахованы шахматисты и от покушений фанатиков, однако такие убийства просто бессмысленны, поскольку террористы не имеют возможности продвигать своих кандидатов на престол, и даже успешный террористический акт часто приводит к последствиям, обратным тем, которых они ожидают. Классический пример – убийство народовольцами 13 марта 1881 года Александра II. Его сын и преемник остановил реформы и стал проводить политику закручивания гаек.
Уже через два года, в 1883, центральные органы «Народной воли» были полностью разгромлены, и их так и не удалось восстановить. Но этот реакционный поворот оказался губительным для России: он лишь ненадолго отсрочил революцию, но при этом сделал ее практически неизбежной и чрезвычайно кровавой. Ни кто иной, как генерал-адъютант Александра III Отто Рихтер сравнил тогда Россию с кипящим котлом, на который все время приходится ставить заклепки.
Не стоит переоценивать даже самые успешные террористические акции маргиналов и экстремистов. Сараевское убийство эрцгерцога Франца Фердинанда запустило цепь событий, которые привели к началу Первой мировой войны лишь потому, что в 1914 году войны очень хотели Австро-Венгрия, Германия, Великобритания и Франция (к сожалению, в эту чужую для неё войну оказалась втянута и наша страна).
Другое дело, что никто не предполагал, насколько долгой и тяжёлой эта война окажется. А в 1934 году войны никто не хотел, и потому без всяких последствий осталось марсельское убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича и министра иностранных дел Франции Луи Барту.
Обычно и в самых неблагоприятных обстоятельствах монаршие особы имеют шанс остаться в живых и даже сохранить свое положение – если добровольно соглашаются отказаться от звания шахматиста и перейти в разряд шахматных фигур. Александр Македонский, например, не только оставил трон признавшему его власть пенджабскому царю Пору, но и добавил к его землям некоторые соседние территории. Явиться с изъявлением покорности он предлагал и Дарию.
Клеопатра могла сохранить номинальную власть над Египтом, если бы от мыса Акций бежала не в Александрию, а к Октавиану, припав к его ногам и выдав Марка Антония. Монголы показательно жестоко подавили сопротивление непокорных русских князей, но не лишили отчин тех, кто согласился подчиниться и признать своими царями ордынских ханов.
Британцы в Индии оставляли некоторую власть над подданными правителям тех княжеств, что заключали субсидиарный договор, по которому они отказывались от права на оборону и самостоятельной внешней политики.
Многочисленные покушения на Фиделя Кастро организовывались до тех пор, пока его считали ферзем, и прекратились, когда он был признан шахматистом. Каддафи позволили убить после того, как западные политики приняли решение лишить его этого звания. Фантастический успех Лжедмитрия I был обусловлен тем, что его права на место за шахматным столом на какой-то момент показались всем большими, нежели права Федора Годунова, который в итоге был жестоко убит.
И Пугачев так сильно напугал Екатерину именно потому, что он открыто объявил себя не обычным бунтовщиком, а выжившим Петром III – то есть захотел стать вровень с ней, предъявил претензии на звание шахматиста.
Но в большинстве случаев партнеры все же предпочитают не нарушать правила и ставить мат. Один из последних примеров – судьба Саддама Хусейна, которого арестовали и приговорили к казни «на совершенно законных основаниях» – президент США Джордж Буш, например, объявил этот приговор «проявлением правосудия и воли иракского народа строить свою жизнь в рамках законности».
Казнь Саддама Хуссейна
Точно так же – абсолютно законно, по решению суда, были казнены французский король Людовик XVI и английский монарх Карл I.
Казнь Людовика XVI на гравюре Георга Генриха Зевекинга, 1793 г.
Приказ о казни Карла I с подписями и печатями судей
Иногда главы государств оказываются жертвами заговорщиков из числа лиц, которым они всецело доверяют. И тогда в команде Зимнего дворца происходит вынужденная замена: вместо получивших несовместимые с жизнью травмы Петра III и Павла I за шахматный стол садятся Екатерина II и Александр I.
Выступление декабристов исходно было обречено на провал, поскольку среди них не оказалось человека, способного стать Бонапартом. И при этом они так и не заручились поддержкой реального кандидата в шахматисты из числа членов правящей династии.
Смена игроков внутри страны обычно происходит не без помощи из-за рубежа. Нынешние «адепты демократии» уже ничего не стесняются и открыто оказывают интернациональную помощь в организации «цветных революций» в самых разных уголках мира.
Однако вмешательства во внутренние дела других государств имеют давние традиции, просто в более патриархальные времена иностранные кукловоды старались оставаться за ширмой. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны, например, был организован на деньги, полученные от шведского посла Эрика Матиаса Нолькена и французского посланника Жак-Жоахима Тротти, маркиза де ла Шетарди. Правда, ставшая императрицей, Елизавета потом цинично кинула своих благодетелей.
Супруга Петра III, вошедшая в историю, как Екатерина II, заняла 100 тысяч рублей у английского купца Фельтена, получившего эту огромную сумму в посольстве своей страны. А британский посланник Чарльз Уитворт всячески продвигал среди российских аристократов идею отстранения от власти неудобного и неугодного Британии императора Павла I.
К разжалованию Николая II также приложили руки англичане, которые сами себя напугали ими же придуманной сказкой о могущественном и страшном экстрасенсе Распутине, который вот-вот заставит безвольного Никки подписать с Германией сепаратный мирный договор.
Карикатуры на Николая II:
Как теперь выяснилось, Распутин был убит куратором великосветских заговорщиков – сотрудником британской МИ-6 лейтенантом Освальдом Райнером, который был знаком с Ф. Юсуповым ещё со времён учёбы в Оксфорде и даже, как уверяют некоторые, был его партнёром по извращениям.
Освальд Райнер
А потом очередь дошла и до «недалекого» российского императора. Представитель разведки генштаба Франции капитан де Малейси позже выступил с официальным заявлением:
Дж. Бьюкенен
А. И. Гучков
Опровержений не последовало ни тогда, ни потом. Впрочем, это было секретом Полишинеля, Стефан Цвейг, например, так писал о Февральской революции:
Вообще-то, в феврале 1917 года британцы не собирались устраивать хаос в союзной им России: Николай II, по их замыслу, должен был отречься в пользу своего сына, которому до его совершеннолетия будет назначен удобный им регент. Однако Николай расстроил все их планы и, в конечном итоге, погубил и себя, и свою семью – отрекся заодно и от имени цесаревича Алексея, а корону передал брату Михаилу, который элементарно струсил и садиться за шахматный стол не пожелал.
В результате потерявший свой сакральный статус Николай II (уже не помазанник Божий и не император Всероссийский) был убит как гражданин Романов. Из-за создавшегося вакуума власти во главе России оказались ничтожные болтуны и некомпетентные популисты самозваного Временного правительства, которые очень быстро развалили страну. Бывший военный министр В. А. Сухомлинов имел полное право писать:
К счастью для России, среди большевиков тогда нашлись очень неплохие шахматисты – один гамбит в партии с Германией при заключении Брестского мира и последовавшая затем помощь в организации революции в этой стране чего стоят. А Сталин, возможно, и вовсе стал лучшим гроссмейстером своей эпохи.
Увы, в смутные времена Горбачева и Ельцина российская власть и все мы снова оказались в грязи, из которой сейчас пытаемся выбраться – с огромным трудом и большими мучениями.
Но вернемся к ситуации на Украине, и постараемся ответить на вопрос: можно ли считать шахматистом Зеленского?
Ответ, вероятно, будет отрицательным: этот кавээнщик уже давно стал всего лишь фигурой (причем не слишком крупной) в большой игре, которую сейчас Запад во главе с США ведёт против нашей страны, и Украина – лишь часть большого игрового поля.
Шахматисты западной стороны пока еще защищают своего слона, однако все явственней проявляются признали усталости от него. Ожидать ликвидации Зеленского со стороны России сейчас не приходится.
Гораздо вероятнее провокация, в ходе которой вышедший в тираж кровавый юморист будет убит именно агентами западных спецслужб, после чего будет объявлен жертвой «преступного режима Путина» и «национальным героем, погибшим за свободу Украины»: по принципу – с паршивой овцы, хоть шерсти клок.
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