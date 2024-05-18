Шахматная доска большой политики



Миниатюра из «Книги о нравах и обязанностях знати, или О шахматной игре» (Якобус Цессолес, XIII век)

«Он говорил в присущей ему манере о Сталине с большим восхищением. Он сказал: на этом примере снова видно, какое значение может иметь один человек для целой нации. Любой другой народ после сокрушительных ударов, полученных в 1941–1942 гг., вне всякого сомнения, оказался бы сломленным. Если с Россией этого не случилось, то своей победой русский народ обязан только железной твердости этого человека…



Если тот когда-нибудь попадется в его руки, он окажет ему все свое уважение и предоставит самый прекрасный замок во всей Германии. Но на свободу, добавил Гитлер, он такого противника уже никогда не выпустит».

«Я был шведским королем».



J. W. Wahlbom. Гибель Густава Адольфа в битве при Лютцене



С. Хлебовский. Султан Мурад со свитой у тела короля Владислава



Казнь Саддама Хуссейна



Казнь Людовика XVI на гравюре Георга Генриха Зевекинга, 1793 г.



Приказ о казни Карла I с подписями и печатями судей



Освальд Райнер

«Февральская революция произошла благодаря заговору англичан и либеральной буржуазии России. Вдохновителем был посол Бьюкенен, техническим исполнителем – Гучков».



Дж. Бьюкенен



А. И. Гучков

«Через несколько дней эмигранты (прибывшие из-за границы революционеры) делают ошеломляющее открытие: русская революция, известие о которой так окрылило их сердца, совсем не та революция, о которой они мечтали... Это дворцовый переворот, инспирированный английскими и французскими дипломатами для того, чтобы помешать царю заключить мир с Германией».

«Люди, окружающие Ленина, не мои друзья, они не олицетворяют собой мой идеал национальных героев. В то же время я не могу их больше называть «разбойниками и грабителями», после того, как выяснилось, что они подняли лишь брошенное: престол и власть».