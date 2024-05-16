Шойгу: созданы необходимые резервы для дальнейшего продвижения ВС РФ вперёд в зоне спецоперации

17
Шойгу: созданы необходимые резервы для дальнейшего продвижения ВС РФ вперёд в зоне спецоперации

Бывший министр обороны Сергей Шойгу рассказал о главных целях и задачах своей работы на посту секретаря Совета безопасности России, который он занял согласно указу президента от 12 мая 2024 года. Своими планами он поделился с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным в ходе начавшегося сегодня визита в Пекин в составе российской делегации, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным.

Шойгу отметил, что работа предстоит большая, целей и задач много, коротко их все не обозначить, но главным приоритетом будет поддержка проведения специальной военной операции. В первую очередь, необходимо поддерживать и наращивать объемы производства боеприпасов, вооружений и военной техники.



Как сказал Верховный главнокомандующий, да это и так очевидно, на всех направлениях идет наступление (ВС РФ) и идет довольно неплохо. Я надеюсь, что и дальше такое же движение продолжится. Для этого созданы необходимые резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам

— отметил секретарь Совбеза РФ, добавив, что интенсивно входит в новую работу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ. Глава государства также поблагодарил вновь назначенного секретаря Совета безопасности России и экс-министра обороны страны Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил РФ.

Путин отметил, что приоритетом работы вновь назначенного секретаря Совбеза будет курирование оборонной отрасли, в том числе выполнение контрактных обязательств с иностранными партнерами по поставкам вооружений. По словам главы государства, ни у кого нет сомнений в том, что облик Вооруженных сил России создается в соответствии с современными способами ведения войны.

Из короткого заявления Шойгу стоит выделить один весьма важный момент. Сейчас наши враги, как в Киеве, так и на Западе, вовсю рассуждают на предмет того, сможет ли российская армия и дальше развивать интенсивное наступление, особенно в Харьковской области. Высказываются мнения, что для этого у ВС РФ якобы нет необходимых резервов как в живой силе, так и в вооружениях. Судя по тому, что сказал секретарь Совбеза, их ждет большое разочарование.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SS68SS Звание
    SS68SS
    +2
    Сегодня, 10:16
    Судя по тому, что сказал секретарь Совбеза, их ждет большое разочарование.


    Лишь бы слова не расходились с делами. Хотя наши если говорят то скорее всего так и будет. Чего нельзя сказать про западных политиков. Они всю информация берут из СМИ, а наши из докладов подчинённых. Вот только вопрос: Кто больше врёт?
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 10:20
    Я надеюсь, что и дальше такое же движение продолжится. Для этого созданы необходимые резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам

    — отметил секретарь Совбеза РФ, добавив, что интенсивно входит в новую работу.
    О событиях 2023-го года с неким маршем ни слова.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:44
      Созданы необходимые резервы для наступления? request
      А почему тогда не наступаем в Сумской и Черниговской областях?
      Пока Харьковское наступление выглядит, как попытка создать буферную зону, чтобы прекратить обстрелы Белгорода из РСЗО.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -1
        Сегодня, 11:10
        Созданы необходимые резервы для наступления? request
        А почему тогда не наступаем в Сумской и Черниговской областях?
        Пока Харьковское наступление выглядит, как попытка создать буферную зону, чтобы прекратить обстрелы Белгорода из РСЗО.
        Герасимову виднее иначе сместили бы. А по РСЗО и Белгороду нельзя сказать что не должно быть темы к обсуждению для СМИ и социума. Парадоксально, но факт. Остальные выводы озвучивались также , ранее.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:55
      У победы много родственников,вот у поражения еще надо сыскать.Про заявление..Хочется верить,но похоже создается дуэт(ну,не идет соло у ДАМа-пропускают угрозы мимо ушей)
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 10:59
        Хочется верить,но похоже создается дуэт(ну,не идет соло у ДАМа-пропускают угрозы мимо ушей)
        Я бы сказал тандемный велосипед. winked
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:21
    Хотелось бы...
    чтобы при Шойгу Софбез РФ не был местом для почетной пенсии (как СовФед), а принял бы на себя функции ГКО во время ВОВ (я бы и название сменил!) и полноценно начал работать на Победу.
    Работы ещё много.
    Удачи!
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      -1
      Сегодня, 10:29
      Вы на Луне живете , все приближенные либо рядом ,или на нарах , или ногами вперед
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      -1
      Сегодня, 11:00
      Посмотрел на сайте президента. В Совбез большинство членов входит по должности. Председатель сам Президент. Постоянные члены: заместитель Председателя Медведев, Председатель Госдумы, Председатель Совета Федерации, Руководитель Администрации президента Вайно, министры обороны и внутренних дел, министр иностранных дел, директора ФСБ и СВР, плюс по назначению Иванов и Патрушев, бывший Секретарь Совбеза. Ну и, естественно, сам Секретарь Совбеза. Плюс есть просто члены Совбеза: все полпреды президента в округах, министры финансов, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, Генпрокурор, директор Росгвардии, Президент академии наук, начальник Генштаба, а также Собянин и Беглов, плюс первый заместитель Секретаря Совбеза Нургалиев.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:22
    Шойгу: созданы необходимые резервы для дальнейшего продвижения ВС РФ вперёд в зоне спецоперации
    Работали, готовились, теперь период реализации намеченного, задуманного.
  5. frruc Звание
    frruc
    -3
    Сегодня, 10:27
    ........секретарь Совбеза РФ, добавив, что интенсивно входит в новую работу.

    Хорошо, что в "новую работу" , в отличии от некоторых паркетных "работяг" Арбатского укрепрайона с лампасами.
  6. Фактор Звание
    Фактор
    +9
    Сегодня, 11:03
    Слабый лепет оправдания. Шойгу-это распил бюджета, парады, танковый биатлон и "красивые" отчёты".
    А теперь оказывается всё нужно начинать сначала. СВО не терпит враньё.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +2
      Сегодня, 11:29
      Деревянный рейхстаг и храм цвета хаки, а на беспилотники простой люд деньги собирал и продолжает собирать.
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 11:24
    Шойгу почётно сдвинули с этой должности, слишком много грязи развёл в МО, в сравнение с ним Сердюков уже начинает казаться скромным жуликом. В новой должности не справится так как не умеет или не хочет контролировать процессы. СОВБЕЗ РФ возможно обогатиться новым деятелем по сочинению памфлетов в соц. сетях, ведь контролировать производство и связанный с ним оборонный заказ это трудная работа для менеджера.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 11:28
      Почему это не может "контролировать процессы". Вполне может и контролировал, только в свою сторону.
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +1
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Олег Апушкин
      В новой должности не справится

      Шойгу - заслуженный маршал пиара. Начал ещё в МЧС, прекрасно получилось, потом МО, ну там биатлоны всякие и т.д. народ хавал, скоро зазвенит Совбез и его великая миссия в победе, подождите немного, сами всё увидите. hi
  8. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 11:31
    Друзьям все, остальным закон.