Шойгу: созданы необходимые резервы для дальнейшего продвижения ВС РФ вперёд в зоне спецоперации
Бывший министр обороны Сергей Шойгу рассказал о главных целях и задачах своей работы на посту секретаря Совета безопасности России, который он занял согласно указу президента от 12 мая 2024 года. Своими планами он поделился с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным в ходе начавшегося сегодня визита в Пекин в составе российской делегации, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным.
Шойгу отметил, что работа предстоит большая, целей и задач много, коротко их все не обозначить, но главным приоритетом будет поддержка проведения специальной военной операции. В первую очередь, необходимо поддерживать и наращивать объемы производства боеприпасов, вооружений и военной техники.
— отметил секретарь Совбеза РФ, добавив, что интенсивно входит в новую работу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ. Глава государства также поблагодарил вновь назначенного секретаря Совета безопасности России и экс-министра обороны страны Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил РФ.
Путин отметил, что приоритетом работы вновь назначенного секретаря Совбеза будет курирование оборонной отрасли, в том числе выполнение контрактных обязательств с иностранными партнерами по поставкам вооружений. По словам главы государства, ни у кого нет сомнений в том, что облик Вооруженных сил России создается в соответствии с современными способами ведения войны.
Из короткого заявления Шойгу стоит выделить один весьма важный момент. Сейчас наши враги, как в Киеве, так и на Западе, вовсю рассуждают на предмет того, сможет ли российская армия и дальше развивать интенсивное наступление, особенно в Харьковской области. Высказываются мнения, что для этого у ВС РФ якобы нет необходимых резервов как в живой силе, так и в вооружениях. Судя по тому, что сказал секретарь Совбеза, их ждет большое разочарование.
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