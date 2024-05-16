В американском штате Техас в результате столкновения баржи с дамбой произошел масштабный разлив нефти

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В американском штате Техас в результате столкновения баржи с дамбой произошел масштабный разлив нефти

Возле острова Пеликан в городе Галвестон в американском штате Техас отцепившаяся от буксира баржа столкнулась с дамбой и повредила мост, в результате чего произошел масштабный разлив нефти.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, сообщений о пострадавших не поступало. При этом на опубликованной американскими телеканалами видеозаписи видно, что обрушился участок проходившей вдоль моста железнодорожной эстакады, в результате чего было остановлено транспортное сообщение с островом.



Поврежденный в результате инцидента мост соединяет остров Пеликан, население которого составляет около девяти тысяч человек, с городом Галвестон. На острове Пеликан также находится Техасский университет A&M.

Кроме того, по данным американских властей, в результате столкновения произошел разлив вакуумного газойля, который используется при производстве транспортного топлива и других побочных продуктов. Присутствие нефти в воде подтверждается визуально. Береговая охрана США инициирует процессы локализации и очистки разлившихся нефтепродуктов. Известно, что баржа имеет вместимость около 135 тысяч литров, однако объемы попавших в воду нефтепродуктов не сообщаются.

Примечательно, что инцидент произошел менее чем через два месяца после того, как контейнеровоз столкнулся с мостом Ки в порту Балтимора, в результате чего произошло обрушение значительной части сооружения.
19 комментариев
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  1. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +3
    Сегодня, 10:17
    В граде на холме всё стабильно! Все улыбаются и спрашивают "как дела" good
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:08
      Цитата: Сибирь55
      В граде на холме всё стабильно! Все улыбаются и спрашивают "как дела"

      Всё хорошо, прекрасная маркиза! Эта фортеция не имела стратегического значения. smile
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:17
    Ждём обвинений в адрес России, типа хакеры чой-то подкрутили.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:18
    Ходют тут всякие мосты плавать мешають.Что то с мостами в США надо делать ,совсем распоясались управы на них нет. good
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +3
      Сегодня, 10:20
      — Трамваем задавило? — шепотом спросил Поплавский.
      — Начисто, — крикнул Коровьев, и слезы побежали у него из-под пенсне потоками, — начисто! Я был свидетелем. Верите — раз! Голова — прочь! Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:40
      Это карма амеров настигает Андрей за их делишки. hi
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 10:19
    Возле острова Пеликан в городе Галвестон в американском штате Техас отцепившаяся от буксира баржа столкнулась с дамбой и повредила мост, в результате чего произошел масштабный разлив нефти.

    Может сглазил, кто?... request
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:20
    В американском штате Техас в результате столкновения баржи с дамбой произошел масштабный разлив нефти
    Ты гляди, ни когда не было, и вот опять! laughing
    Таки, дамба перебежала баржЕ дорогу! laughing
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 10:23
    Цитата: Сибирь55
    — Трамваем задавило? — шепотом спросил Поплавский.
    — Начисто, — крикнул Коровьев, и слезы побежали у него из-под пенсне потоками, — начисто! Я был свидетелем. Верите — раз! Голова — прочь! Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!

    laughing laughing laughing
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:23
    — Явно дамба виновата ...
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:26
    в результате столкновения баржи с дамбой
    Хм...
    Когда бабы дерутся, нам лучше не встревать. drinks
  9. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 10:35
    Опять какой-то украинский капитан.
  10. Есаул Звание
    Есаул
    +1
    Сегодня, 10:39
    Будет отлично если это станет хорошей традицией в ФША.
  11. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 10:41
    Пора бы и своему Чернобылю в США случится...Ооочень хочется накаркать...
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:42
    штате Техас отцепившаяся от буксира баржа столкнулась с дамбой и повредила мост, в результате чего произошел масштабный разлив нефти.
    Никогда такого не было и вот опять (В. С. Черномырдин). В Сша то поезда с нефтью и химикатами сходят с рельс, то суда сносят мосты, то черные города жгут. При этом не обращая на свои проблемы все пытаются управлять миром.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:48
    Это такая экономия или они рассчитывают сооружения на 5 лет. Почему мосты такие хлипкие
  14. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 10:49
    сами в дерьмо засрали города, а весь мир учат как жить
  15. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    0
    Сегодня, 10:55
    Прямо "черная полоса" в США, ну ничего будет и в США праздник, перевернется контейнеровоз перевозящий виски!
  16. Комментарий был удален.
  17. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 11:40
    Не иначе Творец наказывает полосатых через аварии.