Генштаб ВСУ признал отступление войск из ряда сёл под Купянском на Харьковском направлении

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Генштаб ВСУ признал отступление войск из ряда сёл под Купянском на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно отходят из ряда населенных пунктов в районе г. Купянск Харьковской области. С таким заявлением выступил сам генеральный штаб ВСУ.

Как утверждают в украинском генштабе, бои идут в районах сел Харьковской области и российской Луганской Народной Республики. Это направления Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка. Генштаб ВСУ отметил высокую интенсивность артиллерийского огня российской армии. По этой причине украинским войскам пришлось отступать «на более выгодные позиции», как отмечает генеральный штаб ВСУ.



Однако в действительности речь идет о настоящем бегстве ВСУ, а не об организованном отступлении на некие «выгодные позиции». Дело в том, что российская армия значительно увеличила свой натиск на Харьковском направлении. У ВСУ просто не остается иного выхода, как отступать. В противном случае весь личный состав обороняющихся формирований будет просто «перемолот» наступающими российскими войсками.




До этого появилась информация о том, что высокопоставленные военные и гражданские чиновники покинули Купянск. В городе остались лишь войсковые подразделения для прикрытия отхода основных сил. Вероятно, что в скором будущем Купянск будет сдан. После этого российские войска смогут развернуть наступление на остальные районы Харьковской области, поставив под угрозу штурма и сам Харьков – крупнейший индустриальный центр Украины.
20 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 10:27
    Думаю в лоб брать Харьков будет сложно. Нужно блокировать и идти дальше. Сами жители сдадут нациков
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Аргон
      Сами жители сдадут нациков

      Вот только многие из этих жителей сами уже нациками стали, нацификация Харькова была к сожалению довольно успешной.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 11:12
        Упоротые сбегут. Остальные срочно переобуются.
      2. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 11:46
        Цитата: guest
        Цитата: Аргон
        Сами жители сдадут нациков

        Вот только многие из этих жителей сами уже нациками стали, нацификация Харькова была к сожалению довольно успешной.

        Люди они тренированные и гибкие. Полгода- и станут более русскими, чем мы с вами. Будут прыгать на жовтоблакитном прапоре с "хто не скаче, той хохо.".
      3. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:55
        вы плохо знаете хохлев, сейчас они за зелю и бандеру а после освобождения Харькова первые в очереди на получение российского паспорта
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 10:28
    Однако в действительности речь идет о настоящем бегстве ВСУ, а не об организованном отступлении на некие «выгодные позиции».
    Ну... Бегство - это не ряд сел...
    Это - города и веси! Как при перегруппировке.
    Будем скромнее.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 10:37
      Видео на просторах интернета подтверждает именно бегство. Беспорядочное бегство с брошеной техникой.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +2
        Сегодня, 10:41
        Ну, тогда... в Харьковской области счёт на табло 1:1.
        Шампанское откупоривать рано.
        1. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          +4
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Смею_заметить_
          Ну, тогда... в Харьковской области счёт на табло 1:1.
          Шампанское откупоривать рано.

          В Харьковской области счёт 1:1 будет, когда наши вернут все ранее утраченное.
      2. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 11:02
        Так уж принято, что подтверждается ныне всё установленным контролем над деревнями. Притом что расстояния между ними пятнадцать минут ходьбы. Кисловка-Котляровка история двухнедельной давности. И пока ничего более. Так что успокоимся.
        1. Arzt Звание
          Arzt
          0
          Сегодня, 11:20
          Так уж принято, что подтверждается ныне всё установленным контролем над деревнями. Притом что расстояния между ними пятнадцать минут ходьбы. Кисловка-Котляровка история двухнедельной давности. И пока ничего более. Так что успокоимся.

          Если бы двухнедельной....
          https://iz.ru/1407585/2022-10-09/vs-rf-unichtozhili-bolee-50-voennykh-vsu-pri-popytke-nastupleniia-v-trekh-selakh-lnr
    2. sergey4791 Звание
      sergey4791
      0
      Сегодня, 11:08
      Бегать можно и кругами (в попытке увернуться от наших снарядов). И среднестатистически оставаться на месте. Так что автор корректен в своей формулировке.
      Но при этом надо помнить, что другое среднестатистическое - рано или поздно снаряд найдет свою цель. Так что победа будет за нами
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:29
    «Украинским войскам пришлось отступать "на более выгодные позиции"» —

    — Позиции ВСУ становятся всё "выгоднее и выгоднее" ...
    1. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +4
      Сегодня, 10:40
      В сеть слили секретную карту выгодных позиций ВСУ laughing
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 10:43
        «Выгоднее самых выгодных» —
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: Рус_80
        В сеть слили секретную карту выгодных позиций ВСУ laughing

        На самые выгодные позиции пусть отступают. laughing
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:33
    Вдарьте им ещё и под Херсоном. Вот тогда бегство будет
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:35
    Вероятно, что в скором будущем Купянск будет сдан. После этого российские войска смогут развернуть наступление на остальные районы Харьковской области, поставив под угрозу штурма и сам Харьков – крупнейший индустриальный центр Украины.
    Военной удачи нашим бойцам! Только Победа над укрорейхом решит внешнеполитические вопросы на наших условиях.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:46
    Такие города нужно осаждать . Группы спецов зачистят квартал за кварталом ,тут спешка не к чему
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:46
    украинским войскам пришлось отступать «на более выгодные позиции»
    В ГШ ВСУ забыли добавить на "заранее подготовленные", которые, как показывает практика совсем и не подготовлены - воруют кто как может.