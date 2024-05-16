Военнослужащий ВС США, арестованный во Владивостоке, признал вину
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2 мая в одной из гостиниц Владивостока был задержан американский военнослужащий. Мужчине предъявили обвинение в краже на основании заявления, ранее поданного в полицию местной жительницей.
На данный момент известно, что военнослужащий ВС США полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что 34-летний Гордон Блэк служил в Южной Корее. Там он познакомился с 32-летней россиянкой из Владивостока.
10 апреля он приехал в гости к своей знакомой. Однако между ними возникла ссора и американец ушел. После этого девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.
Гордон Блэк был задержан правоохранителями в гостинице, когда уже собирался вылетать в США.
Стоит добавить, что в Штатах в отношении военнослужащего открыто административное расследование. Как ранее заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, американская армия выясняет детали поездки Блэка в Россию.
Чиновница отметила, что военнослужащим ВС США запрещено посещать РФ без согласования с командованием. По результатам текущего расследования будут определены последствия для нарушителя.
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