Военнослужащий ВС США, арестованный во Владивостоке, признал вину

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Военнослужащий ВС США, арестованный во Владивостоке, признал вину

2 мая в одной из гостиниц Владивостока был задержан американский военнослужащий. Мужчине предъявили обвинение в краже на основании заявления, ранее поданного в полицию местной жительницей.

На данный момент известно, что военнослужащий ВС США полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Приморскому краю.



Ранее сообщалось, что 34-летний Гордон Блэк служил в Южной Корее. Там он познакомился с 32-летней россиянкой из Владивостока.

10 апреля он приехал в гости к своей знакомой. Однако между ними возникла ссора и американец ушел. После этого девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.

Гордон Блэк был задержан правоохранителями в гостинице, когда уже собирался вылетать в США.

Стоит добавить, что в Штатах в отношении военнослужащего открыто административное расследование. Как ранее заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, американская армия выясняет детали поездки Блэка в Россию.

Чиновница отметила, что военнослужащим ВС США запрещено посещать РФ без согласования с командованием. По результатам текущего расследования будут определены последствия для нарушителя.
24 комментария
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  1. Osmodey Звание
    Osmodey
    +2
    Сегодня, 10:38
    Никогда такого не было- и вот опять))
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 11:45
      Самое интересное, что у нашего консульства в Ю.Корее не возникло никаких причин не давать визу военнослужащему США для въезда в Россию....Пытаюсь представить обратный вариант, как если бы наш военнослужащий в Сирии (база Хмеймим) захотел съездить в Сан-Диего (США), где есть база ВМФ США на Тихом океане. И почему же у меня никак не складываются такие хотелки для нашего вояки? lol
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 10:39

    Ранее сообщалось, что 34-летний Гордон Блэк служил в Южной Корее. Там он познакомился с 32-летней россиянкой из Владивостока.

    10 апреля он приехал в гости к своей знакомой. Однако между ними возникла ссора и американец ушел. После этого девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.
    Ну, прямо таки Владивостокская Санта барбара ! laughing
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 10:39
    Когда-то... про эту любовь какую-нибудь рок-оперу придумают...
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 10:46
      И кинчик сваяют. На Оскара пошлют. Медаль получат.
      1. Osmodey Звание
        Osmodey
        +3
        Сегодня, 10:48
        При чем с америкосом будет афроамериканец гей, вместо русской бабы)
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          +2
          Сегодня, 10:49
          При этом он будет инвалид.
          1. Osmodey Звание
            Osmodey
            +1
            Сегодня, 11:00
            А сам служивый - обязательно трансгендер/некрофил)))
            1. antiaircrafter Звание
              antiaircrafter
              +1
              Сегодня, 11:01
              И только владивостокские менты останутся ментами)
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 10:53
      девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.

  4. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 10:43
    Видимо, этот Гордон не заплатил, поэтому, те деньги, которые были у него, он как бы украл
    1. Knizhnik Звание
      Knizhnik
      +2
      Сегодня, 10:52
      "Зайцем" прокатился.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:44
    Американец украл деньги , все честные и только один у них вор .Кто бы мог подумать
  6. Приморец Звание
    Приморец
    +1
    Сегодня, 10:46
    Можно использовать его для обмена на наших граждан, которых америкосы арестовывают по всему миру.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:51
    «После этого девушка обнаружила пропажу денежных средств» —

    — Не гусар! ...
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:51
    Американских чиновников больше волнует не то, что их в/сл оказался воришкой, а то, что он посетил Россию. Как все в мире перевернулось - воровство не порок, порок, что поехал в Россию.
  9. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +5
    Сегодня, 10:51
    Если честно это вызывает очень сильный смех от того, как редакция носится с этим Американцев.
    У нас каждый день иностранные граждане кого то грабят, в кого стреляют, кого то насилуют. Но заметок об этом на Военном обозрении нет.

    А тут целый американец! Обычный преступник, которого сейчас возводят в ранг черт знает кого.
  10. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 10:54
    При пересечении границы, его не заставили письменно ответить на вопрос, чей Крым? Нет? Недоработочка....
  11. Serafim Звание
    Serafim
    +1
    Сегодня, 10:58
    Надо полагать, этого "изменника американской родины" , по возвращении , ждёт электрический стул )))
  12. danka111 Звание
    danka111
    -1
    Сегодня, 11:04
    Не понятно - как он попал во Влад. В ЮК и назад самолеты не летают 2 года. Визы наверняка нет - вообще муть, только девка, деньги. Где погранцы/консулы с послами?
    1. hhurik Звание
      hhurik
      +2
      Сегодня, 11:13
      Паром ходит Донхе-Владивосток, 35 тыр. эконом билет стоит, еженедельно по вторникам.
      Да, и с бабой этой он сожительствовал в Ю.Корее, че она там делала - неизвестно. Потом поперся за ней во Владивосток.
      Так что да - фильму быть.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 11:39
        Паром ходит Донхе-Владивосток, 35 тыр. эконом билет стоит, еженедельно по вторникам.

        Можно самолетом с пересадкой через Китай или Японию.
        Да, и с бабой этой он сожительствовал в Ю.Корее, че она там делала - неизвестно.

        Установлено, что заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн.
        https://tass.ru/proisshestviya/20729759
        Видимо работала хостесс
        С каждым сотрудником заключается официальный договор подряда. Зарплата выплачивается фиксировано, делясь на 3 части:
        2.000.000 won (110.000 руб.) — фиксированный оклад, указанный в договоре, который выдается в конце срока при условии отработки всего контракта. Можно договориться о выплатах 1 раз в неделю и авансе в начале.
        10.000 won (550 руб.) — оплата за 1 час переработки. Выплачивается на руки или на карту сотрудника.
        Чаевые — сумма зависит от работоспособности и личных качеств девушки. Полностью остаются хостес.
        https://kor-center.ru/hostes/
        Блэк избил ее и украл 200 тыс. рублей и алкоголь.
        https://rtvi.com/news/arestovannyj-vo-vladivostoke-amerikanskij-voennyj-priznal-vinu/
        т.е. ее месячный заработок в Сеуле.
  13. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 11:08
    По результатам текущего расследования будут определены последствия для нарушителя.
    А как это ему повредит, если ему за кражу могут года три отвесить и поедет он в ИТК срок свой отбывать.
  14. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 11:21
    Обменяем на нашего сидельца в Америке.