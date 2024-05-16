Американский сенатор переложил вину за золотые слитки в своём доме на жену

22
Американский сенатор переложил вину за золотые слитки в своём доме на жену

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес, в доме которого были найдены золотые слитки, решил сделать виновной свою жену.

Адвокат сенатора Ави Вайцман заявил, что его подзащитный ничего не знал о золоте, найденном в его доме, добавив, что это его жена Надин Менендес без ведома мужа «прятала сокровища».



Однако сторона обвинения заявляет, что Боб Менендес брал взятки как золотыми слитками, так и наличными и даже автомобилем, а его супруга содействовала ему в получении взяток. В обмен на «дары» он использовал свое влияние в интересах иностранных бизнесменов.

Где были найдены золотые слитки? Золотые слитки были найдены в запертом чулане. Это гардероб Надин… Сенатор не знал, что золотые слитки были там

- сказал Вайцман, выступая в суде.

В июне 2022 года в доме четы Менендес в городке Энглвуд-Клиффс в штате Нью-Джерси прошли обыски. Тогда здесь были обнаружены 500 тысяч долларов наличными и 13 золотых слитков. Обвинение считает, что это всё получено коррупционным путём.

Еще в 2015 году Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. Однако он пока продолжает оставаться сенатором. 9 лет! Предъявляемые ему сегодня обвинения в совокупности предусматривают лишение свободы на срок до 45 лет.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:06
    Да "нормальная, обычная" коррупция в стане полосатых политиков/законодатели ... лоббизм, однако.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 12:13
      А надо было заплатить налог и тогда бы взятка перестала быть взяткой.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:21
        А так можно было?
        Впрочем, жадность, ещё та зараза, не одного до тУрмы довела.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +2
          Сегодня, 12:28
          Цитата: rocket757
          А так можно было?

          В гниющих США - да.
          Это они называют "лоббирование".
          Но кажется взяткодатель должен пойти в контору с лицензией, отслюнявить ей процент(и возможно уплатить налог), передать деньги, она передаст их взяткообретателю(и ообщит за что оно), а он должен будет уплатить налог. И вуаяля, это не корупция, это другое.
          Как то так.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 12:33
            Ловко придумали! Это ж не коррупция, это ДРУГОЕ!
            А государство... так деньги ж не пахнут, это известно с начала времен! Тем более, НАЛОГИ, это святое.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 12:41
              Женщины они такие ---- потихоньку от мужа заначки делают на чёрный день lol Эта видимо, на длинный чёрный день напрятала
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 12:45
                Тоже верно и даже выручает иногда из трудных ситуаций.
                А в этой конкретной... да фиг её знает, чего они там нарешают/порешаю?
  2. AlexTss Звание
    AlexTss
    +5
    Сегодня, 12:07
    - Ты где деньги берёшь ?
    - В тумбочке.
    - А там они откуда ?
    - Жена кладёт.
    - А жене кто даёт ?
    - Я.
    - А ты где берёшь ?
    - В тумбочке...
    good
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:08
    «Это гардероб Надин…» —

    — Гардероб Надин,Надя от него скрывала,тут и до русского следа не далеко ...
    1. fif21 Звание
      fif21
      -1
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Гардероб Надин,Надя от него скрывала,тут и до русского следа не далеко ...

      Посмотреть как этот сенатор голосовал последние 9 лет , в чьих интересах , и все будет понятно . Сказал бы , что ему это подбросили агенты ФБР , а так остался без "сладкого" надолго ! wassat
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 12:09
    были обнаружены 500 тысяч долларов наличными и 13 золотых слитков.

    Ерунда. У нашего кадровика на даче 100 миллионов и золотые монеты валялись.
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Stas157
      Ерунда. У нашего кадровика на даче 100 миллионов и золотые монеты валялись.

      Да у нас гайцы в регионах лучше живут, чем сенаторы за океаном! smile

      Растёт и крепнет благосостояние российских граждан! laughing
  5. Попандос Звание
    Попандос
    -1
    Сегодня, 12:11
    В июне 2022 года в доме четы .... прошли обыски.
    ......
    Еще в 2015 году Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции

    Он что за семь лет не мог вывезти все это из дома? fool
    Ну или там было НАМНОГО больше, или как у покойного Задорного - Нууу тууупыыеее! laughing
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:13
    Где были найдены золотые слитки? Золотые слитки были найдены в запертом чулане. Это гардероб Надин… Сенатор не знал, что золотые слитки были там - сказал Вайцман, выступая в суде.
    Даже страшно предположить какое отношение к сенатора к США и Америке раз свою жену так любит. laughing crying
  7. Ю-81 Звание
    Ю-81
    +3
    Сегодня, 12:17
    Цитата: rocket757
    Да "нормальная, обычная" коррупция в стане полосатых политиков/законодатели ... лоббизм, однако.

    Вспоминаются сразу дела Кагарлицкого и Стрелкова, которых посадили за слова, а Фридмана, который открыто финансировал ВСУ спокойно пустили обратно, без каких-либо предъяв, не говоря уже об уголовном преследовании.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:25
      Да ладно, если покопаться... то быстро расхочется или объяснят, что копаться не надо!
      Ладно, на нас, на обывателя внимания уже никто не обращает, а на тех, кто на публику, что то вывалить может, очень, даже, внимание обращают.
      Как то та, причём ВЕЗДЕ!
  8. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 12:24
    Еще в 2015 году Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. Однако он пока продолжает оставаться сенатором. 9 лет!

    какие ваши доказательства
    я же ни в чём
    ни в чём не виноват laughing

    ну это обычное лобби
    не как у нас Иванов или Кузнецов
    хотя их тоже разрабатывали более десяти лет crying
  9. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 12:29
    для чиновника такого уровня и стажа что то уж маловато нашли. Вон вна Украине начальники всего лишь облвоенкоматов в несколько раз больше всего за пару лет "заработали".
    Перефразируя старый анекдот:
    - обнаружены 500 тысяч долларов наличными и 13 золотых слитков. И это всё ваше?!..
    - нет, это - ВАШЕ. Моё в подвале...
    ))
  10. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 12:35
    Предъявляемые ему сегодня обвинения в совокупности предусматривают лишение свободы на срок до 45 лет.

    Интересно, если Иванов и компани всё же сядет, сколько дадут? Лет 8, из них отсидит в сизо к тому моменту уже пару лет, где день за два, останется 4, можно подавать на удо и ведь выйдет! К гадалке не ходи, например Улюкаев за взятку в 2млн $ через 6 лет уже на свободе. Вот и вся разница. А тут видите ли 45 лет! Лохи американские! Не знают, как с коррупцией бороться! laughing
  11. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 13:31
    интересно, а если б деньги и золото нашли в комнате горничной, он сказал бы что это её средства и он к ним отношения не имеет? laughing
  12. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 14:02
    В июне 2022 года в доме четы Менендес в городке Энглвуд-Клиффс в штате Нью-Джерси прошли обыски. Тогда здесь были обнаружены 500 тысяч долларов наличными и 13 золотых слитков.

    Начальник ГИБДД Ставропольского края в голос ржёт над американскими нищебродами-сенаторами.
  13. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:38
    Он демократ; сторонник Байдена.