Американский сенатор переложил вину за золотые слитки в своём доме на жену
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Американский сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес, в доме которого были найдены золотые слитки, решил сделать виновной свою жену.
Адвокат сенатора Ави Вайцман заявил, что его подзащитный ничего не знал о золоте, найденном в его доме, добавив, что это его жена Надин Менендес без ведома мужа «прятала сокровища».
Однако сторона обвинения заявляет, что Боб Менендес брал взятки как золотыми слитками, так и наличными и даже автомобилем, а его супруга содействовала ему в получении взяток. В обмен на «дары» он использовал свое влияние в интересах иностранных бизнесменов.
Где были найдены золотые слитки? Золотые слитки были найдены в запертом чулане. Это гардероб Надин… Сенатор не знал, что золотые слитки были там
- сказал Вайцман, выступая в суде.
В июне 2022 года в доме четы Менендес в городке Энглвуд-Клиффс в штате Нью-Джерси прошли обыски. Тогда здесь были обнаружены 500 тысяч долларов наличными и 13 золотых слитков. Обвинение считает, что это всё получено коррупционным путём.
Еще в 2015 году Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. Однако он пока продолжает оставаться сенатором. 9 лет! Предъявляемые ему сегодня обвинения в совокупности предусматривают лишение свободы на срок до 45 лет.
Википедия/United States Senate
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