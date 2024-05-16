Опубликованы новые кадры момента покушения на премьера Словакии

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Опубликованы новые кадры момента покушения на премьера Словакии

В сети опубликованы новые кадры, на которых запечатлен момент покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо. На кадрах можно увидеть, как террорист в упор стреляет в словацкого премьер-министра.

Также камера запечатлела действия охраны Фицо, скрутившей нападавшего лишь после того, как тот успел несколько раз выстрелить в главу правительства Словакии. При этом сам Фицо около месяца назад говорил о возможной попытке покушения, однако озвученные премьером угрозы были проигнорированы спецслужбами страны. Служба безопасности президента и контрразведывательная полиция Словакии до выяснения обстоятельств задержали трех охранников Фицо.






В настоящее время состояние Фицо стабилизировалось, но все еще остается тяжелым. Директор больницы, в которую доставлен словацкий премьер, сообщила, что Роберту Фицо были нанесены многочисленные ранения, операция длилась более пяти часов. Две пули попали в живот, повредив внутренние органы, третья пробила сустав руки.

Тем временем 71-летний совершивший нападение на Фицо террорист Юрай Цинтула признался, что задумал убийство Фицо сразу после состоявшихся в стране президентских выборов. Цинтула является сторонником либеральной партии "Прогрессивная Словакия", выступающей за продвижение идеологии ЛГБТ* (*экстремистское движение, запрещенное в РФ). При этом примечательно, что пытавшийся убить Фицо Цинтула является основателем движения "Против насилия".

22 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 11:29
    Желаю скорейшего выздоровления словаку.Надеюсь он не поддастся на угрозу и совершенной попытке убийства
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:33
      dmi.pris 1 hi, тут 50/50, думаю что следующая "активизация" оппозиции будет в Венгрии, вон тоже раскритиковали Украину а Украина европейская "корова".
      1. 123_123 Звание
        123_123
        +1
        Сегодня, 11:51
        Скорее уж не корова, а свинья
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:51
      Почему на премьере не было бронежилета?
      И как премьер оказался напротив террориста?
      Думаю,что в наличии сразу два фактора-причастные к покушению сотрудники и не профессионализм охраны.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 11:56
      3 пули словить -не шутка. Инвалидность в той или иной мере обеспечена...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:29
    Пролюбили охранники по черному, аль тут другое, тут уже возможны варианты.
    1. Kartograf Звание
      Kartograf
      0
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Ропот 55
      Пролюбили охранники по черному

      При чем тут охранники,если охраняемое лицо вплотную подходит к людям пообщаться?Тут никакая реакция не поможет
  3. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 11:31
    сторонником либеральной партии "Прогрессивная Словакия", выступающей за продвижение идеологии ЛГБТ*

    Обиженный, боевой гомосек, сумел 5 раз выстрелить...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:36
      Msi hi, причём стрелял явно со знанием дела, а эти стояли в "параличе" вот и думай что это, проф непригодность или слив охраняемого лица. Причём само лицо заранее заявляло об опастности. Демократия-с.
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 11:46
        это, проф непригодность или слив охраняемого лица.

        Может быть. Смотрите фото в статье, 3 е сверху. Один охранник очень странно ноги расставил, может тоже сторонник ЛГБТ...
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 11:33
    Цинтула является сторонником либеральной партии "Прогрессивная Словакия", выступающей за продвижение идеологии ЛГБТ* (*экстремистское движение, запрещенное в РФ). При этом примечательно, что пытавшийся убить Фицо Цинтула является основателем движения "Против насилия".[quote][/quote]
    На какие ши-ши этот "писатель" основывает движения? Явно имеет поддержку от США. Вот тут и копайте, по чьему заданию он соверщил это преступление.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:39
      Егоза hi, после "Северных Потоков" надеятся на честное расследование не приходится, свалят на конкретного активиста и всё. Фицо может и сдуется а может наоборот но сигнальчик венграм, сербам и прочим послан.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:36
    — Это не охрана главы государства.Это вообще не охрана ...
  6. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 11:37
    Ему бы надо было в бронежилете ходить..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:42
      Million hi, ага , или в бронекапсуле ездить как Папе , залет охраны ну или слив охраны на лицо.
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:41
    Охранников уволить с волчьим билетом...полная профнепригодность.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:57
      Лёха с Андроида hi, а что если охране сделали предложение от которого они не смогли отказаться?
  8. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 11:42
    Беречь надо своих руководителей отстаивающих независимую политику ибо они в зоне опасности. У Саудитов так же.
    В Японии покушение удалось и это в цивилизованной стране в век демократии.
    Чёт покушения в мире проявляться стали, видать кому-то припекает.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 11:44
    Жена террориста этническая украинка; она уже арестована за подстрекательства к убийству: уши ГУР и Буданова видны всё яснее.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:44
    Такое ощущение, что премьер-министра охраняет второразрядный ЧОП. Либо в Словакии проблемы с охраной первых лиц, либо охранники специально долго "соображали", что делать.
    Фицо пожелаем выздоровления и возвращения в строй.
  11. Osmodey Звание
    Osmodey
    0
    Сегодня, 11:46
    Гомосеки-сексуалисты -задрали уже. Все их права утесняют- все они в борьбе. Раньше этих глиномесов лечили или линчевали.
  12. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 11:51
    Ну так есть же препараты психотропные то да се. Изучить всю его подноготную.