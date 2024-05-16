Израильская авиация одновременно атакует сектор Газа и восток Ливана
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Как сообщается в соцсетях, самолеты ЦАХАЛ сегодня нанесли удар по улице Аль-Ходжа в населенном пункте Джабалия в секторе Газа, а также по другим частям региона. Среди жертв израильской бомбардировки – журналист Мухаммад Джахджух и несколько членов его семьи. Это произошло в результате прилета в его дом.
Израильский портал Walla сообщает, что армия обороны Израиля ведет активные боевые действия в Джабалии и ее окрестностях. При этом ЦАХАЛ задействует авиацию и артиллерию. Наиболее интенсивно операция проходит в центре населенного пункта.
Израильская авиация одновременно атакует не только сектор Газа, но и восток Ливана. Здесь ее целями являются объекты шиитского движения «Хизбалла». Согласно информации арабского телеканала Al Mayadeen, ударам самолетов и беспилотников ЦАХАЛ подвергся ливанский город Наби-Шит, есть погибшие и пострадавшие. Здесь израильские военные задействовали не менее 14 ракет. Один из прилетов пришелся на трехэтажное жилое здание. Это привело к гибели двух человек, еще двое получили ранения.
Помимо этого, ВВС Израиля атаковали базы «Хизбаллы» в населенных пунктах Бритель, Хрейбе и Эт-Тейбе в восточной части страны. Пока что нет информации о жертвах и пострадавших.
О том, что израильские войска активно действуют по всей территории сектора Газа, вчера заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также сообщил об эвакуации из города Рафах полумиллиона палестинских беженцев.
Армия обороны Израиля
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