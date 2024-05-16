Израильская авиация одновременно атакует сектор Газа и восток Ливана

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Израильская авиация одновременно атакует сектор Газа и восток Ливана

Как сообщается в соцсетях, самолеты ЦАХАЛ сегодня нанесли удар по улице Аль-Ходжа в населенном пункте Джабалия в секторе Газа, а также по другим частям региона. Среди жертв израильской бомбардировки – журналист Мухаммад Джахджух и несколько членов его семьи. Это произошло в результате прилета в его дом.

Израильский портал Walla сообщает, что армия обороны Израиля ведет активные боевые действия в Джабалии и ее окрестностях. При этом ЦАХАЛ задействует авиацию и артиллерию. Наиболее интенсивно операция проходит в центре населенного пункта.



Израильская авиация одновременно атакует не только сектор Газа, но и восток Ливана. Здесь ее целями являются объекты шиитского движения «Хизбалла». Согласно информации арабского телеканала Al Mayadeen, ударам самолетов и беспилотников ЦАХАЛ подвергся ливанский город Наби-Шит, есть погибшие и пострадавшие. Здесь израильские военные задействовали не менее 14 ракет. Один из прилетов пришелся на трехэтажное жилое здание. Это привело к гибели двух человек, еще двое получили ранения.

Помимо этого, ВВС Израиля атаковали базы «Хизбаллы» в населенных пунктах Бритель, Хрейбе и Эт-Тейбе в восточной части страны. Пока что нет информации о жертвах и пострадавших.

О том, что израильские войска активно действуют по всей территории сектора Газа, вчера заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также сообщил об эвакуации из города Рафах полумиллиона палестинских беженцев.
5 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 11:06
    Ну и чего тут такого? Их спортсменам же не запретят участвовать в олимпийских играх, значит ничего предосудительного израильтяне не делают. Всё в пределах самообороны, конечно. Да.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 11:19
    На мифе о своей исключительности , превратились в ....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:23
    «Израильская авиация одновременно атакует сектор Газа и восток Ливана» —

    — Лидеры арабских стран наверное осудят,возможно выразят протест ...
  4. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    -1
    Сегодня, 11:37
    Сообщают про успешную засаду ХАМАС, в которую попали войска режима Нетаньяху.
    По итогу, говорят о более чем десяти убитых и более 40-ка раненых военных ЦАХАЛ. Спасательные вертолеты Израиля вывозили раненых весь вечер.

    https://t.me/VasiletsDmitriy/22327
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    -1
    Сегодня, 11:50
    Цитата: Уарабей
    Ну и чего тут такого? Их спортсменам же не запретят участвовать в олимпийских играх, значит ничего предосудительного израильтяне не делают. Всё в пределах самообороны, конечно. Да.

    Это уже было в Мюнхене, в сентябре 1972 года.
    Палестинская террористическая организация "Чёрный сентябрь" захватила в заложники членов спортивной делегации Израиля.
    Их тогда тоже допустили до Олимпиады...
    В ходе захвата и операции по освобождению 11 заложников погибло...
    Это был громкий провал спецслужб ФРГ...
    Что ж, история повторяется...
    Ждём событий в Париже.
    Нынешний Израиль на фоне 1972 года выглядит ну просто фашистским государством.
    Арабам есть за что мстить.
    А французские спецслужбы вряд ли круче бундесструктур семидесятых...