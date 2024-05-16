Должен преодолевать ПВО КНР: американская компания представила концепт новейшего самолёта-заправщика

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Должен преодолевать ПВО КНР: американская компания представила концепт новейшего самолёта-заправщика

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила визуальный концепт новейшего дозаправочного самолета-невидимки. Его разработкой для ВВС США занимается принадлежащее компании предприятие Skunk Works. Как пишет польский портал военной тематики Defence24, перспективное воздушное судно создается по стелс-технологии в рамках программы Next Generation Air-Refueling System (NGAS), в которой участвует Lockheed Martin.

Автор статьи отмечает, что внешне машина сильно отличается от существующих самолетов данного класса. Ожидается, что первые самолеты-заправщики данной конструкции поступят на вооружение ВВС США к 2040 году. До этого американские Военно-воздушные силы должны получить все уже заказанные 179 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus, а также, вероятно, около 150 «переходных» самолетов. Последние также должны быть выбраны из более классических авиационных конструкций. Это будут новые KC-46A Pegasus, созданные на базе Airbus A330 MRTT или другие машины, основанные на конструкции пассажирского или транспортного самолета.



Однако, отмечает автор, ни KC-46A Pegasus, ни «переходные» самолеты не смогут удовлетворить потребности, которые могут возникнуть во время возможного вооруженного конфликта с Китаем. Они не смогут подойти к китайским авиабазам и системам противоракетной обороны достаточно близко, чтобы безопасно снабжать американскую тактическую авиацию топливом. Именно для этого и разрабатывается самолет-заправщик принципиально новой конструкции.

В отличие от предыдущих концепций этого класса, новый самолет дозаправки по форме напоминает скорее увеличенный истребитель. Внимание уделяется воздухозаборникам, утопленным в фюзеляже под крыльями, оперению в форме буквы V и компоновке кабины, напоминающей боевой самолет, а не классическую «летающую цистерну».

Кроме того, новый самолет изменит и принцип заправки истребителей. Предполагается, что она будет происходить не как сейчас, когда истребитель подлетает к заправщику сзади, а в параллельном режиме или непосредственно под самолетом-заправщиком. Существует вероятность того, что экипаж нового самолета может быть сокращен с трех до двух человек за счет устранения позиции оператора задней заправочной цистерны. Новой заправочной установкой сможет управлять второй член экипажа непосредственно из кабины пилота.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:52
    «Должен преодолевать ПВО КНР: американская компания представила концепт новейшего самолёта-заправщика» —

    — Будет нелегально китайские самолёты заправлять...
    1. Загребун Звание
      Загребун
      0
      Сегодня, 11:55
      Того же мнения. Заправщик преодолевающий ПВО... Зачем? Что бы при заправке целится легче было? Таки сразу две мишени.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 11:53
    То есть до 2040 года Китай может спать спокойно? Раз заправщик "под него" еще находится в стадии проектирования?
    А картинка нарядная. Как из "техники молодежи" 80х... И вероятно к реальности имеет такое же отношение.... request
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 11:55
      И после тоже может спать спокойно.

      Пишет самая осведомленная в США газета "Вашингтон пост", непосредственно связанная с Центральным разведывательным управлением и военной разведкой РУМО.

      "Согласно информации от высшего командования Турции, просочившейся в одно из местных изданий, трижды во время тестовых включений своих комплексов С-400, закупленных у России, тамошние военные испытывали их на американских "стелсах" Ф-35, ротация которых на Ближнем Востоке проходит на удалении 200 км от базы авиабазы турецких ВВС "Мюртед", расположенной под Анкарой. Помимо Ф-35 сообщается также об успешных "перехватах" Ф-22, на том же маршруте. Турки комплексом остались довольны. Можно ли считать после этого наши самолёты "стелсами", и не стали ли они скомпрометированными в своём основном качестве? Вопрос можно считать риторическим".

      Одно из местных турецких изданий написавших об этом статью.Ссылка на оригинал.

      https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-s-400leri-f-35i-test-etti-iddiasi-212567
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 11:58
    Должен преодолевать ПВО КНР: американская компания представила концепт новейшего самолёта-заправщика

    Очередной распиаренный агрегат по цене межпланетного космического корабля. А что он должен и что он будет время покажет