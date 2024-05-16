В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу

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В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу

Сербская полиция задержала мужчину, угрожавшего лидеру страны Александру Вучичу. Согласно сообщению правоохранителей, житель Сомбора по имени Драган Миятович помещен под стражу на 48 часов из-за угрозы президенту республики.

Стоит отметить, что ранее Вучич неоднократно заявлял, что в его адрес регулярно поступают угрозы и оскорбления. В большинстве случаев выпады в адрес сербского лидера и его семьи злоумышленники публиковали в соцсетях. При этом полиция ранее уже проводила несколько задержаний по данным эпизодам.



Напомним, что вчера в Словакии было совершено покушение на премьера страны Роберто Фицо. 71-летний местный писатель, якобы недовольный политикой главы правительства, тяжело ранил его из огнестрельного оружия.

Фицо активно выступал против поставок оружия Киеву, а также принятия Украины в НАТО, за что на Западе его неоднократно обвиняли в пророссийской позиции.

В свою очередь, Вучич недавно принял в Белграде супругу украинского президента Елену Зеленскую и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. При этом после переговоров сербский лидер заявил, что преследует исключительно интересы своей страны и не является «русским наймитом».

После этого президент Сербии подвергся резкой критике со стороны ряда экспертов и журналистов. Его обвинили в слабости и предательстве по отношению к Москве.
9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 11:30
    После этого президент Сербии подвергся резкой критике со стороны ряда экспертов и журналистов. Его обвинили в слабости и предательстве по отношению к Москве.

    На всех не угодишь, как ни старайся!! Политика "и нашим , и вашим" всегда плохо кончается.
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 11:32
    Вчера у Соловьева, как в воду глядели.
    Самое главное - на неугодного Западу гос. деятеля должен совершить нападение гражданин именно этого государства - народ против!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:39
    — Фицо,Вучич, ...Орбан?...
    (Тут ещё Эрдоган "переворот предотвратил")
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 11:46
    На команданте Фиделя 630 раз покушались. И он не скурвился, не испугался амеров.
  6. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 11:49
    Ну надо ответку врубить - на Урсулу или Жозепа натравить еэсовца какого - нибудь возмущенного повышением цен.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:49
    Его обвинили в слабости и предательстве по отношению к Москве.
    В чем-то обвиняющие возможно и правы, но Вучич конечно находится не в простой ситуации. Но это не значит, что в угоду кому-то стоило принимать жену Зеленского. Кулеба какой-никакой, но министр иностранных дел и тут как бы дипломатический протокол (хотя мог и отказать во встрече), а кто такая Зеленская?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 11:54
      Но это не значит, что в угоду кому-то стоило принимать жену Зеленского

      Вот именно. Зачем оправдывается, наймитом меня называли, говорит... fool
  8. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 11:53
    После этого президент Сербии подвергся резкой критике со стороны ряда экспертов и журналистов. Его обвинили в слабости и предательстве по отношению к Москве.

    И я прошёлся по нему. Многовекторной проституткой назвал.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:54
    Хорошо, когда во главе государства - МУЖИК.
    Государь, Вучич, Фицо, Орбан, Эдроган, Си, Ын, Асад, Салман, Лукашенко (не ржите!)... даже Биби!
    Тот, кто не сцыт сказать "Нет!", когда это нужно.
    Таких реально мало.
    И их надо БЕРЕЧЬ!