В Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу
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Сербская полиция задержала мужчину, угрожавшего лидеру страны Александру Вучичу. Согласно сообщению правоохранителей, житель Сомбора по имени Драган Миятович помещен под стражу на 48 часов из-за угрозы президенту республики.
Стоит отметить, что ранее Вучич неоднократно заявлял, что в его адрес регулярно поступают угрозы и оскорбления. В большинстве случаев выпады в адрес сербского лидера и его семьи злоумышленники публиковали в соцсетях. При этом полиция ранее уже проводила несколько задержаний по данным эпизодам.
Напомним, что вчера в Словакии было совершено покушение на премьера страны Роберто Фицо. 71-летний местный писатель, якобы недовольный политикой главы правительства, тяжело ранил его из огнестрельного оружия.
Фицо активно выступал против поставок оружия Киеву, а также принятия Украины в НАТО, за что на Западе его неоднократно обвиняли в пророссийской позиции.
В свою очередь, Вучич недавно принял в Белграде супругу украинского президента Елену Зеленскую и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. При этом после переговоров сербский лидер заявил, что преследует исключительно интересы своей страны и не является «русским наймитом».
После этого президент Сербии подвергся резкой критике со стороны ряда экспертов и журналистов. Его обвинили в слабости и предательстве по отношению к Москве.
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