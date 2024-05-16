Власти Кореневского района Курской области призвали местных жителей не надевать камуфляж
Ситуация в приграничных с Украиной регионах России остаётся непростой из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников. Одним из этих регионов является Курская область.
Глава Кореневского района области Марина Дегтярёва обратилась к жителям района в связи с напряжённой обстановкой. Данный район Курской области граничит с Сумской областью Украины.
- говорится в начале обращения, опубликованного в телеграм-канале Дегтярёвой.
Глава района просит местных жителей держаться по дальше от мест скопления военнослужащих и военной техники. Она также призвала мужчин не носить камуфляжную одежду, так как они могут стать целью для вражеских атак.
Кроме того, людей просят не снимать места падений украинских дронов и работу российских сил ПВО и, тем более, не выкладывать подобные материалы в сеть.
- отмечается в обращении главы Кореневского района.
Только вчера утром Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых над Курской областью беспилотниках ВСУ. Дегтярёва добавила, что сегодня территория района вновь оказалась под вражеским обстрелом.
Информация