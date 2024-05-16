Власти Кореневского района Курской области призвали местных жителей не надевать камуфляж

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Власти Кореневского района Курской области призвали местных жителей не надевать камуфляж

Ситуация в приграничных с Украиной регионах России остаётся непростой из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников. Одним из этих регионов является Курская область.

Глава Кореневского района области Марина Дегтярёва обратилась к жителям района в связи с напряжённой обстановкой. Данный район Курской области граничит с Сумской областью Украины.



Уважаемые жители Кореневского района! Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника

- говорится в начале обращения, опубликованного в телеграм-канале Дегтярёвой.

Глава района просит местных жителей держаться по дальше от мест скопления военнослужащих и военной техники. Она также призвала мужчин не носить камуфляжную одежду, так как они могут стать целью для вражеских атак.

Кроме того, людей просят не снимать места падений украинских дронов и работу российских сил ПВО и, тем более, не выкладывать подобные материалы в сеть.

Такими действиями вы помогаете противнику корректировать его работу и подвергаете опасности не только сотрудников оперативных служб, но и самих себя

- отмечается в обращении главы Кореневского района.

Только вчера утром Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых над Курской областью беспилотниках ВСУ. Дегтярёва добавила, что сегодня территория района вновь оказалась под вражеским обстрелом.
7 комментариев
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  1. salat Звание
    salat
    +9
    Сегодня, 13:51
    Что в лоб что по лбу, все равно снимут и в телегу запилят
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 13:54
      salat hi, это лечиться только статьей, да и то не всегда. А насчёт камуфляжной одежды, дроноводы ВСУ специально бьют по гражданским, прекрсно видя что это гражданские, так что одежда тут не причём.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 14:22
        Бабская тема про "них" и "себя" не удивительна. Странно как вообще Дегтярева стала руководить районом.
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 14:40
        Абсолютно с вами согласен. Даже, если они оранжевую одежду наденут это ничего не изменит. Разве что целиться легче будет. По красному кресту, скорой помощи они бьют и ничего - не жалеют об этом.
  2. Кариб Звание
    Кариб
    +6
    Сегодня, 13:56
    Извините не специалиста. Но украинские арта, ракеты и дроны летят по мирным. Ощущение что по военным прилетает много меньше.... Возможно просто про военных СМИ не публикуют, поэтому и сложилось такое впечатление. Может наоборот мирным одеваться в хаки.... А самое опасное одеваться в журналистов, прессу и врачей. Так видится с Урала.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:03
      Кариб hi, всё правильно, ВСУ прицельно бьет по мирным гражданам прекрасно зная что это мирные люди, у них приказ Зеленского сделать наше приграничье "серой зоной", показать что наши руководители не могут защитит жителей порубежья и попытаться раскачать ситуацию, так что камуфляж тут не причём, если так рассуждать то гражданским надо отказаться от машин типа "Нива", "Буханка", УАЗ, и не трогать строительную технику а то вдруг подумают что трактор с отвалом и ковшом работает на В. С. России.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:27
    Такими действиями вы помогаете противнику корректировать его работу и подвергаете опасности не только сотрудников оперативных служб, но и самих себя - отмечается в обращении главы Кореневского района.
    Свежие идеи по версии Марины Дегтяревой сохранят жизнь мирному населению.

    Такими действиями вы помогаете противнику корректировать его работу и подвергаете опасности не только сотрудников оперативных служб, но и самих себя
    Кто кому помогает огромный вопрос. Дегтярева противнику или противник Дегтяревой при разгоне своих тараканов fool Камуфляж всегда назывался ЗАЩИТНЫМ цветом !!! А граждане будут согласно своего собственного усмотрения с целью удобства и практичности в обиходе с учётом фактической объективно-субъективной реальности.