Командование ВСУ рассчитывает на призыв 100 тысяч человек после снижения возраста мобилизованных до 25 лет

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Командование ВСУ рассчитывает на призыв 100 тысяч человек после снижения возраста мобилизованных до 25 лет

После того, как власти Украины снизили возраст мобилизации граждан с 27 до 25 лет, командование ВСУ рассчитывает на призыв дополнительных 100 тысяч человек в ряды действующей армии. Закон о снижении возрастной планки для мобилизации был подписан главой киевского режима Владимиром Зеленским в апреле 2024 года.

Между тем, сейчас на Украине довольно мало мужчин 1998-1999 годов рождения. По информации украинских демографов, в этот период в стране родились всего 416 349 мальчиков. Кто-то умер в детском или юношеском возрасте, кто-то покинул Украину или не годен к службе в вооруженных силах по состоянию здоровья. Поэтому призвать в ряды ВСУ могут едва ли не каждого второго представителя данной возрастной группы, раз речь идет о 100 тысячах человек.



Таким образом, украинское руководство по-прежнему продолжает разрушение страны, усугубляя и без того очень острую демографическую проблему. Естественно, что и сами молодые люди такого возраста будут всеми силами стараться избежать мобилизации, а это означает, в том числе, и попытки покинуть страну.

Отток граждан с территории Украины будет продолжаться, несмотря на драконовские методы правоохранительной системы и военкоматов (территориальных центров комплектования и социальной поддержки). Те молодые украинцы, кому не повезет, попадут на фронт и с очень большой вероятностью погибнут или станут инвалидами. Ведь потери ВСУ на фронте растут пропорционально провалам и натиску российской армии.
24 комментария
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  1. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:08
    а вот если 1000 человек побегут сразу кто их сможет остановить?
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +8
      Сегодня, 12:10
      кто их сможет остановить?
      Пулеметчик.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 12:29
        2 пулеметчика /второй пулеметчик будет работать с сопредельной стороны границы/
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:10
    Командование ВСУ рассчитывает на призыв 100 тысяч человек после снижения возраста мобилизованных до 25 лет
    . Подметут и угробят все дееспособное, рабочее население... зелеюгент приготовится.
    Ах да, там ведь и очумелых бабенок туда заманить стараются, так что половой дисбаланс будут регулировать проверенными методами.
    Всех под одну гребёнку.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:22
      . После того, как власти Украины снизили возраст мобилизации граждан с 27 до 25 лет, командование ВСУ рассчитывает на призыв дополнительных 100 тысяч человек в ряды действующей армии. Закон о снижении возрастной планки для мобилизации был подписан главой киевского режима Владимиром Зеленским в апреле 2024 года.


      С учётом того что потери ВСУ на данный момент времени 1500 в сутки,то этих 100 тыс. хватит им на пару месяцев,ну ещё 10 тыс. останется.Так как при потерях 1500 в день за месяц они потеряют 45 тыс.,а за 2 месяца 90 тыс.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:30
        Все такие цифры, 200, 300 и 500, все весьма примерно и не статично... но судя по всему, с резерва и у них не ахти, коль они гребут трудоспособное население уже без разбору.
        Уще чутка, один шаг и вообще у той территории, своих перспектив вообще никак, в ноль!
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:30
      rocket757 hi, про теток я имею ввиду целые подразделения разговор ходит дпвно но пока кроме слухов ничего нет, разрозненые сообщения о снайперах, медиках, операторах FPV идут давно, но женщины идут добровольно пока, а значит это идейный враг, остальные имеют выбор, бежать, сдаться либо умереть, меньше надо было скакать да с краю сидеть, теперь химера поражденная майданом и вскормленная Западом пожрет всех кто не был расторопным и не свалил.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:35
        Была просто химера, а уж то, что раскармили, это сильно больше, сильно опаснее, чудовище пожирающее всех и всяк, там, на той территории.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:38
          rocket757, пожирает эта химера только простых работяг, да малоимущих, тех у кого нет связей и денег, остальные свалили либо такую броню имеют что ТЦК им под козырек берут, чем они бравируют.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 12:35
        Вооружённые силы России продолжают победное шествие на Харьковском направлении – отряды ВСУ сдаются в плен, освобождено 13 населённых пунктов, близится окружение столицы области. Несмотря на напускное спокойствие в кадре, для Зеленского это стало большим ударом.

        Русское наступление под Харьковом ввело в панику самые высокие ряды противника и порождает внутренний раскол в Киеве. Зеленский в настоящем бешенстве и угрожает расстрелять подчинённых, а глава ГУР раскритиковал главкома ВСУ Сырского, заявив о полном отсутствии резервов.


        "Зеленский ночью истерил и угрожал всем, что их расстреляют, если Харьков окружат или возьмут в полукольцо",
        - сообщал Telegram-канал Win/Win.

        ВСУ перебросили на Харьковское направление элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины "Лють". Ранее эта бригада базировалась под Часовым Яром,
        - рассказал ранее собеседник, знакомый с ситуацией в беседе с ТАСС.

        Помимо этого, стало известно, что Киев направляет под Волчанск военнослужащих из учебных центров, а также снимает с блокпостов полицейских и членов теробороны.

        Кажется, дела идут совсем плохо, и украинский Генштаб надеется хоть как-то стабилизировать обстановку.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:43
          Так до всех военкомы доберутся, к самому концу... хотя, самые "избранные" попробуют смытся до того.
          Они крысы ещё те, в первых рядах, если что.
  3. yo-yo Звание
    yo-yo
    -1
    Сегодня, 12:13
    Видимо, скоро под нож пойдут заслуженные украинские профессора и академики. Без права отсрочки.
  4. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 12:17
    Чего не жилось людям? Теперь вот умирать. Кстати, у нас ситуация вызревает в обратном направлении. Есть позитивные тенденции:
    https://dzen.ru/a/ZkW0VIBHNXjhJjx3
  5. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 12:18
    власти Украины снизили возраст мобилизации граждан с 27 до 25 лет

    А почему вообще не призывают сразу начиная с совершеннолетия?
    Так то "они же учатся" не канает. Во первых не все учатся, во вторых интересно выходит, будто уже отучившийся специалист менее ценен чем тот кто возможно станет специалистом.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      -1
      Сегодня, 12:29
      С бабами кто-то же должен спать в тылу. Вот введут всяких эстонцев или французов, тогда и остальных можно будет отправлять на передовую. am
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        -1
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Pharmacist
        С бабами кто-то же должен спать в тылу

        Хорошо, сначала призывников в банк спермы, а потом на передовую! laughing
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 12:20
    Это ни есть хорошо. Но раз уж решили до последнего чубатого, то так тому и быть.
  7. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 12:25
    Те которые 98-99 года, служившие в армии, уже были давно призваны по первым волнам мобилизации, и большая их часть лежит уже на кладбище, сейчас речь идёт о том, чтобы дособирать в ряды всу пртзывников этого года, но уже по общевойсковой мобилизации, ато как то некрасиво получается , одни уже на кладбище, а другие туда даже очередь не занимают, оборзели совсем.. и да 100тысяс нереальная цифра , столько просто физически уже не осталось ...
    Заканчивается укроп, скоро пойдёт 2000-2005 годов посадки, а дальше и пенсов на войну погонят
  8. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 12:42
    самые лучшие солдаты от 16 до 30 лет
    так что ресурсы у украины есть sad
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:52
      только когда тебя насильно затолкали в автобус, потом пинками обучали, пинками в окоп, какая у тебя будет мотивация?
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 13:58
        очень простая мотивация
        пропаганда и желание выжить
        крыса загнанная в угол может очень много причинить неприятностей
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 14:02
          желание выжить и поэтому сидят в схронах и по подвалам, покупают на последние деньги рабочие места которые под бронью
  9. Задира Звание
    Задира
    0
    Сегодня, 12:43
    Судя по всему, есть еще мобрезерв у Украины - не стоит себя успокаивать. Для справки, самые молодые красноармейцы, мобилизованные летом 1941 года, были 1923 гр
  10. cast iron Звание
    cast iron
    +1
    Сегодня, 12:44
    Это на самом деле очень все страшно. Мы видим фашистский режим во всей красе. Гонят на убой трудоспособное население страны. Догадаетесь, кому все эти разрушения и катастрофы придется разгребать? Нам. Очень грамотно поставленная придуманная Западом, нацистская пропаганда за 20 лет превратила огромное число людей в натуральных баранов. И наше МО с Правительством все никак не решаться тотально уничтожать первых лиц этого фашистского правительства. Я уверен, что есть много способов и возможностей уничтожить если и не Зеленского, то таких одиозных фигур как Парубия, Ахметова и прочих Турчиновых. Бить надо по голове, чтобы тело перестало сопротивляться.