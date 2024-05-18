День Балтийского флота ВМФ РФ
Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Балтийского флота, который по праву считается самым старым из всех существующих на данный момент объединений ВМФ РФ.
Стоит отметить, что закладка первых боевых кораблей на Балтике произошла в 1702 году. В начале 1703-го было решено создать здесь мощный флот. При этом сегодняшняя дата привязана к первой победе Балтийского флота, 18 мая 1703 года, когда под личным командованием Петра I 30 шлюпок с солдатами Семеновского и Преображенского полков атаковали в устье Невы два шведских боевых корабля.
Что характерно, в том же году в состав создаваемого на Балтике флота вошел первый боевой парусный корабль – фрегат «Штандарт». Также в 1703 году начали возводиться первые укрепления на острове Котлин, которые в будущем станут главной базой Балтийского флота – Кронштадт.
За всю историю существования старейшего российского флота на его долю выпало немало войн. Так, Балтийский флот принял участие в русско-шведских войнах, затем отразил атаку британской и французской эскадр на Кронштадт в ходе «Крымской войны».
В то же время в ходе русско-японской войны произошло трагическое событие. Эскадра Балтийского флота была разгромлена под Цусимой.
Между тем уже к Первой мировой российский флот в Балтике полностью восстановился и на тот момент считался одним из самых сильных в мире.
Наконец, моряки и подводники Балтийского флота отважно сражались в Великой Отечественной войне буквально с самого первого ее дня, в том числе принимая непосредственное участие в обороне Ленинграда.
Впрочем, «спокойные времена» для Балтийского флота так и не наступили. Сегодня перед моряками объединения возникла новая угроза.
После вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море по сути превратилось в личное «озеро НАТО».
При этом на Западе уже раздаются голоса о вариантах ограничения доступа России к вышеупомянутому морю, что создаст серьезную угрозу для нашего Калининграда.
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